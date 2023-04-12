Почему Николай I не решился взять Константинополь



Л. Блинов. Наваринское сражение

Средиземноморский театр



Русский адмирал, путешественник, учёный и государственный деятель Пётр Иванович Рикорд (1776–1855)

Чёрное море



Портрет адмирала Алексея Самуиловича Грейга. Художник Е. И. Ботман

Сдача фрегата «Рафаил»

«Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый Флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращен во власть нашу, то, почитая фрегат сей впредь недостойным носить Флаг России и служить наряду с прочими судами нашего флота, повелеваю вам предать оный огню».

«Воля Вашего Императорского Величества исполнена – фрегат «Рафаил» не существует».

Подвиг «Меркурия»

«…Мы единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь кораблём, тот, кто ещё в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйткамеру».



Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями

Русская армия идёт на Константинополь



Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Источник: Морской атлас Министерства обороны СССР. Том III. Военно- исторический . Часть первая. М., 1958

Русские могли занять Царьград