Опять о голоде перед наступлением ВСУ

Увы, но я вынужден продолжить свои рассуждения по поводу возможного, почти со 100-процентной точностью предсказуемого, наступления ВСУ. Вынужден уже потому, что в сети опять появились сетования на «снарядный голод». Причем с обеих сторон. Снаряды на позициях есть, ну а если противник начнет…
Я прекрасно понимаю командиров артиллерийских подразделений. Как говорится – «запас карман не тянет». Да и наконец-то так долго упоминаемое прямое взаимодействие артподразделений и подразделений, находящихся на ЛБС, на большинстве участков налажено. Просьбы накрыть наступающих хохлов или выявленный укрепрайон выполняются быстро.
В идеале артиллерийский командир мечтает поставить позиции на складе боеприпасов и чтобы позади его подразделения сразу же располагались артмастерские. Днем работаем по координатам, переданным разведкой, а ночью чиним орудия прямо на позиции. А если вражеская разведка ослепнет и оглохнет – вообще рай получится…
Но рай на войне не положен. Там скорее ад. Рай приходит вместе с победой. И вышестоящие командиры не боги, а жесткие и принципиальные офицеры, которые это понимают. Разведка не ослепнет. Противник обязательно будет охотиться за батареей. Ну а накрыть склад боеприпасов или горючего – это вообще маленькое счастье.
Вот так и получается снарядный голод. Получите столько, сколько необходимо для ведения нормального боя в течение… дней и воюйте. Мы уже на опыте знаем, как противник может поражать места хранения боеприпасов и техники. Поэтому и исчезли такие склады в тылах непосредственно воюющих частей и соединений. Подальше спрячешь, поближе возьмешь.
Точно к таким же выводам пришло и командование ВСУ. И проблема «нехватки» боеприпасов обсуждается и там. Более того, западные СМИ с упорством маньяка поднимают тему беззащитности ВСУ, связанную с отсутствием снарядов, танков, бронемашин и всего прочего.
Иногда после таких сообщений возникает мысль о том, а чем же вообще воюют вэсэушники? Ничего нет, но посмотришь на взятые опорники и удивляешься ассортименту брошенного вооружения и боевой техники. Да и сообщения из наших подразделений на передовой, в части использования трофеев, внушают такие же мысли.
Караул, ВСУ совсем оголодали... снарядно…
Вчера прочитал очередную статью из серии «мы должны найти и передать ВСУ снаряды» в The Washington Post. Вообще, не завидую я американским журналистам. С одной стороны, необходимо писать о мощи укрорейха и безусловном успехе будущего наступления, а с другой стороны – о необходимости увеличения поставок всего, что необходимо для войны.
Надо признать профессионализм американцев. Заметка написана великолепно. Снарядов сегодня в принципе хватает. Даже при том, что ежедневный расход снарядов калибров от 100-мм и выше составляет порядка 7,7 тысяч штук. Артиллеристы научились точности ведения огня и на уничтожение цели максимально сократили расход боеприпасов.
В The Washington Post совершенно оправданно обратили внимание на… работу наших подразделений по разрушению системы логистики Украины. То есть о том, на что мы мало обращаем внимание. Уже сегодня, по данным американцев, доставляемых на передовую снарядов не хватает не только для формирования резерва для наступления, но и для восполнения ежедневного расхода снарядов.
Американцы называют цифру в 4 тысячи штук в день. То есть чуть больше половины необходимого. И выхода из этой ситуации не видно. Вот мнение американского эксперта, майора в отставке, Майка Лайонса о возможностях поставок на Украину боеприпасов натовских калибров:
«Чтобы помочь Украине, нам пришлось бы удвоить производство артиллерийских снарядов. Для этого нашей промышленности нужно много сырья. Все это требует времени».
Тема неспособности быстрого восполнения запасов боеприпасов достаточно раскручена и не требует каких-то дополнений с моей стороны. Однако следует признать тот факт, что, по данным некоторых аналитиков, на сегодня ВСУ имеют достаточный запас снарядов, и задача состоит в том, чтобы обеспечить быструю доставку этих снарядов на передовую.
Логистика – вот что сегодня выходит на первое место. А в ожидании наступления ВСУ, это вообще становится задачей максимум. Дело в том, что в этом случае расход боеприпасов увеличивается в 2–3 раза. То есть до 15–20 тысяч в день. И тылы ВСУ обязаны обеспечить армию именно таким количеством боеприпасов.
Не надо думать, что это невыполнимая задача. В прошлом материале я уже писал о возможностях ВСУ в переброске личного состава в ходе наступления. Повторюсь, максимальное расстояние для переброски у украинской армии примерно 400 км, а для Российской армии – почти 1 000 км! Фронт прогнут, и нам эта дуга «стоит» дополнительных 600 км.
В последние дни военкоры сообщают об уничтожении мостов нашими ВКС. Наконец-то. Каждый такой объект существенно затрудняет логистику. Но, увы, не критично. Опять напомню о сообщениях СМИ двухмесячной давности о поставках мостоукладчиков из Германии и других стран. Сегодняшнюю ситуацию уже тогда смоделировали и приняли меры.
Но в целом соглашусь с некоторыми военкорами, украинская артиллерия в ходе наступления должна работать по-снайперски. Или так, или она превратится в ненужный хлам. Того, что было осенью прошлого года, командование больше не допустит. «Российского ленд-лиза» больше не будет.
Как бороться с российской бронетехникой?
Выше я высказал мысль о том, что как бы укрорейх ни старался восполнить запасы боеприпасов, Россия сделает все, чтобы перекрыть возможности европейского и американского снабжения и затруднить логистику внутри Украины. Это прекрасно понимают в украинских штабах.
Что мы видим сегодня? Мы видим массированное использование ударных дронов. Это самый логичный путь хоть какой-то замены артиллерии. Большое количество этих беспилотников создаст определенные проблемы не только на ЛБС, но и в ближайшем тылу. В районах сосредоточения.
Конечно, полностью заменить артиллерию дронами невозможно. Да и нашими штабами эта возможность учтена. Но нервы нам попортить беспилотники могут. По сообщениям военкоров, только за прошедшую неделю именно с использованием БПЛА повреждено сразу несколько наших РЛС контрбатарейной борьбы.
Об опасности, идущей именно от «летающих боеприпасов», и о мерах по их нейтрализации в сети выложено достаточно много видеоматериалов. Бронетехника с приспособлениями для защиты от ударов сверху, сети и накидки, рассеивающие инфракрасное излучение, и прочее. Русский солдат находчив и рукаст. Не ждет помощи сверху, мастерит «приспособы» сам.
Конечно, дроны – это всего лишь часть возможностей. Не менее опасны ДРГ в тылу, способные наносить удары непосредственно в местах сосредоточения ББТ, минировать пути отхода и доставки горючего и боеприпасов. Такие группы уже подготовлены ГУР и СБУ и готовы к работе. Так что работы у Росгвардии прибавится.
Готовимся, продолжая…
То, что я хотел сказать, я сказал. Поэтому, заканчивая материал, коснусь совсем другой темы.
От читателей часто звучит вопрос о том, в чем причина успеха действий ЧВК «Вагнер»? Нельзя ли этот опыт распространить и на другие участки ЛБС?
Помните басню Крылова «Слон и Моська»? Именно в этой басне прекрасно сказано о причине успехов музыкантов, по моему мнению. Я не претендую на истину в первой инстанции, не умаляю заслуг командиров и бойцов ЧВК.
«...тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».
Так в чем причина побед музыкантов? В том, что они «идут вперед». Как тот слон, то есть действуют безостановочно. Днем, ночью, утром, вечером. Это либо штурм, либо окучивание позиций ВСУ артиллерией, либо авианалеты... В отличие от других направлений, музыканты не дают подразделениям ВСУ где-то закрепиться.
Отползая, подразделения ВСУ не имеют возможности «обжиться» на новых позициях, переформироваться, пополнить боекомплект и личный состав. Все делается «на ходу», следовательно – малоэффективно. Не пополнение вливается в боевые подразделения, а остатки разбитых подразделений включаются в необстрелянное и неподготовленное пополнение.
К чему я об этом рассказал?
Мы совершенно правильно поступаем, когда продолжаем надвигаться на укрорейх практически по всему фронту. Наша армия сегодня действует тем же самым «слоном», создавая проблемы ВСУ. Мы максимально затрудняем подготовку наступления, заставляем вводить в бой части и подразделения из резерва, предназначенного для прорыва нашей обороны.
Вчера в Сети появились видео с украинскими пленными, которые прошли подготовку в Британии под руководством канадских инструкторов. Именно тех самых «наступателей». Взяты в плен на ЛБС. Брошены в бой, чтобы «заткнуть дыру» в обороне.
До начала наступления осталось совсем не долго. Если, конечно, природа опять не выкинет какой-нибудь фортель. «Пасхальное наступление»...