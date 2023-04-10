Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава ДНР записал подробный репортаж из Артемовска

5
Глава ДНР записал подробный репортаж из Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин побывал в разных районах Артемовске и увидел, в каком состоянии здания в центре этого населенного пункта, бои за который продолжаются уже более полугода. Глава ДНР отметил, что на руинах здания городской администрации, взорванного при отступлении боевиками киевского режима, установлены флаги России и российской ЧВК "Вагнер".


Пушилин подчеркнул, что для него было очень важно лично побывать в Артемовске. Глава региона объехал город и увидел разрушительные последствия боев.

Врио главы ДНР также добавил, что после полного освобождения Артемовска предстоят масштабные работы по восстановлению города, однако с учетом уже существующего опыта Мариуполя, Пушилин не сомневается в успехе.

Также, по словам Пушилина, продолжается эвакуация из Артемовска оставшихся там мирных жителей. Эвакуированных размещают в населенных пунктах на территории ДНР.

Глава региона обсудил с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым, поддерживающим связь со своими избирателями в ДНР, целесообразность организации пунктов оказания гуманитарной помощи гражданам от партии "Единая Россия".



Представители американской разведки оценивают ситуацию в Артемовске как "катастрофическую" для украинской армии. Американская пресса отмечает, что в ходе бессмысленных для Киева боев были уничтожены элитные подразделения украинской армии, таким образом, Артемовск является крупнейшей стратегической ошибкой командования ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cвободный
    Cвободный Сегодня, 18:31
    +3
    Молодец, приехать в Артёмовск и наградить ребят на передовой медалями здорово, тем более ребята видно достойные, профессиональные музыканты!
  2. Световит
    Световит Сегодня, 18:34
    0
    Главное что Сырский всё контролирует)
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:44
    0
    Цитата: Световит
    Главное что Сырский всё контролирует)

    Не удивлюсь, если Сырский расскажет, что он в то же время был на том же месте и ВСУ со своей задачей в Бахмуте справляются. Че-нить типа, ситуация сложная но не критическая.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:50
    +1
    Вот Пушилин верно говорит-будем восстанавливать.Как Мариуполь.Есть один нюанс.В Мариуполе осталось около половины населения.Остальные розьехались.Кто В Россию кто на Украину(и такие были).,кто то погиб..В Артемовске было чуть больше 70 тыс населения.Сейчас по сообщениям-несколько тысяч по подвалам,остальных вывезли на Украину.Город то освободим,но вернутся ли жители?
  5. t-12
    t-12 Сегодня, 19:26
    -2
    Как-то слишком спокойно глава ДНР и депутат ГД снимаются в центре Артёмовска-Бахмута. Депутат даже в очках, стеклянных осколков в глаза не опасается. Ранее украинский президент тоже спокойно приезжал в город и без опаски снимался в пропагандистских роликах. Я ни на что не намекаю, но всё это очень странно выглядит.