ЗРК David's Sling для Сил обороны Финляндии



Пусковая установка ЗРК David's Sling

В поисках ЗРК



РЛС комплекса

Условия контракта

Противоракетная система

Технические особенности

Дальше и выше



Ракета за мгновение до столкновения с целью

Обоюдная выгода

В течение нескольких последних лет министерство обороны Финляндии искало новый зенитный ракетный комплекс, способный дополнить имеющиеся системы и улучшить противовоздушную оборону страны. Оно провело конкурс и недавно объявило результаты – победителем стал ЗРК David's Sling от израильской компании Rafael. Любопытно, что это первая победа комплекса в иностранном тендере. Ранее такой ЗРК за рубеж не поставлялся.В октябре 2020 г. финское военное ведомство запустило конкурс на закупку нового ЗРК большой дальности, предназначенного для дополнения существующей ПВО. Желание участвовать в программе выразили пять иностранных компаний, в т.ч. два ведущих израильских производителя вооружений. Так, компания Rafael предложила ЗРК David’s Sling, а IAI выставила на конкурс изделие Barak-MX.Первый этап конкурса продолжался до ноября 2021 г. Минобороны Финляндии рассмотрело поступившие предложения и выбрало два наиболее интересных проекта. При этом финалистов программы объявили только в начале марта 2022 г. Ими стали ЗРК Barak-MX и David’s Sling израильской разработки. В ближайшие месяцы планировалось сравнить изделия более подробно, выбрать победителя конкурса и подписать необходимые соглашения.К настоящему времени все эти мероприятия завершены. 5 апреля 2023 г. было объявлено, что победителем конкурса стала компания «Рафаэль» с ее проектом David's Sling. Министр обороны Финляндии утвердил это решение. Теперь двум странам предстоит решить последние вопросы и заключить межправительственное соглашение о поставке комплексов. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время.Следует отметить, что подписание контракта станет важным событием не только для Финляндии, но и для Израиля. Дело в том, что финская армия станет первым иностранным заказчиком комплекса David's Sling. Этот ЗРК ранее участвовал в нескольких конкурсах третьих стран, но ни разу не смог выиграть. Теперь же компания Rafael сможет указывать на успех своей разработки и рассчитывать на новые контракты.Минобороны Финляндии раскрыло некоторые особенности будущего контракта, но часть сведений остается неизвестной. Так, пока не сообщается, какое количество израильских ЗРК получит финская армия. При этом озвученная стоимость контракта указывает на поставку нескольких батарей. Сроки их передачи и постановки на боевое дежурство тоже не уточняются. Вероятно, все эти сведения огласят позже, например, при подписании контрактов.На первом этапе на закупку импортных ЗРК выделяется 316 млн евро. Для оптимизации финансовых вопросов заказ разделяется на основной контракт и «немедленно исполняемый» опцион. Их оплатят из разных источников, но выполнять их будут одновременно. Основной контракт имеет стоимость 213 млн евро, а опцион оценили в 103 млн.Также предусматривается несколько «отложенных» опционов на поставку разных средств и изделий общей стоимостью 216 млн евро. Их будут переводить в твердые контракты в будущем, если понадобятся соответствующие поставки. Кроме того, в ходе эксплуатации ЗРК могут понадобиться закупки тех или иных изделий и имущества. Их планируют оплачивать отдельно, за рамками нынешних договоров.Перспективный ЗРК David's Sling / «Кела Давид» / «Праща Давида» создавался с середины двухтысячных годов по заказу Армии обороны Израиля. Головным исполнителем работ была компания Rafael. Также к проектированию привлекли американскую компанию Raytheon и профильные управления израильского Минобороны.Разработка комплекса завершилась в начале следующего десятилетия, и в 2012 г. состоялся первый тестовый перехват условной воздушной цели. Предполагалось, что «Праща» сможет поступить на вооружение в ближайшие годы, но доводка затянулась. Первая батарея таких ЗРК заступила на дежурство только весной 2017 г., а через несколько лет развернули все требуемые подразделения. В июле 2018 г. комплексам впервые пришлось работать по реальной цели.С начала десятых годов «Пращу» неоднократно пытались выставлять на иностранные конкурсы, но до недавнего времени ни одного контракта получить не удалось. По некоторым данным, имело место негласное противодействие со стороны США, которые не хотели, чтобы у их ЗРК Patriot был конкурент с близкими характеристиками. Финляндия стала первым успехом израильского ЗРК.David's Sling представляет собой комплекс ПВО-ПРО средней дальности. В его состав входят радиолокационная станция поиска целей IAI Elta EL/M-2084 MMR, командный пункт и буксируемые пусковые установки с ракетами Stunner / David’s Slingshot. ЗРК может перемещаться между позициями; после развертывания он способен вести длительное дежурство и защищать вверенный район.Штатная РЛС из состава «Кела Давид» оснащена активной ФАР и способна засекать аэродинамические и баллистические цели на дальностях не менее 250-300 км. Командный пункт обрабатывает данные с батарейной РЛС или из других источников, а также управляет пуском и полетом ракеты.Комплекс вооружен ракетой «Станнер». Это изделие традиционного вида длиной ок. 4,6 м. Для повышения надежности и вероятности перехвата она оснащена комбинированная система наведения. В нее включены активные радиолокационные средства, двухканальная инфракрасная головка и радиокомандная система. При помощи твердотопливного двигателя ракета развивает высокую сверхзвуковую скорость. Дальность пуска – 250 км, досягаемость по высоте – не менее 15 км. Ракета не имеет боевой части и поражает цель прямым попаданием. На одной пусковой установке помещается 12 ракет.На данный момент Силы обороны Финляндии располагают немногочисленной ПВО с ограниченными характеристиками и возможностями. По имеющимся данным, в частях присутствует не менее 400 зенитных артиллерийских систем и более 60 ракетных комплексов. При этом речь идет только о ЗРК малой и средней дальности, что резко ограничивает возможности ПВО.Эшелон средней дальности представлен 24 стационарными комплексами NASAMS 2, приобретенными у Норвегии. При помощи штатной РЛС они способны следить за воздушной обстановкой в радиусе 100-120 км. Существующие ракеты с радиолокационной ГСН имеют дальность пуска до 30 км и высоту поражения 21 км.Также на вооружении стоит ок. 20 самоходных ЗРК Crotale-NG французского производства. Радиолокационные и оптические средства обеспечивают наблюдение в радиусе 20-30 км. Используются ракеты с радиокомандным наведением и дальностью пуска не более 16 км при высотности до 9 км.Израильский ЗРК «Праща Давида» относится к системам ПВО-ПРО большой дальности. Соответственно, по всем основным характеристикам он превосходит все зенитные комплексы, сейчас состоящие на вооружении Финляндии. Совсем не трудно представить, как такой комплекс, поступив на вооружение и начав боевое дежурство, сможет повлиять на общее состояние финской ПВО.Импортные комплексы должны будут дополнить имеющуюся ПВО и создать в ее составе новый эшелон. David's Sling возьмет на себя задачи постоянного дежурства, а также дальнего и высотного перехвата. При этом, в отличие от АОИ, основными станут функции перехвата аэродинамических целей, а противоракетные возможности отойдут на второй план.Таким образом, Финляндия и Израиль провели необходимые мероприятия и готовятся к подписанию межправительственного соглашения о поставке ЗРК David's Sling. Как скоро появится этот контракт, и когда его выполнят, пока неизвестно. Однако уже ясно, что он имеет большое значение для обеих стран.Так, Израилю впервые удалось получить экспортный заказ на ЗРК «Кела Давид». Благодаря этому компания «Рафаэль» получит прибыль, а также улучшит положение комплекса на рынке. Возможно, пример Финляндии станет стимулом для других стран.Очевидные выгоды – за соответствующую цену – получают финские Силы обороны. Они смогут резко улучшить показатели и потенциал своей противовоздушной обороны. Впрочем, учитывая состояние финской ПВО, можно утверждать, что к аналогичным результатам привела бы закупка любого другого современного иностранного ЗРК.