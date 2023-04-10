Американский экономист рассказал, как России удается обходить «потолок цен» на нефть

То, что большинство санкций, введенных США и их союзниками против России, попросту не работают, понимают не только у нас в стране, но и на Западе.
Так, американский экономист, профессор Ричард Вольф буквально «на пальцах» объяснил, как Россия обходит пресловутый «ценовой потолок» на нефть.
Со слов эксперта, после отказа западными странами покупать российские энергоносители, Москва переориентировала свой экспорт в Китай и Индию. При этом последняя, как выразился Вольф, готова покупать бесконечное количество «черного золота».
В то же время, американский экономист подчеркнул, что Нью-Дейли не собирается портить отношения с США, придерживаясь «ценового потолка». С его слов, «на бумаге» все оформлено так, будто Индия действительно покупает российскую нефть по 60 долларов за баррель и дешевле.
Однако вся «соль» в том, что вслед за транзакцией, предназначенной для расчета за поставленные объемы сырья, Нью-Дейли отправляет еще одну, которая покрывает разницу между реальной стоимостью нефти и ограничениями, введенными Западом.
Последняя, как пояснил Вольф, переводится в Россию в виде инвестиций.
В качестве инвестиций во что? А кому какое дело – во что!
- подытожил эксперт.
Еще одной распространенной схемой, со слов экономиста, является продажа нефти через другую страну. Ведь «потолок» действует только на российское сырье.
В качестве примера Вольф привел поставки в Танзанию, где российская нефть, как он утверждает, якобы переливается в хранилище, а затем через несколько дней «приходит» греческий танкер и везет ее в Британию. Лондон платит по 80 долларов за баррель. Танзания, в свою очередь, забирает комиссию, а остальное переводит в Россию.
Подводя итоги, эксперт отметил, что все эти «схемы» не новы. В качестве примера он привёл Кубу, которая десятилетиями обходит многие американские санкции. Эффективно обходит санкции и Иран, выработавший множество механизмов.