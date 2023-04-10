Польское издание раскрыло подробности недавнего визита Зеленского в Варшаву

От своих граждан он [Зеленский] ещё способен укрыться где-то в бункере, но уж точно не от Вашингтона и Брюсселя, ведь рано или поздно придётся всё равно платить по всем счетам, жертвуя даже собственными территориями

Обозреватель Марек Галась в колонке для польского издания NDP заявил о том, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, первый обещал своему коллеге передать западные территории своей страны Польше.Как уточнил автор колонки, главной темой на встрече украинского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой стала именно передача части украинских территорий этой стране в обмен на оказание ей помощи со стороны Варшавы в «борьбе» с Россией. В то же время, добавил Галась, обсуждалось и предложение, сделанное главой киевского режима польским бизнесменам по поводу выкупа ими крупнейших украинских предприятий в обмен на погашение внешнего государственного долга страны.По мнению журналиста, в настоящее время глава украинского государства прекрасно чувствует не только гнев по отношению к нему со стороны собственного народа, но и всех его западных партнёров, в частности, в лице США и ЕС.Вот что высказал по этому поводу автор:Отметим, что президент Украины находился с официальным рабочим визитом в Польше 5 апреля. В ходе встречи с Дудой, Зеленский подчеркнул, что между украинцами и поляками не должно быть никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на слова главы киевского режима, заверив в том, что в Кремле будут пристально следить за словами украинского лидера относительно границ обеих стран.Кстати говоря, ни для кого не секрет, что на «амбициозные» планы Польши по возрождению Речи Посполитой уже неоднократно обращали внимание российские власти, в том числе и сам президент Владимир Путин. Как отмечал ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев, Варшава давным давно «спит и видит» как «вернуть» себе утраченные территории, которые она считает исторически своими.