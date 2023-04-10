Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко о гарантиях безопасности для республики со стороны РФ

Сегодня, 10 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Беларусь, где уже состоялась его встреча с президентом Александром Лукашенко. Об этом уже сообщало «Военное обозрение».
Что характерно, в ходе вышеупомянутых переговоров обсуждались гарантии безопасности для РБ со стороны РФ.
В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности
- отметил позднее Лукашенко.
Заявление президента РБ прокомментировал «Военному обозрению» белорусский политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Иванов.
С его слов, подобная позиция Александра Лукашенко указывает на то, что между лидерами наших стран сформировалось очень высокое доверие.
Это своеобразная эволюция отношений, которая показательно прошла за последние три года
- заявил Иванов.
Эксперт напомнил, что еще в 2020 году, когда в Белоруссии были выборы, среди граждан его страны был очень высокий уровень русофобии, «раскачанный» Западом. Теперь же Россия и Беларусь рассматриваются как единая территория.
Скоро, я говорю о Белоруссии, мы осознаем себя частью единой цивилизации, самобытной, как сейчас прописано в концепции внешней политики России
- добавил член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия».
В то же время, по мнению Иванова, позиция белорусского лидера также продиктована сложной геополитической обстановкой. Со слов эксперта, мировые элиты рассчитывают на развязку текущей напряженности, которая «выльется» в локальные столкновения и, вероятно, ядерный конфликт.
Собеседник «Военного обозрения» напомнил, что основной целью коллективного Запада является полное уничтожение русского мира, к которому относится и Белоруссия.
Понятно, что Беларусь должна быть прикрыта всей мощью и силой ВПК России, в том числе и «ядерным зонтиком». Для того, чтобы сохраниться, как государственность, иметь возможность не потерять территорию и, вообще, жить долго и счастливо
- подытожил Иванов.