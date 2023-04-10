Трамп: Мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов

45-й президент США Дональд Трамп сделал несколько записей в социальной сети, на которые сложно не обратить внимание. Сначала Трамп сделал запись, состоящую из слов «Третья мировая война». Затем в аккаунте первого в истории экс-президента США, в отношении которого выдвинуто уголовное обвинение, появилась более расширенная заметка по этому поводу.
Дональд Трамп написал буквально следующее:
Если наша политика будет такой как сейчас, то мы рискуем войти в Третью мировую войну, даже не имея для этого боеприпасов.
Таким постом Трамп прозрачно намекнул на то, что увеличение темпов производства боеприпасов и оружия в США никак не повышает процент заполняемости военных арсеналов в самих Соединённых Штатах. Ведь произведённые боеприпасы идут либо на Украину, либо тем странам Европы, которые опустошили свои склады, поставив их содержимое всё той же Украине.
Некоторое время назад Трамп отметился новой заметкой в социальной сети, в которой вновь не обошёл вниманием политику действующего президента.
Трамп:
Самый простой и даже единственный способ решить проблему с Китаем, как и любую другую проблему, с которой мы столкнулись, - избавиться от Байдена.
Сегодня же у Джо Байдена пытались выяснить, собирается ли он баллотироваться на пост президента в будущем году. Байден долго говорил о пасхальных яйцах, а в итоге заявил, что, видимо, кандидатуру выдвигать будет, но пока ещё «не решили, когда». Термин «не решили» американский президент использовал во множественном числе, на что уже обратили внимание в Республиканской партии, указав на то, что вряд ли Байден примет такое решение самостоятельно.