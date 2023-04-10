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Американский канал: Бомбы с системой JDAM на Украине в последнее время часто не срабатывают из-за воздействия российской РЭБ

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Американский канал: Бомбы с системой JDAM на Украине в последнее время часто не срабатывают из-за воздействия российской РЭБ

Западная пресса продолжает публиковать фрагменты так называемой «масштабной утечки Пентагона» по вопросу украинского конфликта. Подлинность этой утечки вызывает немало вопросов, однако в военном ведомстве США заявляют, что проводят расследование, утверждая, что «это самая масштабная утечка секретных данных за последние годы».


К этим заявлениям можно относиться как реалистичным, можно – как к попытке вбросить дезинформацию, но факт остаётся фактом: тема расходится по сети.

Одним из американских СМИ, публикующим «выдержки из секретных документов», является NBC News. В материале этого американского медиа утверждается, что в оказавшихся в режиме общего доступа «документах Пентагона» есть анализ вопросов применения так называемых «умных» бомб JDAM на Украине.

Из репортажа американского канала:

В одном из документов, выпущенных Пентагоном под грифом «секретно», говорится, что поставленные Украине бомбы с системой JDAM в последнее время часто не срабатывают. Предполагается, что это может быть связано с тем, что должным образом не взведены их взрыватели, а также с тем, что вследствие применения россиянами средств РЭБ возникают проблемы с GPS-сигналом.

Напомним, что комплект оборудования JDAM способен превратить, по сути, любую свободно падающую авиабомбу в «умное» оружие. В комплект входит GPS-приёмник особой точности. В зависимости от модификации такие бомбы могут поражать цели на расстоянии до 75 км (в горизонтальной проекции) от точки сброса.
Использованы фотографии:
Википедия/(ВВС США)
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12 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:04
    +5
    Если оставить за скобками сам вопрос достоверности этого слива, в слитых документах говорится о 9 фактах применения JDAM:
    В 3 случаях бомбы поразили цели.
    В 4 случаях произошла потеря сигнала из-за воздействия РЭБ.
    В 2 случаях бомбы не сдетонировали из-за дефекта.
    США дают рекомендацию уничтожать системы РЭБ артиллерией до применения JDAM и не производить сброс бомб если есть проблемы со стабильностью сигнала GPS.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:07
      +7
      JDAM как вундервафля пошёл следом за Джавелином,Байрактаром,М777, HIMARS по пути забвения мифа о супероружии.Следующие в очереди Леопарды 2,Челленджеры 2 и Абрамсы.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 19:23
        +1
        "Джавелином,Байрактаром,М777, HIMARS по пути забвения мифа о супероружии"///
        ---
        Все перечисленные Вами системы - не "супероружие" , а просто современное эффективное оружие. Которое "пашет" каждый день.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 19:47
        0
        Появления УМПК в руках наших летчиков мы все очень ждали и искренне ему аплодируем. И, давайте признаем, что очень рассчитываем на то, что УМПК наконец позволит нашей авиации начать действовать/поражать цели в большей глубине за линией фронта. Не знаю можно ли это назвать вундерфавлей. А это наш аналог JDAM. И то, насколько мы или противник сможем эффективно его применять зависит от целого комплекса вещей, где и разведка и противодействие и работа ПВО.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:08
      -1
      Если нет интернета, т о смартфон минуты 3 ищет спутники. Не думаю что в бомбах что то по другому сделано. А сколько времени падает бомба?
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:50
      0
      Даю рекомендацию: не давать "умную" бомбу в руки криворуких бандеровцев. Она может погибнуть. Или попасть в плен.

      P.S. Вспомнил фразу из кинофильма "Свадьба в Малиновке': - не открывай его, в ем бонбы!)))
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 19:06
    0
    Интересно- насколько это реально вообще?
    Насколько большую плошадь можно охватить в этом случае?
    Куда падают бомбы в случае отсутствия сигнала Джипиэс вообще- в принципе?
    1. ЕМММ
      ЕМММ Сегодня, 19:23
      0
      Немного, это узко специализированное оружие
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 19:31
      +1
      Наверное, как и беспилотники - в случае потери сигнала летят "на базу" ))))
  3. Cayz Kfgby
    Cayz Kfgby Сегодня, 19:24
    0
    То есть, если внешний источник помех сильный - точность сигнала GPS реально падает или искажается?
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:25
    0
    Только в ГШ ВС РФ подтвердят - деза это или нет! Ведь они то знают где и какие и когда используются комплексы РЭБ на наших позициях
    Нам о этом не скажут
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:28
    0
    Американский канал: Бомбы с системой JDAM на Украине в последнее время часто не срабатывают из-за воздействия российской РЭБ

    Или криворуких применителей.