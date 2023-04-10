Американский экономист рассказал, как России удается обходить «потолок цен» на нефть

В качестве инвестиций во что? А кому какое дело – во что!

То, что большинство санкций, введенных США и их союзниками против России, попросту не работают, понимают не только у нас в стране, но и на Западе.Так, американский экономист, профессор Ричард Вольф буквально «на пальцах» объяснил, как Россия обходит пресловутый «ценовой потолок» на нефть.Со слов эксперта, после отказа западными странами покупать российские энергоносители, Москва переориентировала свой экспорт в Китай и Индию. При этом последняя, как выразился Вольф, готова покупать бесконечное количество «черного золота».В то же время, американский экономист подчеркнул, что Нью-Дейли не собирается портить отношения с США, придерживаясь «ценового потолка». С его слов, «на бумаге» все оформлено так, будто Индия действительно покупает российскую нефть по 60 долларов за баррель и дешевле.Однако вся «соль» в том, что вслед за транзакцией, предназначенной для расчета за поставленные объемы сырья, Нью-Дейли отправляет еще одну, которая покрывает разницу между реальной стоимостью нефти и ограничениями, введенными Западом.Последняя, как пояснил Вольф, переводится в Россию в виде инвестиций.- подытожил эксперт.Еще одной распространенной схемой, со слов экономиста, является продажа нефти через другую страну. Ведь «потолок» действует только на российское сырье.В качестве примера Вольф привел поставки в Танзанию, где российская нефть, как он утверждает, якобы переливается в хранилище, а затем через несколько дней «приходит» греческий танкер и везет ее в Британию. Лондон платит по 80 долларов за баррель. Танзания, в свою очередь, забирает комиссию, а остальное переводит в Россию.Подводя итоги, эксперт отметил, что все эти «схемы» не новы. В качестве примера он привёл Кубу, которая десятилетиями обходит многие американские санкции. Эффективно обходит санкции и Иран, выработавший множество механизмов.