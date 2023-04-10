Верховная Рада обратилась к странам НАТО с призывом предоставить Украине членство в североатлантическом альянсе

Сегодня Верховная Рада Украины обратилась к странам НАТО с призывом предоставить ей членство в североатлантическом альянсе.В своём обращении депутаты украинского парламента призывают государства-члены блока, а также Парламентскую ассамблею Альянса поддержать её стремление стать частью НАТО, как указано, в непростых условиях, в которых оказалась страна.В документе парламентарии ссылаются, главным образом, на сближение Украины с членами военно-политического блока путём одобрения соответствующей Декларации о поддержке страны в этом направлении. Всему этому должны поспособствовать решения особой важности, которые будут приниматься на предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.Только так, считают украинские народные избранники, станет возможным инициирование процесса присоединения Украины к Организации Североатлантического договора.В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о принятой на прошлой неделе Литвой резолюции, в которой Вильнюс делает официальное приглашение Киеву вступить в НАТО. По мнению литовских депутатов, такие действия позволят достигнуть существенного прогресса в обретении мира как на Украине, так и на всём европейском континенте.О том, что членство Украины в НАТО в перспективе не представляется возможным, уже сообщало издание Financial Times (FT). При этом альянс будет прилагать всевозможные усилия с тем, чтобы лишь создать видимость данного процесса для руководства страны. В то же время, согласно информации, имеющейся в распоряжении FT, ФРГ, США и Венгрия по-прежнему выступают против предоставления Украине дорожной карты для членства в НАТО.