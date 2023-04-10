Военное обозрение
Войти Регистрация

Истребители ВС ВСУ используют гражданские автодороги как альтернативу аэродромам

15
Истребители ВС ВСУ используют гражданские автодороги как альтернативу аэродромам

Украинское командование, опасаясь ударов ВС РФ по аэродромам близ линии соприкосновения, использует альтернативные варианты для взлёта и посадки самолётов своих Воздушных сил. В качестве ВПП или даже в варианте аэродрома подскока ВС ВСУ зачастую используют обычные гражданские автомобильные дороги, выбирая на них ровные участки.


В сети появились кадры с истребителями Су-27 и МиГ-29, которые используют обычную гражданскую дорогу в качестве взлётно-посадочной полосы. Кадры публикует ТГ-канал «Изнанка военки».



Снимают на камеру процесс взлёта и посадки истребителей украинские военнослужащие, которые в этот момент находятся в лесопосадке – близ дороги.



Можно допустить, что кадры были сняты относительно недавно. В целом ряде регионов Украины, а также на Донбассе несколькими днями ранее выпадал снег. Поэтому есть немалая вероятность того, что такой «аэродром подскока» используется ВС ВСУ в относительной близости от линии непосредственного боевого столкновения. Сами снимающие эти кадры украинские военные вооружены автоматическим оружием.

Такая практика не является редкостью, но в том же время косвенно свидетельствует о том, что на территории Украины любой гражданский объект в случае необходимости превращается в военный.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:53
    +7
    И?
    Тут ничего нет нового. СВО.
    На войне все способы хороши.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 17:09
      0
      гражданскую дорогу в качестве взлётно-посадочной полосы используют только сопоставимую по нагрузке! на абы какую не сядет- асфальт сломается
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:57
    +2
    Уу..Открыли Америку.Еще МИГ29 может эксплуатироваться с грунтовых аэродромов..Секрет Полишенеля
  3. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 16:58
    +4
    Если кто не заметил, то на советских центральных автотрассах довольно много прямолинейных участков даже где это не выгодно в плане стройки.

    Собственно это и есть заложенные взлетные полосы. Точнее полосы приземления,т.к. в советской доктрине полк ВВС весь взлетал пока ещё ракеты летят до аэродрома, а на разрушенный аэродром было обратно не сесть. Полосу будут чинить несколько дней.

    Украинцы тут по советским методичкам работают. После пуска Калибров сразу же взлетают, чтобы их не грохнули на аэродроме, садятся часто на дороги также.

    Однако драматичный тут момент именно взлет. Большинство обывателей не понимают, что заправленный военный самолёт с заглушенным двигателем сам взлететь не сможет. Он не может запустить двигатели без внешнего электропитания. Исключение тут Су-34, который в попе таскает генератор на 100 КВт. Он поэтому с дорог работать может.

    И счастливо украинцам с дороги капризный F-16 поднять)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:06
      0
      Вы верно заметили про вспомогательный турбогенератор на "утенке".У него и оконечность фюзеляжа из за этого своеобразная.И все же,в крайних случаях самолеты могут запускаться с бортового источника.Без АПА.Поправьте меня ,если это не так
      1. drone-expert
        drone-expert Сегодня, 17:29
        0
        Это завит от конструкции двигателя. Однако генератор даже на 100 КВт в фургончике прикатить не так и сложно. Правда придется поднимать самолёты по одному. Обычно все происходит иначе. На полосе подскока просто не глушат двигатель до взлета, но такой простой жрет до фига топлива. Потом самолёты с включенным движком на земле довольно легко найти дронам даже с простой ИК камерой и с дистанции в 10-20 км.

        По факту одна из причин почему украинцам не дают F-16 не красные линии Путина, всем уже показали, что на них наплевали, а именно необходимость полноформатной авиабазы. Как ее защитить от удара Искандерами не ясно, т.к. против Искандера как против лома нет приема ПВО.

        F-16 с дорог не по эксплуатирует, как и с аэродрома который обстреливают ОТРК. Запускать F-16 из Польши и Румынии американцы не могут, т.к. это точно вступление в Третью Мировую без красных линий, но ядерной боеголовкой по базе ВВС где под Варшавой.

        Поэтому реально обсуждаются всякие шведские самолётики, которые также неприхотливы как наши Сушки и Миги. Вопрос в том, что у них нет полной номенклатуры вооружения F-16
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:20
      0
      Это общемировая практика. Вот например учения старого НАТО.


      https://youtu.be/F_cxkF6qSY8
    3. Летавший
      Летавший Сегодня, 17:31
      0
      Любой боевой самолёт, будь то малек МиГ-29 или гигант Ту-160 может запустить движки от аккумуляторов. hi
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:00
    0
    Вот покажут , что ВВС Украины появились самолёты с вертикальным взлетом- будет новость бомба.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:07
    0

    Ни чего нового, разведке есть над чем работать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:27
      0
      Между прочим,говорят,автомагистраль Киев-Одесса в неплохом состоянии..
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 17:08
    0
    Украинское командование, опасаясь ударов ВС РФ по аэродромам близ линии соприкосновения, использует альтернативные варианты для взлёта и посадки самолётов своих Воздушных сил.
    Они давно это делают, так мало того они штурмовики и с грунтовых ВПП использовали. Просто пользуются отсутствием у нас надежных средств своевременного обнаружения таких площадок.
  7. Oberst_71
    Oberst_71 Сегодня, 17:12
    0
    аэродромных участков дорог на украине и в Беларуси много. Одна трасса Киев-Харьков чего стоит. отличная реставрированная. вдоль трассы законсервированные бомбоубежища. И не тронутая. По ней постоянно идут колонны. Причем ремонт был года 3-5 лет назад. Словом СССР оставил богатое наследие
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:27
    0
    Ещё в советское время не только в УССР, но и других республиках при строительстве дорог (магистралей) отдельные участки изначально проектировались и строились с учётом возможности использования в качестве ВПП.
    Характерные приметы, длинный прямой до 6 км участок, отсутствие лесопосадок по бокам, кюветов тоже нет. И разделительной полосы нет, проезжая часть сплошная.
    Я знаю один такой на трассе Е95 ниже Киева, между нп Ксаверовка и Гребенки.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:35
    0
    Истребители ВС ВСУ используют гражданские автодороги как альтернативу аэродромам
    . Стандартная ситуация, одно но, дороги должны быть оч хорошими.