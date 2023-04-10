Министр обороны Украины рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен в Гостомеле

Только представьте, что могло бы произойти, если бы мы прибыли туда, хотя бы за несколько дней. Половина сотрудников министерства была бы взята в плен. Но нам удалось избежать этого только благодаря тому, что все мы успели разбежаться по разным зданиям, принадлежавшим Министерству обороны. Их в Киеве достаточно

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как ему удалось избежать попадания в плен к российской армии в населённом пункте Гостомель Киевской области ещё в начале спецоперации. Об этом глава украинского оборонного ведомства поведал в интервью украинской прессе.По словам политика, высокопоставленные чиновники Минобороны, которые собирались посетить защищённый командный пункт (ЗКП), расположенный в Гостомеле, как раз и стал объектом высадки российских десантников.– отметил Резников.На фоне слов Резников а о том, как он избежал плена, обращают на себя внимание заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Он заявил, что не нужно ждать какого-то «особого» дня для осуществления ВСУ запланированного контрнаступления, поскольку, по его словам, украинские военнослужащие и так активно и уверенно продвигаются вперёд день за днём. В каком направлении продвигаются, не уточнил.