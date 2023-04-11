«Миссия по защите свободы судоходства»: Эсминец ВМС США прошёл близ островов Спратли, которые КНР считает своими

Эсминец ВМС США во время учений национальных вооруженных сил Китая по периметру острова Тайвань прошел через воды в Южно-Китайском море, на которые справедливо претендует Пекин.Боевой корабль (с управляемыми ракетами) USS Milius в понедельник 10 апреля произвел маневр, который в своих интервью для СМИ они назвали «миссией по защите свободы судоходства». Корабль прошёл вблизи островов Спратли в пределах 12 морских миль (22 км) от рифа Мисчиф, где у Китая находится крупнейший форпост на искусственных островах в Южно-Китайском море и ближайшая к Филиппинам территория.Этот шаг Вашингтона рискует добавить напряженности в отношениях с Китаем, который осудил подобные операции как нарушение его суверенитета и безопасности. На этой неделе США планируют начать ежегодные военные учения с Филиппинами, которые должны быть более масштабными, чем в предыдущие годы.Китайские военные отслеживали и контролировали военный корабль США во время его прохода.Пекин утверждает, что имеет права на более чем 80% акватории Южно-Китайского моря, на которую также претендуют Филиппины, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Бруней. США, которые к этим водам вообще не имеют никакого отношения, отказываются признать претензии Китая и регулярно проводят различные операции, чтобы бросить им вызов.Тем временем Китай на этой неделе провел несколько своих учений с участием самолетов и кораблей вблизи Тайваня после того, как так называемый президент острова Цай Инвэнь вернулась после визита в США, в ходе которого состоялись встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими американскими законодателями.Пекин пообещал отреагировать на любую встречу Цай в США, назвав встречи и переговоры провокацией, которая «наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая». Последние учения, по-видимому, имеют меньший масштаб, чем учения, проведенные Китаем после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в прошлом году, и не предусматривали введения каких-либо закрытых зон в его воздушном и водном пространстве. Однако в США расценили китайские маневры как репетицию блокады Тайваня.