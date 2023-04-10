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Украинский профессор: Если на Крым собираемся наступать через Перекопский перешеек, то двух гаубичных дивизионов России хватит для его перекрытия

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Украинский профессор: Если на Крым собираемся наступать через Перекопский перешеек, то двух гаубичных дивизионов России хватит для его перекрытия

На Украине продолжается обсуждение вопросов о том, как, когда и где ВСУ пойдут в контрнаступление. Одно из активно обсуждаемых направлений – Крым. На днях в офисе президента Украины заявили о том, что Крым будут «деоккупировать военным путём», а думать о переговорах «можно будет на Ялтинской набережной».


По поводу возможного наступления ВСУ на Крым рассуждает украинский профессор Никита Василенко. По его словам, единственный вариант штурма Крымского полуострова – Перекопский перешеек.

Украинский профессор:

Куда мы собираемся идти? Через перешеек? Там два гаубичных дивизиона поставить, и они (российские войска) его полностью перекрывают. У нас просто нет сил. Морской десант высадить? Нельзя, это уже слону понятно. Со времён Нормандии известно, что морской десант может закончиться тем, что его перебьют.

Также профессор Василенко прокомментировал и заявления офиса президента Зеленского о том, что «после возвращения Крыма Украине полуостров будет передан крымским татарам».

Василенко:

Что это за бред? Вы слышали что-то о крымско-татарском батальоне (ВСУ), о татарских каких-то подразделениях? Я, например, нет. И что тогда? То есть, мы возвращаем Крым, а потом по телевидению передают, что передаём его татарам? Почему?

Василенко в конце-концов объявил, что территория Крыма «не является исторической крымско-татарской землёй».

Всё это напоминает вариант «дележа шкуры неубитого медведя». Но здравый смысл в заявлениях украинского профессора есть, и он в том, что если Киев реально собирается бросить войска на Крым, то киевскому режиму для начала нужно трижды подумать о последствиях для самого себя – в первую очередь.
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17 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 20:36
    +2
    Вот что значит стратегическое мышление. А вы крымский мост захватите киборгами. wassat
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 21:09
      0
      Василенко в конце-концов объявил, что территория Крыма «не является исторической крымско-татарской землёй».

      Попалась мне английская карта.
      Вроде как 1795 год
      Османские или турецкие доминионы в Европе
      За что купил...

      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 21:45
        0
        Когда-то генерал Слащев с небольшими силами, удержал Крым от наступления Красной Армии....
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 21:26
      0
      Я думаю, никто в Крым соваться и не рассчитывает. Американцы понимают, что это утопия. Программа-максимум для режима Зеленского - это выход к Азовскому морю. А что это значит для них? Возможность постоянных обстрелов Крыма ствольной артиллерией и РСЗО, а также возможность нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту. Но и на этом пути они пупок надорвут. Авиации то нет. А те единицы, что имеются и будут переданы, не сыграют решающей роли.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:38
    +2
    Крыма зеле не видать как своих ушей. Эта идея фикс, при реализации, приведёт к огромным потерям в ВСУ и не более того.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 20:52
      +1
      Так у них и так огромные потери, так, что они будут воевать до последнего украинца, как сказал любимый и крутой президент Америки. Видимо, что на Украине, где то держат этого последнего украинца в заначке, для последнего боя. laughing
      1. Комментарий был удален.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:43
    0
    В контексте разговоров о украинском наступлении на Крым я начал перечитывать историю фашистского наступления на Крым в 1941г. Тогда то же ставка делалась на защиту Перекопского перешейка. Украина не Германия, а до перешейка еще нужно дойти… в любом случае сначала на повестке судьба приазовского наступления, провалится оно и до крымского очередь просто не дойдет.
  4. Ассириец
    Ассириец Сегодня, 20:44
    +1
    Вы где там думающих людей видели? КВНщиков да, злобствующих невмерликов да, а думающих тем более об Украине -нету. Этим вышкребкам из Умани она досталась на халяву и они ее насилуют и рвут как ни один насильник не смог бы.
  5. pudelartemon
    pudelartemon Сегодня, 20:48
    0
    Для чего весь этот пропагандистский шум?Население украинское ободрить? Ведь,чисто теоритически,если будет реальная угроза Крыму, то ведь сгорит и растворится в пространстве вся Украина. После нашего ответа,ну,сами знаете какого.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 20:52
    0
    . Одно из активно обсуждаемых направлений – Крым

    Зеля и ко практически ничего не решают (разве что какие трусы одеть). Как скажут господа, так тому и быть. Слишком сильно хунта зависит от англосаксов.
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:54
    +3
    Все просто. Нужно закопать Чёрное море. украинцы копали, значит имеют право закопать.
    Вопрос ЧФ РФ сразу решится. И тогда гвардия наступления легко захва... извините, освободит Крым.
    Заодно будут сажать пшеницу и наконец накормят голодающих испанцев....
    А если серьезно, пипл хавает это в Украине.... Именно в.... там и хавает
  8. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 21:06
    +1
    Профессор Василенко ещё тот прогнозист.Писал что никакого военного конфликта не будет,а если это вдруг случится,то первый же ракетой будет уничтожен Зеленский вместе с Банковой а через пару недель Украина перестанет существовать.Байден умрет и срочно надо заключать мир с русскими.И в том же стиле
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 21:34
      0
      На счёт "первой ракеты", может он и права, но она не была запущена... sad На счёт Байдена сложнее, но, думаю, увидим, что будет... wink
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:07
    0
    Цитата: Лешак
    Крыма зеле не видать как своих ушей. Эта идея фикс, при реализации, приведёт к огромным потерям в ВСУ и не более того.


    Уши в зеркале нормально видно. Если не задницей к зеркалу стоять.

    А вообще то не за Крым сейчас речь, а за сухопутье от Донбасса к Крыму. И тут антихристы ВСУ могут и атаковать, и местными террористами поганить.
    И могут панику наводить руками местных чистильщиков. Если донецкие начнут мариупольских и мелитопольских ущемлять, что бы что то отжать, или отыграться на простых за разбойников, то плохо будет.
    В горячих местах нужны идейные, которые про свой карман думают в третью-пятую очередь. Хотя таких найти сложно. Или идейные без мозгов, или умные без совести.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:34
    -1
    Цитата: Сарбоз
    Я думаю, никто в Крым соваться и не рассчитывает. Американцы понимают, что это утопия. Программа-максимум для режима Зеленского - это выход к Азовскому морю. А что это значит для них? Возможность постоянных обстрелов Крыма ствольной артиллерией и РСЗО, а также возможность нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту. Но и на этом пути они пупок надорвут. Авиации то нет. А те единицы, что имеются и будут переданы, не сыграют решающей роли.

  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:50
    0
    Вопрос, где гаубицы будут стоять. Армянск - Джанкой 80 км.
    Коалиция СВ стреляет на 70 км. Поправьте, если ошибаюсь. И поправьте, если я оцениваю их число менее сотни.
    Мста-С 30 км.

    Эти дивизионы будут в степи стоять?

    Очень сомневаюсь, что из удастся хорошо замаскировать там.


    Хаймарс бьёт до 300 км.

    Так что проблема комплексная, включающая ПВО и авиацию, разведку, бпла.

    Две батареи в вакууме это одно, а на фоне контрбатарейной борьбы - совсем другое.
  12. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:55
    -1
    Я бы на их месте табанил этот контрнаступ как мог и вынуждал бы российскую армию прийти в движение. Когда такие группировки сосредоточены, они в любом случае должны воевать, иначе закиснут. При таком раскладе затянувшаяся пауза станет для России обременительной, в том числе и финансово, да и народу не объяснить, что если 404 отказались наступать, то и мы не будем. А пойдем в наступление, нарвемся на подготовленную оборону (а они умеют), натовскую тяжелую технику, потери увеличатся кратно. Нужно будет что-то придумывать неординарное. Если в течение двух недель 404 не двинутся, значит так оно и есть.