Программа CATV: вездеходы BvS 10 для трех стран



Вездеходы BvS 10 для программы CATV

Совместная закупка

Пожелания и потребности



Серийный транспортер BvS 10

Предмет заказа

Многостороннее сотрудничество

Швеция, Германия и Великобритания собираются обновить свой парк многоцелевых транспортных средств высокой проходимости. Для этого в недавнем прошлом они запустили совместную программу CATV, целью которой является совместная закупка одного из существующих серийных образцов техники. К настоящему времени программа дошла до стадии размещения заказов и подготовки к будущему производству.Программа CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle) стартовала в начале 2019 г. Изначально интерес к ней проявили шесть стран, но весной 2020-го к работам присоединились только четыре. Ведущую роль в программе доверили Швеции; на правах участников и покупателей к ней присоединились Великобритания, Германия и Нидерланды. Последние позже покинули программу. Оставшиеся три страны не исключают, что в дальнейшем, по мере реализации, у CATV появятся новые участники.Еще в 2019-20 гг. участники программы изучили свои потребности и предложения на рынке. По результатам анализа все страны решили приобрести двухзвенные сочлененные гусеничные транспортеры BvS 10 шведского производства в последней версии. Машины будут поставляться в разных комплектациях – как в виде транспортеров, так и в качестве носителей различных нагрузок.В прошлом году участники CATV завершили все предварительные мероприятия и переговоры. По их итогам в конце ноября появилось главное соглашение программы. Закупочное управление министерства обороны Швеции Försvarets materielverk (FMV) выдало шведскому отделению корпорации BAE Systems контракт на производство техники для трех стран.По условиям документа, в 2024-29 гг. компания-исполнитель должна будет изготовить и передать заказчикам в общей сложности 436 двухзвенных транспортеров BvS 10. Предусматривается выпуск техники в пяти разных комплектациях для решения разных задач. Общая стоимость контракта достигла 760 млн долл. США. Также имеется опцион на дальнейшее производство транспортеров в интересах отдельных участников программы.В соответствии с прошлогодним контрактом, BAE Systems должна изготовить 436 новых транспортеров. FMV получит их и распределит между тремя странами-участниками программы CATV. Основная масса техники, 236 ед., останется в Швеции. Еще 140 машин планировали отправить в Германию, а британская доля составляет всего 60 ед.Предусматривается строительство техники в пяти основных комплектациях. Будут использоваться унифицированные шасси и корпуса, на которых установят необходимое оснащение. Так, заказаны небронированные вездеходы и бронетранспортеры, а также командно-штабные, медицинские и ремонтно-эвакуационные машины. Количество техники каждой версии пока не уточнялось.В середине декабря бюджетный комитет Бундестага ФРГ дал разрешение на закупку техники. За 140 изделий BvS 10 заплатят 405 млн евро. Их поставки ожидаются в течение второй половины десятилетия. К контракту прилагался опцион на 200 транспортеров с поставкой не позднее рубежа двадцатых-тридцатых.Любопытно, что Бундесвер уже решил воспользоваться имеющейся возможностью. В начале 2023 г. он составил заявку на увеличение объема закупок. Бюджетный комитет парламента рассмотрел ее и в начале апреля одобрил. Армия пожелала приобрести еще 227 транспортеров BvS 10 – суммарно 367 ед. Общая стоимость закупок при этом достигнет 919 млн евро. Поставки техники из дополнительной партии начнутся в конце 2025 г. и продлятся до 2030-го включительно.Два других участника программы CATV пока не собираются увеличивать заказы, т.к. не нуждаются в большем числе техники. К примеру, у Швеции уже имеется ок. 150 машин BvS 10, а в 2022-24 гг. будет поставлено еще почти 170. Программа CATV добавит к ним 236 ед., что полностью закроет все потребности. Армия Великобритании имеет ок. 100 аналогичных машин и получит еще 60.Предполагается, что к закупкам в рамках международной программы могут присоединиться и другие страны, но этого пока не произошло. Стимулом к появлению новых заказов может стать успешное выполнение имеющихся. Тем не менее, нельзя исключать, что в CATV так и останется три участника.В рамках программы CATV три страны планируют приобрести сочлененные гусеничные транспортеры Bandvagn Skyddad 10 (BvS 10). Эта машина была разработана в начале двухтысячных годов компанией Hägglunds AB по заказу Минобороны Великобритании. В дальнейшем она производилась достаточно крупной серией по разным заказам для ряда покупателей.BvS 10 фактически является дальнейшим развитием ранее созданной линейки шведских сочлененных гусеничных транспортеров и объединяет хорошо отработанные решения с новыми идеями. За счет этого удалось получить оптимальный баланс характеристик и возможность перестройки и адаптации конструкции к различным задачам. Также осуществлялась модернизация машины. Так, в программе CATV предусматривается закупка машин в версии BvS 10 Mk IIB или BvS 410.BvS 10 представляет собой машину с двумя корпусами, соединенными специальным шарнирным механизмом. В переднем корпусе помещена силовая установка, кабина водителя и часть пассажирских мест. Заднее звено вмещает основной салон, а также имеет приводы гусеничного движителя. Общая длина вездехода – 8 м при ширине 2,34 м и высоте не более 2,45 м. Снаряженная масса, в зависимости от модификации и исполнения, может превышать 8-8,5 т.В разных модификациях BvS 10 используются дизельные двигатели нескольких моделей мощностью 285 л.с. С двигателем соединяется автоматическая коробка передач. Трансмиссия обеспечивает выдачу мощности на гусеницы переднего и заднего корпусов. На шоссе такая машина разгоняется до 70 км/ч. Конструкция ходовой части и наличие двух корпусов с управляемым узлом сочленения обеспечивают высокую проходимость на разных грунтах и поверхностях.Корпуса выполнены герметичными, и вездеход может плавать. Движение осуществляется за счет перемотки гусениц; достигается скорость до 5 км/ч.По желанию заказчика, военные варианты BvS 10 и BvS 410 могут оснащаться бронированием обитаемых отсеков. Базовый вариант защиты соответствует 2 уровню стандарта STANAG 4569. Усиленные модули дают защиту 4 класса.Незащищенный и бронированный транспортеры BvS 10 комплектуются открытой турелью под пулемет нормального или крупного калибра либо автоматический гранатомет. Предусмотрены дымовые гранатометы. Внутренние отсеки при этом могут вместить 12 чел. – 4 в передней кабине и 8 в задней.В заднем звене могут размещаться специализированные средства. Благодаря этому транспортер превращается в командно-штабную, ремонтно-эвакуационную или санитарную машину. Эти модификации тоже предлагается оснащать бронированием и вооружением для самозащиты.Транспортеры BvS 10 в разных вариантах состоят на вооружении шести стран. Основным покупателем стала армия Швеции, уже имеющая крупный парк и собирающаяся увеличивать его. Порядка сотни машин купила Великобритания. В Нидерландах до недавнего времени было более 70 таких машин, но 28 ед. недавно передали Украине. Ок. 50 BvS 10 купила Франция, и ок. 30 отправились в Австрию.В 2022 г. заказ на закупку небронированной транспортной версии BvS 10 разместили США. Поставка первой партии техники ожидается в ближайшее время. Кроме того, BAE Systems с изделием BvS 10 участвует в тендере канадской армии, результат которого пока не определен.Таким образом, международная программа совместной закупки сочлененных транспортеров CATV дошла до стадии подписания реальных контрактов. В ближайшее время компания-подрядчик должна будет начать производство, а затем заказчики получат первые партии серийных BvS 10. Производство в интересах трех стран будет продолжаться, как минимум, до конца десятилетия. В дальнейшем его могут продлить, если появятся дополнительные заказы, в т.ч. от новых стран-участников.Предложенный и реализуемый подход с совместной закупкой техники через одного из участников, как считается, дает определенные преимущества. Так, компания BAE Systems сразу получает заказ на несколько сотен машин, что упрощает организацию и планирование работы в будущем. В качестве фактического заказчика выступает Швеция, и через нее будет распределяться готовая техника. Это проще, чем заключать несколько контрактов от каждой страны. Кроме того, совместный крупный заказ позволяет снизить стоимость каждого вездехода.В целом заказчики и производитель имеют поводы для оптимизма и могут получить желаемые результаты и выгоды. Насколько оправдан такой оптимизм, покажет время. Первые партии техники по программе CATV ожидаются в ближайшие годы, и тогда же можно будет делать первые выводы.