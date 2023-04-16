Телеги Гитлера в Москве

Полевая кухня Kleine Feldkuche (Hf.12) из коллекции музея «Моторы войны». Фото автора.

Leichter Fernsprechwagen (легкий телефонный вагон) образца 1929 года. Легкая повозка Kleine Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3). Фото автора

Повозка связистов в развернутом положении. Первая мировая война

Heeresfahrzeug 7 по прозвищу «убийца лошадей»

Зенитный прицеп гитлеровцев в музее «Моторы войны». Фото автора

Infantriefahrzeug 5 MG Wagen 36 в своей естественной среде обитания на Восточном фронте.