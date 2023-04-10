Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 106 российских военнослужащих

Из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили представители оборонного ведомства, обмен военнопленными состоялся в результате проведения переговоров с украинским руководством. В Минобороны также подчеркнули, что в украинском плену военнослужащим угрожала смертельная опасность. После прибытия на российскую территорию освобожденные из плена военнослужащие будут переданы врачам, и, в случае необходимости, им будет оказана требуемая медицинская и психологическая помощь.Точное количество российских военнослужащих, которые остаются в плену у киевского режима, не уточняется. Предыдущий обмен произошел в начале марта текущего года - тогда в результате успешных переговоров были возвращены из украинского плена 90 военнослужащих российской армии. Кроме того, в конце марта в рамках репатриации из Украины были возвращены пять военнослужащих, получивших тяжелые ранения.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил произошедший обмен военнопленными. По его словам, на Украину было возвращено 100 находившихся в плену военнослужащих ВСУ.Ермак заявил, что в числе возвращенных Украине военнослужащих - военные ВСУ, ВМС, а также сотрудники пограничной охраны и нацгвардии. По словам главы офиса Зеленского, некоторые из обменянных украинских военнослужащих были взяты в плен при штурме Мариуполя, завода "Азовсталь", а также аэродрома Гостомель.