Украинский профессор: Если на Крым собираемся наступать через Перекопский перешеек, то двух гаубичных дивизионов России хватит для его перекрытия

На Украине продолжается обсуждение вопросов о том, как, когда и где ВСУ пойдут в контрнаступление. Одно из активно обсуждаемых направлений – Крым. На днях в офисе президента Украины заявили о том, что Крым будут «деоккупировать военным путём», а думать о переговорах «можно будет на Ялтинской набережной».
По поводу возможного наступления ВСУ на Крым рассуждает украинский профессор Никита Василенко. По его словам, единственный вариант штурма Крымского полуострова – Перекопский перешеек.
Украинский профессор:
Куда мы собираемся идти? Через перешеек? Там два гаубичных дивизиона поставить, и они (российские войска) его полностью перекрывают. У нас просто нет сил. Морской десант высадить? Нельзя, это уже слону понятно. Со времён Нормандии известно, что морской десант может закончиться тем, что его перебьют.
Также профессор Василенко прокомментировал и заявления офиса президента Зеленского о том, что «после возвращения Крыма Украине полуостров будет передан крымским татарам».
Василенко:
Что это за бред? Вы слышали что-то о крымско-татарском батальоне (ВСУ), о татарских каких-то подразделениях? Я, например, нет. И что тогда? То есть, мы возвращаем Крым, а потом по телевидению передают, что передаём его татарам? Почему?
Василенко в конце-концов объявил, что территория Крыма «не является исторической крымско-татарской землёй».
Всё это напоминает вариант «дележа шкуры неубитого медведя». Но здравый смысл в заявлениях украинского профессора есть, и он в том, что если Киев реально собирается бросить войска на Крым, то киевскому режиму для начала нужно трижды подумать о последствиях для самого себя – в первую очередь.