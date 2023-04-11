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«Миссия по защите свободы судоходства»: Эсминец ВМС США прошёл близ островов Спратли, которые КНР считает своими

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«Миссия по защите свободы судоходства»: Эсминец ВМС США прошёл близ островов Спратли, которые КНР считает своими

Эсминец ВМС США во время учений национальных вооруженных сил Китая по периметру острова Тайвань прошел через воды в Южно-Китайском море, на которые справедливо претендует Пекин.


Боевой корабль (с управляемыми ракетами) USS Milius в понедельник 10 апреля произвел маневр, который в своих интервью для СМИ они назвали «миссией по защите свободы судоходства». Корабль прошёл вблизи островов Спратли в пределах 12 морских миль (22 км) от рифа Мисчиф, где у Китая находится крупнейший форпост на искусственных островах в Южно-Китайском море и ближайшая к Филиппинам территория.

Этот шаг Вашингтона рискует добавить напряженности в отношениях с Китаем, который осудил подобные операции как нарушение его суверенитета и безопасности. На этой неделе США планируют начать ежегодные военные учения с Филиппинами, которые должны быть более масштабными, чем в предыдущие годы.

Китайские военные отслеживали и контролировали военный корабль США во время его прохода.

Пекин утверждает, что имеет права на более чем 80% акватории Южно-Китайского моря, на которую также претендуют Филиппины, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Бруней. США, которые к этим водам вообще не имеют никакого отношения, отказываются признать претензии Китая и регулярно проводят различные операции, чтобы бросить им вызов.

Тем временем Китай на этой неделе провел несколько своих учений с участием самолетов и кораблей вблизи Тайваня после того, как так называемый президент острова Цай Инвэнь вернулась после визита в США, в ходе которого состоялись встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими американскими законодателями.

Пекин пообещал отреагировать на любую встречу Цай в США, назвав встречи и переговоры провокацией, которая «наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая». Последние учения, по-видимому, имеют меньший масштаб, чем учения, проведенные Китаем после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в прошлом году, и не предусматривали введения каких-либо закрытых зон в его воздушном и водном пространстве. Однако в США расценили китайские маневры как репетицию блокады Тайваня.
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:20
    +2
    Опять американцы китайского дракона за хвост подергали....... Интересно, что произойдет первым - дракону хвост оборвут такими дерганьями или дракон всё-же цапнет?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36
    0
    Трудолюбивые китайцы из подводного рифа Масчиф(Озорства) сделали вот такую красоту.Они просто разрешили подойти своей базе к американскому корыту на 12 миль lol .



  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +1
    Эсминец ВМС США во время учений национальных вооруженных сил Китая по периметру острова Тайвань прошел через воды в Южно-Китайском море, на которые справедливо претендует Пекин.
    Очередная дежурная провокация американцев с целью показать "союзникам", что Сша с ними, контролирует ситуацию и при необходимости поможет. А вот поможет ли в действительности кроме поставок оружия время покажет и скорее всего не в пользу Тайваня. Хотя некоторые сенаторы готовы даже отправить американские войска и объявить войну Китаю в случае силового захвата этого острова (Линдси Грэм).
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:45
      +1
      А американцы вытянут воевать еще и с Китаем? Открыто воевать?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      Очередная дежурная провокация американцев с целью показать "союзникам", что Сша с ними, контролирует ситуацию и при необходимости поможет.

      Саакашвили, Ирак, Ливия, Афганистан знают точно - "поможет"...
      Скоро до Украины дойдёт, а там китайцы и Тайваню подтвердят.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    0
    По последним данным,основанных на американских правилах,американский эсминец стоял в дрейфе,а к нему угрожающе двигался риф ОЗОРСТВА(Масчиф).После резкой нагрузки на фекальную систему американского эсминца,сближение рифа прекратилось на расстоянии 12 миль. wassat
  5. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:18
    0
    У штатов все миссии "По защите..." заключаются том, чтобы угробить как можно большее количество людей.
  6. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:21
    +1
    Проблема американских эсминцев не то, что они тонут, а то, что они могут внезапно затонуть.
    Поражает наглость и хамство американских руководителей. Они так хотят развязать мировую войну! Настолько это очевидно. Глупцы. Хотя, конечно, они привыкли воровать со всего мира и теперь отказаться не могут от привычки. Лечится это суровыми мерами- никак по-другому