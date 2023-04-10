Мы должны были доставить их туда, и мы должны были доставить их обратно

Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио прокомментировал недавние слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что европейцам необходимо «перестать слепо следовать за Америкой и стать более самостоятельными». Сенатор задается вопросом, говорит ли Макрон от имени Франции или, может быть, он говорит от имени всей Европы и, если это так, является ли он сегодня самым влиятельным лидером Европы, чтобы говорить от ее имени.В любом случае отношение американского сенатора к словам Макрона крайне отрицательное. По словам Рубио, Франции и Европе в целом стоит уяснить, что они уже 70 лет находятся в сильной зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны и без помощи Вашингтона Париж и Брюссель мало на что способны.Сенатор привел в пример ситуацию в Северной Африке, где Макрон пытается играть роль лидера сверхдержавы, направляя войска для борьбы с террористами. Рубио отметил, что Франция не смогла доставить свои войска в Африку без помощи США.- сказал сенатор.Если Франция и Европа в целом хотят самостоятельности, то это сэкономит США много денег, считает Рубио.Стоит напомнить, что недовольство ряда американских политиков вызвало то, что Макрон, и, возможно, остальная Европа не захотят выбирать чью-то сторону в вопросах, связанных с Тайванем. В США считают, что Европа должна быть на их стороне против Китая, как и США поддерживает Европу в конфликте с Россией. Хотя очевидно, что Вашингтон делает всё, чтобы ослабить Европу и поставить её в ещё большую зависимость на фоне украинского конфликта.