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Американский сенатор прокомментировал слова Макрона о необходимости Европы «переставь слепо следовать за Америкой»

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Американский сенатор прокомментировал слова Макрона о необходимости Европы «переставь слепо следовать за Америкой»

Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио прокомментировал недавние слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что европейцам необходимо «перестать слепо следовать за Америкой и стать более самостоятельными». Сенатор задается вопросом, говорит ли Макрон от имени Франции или, может быть, он говорит от имени всей Европы и, если это так, является ли он сегодня самым влиятельным лидером Европы, чтобы говорить от ее имени.


В любом случае отношение американского сенатора к словам Макрона крайне отрицательное. По словам Рубио, Франции и Европе в целом стоит уяснить, что они уже 70 лет находятся в сильной зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны и без помощи Вашингтона Париж и Брюссель мало на что способны.

Сенатор привел в пример ситуацию в Северной Африке, где Макрон пытается играть роль лидера сверхдержавы, направляя войска для борьбы с террористами. Рубио отметил, что Франция не смогла доставить свои войска в Африку без помощи США.

Мы должны были доставить их туда, и мы должны были доставить их обратно

- сказал сенатор.

Если Франция и Европа в целом хотят самостоятельности, то это сэкономит США много денег, считает Рубио.

Стоит напомнить, что недовольство ряда американских политиков вызвало то, что Макрон, и, возможно, остальная Европа не захотят выбирать чью-то сторону в вопросах, связанных с Тайванем. В США считают, что Европа должна быть на их стороне против Китая, как и США поддерживает Европу в конфликте с Россией. Хотя очевидно, что Вашингтон делает всё, чтобы ослабить Европу и поставить её в ещё большую зависимость на фоне украинского конфликта.
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12 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:04
    +1
    Зачем вообще прислушиваться к этому политическому «балоболу» геронтофилу? Он что угодно скажет, и куда угодно поцелует.
    Геронтофилия (от др.-греч. γέρων, род. п. ед. ч. γέροντος — старик, старец и др.-греч. φιλία — любовь, дружба) — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 17:23
      +1
      Абсолютно верно- никто Макарона серьезным политиком не воспринимает- он мечется по поверхности, как это самое в проруби, на день может сделать несколько диаметрально противоположных заявлений- на собрании правых говорит, что Франция должна иметь свой особый путь и не оглядываться на указилки из Брюсселя и тут же, на встреча глав стран Европы говорит, что все страны должны поступиться своим суверенитетом в угоду общим интересам ЕС, на встрече с бастующими говорит, что Франция никогда не поступится достижениями Республики и он сделает все, чтобы голос простого человека играл бы роль и тут же, на встрече с толстосумами- банкирами и предпринимателями говорит, что никаких отступлений курса его кабинета от поддержки крупного бизнеса и финансистов- не будет....ну, такое- оно....
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 17:07
    +1
    Франции и Европе в целом стоит уяснить, что они уже 70 лет находятся в сильной зависимости от Соединенных Штатов! всё верно
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:10
    +2
    Макрон балабол и он не исправим. Даже порка в овальном кабинете белого, американского, дома не сможет заставить, на долго, замолчать этого парижского телефониста.
    1. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 17:16
      +1
      Вы плохо знаете традиции французской политики и Макрон тут не маргинал. Франция вышла из НАТО в 1966 году и вступила обратно только в 2009. Со времён Де Голя во Франции сильна идея возглавить европейский проект без США.

      Скорее тут вопрос не к Макрону, он двигает тему традиционного французского национализма, который принимается даже не сторонниками Ле Пен, а французами целиком включая либералов, которые за Макрона голосовали. Вопросы тут к Кремлю и Лаврова, что они не смогли разыграть французскую карту. Си согласился принять Макрона именно для поддержки его проекта независимой Европы от США. И Си есть чем это поддержать, для начала это деньги.
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 17:29
        0
        Макрон и французский национализм по идее антонимы, говорить он может всё, что угодно, но это не мешает ему постоянно подставлять французскую задницу под американцев. Видимо кроме геронтофилии он ещё и латентный гомосексуалист, хотя после де Голля этим страдали все президенты пятой республики.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:30
        +1
        Цитата: drone-expert
        И Си есть чем это поддержать, для начала это деньги.

        В результате мирного чаепития Си и Моня, получилось не так уж и плохо. Китай получил вторую линию по сборке самолетов. Также прошли сделки между Китаем Францией на китайский заказ 160 самолетов Airbus, а французы получат от китайцев 16 двухтопливных супер контейнеровозов, которые по стоимости будут самым крупным заказом за все время в китайском судостроении.
  4. Комментарий был удален.
  5. Балу
    Балу Сегодня, 17:13
    +1
    США разорили гейропу и поставили мир на грань ядерной войны. Макрон и сам это стал понимать, вот только этот клоун, этот муж бабушки, но не дедушка, не самостоятелен.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:13
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Если Франция и Европа в целом хотят самостоятельности, то это сэкономит США много денег, считает Рубио.

    Сенатор лукавит , именно США и держат всю Европу на "коротком поводке" и европейский рынок приносит янки большие дивиденды . Какому еще дураку , господин сенатор, вы сможете впихнуть свой СПГ ?
  7. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 17:23
    +1
    Не думаю что тов.Рубио сказал что-то новое..
    Макрон может говорить только от себя и жены, и то с ее разрешения!
  8. Falx
    Falx Сегодня, 17:30
    0
    Макрон балабол еще тот. воспринимать его слова в серьёз уже даже как то не прилично.
    я удивляюсь терпению товарища Си, который уделил этому шнику столько внимания... На Урсулу фон дер Ляйн терпения даже у Си не хватило....
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:31
    0
    Европа уже "назвалась груздем" теперь из "кузовка" не выбраться. Даже оружия своего почти нет. Не захотят матрасники свои поставки продолжить и труба им