Почему Николай I не решился взять Константинополь

Л. Блинов. Наваринское сражение
Средиземноморский театр
Принудить к миру Турцию после Наваринского разгрома (Разгром турецко-египетского флота в Наваринском сражении) не удалось. В декабре 1827 года османский султан Махмуд обратился с воззванием к народу, где обвинил Россию в трудностях, которые постигли Порту. Якобы русские организовали Греческую революцию. Всех мусульман империи призывали к джихаду с неверными. Османы стали укреплять крепости на Дунае. Ввиду враждебных действий Турции, русский царь Николай I 14 (26) апреля 1828 года объявил османам войну и приказал армии, стоявшей в Бессарабии, вступить в османские владения.
В это время Русская Средиземноморская эскадра Гейдена находилась на Мальте. В русско-турецком конфликте Англия заняла нейтральную позицию. Причём благожелательную в отношении Константинополя. Поэтому дальнейшее пребывание Русской эскадры на Мальте стало невозможным.
Гейден и Лазарев выбрали новой базой остров Поро (Порос) в заливе Сароникос между Аттикой и Пелопоннесом. Поблизости находился греческий порт Пирей. 21 апреля 1828 года корабль «Изеркиль» и фрегат «Кастор» у берегов Греции захватили 20-пушечный египетский корвет «Восточная звезда». Корабль под названием «Наварин» вошёл в состав Русской эскадры. Его командиром стал капитан-лейтенант Павел Нахимов.
К началу войны с Турцией в составе Русской эскадры оставалось три 74-пушечных линейных корабля и три фрегата. На помощь им в начале 1828 года с Балтики вышли четыре брига. В июне 1828 года в Средиземное море была направлена эскадра контр-адмирала Петра Рикорда. В её составе было четыре линкора, четыре фрегата и три брига. В сентябре эскадра Рикорда подошла к Мальте. В дальнейшем с Балтики периодически приходили небольшие подкрепления.
В ноябре Рикорд установил блокаду Дарданелл. Русские корабли, блокирующие пролив, обычно держались на линии между островом Тенедос и азиатским побережьем у входа в Дарданеллы. Базировалась Русская эскадра на островах Тенедос, Тассо и Маври. В результате русские моряки надежно блокировали пролив, лишив Константинополь снабжения из Средиземноморья. До завершения войны ни одно турецкое судно не прорвалось в пролив.
Одновременно русское командование организовало блокаду острова Крит, где египтяне (Египет был частью Османской империи) устроили главную базу снабжения для армии, которая сражалась в Греции. В январе 1829 года корабль «Царь Константин» захватил у критских берегов два вражеских судна – 26-пушечный корвет «Львица» и 14-пушечный бриг «Кандия».
Англия отказалась признавать легитимной русскую блокаду Крита. Британское правительство дало указание своим купцам не обращать внимания на блокаду Крита и следовать туда при необходимости. Русские моряки проявили решительность и отвергли притязания англичан.
В августе 1829 года Русская армия захватила Адрианополь. Эскадра Гейдена была подчинена русскому главнокомандующему Дибичу. 25 августа Русские войска вышли к крепости Энос на берегу Эгейского моря, куда прибыли и русские корабли. Крепость, атакованная с суши и моря, 26 августа выкинула белый флаг. Русский флот стал готовиться к прорыву в Дарданеллы. Но приказа не было. 2 сентября был подписан Адрианопольский мир. После заключения мира Рикорд с частью эскадры был оставлен в архипелаге и принял участие в деле восстановления независимости Греции. В 1830–1831 гг. русские корабли несколькими отрядами вернулись из Средиземного моря на Балтику.
Русский адмирал, путешественник, учёный и государственный деятель Пётр Иванович Рикорд (1776–1855)
Чёрное море
Основной задачей Черноморского флота была поддержка сухопутных войск на Балканском театре. Вспомогательные задачи: поддержка войск на Кавказе, нарушение вражеских морских коммуникаций. Появление разбитого в Наварине турецкого флота в Чёрном море для генерального сражения с русскими считалось маловероятным.
2 мая 1828 года эскадра Грейга подошла к Анапской крепости. В составе эскадры было пять кораблей, четыре фрегата, два бомбардирских корабля, 11 малых судов и 10 транспортов. Корабли высадили десант в составе двух пехотных полков и артиллерийской роты. Русские корабли начали бомбардировку крепости. В день делалось до 3 тыс. выстрелов. Турки не стали ждать штурма и в июле капитулировали. В крепости было взято 4 тыс. пленных и 83 пушки.
Русская эскадра (семь кораблей и три фрегата) перешла к берегам Болгарии, где приняла участие в осаде Варны. Часть Черноморской эскадры под командованием капитана 1-го ранга Скаловского крейсировала у берегов Болгарии. Отряд уничтожил 60-пушечный турецкий корабль и 16 транспортов.
Портрет адмирала Алексея Самуиловича Грейга. Художник Е. И. Ботман
Сдача фрегата «Рафаил»
В мае 1829 года турецкая эскадра вышла из Босфора. 11 мая русский фрегат «Рафаил», который осуществлял крейсерство у берегов Анатолии в районе Синоп – Батум, обнаружил вражеский флот в составе шести кораблей, двух фрегатов, пяти корветов и двух бригов.
Дальнейшие события противоречивы и запутанны. По официальной версии, русский фрегат не смог уйти от противника из-за маловетрия. Но фрегат был легче линейных кораблей. Его вооружение – 44 пушки, позволяло отбиться от корветов и бригов. Но по каким-то не выясненным обстоятельствам «Рафаил» уходить и драться не стал. На совете офицеры решили драться «до последней капли крови» и при необходимости взорвать корабль, как того требовал Морской устав. А капитан 2-го ранга Семён Стройников приказал спустить флаг и сдать корабль туркам.
Царь Николай I 4 июня 1829 года повелел в случае возвращения фрегата сжечь его:
«Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый Флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращен во власть нашу, то, почитая фрегат сей впредь недостойным носить Флаг России и служить наряду с прочими судами нашего флота, повелеваю вам предать оный огню».
«Рафаил» был переименован турками в «Фазли-Аллах» («Данный Богом») и включён в состав своего флота (по другим данным, «Рафаил» получил название «Ниметулла»). К середине XIX века фрегат был выведен из состава османского флота, и новый фрегат «Фазли-Аллах» был разгромлен в Синопском сражении 18 ноября 1853 года эскадрой вице-адмирала Нахимова. Корабль «Императрица Мария» стал против фрегата и разгромил его до основания, взорвав остатки.
Нахимов доложил государю:
«Воля Вашего Императорского Величества исполнена – фрегат «Рафаил» не существует».
После заключения мирного договора экипаж, находившийся в турецком плену, был возвращён в Россию. Состоялся суд: офицеров и каждого десятого матроса (по жребию) приговорили к смерти. Царь помиловал несколько человек, офицеров разжаловали в рядовые. Капитан Стройников был лишён званий и наград, разжалован в матросы.
Подвиг «Меркурия»
14 мая 1829 года недалеко от Босфора крейсировали фрегат «Штандарт» и бриги «Орфей» и «Меркурий». Они обнаружили вражеский флот – шесть кораблей, два фрегата, два корвета и шесть малых судов. Командир «Штандарта» капитан-лейтенант Сахновский дал сигнал «Взять курс, при котором судно имеет наилучший ход». Русские корабли повернули в сторону Севастополя. Два корабля ушли, а вооруженный 23 пушками бриг был настигнут двумя быстроходными вражескими кораблями – 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем». На одном корабле находился адмирал (капудан-паша) турецкого флота, а другой шёл под вымпелом контр-адмирала.
Командир брига Александр Казарский и экипаж приняли решение дать бой. В своём донесении адмиралу Грейгу Казарский писал:
«…Мы единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь кораблём, тот, кто ещё в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйткамеру».
В итоге русский бриг, нанеся повреждения вражеским кораблям, лишив их хода, отбился от противника и ушёл. Потери экипажи были небольшими: 12 человек убитыми и ранеными. Корабль имел 22 пробоины в корпусе, около 200 повреждений в парусах, рангоуте и такелаже.
Бриг «Меркурий», вторым, после корабля «Азов», был награждён кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Царским указом предписывалось всегда иметь в составе Черноморского флота бриг «Меркурий». Капитан-лейтенант Казарский и поручик Прокофьев получили орден Св. Георгия IV класса, остальные офицеры – ордена Св. Владимира IV степени с бантом, нижние чины – знаки отличия Военного ордена Св. Георгия. Все офицеры были произведены в следующие чины и получили право добавить на свои фамильные гербы изображение тульского пистолета, выстрелом которого предполагалось взорвать порох в крюйт-камере. Также Казарский был произведён в капитаны 2-го ранга и назначен флигель-адъютантом, а все офицеры и матросы корабля были удостоены права на пенсию в размере их двойного жалования.
Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Русская армия идёт на Константинополь
Русские войска вполне успешно разгромили новую турецкую армию, которую создали по образу западноевропейских армий, после подавления мятежа и разгона корпуса янычар. Русские за пять дней заняли Молдавию и Валахию. В мае 1828 года форсировали Дунай. Большую помощь в форсировании реки Русской армии оказали запорожцы, которые жили на Дунае со времен разгрома Екатериной Второй Запорожской Сечи. В середине мая казаки перешли на сторону Русской армии и оказались прекрасными лазутчиками и проводниками.
В июне 1828 года пала турецкая линия обороны на Дунае – сдались крепости Мачин, Браилов, Кюстенджи (Констанца), Гирсово и Тулчи. Были захвачены сотни пушек, большие запасы пороха, снарядов и провианта. Ожесточенная бомбардировка с суши и моря привела к сдаче 29 сентября стратегической крепости Варна. А вот осада Шумлы и Силистрии из-за плохой организации сначала к успеху не привела. Осаду двух важных крепостей в октябре пришлось снять. Сил для такой масштабной кампании было мало, для осады нескольких мощных крепостей. Главнокомандующий Витгенштейн был лишён реальной власти и лишь отвечал за все неудачи.
В ходе кампании 1828 года был назначен новый главнокомандующий Дибич. Он привёл армию в порядок, наладил работу тыла. Десант занял Сизополь, где создали базу снабжения. Привели в порядок артиллерию, усилили осадный парк. 30 мая у деревни Кулевча была разбита 40-тысячная турецкая армия Рашида-паши. 19 июня капитулировала осажденная Силистрия.
В июле Русская армия преодолела Балканы. По пути в небольших стычках Русские войска разгромили ещё одну вражескую армию. Корпус генерала Рота захватил Бургас – важнейший порт на западном побережье Чёрного моря. У Турции больше не было сил, чтобы прикрыть Стамбул. Одновременно на Кавказском фронте корпус генерала Паскевича разгромил османов, занял стратегические крепости Карс и Эрзерум.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Источник: Морской атлас Министерства обороны СССР. Том III. Военно-исторический. Часть первая. М., 1958
Русские могли занять Царьград
После занятия Адрианополя турки смотрели на казаков со стен Константинополя. В турецкой столице зачитали султанский фирман о мобилизации мужчин в армию. Однако горожане не верили, что город выдержит штурм. Началась паника и бегство богачей из столицы. Оставшиеся янычары готовили новый мятеж. Константинополь был беззащитным, иди и бери.
Под Константинополем стояла 20-тысячная армия Дибича, рядом с Босфором крейсировал Черноморский флот, у Дарданелл – эскадра Гейдена. Ситуация была благоприятной для захвата Царьграда-Константинополя. Дибич настаивал на штурме. Это было в национальных интересах России.
На Западе никто не мог остановить Русскую армию и флот. Франция ещё не восстановилась после Наполеоновских войн. Также Франция и Австрия были на пороге внутреннего взрыва. Англия имела флот в Средиземном море, но у неё не было на этом театре армии. К тому же дорогу в Дарданеллы закрывала эскадра Гейдена и Лазарева, идти на прорыв – означало войну с Россией.
К сожалению, в Петербурге думали иначе. Русской внешней политикой руководил знатный западник Нессельроде. Канцлер ориентировался на Вену и боялся Лондона. Понятно, что австрийцы и англичане боялись появления русских войск в Константинополе. Это был их ночной кошмар – «Русские идут»! Царь Николай I колебался. С одной стороны, он хотел видеть Русский флаг на Босфором, вернуть Святую Софию. С другой – был привержен идеям легитимизма, Священного союза.
В итоге государь сформировал из бюрократов Особый комитет по Восточному вопросу. Острожные чиновники приняли соответствующее решение. Мол, надо сохранить Османскую империю, её разрушение вызовет негативные последствия, не говоря уж о пагубных последствиях «для общего мира и порядка в Европе».
То есть национальными интересами жертвовали во имя «западных партнеров». Николай I не сумел подняться над западничеством, господствующем в столице. 2 сентября 1829 года в Адрианополе был подписан мир. Он явно не соответствовал успехам Русской армии и флота. Приобретения России были незначительными. Россия даже не получила право свободного прохода военных кораблей через проливы, как в соглашениях 1799 и 1805 гг. Турция теряла Грецию, Сербию и Дунайские княжества, но от этого больше выигрывала Западная Европа, чем Россия.