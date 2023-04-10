Украинский профессор: Если на Крым собираемся наступать через Перекопский перешеек, то двух гаубичных дивизионов России хватит для его перекрытия

Куда мы собираемся идти? Через перешеек? Там два гаубичных дивизиона поставить, и они (российские войска) его полностью перекрывают. У нас просто нет сил. Морской десант высадить? Нельзя, это уже слону понятно. Со времён Нормандии известно, что морской десант может закончиться тем, что его перебьют.

Что это за бред? Вы слышали что-то о крымско-татарском батальоне (ВСУ), о татарских каких-то подразделениях? Я, например, нет. И что тогда? То есть, мы возвращаем Крым, а потом по телевидению передают, что передаём его татарам? Почему?