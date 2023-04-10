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Трамп: Мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов

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Трамп: Мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов

45-й президент США Дональд Трамп сделал несколько записей в социальной сети, на которые сложно не обратить внимание. Сначала Трамп сделал запись, состоящую из слов «Третья мировая война». Затем в аккаунте первого в истории экс-президента США, в отношении которого выдвинуто уголовное обвинение, появилась более расширенная заметка по этому поводу.

Дональд Трамп написал буквально следующее:

Если наша политика будет такой как сейчас, то мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов.

Таким постом Трамп прозрачно намекнул на то, что увеличение темпов производства боеприпасов и оружия в США никак не повышает процент заполняемости военных арсеналов в самих Соединённых Штатах. Ведь произведённые боеприпасы идут либо на Украину, либо тем странам Европы, которые опустошили свои склады, поставив их содержимое всё той же Украине.

Некоторое время назад Трамп отметился новой заметкой в социальной сети, в которой вновь не обошёл вниманием политику действующего президента.

Трамп:

Самый простой и даже единственный способ решить проблему с Китаем, как и любую другую проблему, с которой мы столкнулись, - избавиться от Байдена.

Сегодня же у Джо Байдена пытались выяснить, собирается ли он баллотироваться на пост президента в будущем году. Байден долго говорил о пасхальных яйцах, а в итоге заявил, что, видимо, кандидатуру выдвигать будет, но пока ещё «не решили, когда». Термин «не решили» американский президент использовал во множественном числе, на что уже обратили внимание в Республиканской партии, указав на то, что вряд ли Байден примет такое решение самостоятельно.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:18
    +4
    Да лално,не переживай,рыжий.У тебя сейчас другие проблемы-как бы на кичу не заехать.А ты о войне...
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:18
    +4
    Сегодня же у Джо Байдена пытались выяснить, собирается ли он баллотироваться на пост президента в будущем году. Байден долго говорил о пасхальных яйцах, а в итоге заявил, что, видимо, кандидатуру выдвигать будет, но пока ещё «не решили, когда»


    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось...
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 20:29
      0
      Байден долго говорил о пасхальных яйцах


      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось...


      Дайте ему уже мороженку))
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:21
    +1
    Интересно,а американский народ об этом мечтает? :
    Если наша политика будет такой как сейчас, то мы рискуем войти в Третью мировую войну,
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:28
      -1
      Интересно,а американский народ об этом мечтает?

      Американский народ никогда особо и не спрашивали о его участии ни в одном из развязанных Америкой войн. Но вот о том, желает ли он вляпаться в войну с боеприпасами или без таковых его действительно могут спросить. А если серьезно, то в Америке идет чуть ли не вечная борьба между республиканцами и демократами и все, что говорится, надо трезво оценивать через призму этой борьбы. Единственное исключение - это когда и те и другие выступают единым фронтом.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:39
        0
        Борьба идет, шоу маст гоу он, те кто решает не меняются как и вектор. Вот и Трамп волнуется как воевать без снарядов?
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 20:52
        +2
        Там идет постоянная борьба в обоих партиях за то,кому сколько и за что занесут, по всем остальным вопросам внешней и внутренней политики штатов они совместно работают сплоченно и на одной волне. Но для пипла в мире шоу должно продолжатся вечно
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:11
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Американский народ никогда особо и не спрашивали о его участии ни в одном из развязанных Америкой войн.

        Це так, но выход из войны таки народом навязывался.
        Достаточно вьетнамскую кампанию вспомнить с массовыми протестами.
        Всё определяется количеством гробов в единицу времени.
      4. topol717
        topol717 Сегодня, 21:32
        +1
        Цитата: blackGRAIL
        Американский народ никогда особо и не спрашивали о его участии ни в одном из развязанных Америкой войн
        Как будто народ какой то другой страны спрашивали.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:34
    -1
    Трамп конечно не ангел, но иногда говорит правильные вещи. Жаль что это только предвыборные слова.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 21:56
      0
      Цитата: Лешак
      Трамп конечно не ангел, но иногда говорит правильные вещи. Жаль что это только предвыборные слова.

      Жаль что у них во властных структурах находятся только те, кто строил козни ещё против СССР. Ментально, умственно и идеологически они остались на том же уровне. К выборам Бидону будет 82 года, Трампу 78 лет - оба в состоянии маразма, но Бидон до кучи ещё отягощён прогрессирующей деменцией. Брежнев умер в 76 лет. По сравнению с ними почти юноша.
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 20:39
    0
    Американцы всерьез верят, что в 3-й мировой кто-то с ними будет воевать обычными боеприпасами?
  6. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 20:46
    0
    Каждый народ достоин своего правителя!
  7. NG inform
    NG inform Сегодня, 21:11
    0
    Читаем: Трамп хочет начать третью мировую (допускает, что США её скоро развяжет и считает это нормальным) и переживает за её результат.
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 21:38
    +4
    Президент-Вангист! Ну или популист.
  9. tTшка
    tTшка Сегодня, 22:00
    0
    Как по мне, так Д.Т - настоящий патриот своей страны... но к сожалению, для американцев, у руля ЛГБТ- ТОЛЕРАСТЫ, которые не догоняют, к чему их политика может всех привезти... думают, что отсидятся/откупятся/договорятся... ну-ну