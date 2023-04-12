Опять о голоде перед наступлением ВСУ

Караул, ВСУ совсем оголодали... снарядно…

«Чтобы помочь Украине, нам пришлось бы удвоить производство артиллерийских снарядов. Для этого нашей промышленности нужно много сырья. Все это требует времени».

Как бороться с российской бронетехникой?

Готовимся, продолжая…