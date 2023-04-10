Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко о гарантиях безопасности для республики со стороны РФ

В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности

Это своеобразная эволюция отношений, которая показательно прошла за последние три года

Скоро, я говорю о Белоруссии, мы осознаем себя частью единой цивилизации, самобытной, как сейчас прописано в концепции внешней политики России

Понятно, что Беларусь должна быть прикрыта всей мощью и силой ВПК России, в том числе и «ядерным зонтиком». Для того, чтобы сохраниться, как государственность, иметь возможность не потерять территорию и, вообще, жить долго и счастливо

Сегодня, 10 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Беларусь, где уже состоялась его встреча с президентом Александром Лукашенко. Об этом уже сообщало «Военное обозрение».Что характерно, в ходе вышеупомянутых переговоров обсуждались гарантии безопасности для РБ со стороны РФ.- отметил позднее Лукашенко.Заявление президента РБ прокомментировал «Военному обозрению» белорусский политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Иванов.С его слов, подобная позиция Александра Лукашенко указывает на то, что между лидерами наших стран сформировалось очень высокое доверие.- заявил Иванов.Эксперт напомнил, что еще в 2020 году, когда в Белоруссии были выборы, среди граждан его страны был очень высокий уровень русофобии, «раскачанный» Западом. Теперь же Россия и Беларусь рассматриваются как единая территория.- добавил член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия».В то же время, по мнению Иванова, позиция белорусского лидера также продиктована сложной геополитической обстановкой. Со слов эксперта, мировые элиты рассчитывают на развязку текущей напряженности, которая «выльется» в локальные столкновения и, вероятно, ядерный конфликт.Собеседник «Военного обозрения» напомнил, что основной целью коллективного Запада является полное уничтожение русского мира, к которому относится и Белоруссия.- подытожил Иванов.