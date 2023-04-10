Военное обозрение
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Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко о гарантиях безопасности для республики со стороны РФ

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Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко о гарантиях безопасности для республики со стороны РФ

Сегодня, 10 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Беларусь, где уже состоялась его встреча с президентом Александром Лукашенко. Об этом уже сообщало «Военное обозрение».


Что характерно, в ходе вышеупомянутых переговоров обсуждались гарантии безопасности для РБ со стороны РФ.

В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности

- отметил позднее Лукашенко.

Заявление президента РБ прокомментировал «Военному обозрению» белорусский политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Иванов.

С его слов, подобная позиция Александра Лукашенко указывает на то, что между лидерами наших стран сформировалось очень высокое доверие.

Это своеобразная эволюция отношений, которая показательно прошла за последние три года

- заявил Иванов.

Эксперт напомнил, что еще в 2020 году, когда в Белоруссии были выборы, среди граждан его страны был очень высокий уровень русофобии, «раскачанный» Западом. Теперь же Россия и Беларусь рассматриваются как единая территория.

Скоро, я говорю о Белоруссии, мы осознаем себя частью единой цивилизации, самобытной, как сейчас прописано в концепции внешней политики России

- добавил член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия».

В то же время, по мнению Иванова, позиция белорусского лидера также продиктована сложной геополитической обстановкой. Со слов эксперта, мировые элиты рассчитывают на развязку текущей напряженности, которая «выльется» в локальные столкновения и, вероятно, ядерный конфликт.

Собеседник «Военного обозрения» напомнил, что основной целью коллективного Запада является полное уничтожение русского мира, к которому относится и Белоруссия.

Понятно, что Беларусь должна быть прикрыта всей мощью и силой ВПК России, в том числе и «ядерным зонтиком». Для того, чтобы сохраниться, как государственность, иметь возможность не потерять территорию и, вообще, жить долго и счастливо

- подытожил Иванов.
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5 комментариев
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  1. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 17:06
    +1
    Интересно, а Белоруссия признала новые территории официально? Прежде чем просить такие уступки в свою сторону?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:09
      0
      Они и Крым не признали, не говоря о других территориях.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:13
        0
        ЛАГ как то проговоридся,что признает Крым российским,после того как там начнут работать российские банки.Сбер туда пошел(не прошло и восемь лет)По признанию ...Уже признали,да и не это сейчас важно.Война идет
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:22
        +1
        Это лишь политика. Причём наверняка действия согласованы с Кремлём. В частности параллельный импорт обеспечивался. Я считаю мы должны гарантировать безопасность Белоруссии и защищать как свою территорию. Не забывайте, что наши войска уже находятся там и белоруссы этому не препятствуют, а наоборот всецело помогают, уже этим вызывая "огонь" запада на себя. Братьями рождаются, друзьями становятся.
  2. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 17:19
    -1
    Быть с Россией в одном государстве не хочет, а гарантий давайте полный пакет странно как то