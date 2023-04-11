Программа CATV: вездеходы BvS 10 для трех стран

Вездеходы BvS 10 для программы CATV
Швеция, Германия и Великобритания собираются обновить свой парк многоцелевых транспортных средств высокой проходимости. Для этого в недавнем прошлом они запустили совместную программу CATV, целью которой является совместная закупка одного из существующих серийных образцов техники. К настоящему времени программа дошла до стадии размещения заказов и подготовки к будущему производству.
Совместная закупка
Программа CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle) стартовала в начале 2019 г. Изначально интерес к ней проявили шесть стран, но весной 2020-го к работам присоединились только четыре. Ведущую роль в программе доверили Швеции; на правах участников и покупателей к ней присоединились Великобритания, Германия и Нидерланды. Последние позже покинули программу. Оставшиеся три страны не исключают, что в дальнейшем, по мере реализации, у CATV появятся новые участники.
Еще в 2019-20 гг. участники программы изучили свои потребности и предложения на рынке. По результатам анализа все страны решили приобрести двухзвенные сочлененные гусеничные транспортеры BvS 10 шведского производства в последней версии. Машины будут поставляться в разных комплектациях – как в виде транспортеров, так и в качестве носителей различных нагрузок.
В прошлом году участники CATV завершили все предварительные мероприятия и переговоры. По их итогам в конце ноября появилось главное соглашение программы. Закупочное управление министерства обороны Швеции Försvarets materielverk (FMV) выдало шведскому отделению корпорации BAE Systems контракт на производство техники для трех стран.
По условиям документа, в 2024-29 гг. компания-исполнитель должна будет изготовить и передать заказчикам в общей сложности 436 двухзвенных транспортеров BvS 10. Предусматривается выпуск техники в пяти разных комплектациях для решения разных задач. Общая стоимость контракта достигла 760 млн долл. США. Также имеется опцион на дальнейшее производство транспортеров в интересах отдельных участников программы.
Пожелания и потребности
В соответствии с прошлогодним контрактом, BAE Systems должна изготовить 436 новых транспортеров. FMV получит их и распределит между тремя странами-участниками программы CATV. Основная масса техники, 236 ед., останется в Швеции. Еще 140 машин планировали отправить в Германию, а британская доля составляет всего 60 ед.
Предусматривается строительство техники в пяти основных комплектациях. Будут использоваться унифицированные шасси и корпуса, на которых установят необходимое оснащение. Так, заказаны небронированные вездеходы и бронетранспортеры, а также командно-штабные, медицинские и ремонтно-эвакуационные машины. Количество техники каждой версии пока не уточнялось.
В середине декабря бюджетный комитет Бундестага ФРГ дал разрешение на закупку техники. За 140 изделий BvS 10 заплатят 405 млн евро. Их поставки ожидаются в течение второй половины десятилетия. К контракту прилагался опцион на 200 транспортеров с поставкой не позднее рубежа двадцатых-тридцатых.
Любопытно, что Бундесвер уже решил воспользоваться имеющейся возможностью. В начале 2023 г. он составил заявку на увеличение объема закупок. Бюджетный комитет парламента рассмотрел ее и в начале апреля одобрил. Армия пожелала приобрести еще 227 транспортеров BvS 10 – суммарно 367 ед. Общая стоимость закупок при этом достигнет 919 млн евро. Поставки техники из дополнительной партии начнутся в конце 2025 г. и продлятся до 2030-го включительно.
Серийный транспортер BvS 10
Два других участника программы CATV пока не собираются увеличивать заказы, т.к. не нуждаются в большем числе техники. К примеру, у Швеции уже имеется ок. 150 машин BvS 10, а в 2022-24 гг. будет поставлено еще почти 170. Программа CATV добавит к ним 236 ед., что полностью закроет все потребности. Армия Великобритании имеет ок. 100 аналогичных машин и получит еще 60.
Предполагается, что к закупкам в рамках международной программы могут присоединиться и другие страны, но этого пока не произошло. Стимулом к появлению новых заказов может стать успешное выполнение имеющихся. Тем не менее, нельзя исключать, что в CATV так и останется три участника.
Предмет заказа
В рамках программы CATV три страны планируют приобрести сочлененные гусеничные транспортеры Bandvagn Skyddad 10 (BvS 10). Эта машина была разработана в начале двухтысячных годов компанией Hägglunds AB по заказу Минобороны Великобритании. В дальнейшем она производилась достаточно крупной серией по разным заказам для ряда покупателей.
BvS 10 фактически является дальнейшим развитием ранее созданной линейки шведских сочлененных гусеничных транспортеров и объединяет хорошо отработанные решения с новыми идеями. За счет этого удалось получить оптимальный баланс характеристик и возможность перестройки и адаптации конструкции к различным задачам. Также осуществлялась модернизация машины. Так, в программе CATV предусматривается закупка машин в версии BvS 10 Mk IIB или BvS 410.
BvS 10 представляет собой машину с двумя корпусами, соединенными специальным шарнирным механизмом. В переднем корпусе помещена силовая установка, кабина водителя и часть пассажирских мест. Заднее звено вмещает основной салон, а также имеет приводы гусеничного движителя. Общая длина вездехода – 8 м при ширине 2,34 м и высоте не более 2,45 м. Снаряженная масса, в зависимости от модификации и исполнения, может превышать 8-8,5 т.
В разных модификациях BvS 10 используются дизельные двигатели нескольких моделей мощностью 285 л.с. С двигателем соединяется автоматическая коробка передач. Трансмиссия обеспечивает выдачу мощности на гусеницы переднего и заднего корпусов. На шоссе такая машина разгоняется до 70 км/ч. Конструкция ходовой части и наличие двух корпусов с управляемым узлом сочленения обеспечивают высокую проходимость на разных грунтах и поверхностях.
Корпуса выполнены герметичными, и вездеход может плавать. Движение осуществляется за счет перемотки гусениц; достигается скорость до 5 км/ч.
По желанию заказчика, военные варианты BvS 10 и BvS 410 могут оснащаться бронированием обитаемых отсеков. Базовый вариант защиты соответствует 2 уровню стандарта STANAG 4569. Усиленные модули дают защиту 4 класса.
Незащищенный и бронированный транспортеры BvS 10 комплектуются открытой турелью под пулемет нормального или крупного калибра либо автоматический гранатомет. Предусмотрены дымовые гранатометы. Внутренние отсеки при этом могут вместить 12 чел. – 4 в передней кабине и 8 в задней.
В заднем звене могут размещаться специализированные средства. Благодаря этому транспортер превращается в командно-штабную, ремонтно-эвакуационную или санитарную машину. Эти модификации тоже предлагается оснащать бронированием и вооружением для самозащиты.
Транспортеры BvS 10 в разных вариантах состоят на вооружении шести стран. Основным покупателем стала армия Швеции, уже имеющая крупный парк и собирающаяся увеличивать его. Порядка сотни машин купила Великобритания. В Нидерландах до недавнего времени было более 70 таких машин, но 28 ед. недавно передали Украине. Ок. 50 BvS 10 купила Франция, и ок. 30 отправились в Австрию.
В 2022 г. заказ на закупку небронированной транспортной версии BvS 10 разместили США. Поставка первой партии техники ожидается в ближайшее время. Кроме того, BAE Systems с изделием BvS 10 участвует в тендере канадской армии, результат которого пока не определен.
Многостороннее сотрудничество
Таким образом, международная программа совместной закупки сочлененных транспортеров CATV дошла до стадии подписания реальных контрактов. В ближайшее время компания-подрядчик должна будет начать производство, а затем заказчики получат первые партии серийных BvS 10. Производство в интересах трех стран будет продолжаться, как минимум, до конца десятилетия. В дальнейшем его могут продлить, если появятся дополнительные заказы, в т.ч. от новых стран-участников.
Предложенный и реализуемый подход с совместной закупкой техники через одного из участников, как считается, дает определенные преимущества. Так, компания BAE Systems сразу получает заказ на несколько сотен машин, что упрощает организацию и планирование работы в будущем. В качестве фактического заказчика выступает Швеция, и через нее будет распределяться готовая техника. Это проще, чем заключать несколько контрактов от каждой страны. Кроме того, совместный крупный заказ позволяет снизить стоимость каждого вездехода.
В целом заказчики и производитель имеют поводы для оптимизма и могут получить желаемые результаты и выгоды. Насколько оправдан такой оптимизм, покажет время. Первые партии техники по программе CATV ожидаются в ближайшие годы, и тогда же можно будет делать первые выводы.