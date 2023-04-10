Трамп: Мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов

Если наша политика будет такой как сейчас, то мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов.

Самый простой и даже единственный способ решить проблему с Китаем, как и любую другую проблему, с которой мы столкнулись, - избавиться от Байдена.