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Польское издание раскрыло подробности недавнего визита Зеленского в Варшаву

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Польское издание раскрыло подробности недавнего визита Зеленского в Варшаву

Обозреватель Марек Галась в колонке для польского издания NDP заявил о том, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, первый обещал своему коллеге передать западные территории своей страны Польше.


Как уточнил автор колонки, главной темой на встрече украинского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой стала именно передача части украинских территорий этой стране в обмен на оказание ей помощи со стороны Варшавы в «борьбе» с Россией. В то же время, добавил Галась, обсуждалось и предложение, сделанное главой киевского режима польским бизнесменам по поводу выкупа ими крупнейших украинских предприятий в обмен на погашение внешнего государственного долга страны.

По мнению журналиста, в настоящее время глава украинского государства прекрасно чувствует не только гнев по отношению к нему со стороны собственного народа, но и всех его западных партнёров, в частности, в лице США и ЕС.

Вот что высказал по этому поводу автор:

От своих граждан он [Зеленский] ещё способен укрыться где-то в бункере, но уж точно не от Вашингтона и Брюсселя, ведь рано или поздно придётся всё равно платить по всем счетам, жертвуя даже собственными территориями

Отметим, что президент Украины находился с официальным рабочим визитом в Польше 5 апреля. В ходе встречи с Дудой, Зеленский подчеркнул, что между украинцами и поляками не должно быть никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на слова главы киевского режима, заверив в том, что в Кремле будут пристально следить за словами украинского лидера относительно границ обеих стран.

Кстати говоря, ни для кого не секрет, что на «амбициозные» планы Польши по возрождению Речи Посполитой уже неоднократно обращали внимание российские власти, в том числе и сам президент Владимир Путин. Как отмечал ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев, Варшава давным давно «спит и видит» как «вернуть» себе утраченные территории, которые она считает исторически своими.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 21:33
    +2
    Зелика ждут нехорошие времена, он плохо закончит.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:38
      +3
      Да вообще не жалко эту юденскую подстилку
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 22:01
        0
        —-Скорее всего непрактично, но российские войска на западной границе Украины могли (бы) предотвратить этот русофобский гамбит. И не только этот!
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 22:02
      +1
      laughing
      Цитата: frruc
      Зелика ждут нехорошие времена, он плохо закончит.

      А мне нравится этот карлик-наркоман, который в свитерке или футболке появляется на официальных приемах у евро-президентов и королей в бритой ании! Он какать хотел на их регламент и церемониал. Зеля по любому исполняет что-то на основе рекомендаций России, шлет бандеровцев на убой тысячами,а по другому с ними никак! Ну и европейских бандериков втянул в этоу мясорубку. Нам потом европа спасибо скажет за уничтожение своих реакционеров! laughing
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:35
    +3
    Это было вполне предсказуемо и новостью, как таковой, не является.
  4. Falx
    Falx Сегодня, 21:40
    0
    есть мнение, что обсуждали некую "унию".. хрен впрочем редьки для украинцев не слаще. так или иначе передача территорий гиене европы..
    но и не факт, что у поляков выгорит, явно нацелились на кусок, который не смогут проглотить, тем более переварить...
    1. gsev
      gsev Сегодня, 22:02
      -1
      Цитата: Falx
      есть мнение, что обсуждали некую "унию".. хрен впрочем редьки для украинцев не слаще. так или иначе передача территорий гиене европы..
      но и не факт, что у поляков выгорит, явно нацелились на кусок, который не смогут проглотить, тем более переварить...

      У поляков более высокая культура, поэтому поляки станут элитой в союзном государстве. Уже был опыт успешного ополячивания жителей Украины. Украинская элита и украинский бизнес более жадные по сравнению с польским. Простой народ Украины особо не будет переживать, если в бизнесе и во власти поляки заменят украинцев, армян и евреев.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:46
    +3
    Зелебобик попрошайничает, а когда больше не дают, просто так, продаёт то, что ему не принадлежит... в общем, продажная шкурка.
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 21:46
    +4
    Львов никогда не был русским городом, а вот Варшава была.
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 21:53
    +2
    Да это (планы пшшеков) были понятны с самого начала, ну для тех, кто не полный дигрод... а бобику хриплому - вилы (не светлая ему память/гореть в аду)
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 22:00
    0
    А вот интересно, а что будут делать нацики и так называемые патриоты урины под пшеками? Чью задницу будут челомкать?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 22:10
      0
      Короткий ум у нацистов не позволяет им смотреть так далеко. Отправляя свои семьи в Польшу, патриоты короткого мышления и предположить не могли, что отправляют их в заложники.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:04
    0
    Не верю!
    Пусть Украина - вражеское государство.
    Пусть Зеленский Президент Украины, и следовательно, самы главный враг.
    Пусть всё, что пишут про пристрастие Президента Украины Зеленского к наркотикам - правда.
    Но предложить часть территории страны, в которой родился, вырос, стал известным, стал политиком стал Президентом...
    Предложить часть своей страны другой стране, что бы бороться с третьей страной...
    Не верю!
    Это или СМИшные игры, или провокации польских политиков. Если не так, то как же можно себя так изнахратить?