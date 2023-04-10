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Верховная Рада обратилась к странам НАТО с призывом предоставить Украине членство в североатлантическом альянсе

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Верховная Рада обратилась к странам НАТО с призывом предоставить Украине членство в североатлантическом альянсе

Сегодня Верховная Рада Украины обратилась к странам НАТО с призывом предоставить ей членство в североатлантическом альянсе.


В своём обращении депутаты украинского парламента призывают государства-члены блока, а также Парламентскую ассамблею Альянса поддержать её стремление стать частью НАТО, как указано, в непростых условиях, в которых оказалась страна.

В документе парламентарии ссылаются, главным образом, на сближение Украины с членами военно-политического блока путём одобрения соответствующей Декларации о поддержке страны в этом направлении. Всему этому должны поспособствовать решения особой важности, которые будут приниматься на предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.

Только так, считают украинские народные избранники, станет возможным инициирование процесса присоединения Украины к Организации Североатлантического договора.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о принятой на прошлой неделе Литвой резолюции, в которой Вильнюс делает официальное приглашение Киеву вступить в НАТО. По мнению литовских депутатов, такие действия позволят достигнуть существенного прогресса в обретении мира как на Украине, так и на всём европейском континенте.

О том, что членство Украины в НАТО в перспективе не представляется возможным, уже сообщало издание Financial Times (FT). При этом альянс будет прилагать всевозможные усилия с тем, чтобы лишь создать видимость данного процесса для руководства страны. В то же время, согласно информации, имеющейся в распоряжении FT, ФРГ, США и Венгрия по-прежнему выступают против предоставления Украине дорожной карты для членства в НАТО.
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34 комментария
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  1. Arifon
    Arifon Сегодня, 18:25
    +7
    Никогда их не возьмут в НАТО - ни сейчас ни потом. НАТО нужен плацдарм для войны с Россией, для уничтожения славян. Им не нужен ни мир на Украине, ни третья мировая, поэтому никакого НАТО для окраины не будет, скачи не скачи...
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:35
      -7
      А представьте ситуацию, что если даже не в прямую и не примут в НАТО, а просто введут т.н. "миротворческие силы" на всю незанятую нашими войсками территорию бывшей УССР и что тогда наши "гиганты мысли" и "мощные старики" делать будут... а враги лет за 5 накачают бандер оружием, переобучат войска и будут просто стоять за линией боевого соприкосновения, в то время когда бандеры будут "освобождать незаконно аннексированные территории" и что им тогда сделают наши апологеты красных линий?
      1. poquello
        poquello Сегодня, 18:42
        +12
        Цитата: ААК
        А представьте ситуацию, что если даже не в прямую и не примут в НАТО, а просто введут т.н. "миротворческие силы" на всю незанятую нашими войсками территорию бывшей УССР и что тогда наши "гиганты мысли" и "мощные старики" делать будут... а враги лет за 5

        любые войска введенные без согласия РФ на Украину считаются законной целью, представлять тут нечего
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 18:55
          +5
          Цитата: ААК
          А представьте ситуацию, что если даже не в прямую и не примут в НАТО, а просто введут т.н. "миротворческие силы" на всю незанятую нашими войсками территорию бывшей УССР и что тогда наши "гиганты мысли" и "мощные старики" делать будут...

          Наши уже ПРЕДУПРЕДИЛИ Запад, что страны НАТО являются в Украине Киевской СТОРОНОЙ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА с Россией и поэтому для России никакими "МИРОТВОРЧЕСКИМИ силами" войска НАТО никак не являются!

          Отсюда ВЫВОДЫ.
          Наши будут долбать эти самые мнимые "миротворческие силы" НАТО, что означает только расширение ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА в Европе.
        2. Комментарий был удален.
        3. frruc
          frruc Сегодня, 19:29
          +1
          ААК......а просто введут т.н. "миротворческие силы"

          Если это было так просто сделать, то уже бы давно ввели.
      2. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 18:45
        +4
        Цитата: ААК
        а просто введут т.н. "миротворческие силы" на всю незанятую нашими войсками территорию бывшей УССР и что тогда наши "гиганты мысли" и "мощные старики" делать будут.

        А какая организация даст НАТО мандат на миротворчество на Украине? Даже если и введут по своему недоразумению, то станут вполне законными целями для наших ВС. Мало что-ли "натовских" вояк переколбасило на этом ТВД? Хотят легитимно самоликвидироваться, тогда пусть потом не жалуются.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 18:48
          +3
          А какой был мандат, когда бомбили Югославию? Кто его у НАТО спросил?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 19:14
            +1
            Верховная Рада обратилась к странам НАТО с призывом предоставить Украине членство


            belay Простите.Что что предоставить?Но не при людях же.Да ещё в Верховной Раде на весь мир.Совсем совесть потеряли.Наглецы.
      3. Комментарий был удален.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:36
      +4
      Цитата: Arifon
      НАТО для окраины не будет, скачи не скачи...

      У скакаусов была надежда, а вы взяли и все разрушили.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 18:47
        +4
        Кто только не говорил им, что этого не будет. А кастрюлеголовые не перестают crying домогаться am до НАТО и ЕС. То поклянчут, то потребуют.
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 19:15
          -1
          Цитата: Reptiloid
          Кто только не говорил им, что этого не будет. А кастрюлеголовые не перестают crying домогаться am до НАТО и ЕС. То поклянчут, то потребуют.

          Минус Вам наверное кастрюлеголовый поставил.
          Абидна панимаш.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 19:25
            -1
            Цитата: Ulan.1812
            Минус Вам наверное кастрюлеголовый поставил.
            Абидна панимаш.

            Ждун хозлатый .. ! Ждёт Нату , а её все нет ... И не будет . Хвостом повиляла , поулыбалась , ручкой холёной с маникюрчиком помахала , Воздушный поцелуй ! Адью хохлатые кастрюли !!! И пошла дальше , виляя мощным Натовским задом ... ..
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:48
        +2
        Цитата: topol717
        Цитата: Arifon
        НАТО для окраины не будет, скачи не скачи...

        У скакаусов была надежда, а вы взяли и все разрушили.

        Да какая надежда? Неужели здрааомыслящие политики запада поведутся на призывы укрохо хлов-депутатов и примут нэньку в нато?! Это воюющущую страну? Тогда и им надо в открытую впрягаться в войну! А оно им надо? Одно дело поставлять оружие, и совсем другое отправлять своих граждан гибнуть не понятно за что! И чувствовать над собой ядерный гриб.
        Неее, на такое гейропа точно не пойдет!
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: Arifon
      Никогда их не возьмут в НАТО - ни сейчас ни потом.
      Ошибаетесь, есть варианты.Украина почти там. Пара формальностей.
      Цитата: Arifon
      НАТО нужен плацдарм для войны с России.
      Именно поэтому им эта территория и нужна, но ее еще нужно защитить, а для этого есть гонорные fool поляки и Жечь Посполита-2. Украина автоматически в НАТО. Осталось договор подписать, да буйных бандеровцев пострелять кого на фронте, кого в "ночь длинных ножей", дело знакомое.... request
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:26
    +5
    Ну тады ой... здравствуй ядрёная война, если вдруг одни полyдурки послушают и примут других. Блиндаж что-ли в огороде копать request крупы - тушёнку запасать?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:33
    +5
    в непростых условиях, в которых оказалась страна.
    Вот вдруг взяла и неожиданно оказалась! Всем миром дружно толкали её туда, где она сейчас.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:34
    0
    Сегодня Верховная Рада Украины обратилась к странам НАТО с призывом предоставить ей членство в североатлантическом альянсе.

    Был в истории такой персонаж - елена прекрасная, все её похождения закончились ссорой богов и уничтожением трои. Укропия превратилась в такую же елену прекрасную современности, осталось выяснить кому предначертана участь трои. what
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:13
      +1
      Цитата: Хорон
      Сегодня Верховная Рада Украины обратилась к странам НАТО с призывом предоставить ей членство в североатлантическом альянсе.

      Был в истории такой персонаж - елена прекрасная, все её похождения закончились ссорой богов и уничтожением трои. Укропия превратилась в такую же елену прекрасную современности, осталось выяснить кому предначертана участь трои. what

      Только Елена давно не прекрасная и порядком поистаскалась, а прелести её поувяли.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:32
        0
        Цитата: Ulan.1812
        Только Елена давно не прекрасная и порядком поистаскалась, а прелести её поувяли.

        О ! А вот и она !!!!
  5. agoran
    agoran Сегодня, 18:35
    -2
    Шумеры априори тупые, была инфа, что присикрили поставку большого количества кокса.
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:41
    +7
    Хоть чучелом хоть тушкой...
    Там на западе не все идиоты и кое кто ещё пожить хочет. Воевать до последнего украинца-всегда пожалуйста,а вот до последнего европейца или американца...тут кишка тонка.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:46
    +4
    Их в дверь, так они толпой в окно ломятся.....
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:46
    +3
    Легитимно в НАТО они вступить не могут. По уставу организации страна претендент не должна находиться в состоянии военного конфликта и не должна иметь неразрешенных территориальных споров.
    Но, хохла это не останавливает, он тупо верит в то, что они избранные и им все можно. Что же, как тот ягненок перед закланием, пусть нагуляют вес, раз уж все так сейчас сложилось.
    Вопрос вступления Украины в НАТО надо было решать в 2014 году, введя войска на территорию Донбасса. Сейчас обсуждать то что вышло бессмысленно.
    По мне, так сегодня нам было бы выгоднее, чтобы украинец вступил в альянс, тогда война станет полноценной войной и быстрее закончится, вместе с Украинской псевдогосударственностью...
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:48
    +2
    ссылаются, главным образом, на сближение Украины с членами военно-политического блока
    Страшно подумать, что бы это могло означать. Порнография какая-то, не иначе.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:52
    +3
    Ай ай, Винни,Винни спасите памагите! Шумерам может и надо чтоб за них нато воевало,а вот старой европе надо за шумеров гарантированно через полчаса умереть? Именно старой европе, англии,немцам,лягушкам? На всяких там поляков трибалтов всем в старой европе плевать,они как мясо готовятся давно,но по сливкоснимателям впервую очередь прилетит, и это они знают. И надо почаще напоминать что за полчаса далеко не убегут.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:53
    +2
    Нам не надо обольщаться, как только НАТО просчитает что сможет победить нас, так сразу и примут Украину.
    Нам нужно готовиться к большой затяжной войне. Самолёты, танки, САУ, артиллерию, боеприпасы клепать и клепать. И уже сейчас на картах проигрывать все возможные варианты войны с НАТО.
    А сейчас нужно безжалостно наносить удары по транспортной, энергетической, управленческой структуре Украины.
    Уже понятно что мы не братья, а враги дерущиеся над могилой СССР за наследство. Нам придётся также как Тарас Бульба убил сына, также уничтожить Украину в её нынешним виде.
    Послушайте Подоляку из руководства Украины что он предлагает сделать с Крымом в случае захвата, и делает это сейчас на своей территории, после сожжения православных церквей будут убивать православных верующих и всех русских. soldier
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:08
    +1
    Ага... а ещё ключ от квартиры где деньги лежат.
    Прям французы, испанцы, немцы, итальянцы рвутся умирать за Бандеру. laughing
  13. agoran
    agoran Сегодня, 19:08
    +1
    Шумеры реально тупые. Вас трахают по 400 трупов в день, вы реальные балбесы. Привозите еще.
  14. blackcat
    blackcat Сегодня, 19:09
    +4
    Хитрым скакуасам очень хочется чтобы НАТО официально вступило в войну с Россией на их стороне am
  15. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:12
    0
    И все таки, из статьи однозначно не понятно: призвали предоставить членство или призвали поддержать стремление этим членом стать? Если второе, что это запросто: просто там нужно выполнить пару мАААленьких условий, одно из которых нанести России военное поражение. И как только - так сразу.
  16. илья63
    илья63 Сегодня, 19:15
    +2
    Похоже знают что после контр наступа им ппц.
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:17
    +2
    Три причины, почему Украину никогда не возьмут в НАТО.
    1.На территории страны проводятся боевые действия.
    2.Вступление страны, подразумевает вовлечение других стран в боевые действия.
    3.Долговые обязательства и остальной экономический сектор.
    В общем, на* украинцы никому не сдались на западной стороне Евразии. request
  18. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:18
    +2
    Дурни теперь мечтают кто бы за них повоевал с Россией.
    Нет уж давай сама-сама!
    Это же вы всё кричали кого-то там на геляку?
    Это же ни немцы и не французы были ?
    fool
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:22
    0
    Ну если НАТА не пугает ТМВ, которая будет последней и как следствие вымирание человечества, то конечно можно и взять.
    Походу у нацистов сильно печет, раз так уж подпрыгивают.


    Но ещё в Писании сказано — стучите и вам откроют, просите и обрящете...

    Только мы почему-то не стучим ....¯\_(ツ)_/¯