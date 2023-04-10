Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 106 российских военнослужащих

Из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили представители оборонного ведомства, обмен военнопленными состоялся в результате проведения переговоров с украинским руководством. В Минобороны также подчеркнули, что в украинском плену военнослужащим угрожала смертельная опасность. После прибытия на российскую территорию освобожденные из плена военнослужащие будут переданы врачам, и, в случае необходимости, им будет оказана требуемая медицинская и психологическая помощь.
Точное количество российских военнослужащих, которые остаются в плену у киевского режима, не уточняется. Предыдущий обмен произошел в начале марта текущего года - тогда в результате успешных переговоров были возвращены из украинского плена 90 военнослужащих российской армии. Кроме того, в конце марта в рамках репатриации из Украины были возвращены пять военнослужащих, получивших тяжелые ранения.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил произошедший обмен военнопленными. По его словам, на Украину было возвращено 100 находившихся в плену военнослужащих ВСУ.
Ермак заявил, что в числе возвращенных Украине военнослужащих - военные ВСУ, ВМС, а также сотрудники пограничной охраны и нацгвардии. По словам главы офиса Зеленского, некоторые из обменянных украинских военнослужащих были взяты в плен при штурме Мариуполя, завода "Азовсталь", а также аэродрома Гостомель.