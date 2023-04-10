Истребители ВС ВСУ используют гражданские автодороги как альтернативу аэродромам

Украинское командование, опасаясь ударов ВС РФ по аэродромам близ линии соприкосновения, использует альтернативные варианты для взлёта и посадки самолётов своих Воздушных сил. В качестве ВПП или даже в варианте аэродрома подскока ВС ВСУ зачастую используют обычные гражданские автомобильные дороги, выбирая на них ровные участки.
В сети появились кадры с истребителями Су-27 и МиГ-29, которые используют обычную гражданскую дорогу в качестве взлётно-посадочной полосы. Кадры публикует ТГ-канал «Изнанка военки».
Снимают на камеру процесс взлёта и посадки истребителей украинские военнослужащие, которые в этот момент находятся в лесопосадке – близ дороги.
Можно допустить, что кадры были сняты относительно недавно. В целом ряде регионов Украины, а также на Донбассе несколькими днями ранее выпадал снег. Поэтому есть немалая вероятность того, что такой «аэродром подскока» используется ВС ВСУ в относительной близости от линии непосредственного боевого столкновения. Сами снимающие эти кадры украинские военные вооружены автоматическим оружием.
Такая практика не является редкостью, но в том же время косвенно свидетельствует о том, что на территории Украины любой гражданский объект в случае необходимости превращается в военный.