Телеги Гитлера в Москве

Полевая кухня Kleine Feldkuche (Hf.12) из коллекции музея «Моторы войны». Фото автора.

Конная тяга вермахта











Leichter Fernsprechwagen (легкий телефонный вагон) образца 1929 года. Легкая повозка Kleine Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3). Фото автора











Легкая повозка Kleine Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3). Фото автора



Повозка связистов в развернутом положении. Первая мировая война



Телега Heeresfahrzeug 1



Heeresfahrzeug 7 по прозвищу «убийца лошадей»

Узкая специализация











Полевые кухни Kleine Feldkuche. Фото автора











Зенитный прицеп гитлеровцев в музее «Моторы войны». Фото автора



Infantriefahrzeug 5 MG Wagen 36 в своей естественной среде обитания на Восточном фронте.







Ручная телега связистов образца 1942 года. Фото автора.











Архивных снимков Nachrichtengeratkarren осталось не так много.











Ручная санитарная телега вермахта. Фото автора







Универсальный Infanteriekarren If. 8. Фото автора











Примеры использования легкого прицепа







Редкая телега Pionerhandkarren (Pf. 22). Фото автора

Они все-таки дошли до Москвы. Точнее – добрались до реставрационной мастерской музея военной техники «Моторы войны», а потом и до самой экспозиции на Рогожском Валу. Речь об уникальных образцах техники стран «оси». И это помимо редчайших экземпляров отечественных машин, многие из которых на ходу и существуют в единственном числе.Выставка «Моторы войны» открылась в декабре 2021 года на месте Музея ретроавтомобилей, и на ней представлены более 150 экспонатов, представляющих интерес для каждого, кому не безразлична история Второй мировой войны. Немалая часть артефактов приведена в должное состояние мастерской Вячеслава Лена.Для большинства посетителей настоящим открытием станет большой ассортимент немецкого гужевого транспорта. Вопреки распространенному мифу, вермахт не был насквозь моторизован – каждой пехотной дивизии полагалось не менее 6 тысяч лошадей. Отсюда и распространенность повозок Гитлера, тщательно отреставрированных мастерами музея.Начать стоит с повозки связистов с традиционно длинным немецким именем Leichter Fernsprechwagen (легкий телефонный вагон) образца 1929 года. Конструкция представляет собой собственно прицеп и передок к нему общей снаряженной массой около 740 кг. Грузить в «телефонный вагон» можно было до 580 кг. Такую тяжесть вынуждена была тянуть четверка лошадей – телега была рассчитана на максимальную скорость в 20 км/ч. Немцы эксплуатировали данную технику до самого конца войны, а представленный на выставке экземпляр попал в руки союзников в Нормандии в 1944 году.Имеет отношение к связистам и легкая повозка Kleine Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3). Вермахт эксплуатировал минимум пять модификацией телег, среди которых две – Hf. 3/1 и Hf. 3/2 предназначались для нужды армейской связи. Конструкции отличали рессоры, смягчающие ход повозки – все-таки радиотехника требовала соответствующего отношения.Телегу можно назвать настоящим ветераном немецкой армии. Первые экземпляры появились еще в годы Первой мировой войны и потом практически без изменений перекочевали в вермахт. В 1936 году деревянные дуги для тента заменили на стальные.Обычно Kleine Heeresfahrzeug 3 тянули две лошади, и им не позавидуешь – полная масса агрегата могла переваливать за тонну. По ровной дороге, как и указанная выше повозка связистов, деревянная телега могла разогнаться без последствий до 20 км/ч.Если есть Heeresfahrzeug 3, то должны быть Heeresfahrzeug 2 и 1. Это так, но на «Моторах войны» остальные представители линейки немецких телег отсутствуют. Можно только сказать, что Hf. 1 представляла собой легкую телегу, корни которой уходили к разработкам 1895 года.К началу Второй мировой войны на каждый стрелковый взвод вермахта полагалось одна такая повозка. Большими размерами отличалась тяжелая полевая повозка Hf. 2, рассчитанная на перевозку 800 килограммов груза и упряжку из четырех лошадей.Вершиной немецкого телегостроения можно считать цельнометаллическую Heeresfahrzeug 7, принятую на снабжение в 1937 году. Настоящий хай-тек для своего времени – пневматические или литые резиновые колеса, возможность сцепки с автомобилем, а также выдающаяся грузоподъемность в полторы тонны при снаряженной массе в 1 040 кг.Но изделия оказались хороши только на ухоженных трассах Европы, где с транспортировкой справлялась пара лошадей. На Восточном фронте в распутицу тяжеленную телегу не вытягивала и четверка крепких коней. Поэтому снятые ранее со снабжения Hf. 1 немцы оперативно достали из запасников. А Heeresfahrzeug 7 получил прозвище «убийца лошадей».Полевая кухня Kleine Feldkuche (Hf. 12), вероятнее всего, была самой желанной на немецком фронте. Состояла она из заднего лафета, собранного из листовой стали, где размещались два котла на 125 и 60 литров. Первый для горячей пищи, второй для чая или кофе. Нередко цепляли передний лафет с провизией и подносами с посудой. Колеса были унифицированы с младшими моделями телег серии Heeresfahrzeug. Как утверждает информационная табличка на экспонате, немцы нередко снимали полевые кухни с колесного хода и грузили в кузова грузовиков. Так решалась проблема низкой мобильности телег на конной тяге.Одним из самых интересных экспонатов «Моторов войны», безусловно, является зенитный прицеп Infantriefahrzeug 5 MG Wagen 36 на конной тяге. Обычно такие телеги придавали пехотным батальонам для борьбы с самолетами противника.В сравнении с предыдущими телегами это достаточно свежая разработка – первые повозки появились в середине 30-х годов. Отсюда и прогрессивность конструкции – пневматические колеса и цельнометаллический кузов. Это позволяло разгонять телегу до 30–40 км/ч, а также буксировать автомобильным транспортом. Огневая мощь обеспечивалась парой MG 34 и, похоже, она была избыточной для полутонной телеги.Мало того, что длинными очередями задний лафет можно было перевернуть, так еще пулеметная спарка монтировалась со смещением относительно продольной оси телеги. Не помогали даже выдвижные опоры. В итоге If. 5 MG Wagen 36 либо превращали в неподвижную зенитную установку, либо снимали с колесного хода и грузили в автомобильный кузов. Как гласит информационная табличка, представленный экспонат был брошен немцами у деревни Аржаники в Смоленской области.Следующей на очереди была телега связистов образца 1942 года под непроизносимым именем Nachrichtengeratkarren. Таскали её гитлеровцы словно рикши за собой, благо масса не превышала 50 кг. Обычно грузили на изделие до трех барабанов с километровым полевым кабелем, трубки заземления и прочий скарб связиста. Нередко телегу можно было увидеть в комплектации тяжелого телефонного автомобиля – schwerer Fernsprechkraftwagen.Одна человеческая сила требовалась и для перемещения Handkarren fur Sanitatgerat образца 1942 года – телеги для эвакуации раненых с поля боя. Колесница могла снаряжаться ящиком с медикаментами, а общая грузоподъемность достигала 150 кг. На данный момент сохранилось не так много фотографий этого раритета, не говоря уже о реальных экземплярах. Представленная в экспозиции тележка датируется 1944 годом.Универсальный легкий прицеп или Infanteriekarren If. 8 гитлеровцы могли тянуть и своими силами, но лучше нагруженную 400-килограммовую телегу все-таки доверить лошади. Либо мотоциклу или даже собачей упряжке. Тележка полагалась каждому пехотному взводу и была широко распространена в вермахте. Разумеется, перевозили на If. 8 все, что придется – от боеприпасов и минометов до продуктов и медицинских препаратов. Конструкция достаточно прочная и позволяет цеплять к тягачу последовательно несколько груженых телег.Близка по конструкции вышеописанному прицепу саперная телега Pionerhandkarren (Pf. 22), на которой гитлеровцы обычно перевозили пехотные огнеметы. Ввиду своей узкой специализации, Pf. 22 не получила широкого распространения и, как утверждает информационная табличка, не отличалась удачной конструкцией. Представленный экземпляр попал в руки союзников в 1944 году в Нормандии и не реставрировался – на телеге еще остались следы оригинальной краски.Уникальная экспозиция «Моторов войны» не только расширяет горизонты познаний интересующейся публики, но и развеивает распространённый миф Второй мировой войны о тотальной моторизации вермахта. Как оказалось, львиную долю немцам приходилось грузить в гужевые телеги, а порой и самим впрягаться.