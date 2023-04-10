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Министр обороны Украины рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен в Гостомеле

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Министр обороны Украины рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен в Гостомеле

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен к российской армии в населённом пункте Гостомель Киевской области ещё в начале спецоперации. Об этом глава украинского оборонного ведомства поведал в интервью украинской прессе.


По словам политика, высокопоставленные чиновники Минобороны, которые собирались посетить защищённый командный пункт (ЗКП), расположенный в Гостомеле, как раз и стал объектом высадки российских десантников.

Только представьте, что могло бы произойти, если бы мы прибыли туда, хотя бы за несколько дней. Половина сотрудников министерства была бы взята в плен. Но нам удалось избежать этого только благодаря тому, что все мы успели разбежаться по разным зданиям, принадлежавшим Министерству обороны. Их в Киеве достаточно

– отметил Резников.

На фоне слов Резников а о том, как он избежал плена, обращают на себя внимание заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Он заявил, что не нужно ждать какого-то «особого» дня для осуществления ВСУ запланированного контрнаступления, поскольку, по его словам, украинские военнослужащие и так активно и уверенно продвигаются вперёд день за днём. В каком направлении продвигаются, не уточнил.
Использованы фотографии:
Соцсети/Резников
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:40
    0
    Министр обороны Украины рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен в Гостомеле
    Крепкие ляжки и не курящий?
    Но нам удалось избежать этого только благодаря тому, что все мы успели разбежаться по разным зданиям,
    Ну вот.....угадал. recourse
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:42
      0
      Вторая версия: может, Резников все врет!
  2. nemec55
    nemec55 Сегодня, 19:40
    -1
    В каком направлении продвигаются, не уточнил.


    Если смотреть карту то на восток.
  3. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 19:40
    0
    Да уж... Ничего, еще поймаем гада Резникова!
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 19:42
    0
    мы успели разбежаться

    Слава ВДВ!
    А про ЗКП в новостях не говорили, врядли он был пустой.
    И Резников вспомнил о своём подвиге только через год.
    Странно как-то what
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:42
    0
    Клоуны. Вся верхушка укрорейха - клоуны. yes
  6. poquello
    poquello Сегодня, 19:43
    0
    "по его словам, украинские военнослужащие и так активно и уверенно продвигаются вперёд день за днём."
    а не врёт, продвигаются и падают, следующие продвигаются до тех которые упали и тоже падают, и так день за днём
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:43
    0
    Этот очкарик может сейчас говорить все что заблагорассудится.Кстати,я удивлен,что он не заявил что "освобождал"Гостомель с автоматом в руках
  8. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:45
    +1
    Резник: Но нам удалось избежать этого только благодаря тому, что все мы успели разбежаться по разным зданиям, принадлежавшим Министерству обороны.


    Резник, ты при коридорных забегах в минобороны этих существ не встречал? winked Они тоже, на всякий случай замаскировались.

  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 19:51
    0
    Чего им бояться российского плена? Обменяли бы как "азовцев". Абрамович на своей яхте бы вывез и по "айфону" дал.
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:52
    0
    удалось избежать этого только благодаря тому, что все мы успели разбежаться

    Тараканы обладают феноменальной живучестью и способностью успевать разбежаться.
  11. major071
    major071 Сегодня, 19:56
    0
    Бесполезнее, ребята, в плен не брали никого
    Леша Резников, по-ходу, сам не знает ничего
    Вот со сцены что брякнуть, руку Ллойду потрясти
    Перед Байденом прогнуться, что-то там произнести...
    Сорок раз сказать спасибо за какой-нибудь пакет
    Европейскому министру подарить большой букет
    Пару раз залезть на танки, селфи сделать в США
    Это Леша сделать может, остальное - не шиша...
    wink drinks