Американский канал: Бомбы с системой JDAM на Украине в последнее время часто не срабатывают из-за воздействия российской РЭБ

В одном из документов, выпущенных Пентагоном под грифом «секретно», говорится, что поставленные Украине бомбы с системой JDAM в последнее время часто не срабатывают. Предполагается, что это может быть связано с тем, что должным образом не взведены их взрыватели, а также с тем, что вследствие применения россиянами средств РЭБ возникают проблемы с GPS-сигналом.

Западная пресса продолжает публиковать фрагменты так называемой «масштабной утечки Пентагона» по вопросу украинского конфликта. Подлинность этой утечки вызывает немало вопросов, однако в военном ведомстве США заявляют, что проводят расследование, утверждая, что «это самая масштабная утечка секретных данных за последние годы».К этим заявлениям можно относиться как реалистичным, можно – как к попытке вбросить дезинформацию, но факт остаётся фактом: тема расходится по сети.Одним из американских СМИ, публикующим «выдержки из секретных документов», является NBC News. В материале этого американского медиа утверждается, что в оказавшихся в режиме общего доступа «документах Пентагона» есть анализ вопросов применения так называемых «умных» бомб JDAM на Украине.Из репортажа американского канала:Напомним, что комплект оборудования JDAM способен превратить, по сути, любую свободно падающую авиабомбу в «умное» оружие . В комплект входит GPS-приёмник особой точности. В зависимости от модификации такие бомбы могут поражать цели на расстоянии до 75 км (в горизонтальной проекции) от точки сброса.