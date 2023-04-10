Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 106 российских военнослужащих

16
Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 106 российских военнослужащих

Из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.


Как отметили представители оборонного ведомства, обмен военнопленными состоялся в результате проведения переговоров с украинским руководством. В Минобороны также подчеркнули, что в украинском плену военнослужащим угрожала смертельная опасность. После прибытия на российскую территорию освобожденные из плена военнослужащие будут переданы врачам, и, в случае необходимости, им будет оказана требуемая медицинская и психологическая помощь.

Точное количество российских военнослужащих, которые остаются в плену у киевского режима, не уточняется. Предыдущий обмен произошел в начале марта текущего года - тогда в результате успешных переговоров были возвращены из украинского плена 90 военнослужащих российской армии. Кроме того, в конце марта в рамках репатриации из Украины были возвращены пять военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил произошедший обмен военнопленными. По его словам, на Украину было возвращено 100 находившихся в плену военнослужащих ВСУ.

Ермак заявил, что в числе возвращенных Украине военнослужащих - военные ВСУ, ВМС, а также сотрудники пограничной охраны и нацгвардии. По словам главы офиса Зеленского, некоторые из обменянных украинских военнослужащих были взяты в плен при штурме Мариуполя, завода "Азовсталь", а также аэродрома Гостомель.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:16
    +4
    Ну и хорошо! Домой ребята, вас там заждались!
    Возмущает то, что летунов и некоторых спецов не отдают. Работать нужно по их возврату.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 18:44
      -2
      Летун это самый дорогой солдат этой войны. Таких думаю украинцы сразу расстреливают
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 18:24
    +4
    я понимаю, есть потери, есть пленные, НО ОТКУДА СТОЛЬКО есди мы в активной обороне? Каждый месяц по сотне... И почему не наказывают тех, кто своими действиями потворствовал их пленению?
    1. salat
      salat Сегодня, 18:30
      +3
      Я вот тоже задавался вопросом, а мне тут минусов наставили, я не спрашиваю почему попали в плен, а то что людям в уши дуют, и если мы наступаем то откуда у них пленные по 100 чел в месяц в среднем?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        +6
        Вы думаете,что в обороне не может быть пленных?Всуки атакуют,зачастую захватывают наши позиции,вместе с бойцами.Действуют ДРГ,это только у Конашенкова они уничтожаются пачками..Почему сдаются?Так жить все хотят.Многие и не хотят в глубине души воевать.Но тут" везет" не всем..Впрочем,про причины хватит..Давайте порадуемся за возвращенных из ада
      2. Aken
        Aken Сегодня, 18:45
        +3
        Во время хитроумных манёвров под Киевом и Харьковом не только технику побросали. Видимо, и людей тоже.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 18:33
      -1
      [quote=Canecat. И почему не наказывают тех, кто своими действиями потворствовал их пленению?[/quote]
      Хотите отчета военной прокуратуры? И решений военного трибунала?
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 18:43
        0
        Какого еще трибунала, их упразднили в 90-е. И прокурор давно не при делах, рулят руководители следственных органов.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 18:56
          0
          Лично мне всё равно кто рулит и как называется должность. Хоть прокуратор. Мне,
          да и другим, думаю, результат нужен.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 18:46
        +1
        красноярск
        Хотите отчета военной прокуратуры? И решений военного трибунала?

        Что за вопрос? Конечно хотим. Относительно Павлова в 41 году трибунал отчитался очень оперативно.
    3. vietnam7
      vietnam7 Сегодня, 19:15
      -2
      Вам наверно по каждому случаю должны доклад делать, почему, кто виноват, кого наказали?
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:20
      -1
      Потому, что в реальности воюют примерно равные армии с сопоставимыми потерями.
  3. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 18:52
    0
    слава богу. лишь бы не загнобили допросами, расспросами и клеймо не прилепили
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:00
    +3
    Хорошо, что ребятам удалось вернуться домой. Но, как уже стало традицией, есть главный вопрос - зачем мы взяли в плен нацистов на Азовстали? Почему мы не могли их там убить, закопав все выходы???
    Сейчас украинцы не могли нам предлагать подобные обмены, они вынужденно меняли бы солдат на солдат, офицеров на офицеров. Когда Азов просил "экстракшэн" большинство смеялись и не думали, что такое возможно. А сегодня мы все свидетели того, что нацистов почти в полном составе отпустили. Так в чем тогда цель СВО, если нам изначально говорили о денацификации, которую сейчас мы же и не делаем???
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:22
      0
      Без разницы на кого менять если вернуть своих солдат домой, а денацификация возможно только если полностью разгромить армию Украины.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:35
        0
        Разгромить армию мало.Надо уничтожать государственность этого франкенштейна