Врио главы ДНР Денис Пушилин побывал в разных районах Артемовске и увидел, в каком состоянии здания в центре этого населенного пункта, бои за который продолжаются уже более полугода. Глава ДНР отметил, что на руинах здания городской администрации, взорванного при отступлении боевиками киевского режима, установлены флаги России и российской ЧВК "Вагнер".Пушилин подчеркнул, что для него было очень важно лично побывать в Артемовске. Глава региона объехал город и увидел разрушительные последствия боев.Врио главы ДНР также добавил, что после полного освобождения Артемовска предстоят масштабные работы по восстановлению города, однако с учетом уже существующего опыта Мариуполя, Пушилин не сомневается в успехе.Также, по словам Пушилина, продолжается эвакуация из Артемовска оставшихся там мирных жителей. Эвакуированных размещают в населенных пунктах на территории ДНР.Глава региона обсудил с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым, поддерживающим связь со своими избирателями в ДНР, целесообразность организации пунктов оказания гуманитарной помощи гражданам от партии "Единая Россия".Представители американской разведки оценивают ситуацию в Артемовске как "катастрофическую" для украинской армии. Американская пресса отмечает, что в ходе бессмысленных для Киева боев были уничтожены элитные подразделения украинской армии, таким образом, Артемовск является крупнейшей стратегической ошибкой командования ВСУ.