Военное обозрение
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Опять о голоде перед наступлением ВСУ

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Опять о голоде перед наступлением ВСУ

Увы, но я вынужден продолжить свои рассуждения по поводу возможного, почти со 100-процентной точностью предсказуемого, наступления ВСУ. Вынужден уже потому, что в сети опять появились сетования на «снарядный голод». Причем с обеих сторон. Снаряды на позициях есть, ну а если противник начнет…


Я прекрасно понимаю командиров артиллерийских подразделений. Как говорится – «запас карман не тянет». Да и наконец-то так долго упоминаемое прямое взаимодействие артподразделений и подразделений, находящихся на ЛБС, на большинстве участков налажено. Просьбы накрыть наступающих хохлов или выявленный укрепрайон выполняются быстро.

В идеале артиллерийский командир мечтает поставить позиции на складе боеприпасов и чтобы позади его подразделения сразу же располагались артмастерские. Днем работаем по координатам, переданным разведкой, а ночью чиним орудия прямо на позиции. А если вражеская разведка ослепнет и оглохнет – вообще рай получится…

Но рай на войне не положен. Там скорее ад. Рай приходит вместе с победой. И вышестоящие командиры не боги, а жесткие и принципиальные офицеры, которые это понимают. Разведка не ослепнет. Противник обязательно будет охотиться за батареей. Ну а накрыть склад боеприпасов или горючего – это вообще маленькое счастье.

Вот так и получается снарядный голод. Получите столько, сколько необходимо для ведения нормального боя в течение… дней и воюйте. Мы уже на опыте знаем, как противник может поражать места хранения боеприпасов и техники. Поэтому и исчезли такие склады в тылах непосредственно воюющих частей и соединений. Подальше спрячешь, поближе возьмешь.

Точно к таким же выводам пришло и командование ВСУ. И проблема «нехватки» боеприпасов обсуждается и там. Более того, западные СМИ с упорством маньяка поднимают тему беззащитности ВСУ, связанную с отсутствием снарядов, танков, бронемашин и всего прочего.

Иногда после таких сообщений возникает мысль о том, а чем же вообще воюют вэсэушники? Ничего нет, но посмотришь на взятые опорники и удивляешься ассортименту брошенного вооружения и боевой техники. Да и сообщения из наших подразделений на передовой, в части использования трофеев, внушают такие же мысли.

Караул, ВСУ совсем оголодали... снарядно…


Вчера прочитал очередную статью из серии «мы должны найти и передать ВСУ снаряды» в The Washington Post. Вообще, не завидую я американским журналистам. С одной стороны, необходимо писать о мощи укрорейха и безусловном успехе будущего наступления, а с другой стороны – о необходимости увеличения поставок всего, что необходимо для войны.

Надо признать профессионализм американцев. Заметка написана великолепно. Снарядов сегодня в принципе хватает. Даже при том, что ежедневный расход снарядов калибров от 100-мм и выше составляет порядка 7,7 тысяч штук. Артиллеристы научились точности ведения огня и на уничтожение цели максимально сократили расход боеприпасов.

В The Washington Post совершенно оправданно обратили внимание на… работу наших подразделений по разрушению системы логистики Украины. То есть о том, на что мы мало обращаем внимание. Уже сегодня, по данным американцев, доставляемых на передовую снарядов не хватает не только для формирования резерва для наступления, но и для восполнения ежедневного расхода снарядов.

Американцы называют цифру в 4 тысячи штук в день. То есть чуть больше половины необходимого. И выхода из этой ситуации не видно. Вот мнение американского эксперта, майора в отставке, Майка Лайонса о возможностях поставок на Украину боеприпасов натовских калибров:

«Чтобы помочь Украине, нам пришлось бы удвоить производство артиллерийских снарядов. Для этого нашей промышленности нужно много сырья. Все это требует времени».

Тема неспособности быстрого восполнения запасов боеприпасов достаточно раскручена и не требует каких-то дополнений с моей стороны. Однако следует признать тот факт, что, по данным некоторых аналитиков, на сегодня ВСУ имеют достаточный запас снарядов, и задача состоит в том, чтобы обеспечить быструю доставку этих снарядов на передовую.

Логистика – вот что сегодня выходит на первое место. А в ожидании наступления ВСУ, это вообще становится задачей максимум. Дело в том, что в этом случае расход боеприпасов увеличивается в 2–3 раза. То есть до 15–20 тысяч в день. И тылы ВСУ обязаны обеспечить армию именно таким количеством боеприпасов.

Не надо думать, что это невыполнимая задача. В прошлом материале я уже писал о возможностях ВСУ в переброске личного состава в ходе наступления. Повторюсь, максимальное расстояние для переброски у украинской армии примерно 400 км, а для Российской армии – почти 1 000 км! Фронт прогнут, и нам эта дуга «стоит» дополнительных 600 км.

В последние дни военкоры сообщают об уничтожении мостов нашими ВКС. Наконец-то. Каждый такой объект существенно затрудняет логистику. Но, увы, не критично. Опять напомню о сообщениях СМИ двухмесячной давности о поставках мостоукладчиков из Германии и других стран. Сегодняшнюю ситуацию уже тогда смоделировали и приняли меры.

Но в целом соглашусь с некоторыми военкорами, украинская артиллерия в ходе наступления должна работать по-снайперски. Или так, или она превратится в ненужный хлам. Того, что было осенью прошлого года, командование больше не допустит. «Российского ленд-лиза» больше не будет.

Как бороться с российской бронетехникой?


Выше я высказал мысль о том, что как бы укрорейх ни старался восполнить запасы боеприпасов, Россия сделает все, чтобы перекрыть возможности европейского и американского снабжения и затруднить логистику внутри Украины. Это прекрасно понимают в украинских штабах.

Что мы видим сегодня? Мы видим массированное использование ударных дронов. Это самый логичный путь хоть какой-то замены артиллерии. Большое количество этих беспилотников создаст определенные проблемы не только на ЛБС, но и в ближайшем тылу. В районах сосредоточения.

Конечно, полностью заменить артиллерию дронами невозможно. Да и нашими штабами эта возможность учтена. Но нервы нам попортить беспилотники могут. По сообщениям военкоров, только за прошедшую неделю именно с использованием БПЛА повреждено сразу несколько наших РЛС контрбатарейной борьбы.

Об опасности, идущей именно от «летающих боеприпасов», и о мерах по их нейтрализации в сети выложено достаточно много видеоматериалов. Бронетехника с приспособлениями для защиты от ударов сверху, сети и накидки, рассеивающие инфракрасное излучение, и прочее. Русский солдат находчив и рукаст. Не ждет помощи сверху, мастерит «приспособы» сам.

Конечно, дроны – это всего лишь часть возможностей. Не менее опасны ДРГ в тылу, способные наносить удары непосредственно в местах сосредоточения ББТ, минировать пути отхода и доставки горючего и боеприпасов. Такие группы уже подготовлены ГУР и СБУ и готовы к работе. Так что работы у Росгвардии прибавится.

Готовимся, продолжая…


То, что я хотел сказать, я сказал. Поэтому, заканчивая материал, коснусь совсем другой темы.

От читателей часто звучит вопрос о том, в чем причина успеха действий ЧВК «Вагнер»? Нельзя ли этот опыт распространить и на другие участки ЛБС?

Помните басню Крылова «Слон и Моська»? Именно в этой басне прекрасно сказано о причине успехов музыкантов, по моему мнению. Я не претендую на истину в первой инстанции, не умаляю заслуг командиров и бойцов ЧВК.

«...тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».

Так в чем причина побед музыкантов? В том, что они «идут вперед». Как тот слон, то есть действуют безостановочно. Днем, ночью, утром, вечером. Это либо штурм, либо окучивание позиций ВСУ артиллерией, либо авианалеты... В отличие от других направлений, музыканты не дают подразделениям ВСУ где-то закрепиться.

Отползая, подразделения ВСУ не имеют возможности «обжиться» на новых позициях, переформироваться, пополнить боекомплект и личный состав. Все делается «на ходу», следовательно – малоэффективно. Не пополнение вливается в боевые подразделения, а остатки разбитых подразделений включаются в необстрелянное и неподготовленное пополнение.

К чему я об этом рассказал?

Мы совершенно правильно поступаем, когда продолжаем надвигаться на укрорейх практически по всему фронту. Наша армия сегодня действует тем же самым «слоном», создавая проблемы ВСУ. Мы максимально затрудняем подготовку наступления, заставляем вводить в бой части и подразделения из резерва, предназначенного для прорыва нашей обороны.

Вчера в Сети появились видео с украинскими пленными, которые прошли подготовку в Британии под руководством канадских инструкторов. Именно тех самых «наступателей». Взяты в плен на ЛБС. Брошены в бой, чтобы «заткнуть дыру» в обороне.

До начала наступления осталось совсем не долго. Если, конечно, природа опять не выкинет какой-нибудь фортель. «Пасхальное наступление»...
Автор:
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:31
    0
    Большое количество этих беспилотников создаст определенные проблемы не только на ЛБС, но и в ближайшем тылу.
    С этим трудно не согласиться. Поэтому Киев требует (не просит) поставок как можно больше дронов. Американцы естественно откликнулись на эту просьбу пообещав сотни дронов-камикадзе. Как ответ - разработка в России новых средств борьбы с БПЛА и дронов с усиленным боезарядом.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:04
      0
      «Пасхальное наступление»...
      Чьи яйки крепче ...
      1. Mari33
        Mari33 Сегодня, 07:40
        +2
        Противник обязательно будет охотиться за батареей. Ну а накрыть склад боеприпасов или горючего – это вообще маленькое счастье.

        Утилизация боеприпасов "методом подрыва":

        14 мая 1992 года взорвался арсенал Тихоокеанского флота в Владивостоке .
        14 мая 1994 года пожар на складе авиационных боеприпасов - Владивосток.
        20 октября 1994 года пожар хранилищ боеприпасов Псковской десантной дивизии.
        30 марта 1995 года взорвались 2 тыс. тонн боеприпасов вблизи п. Таловый (Приморье).
        27 апреля 1997 года произошел взрыв боеприпасов на армейских складах у поселка Бира (Еврейская автономная область).
        11 ноября 1997 года пожар на минно-торпедном складе в п. Горностай (Приморье).
        25 февраля 1998 года пожар на армейских складах в Волгоградской области. Взорвались 1600 снарядов.
        4 июня 1998 года под Арзамасом взорвался эшелон с боеприпасами, подлежащими утилизации.
        16 июня 1998 года пожар на складах боеприпасов Уральского военного округа в п. Лосиный.
        12 июня 1999 года взрыв на артиллерийских складах в п. Колумбань (Волгоградская область).
        18 мая 2000 года взрыв на артиллерийских складах возле Санкт-Петербурга.
        21 мая 2000 года взрыв на складе боеприпасов неподалеку от порта Ванино (Приморье).
        21 июня 2001 года пожар и взрывы на армейском складе Нерчинска (Читинская обл.)
        21 сентября 2001 года пожар на артиллерийских складах возле п. Гусиное Озеро в 120 км от Улан-Удэ.
        10 июля 2002 года пожар на складе Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ в п. Сердовина возле Сызрани.
        16 октября 2002 года пожар и взрывы на складе боеприпасов Тихоокеанского флота во Владивостоке.
        19 июня 2003 года пожар на складе артиллерийской базы в районе н.п. Норск в Селемджинском районе Амурской области.
        17 мая 2005 года пожар и взрывы в цехе ремонта глубинных бомб в Кронштадтском военном гарнизоне.
        30 сентября 2005 года пожар и детонация на открытых площадках, где хранились боеприпасы, предназначенные для утилизации, в п. Южные Коряки (Камчатка).
        23 мая 2008 года, пожар на складе авиационных боеприпасов в/ч 10232 6-й армии ВВС и ПВО.
        13 ноября 2009 года пожар на складе боеприпасов в Заволжском районе Ульяновска .
        23 июня 2010 года в населенном пункте Сельцы Рыбинского района Рязанской области произошел взрыв.
        28 октября 2010 года произошел пожар на военных складах с боеприпасами в районе села Арга Серышевского района Амурской области.
        6 апреля 2011 года пожар на центральной базе хранения, утилизации боеприпасов в населенном пункте Кадинка (Липецкая область).
        26 мая 2011 года пожар на открытой площадке хранения боеприпасов на военном арсенале около поселка Урман в Иглинском районе Башкирии,.
        В ночь на 3 июня 2011 года пожар на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии
        Вечером 18 июня 2013 года поселок Нагорный, (Чапаевск, Самарская область) складированные на полигоне боеприпасы сдетонировали по неизвестной причине.
        До 1991 года подобных фактов не найдено.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 08:38
          0
          6 апреля 2011 года пожар на центральной базе хранения, утилизации боеприпасов в населенном пункте Кадинка (Липецкая область).
          Во первых Казинка:)) А во вторых там сгорел пороховой метательный снаряд предназначенный на утилизацию:)) Его и так собирались сжечь:)
          Так что не нужно писать всякий бред. Главная причина нехватки это сокращение выпуска в святые 90-е и стабильные 2000-е. Если снарядам 30+ лет они и так становятся малопригодными. Да и современных , высокоточных среди них нет. + "абсолютно неопасные" хаймарсы и пр. дальнобойные системы. Весь этот "устаревший хлам который мы мигом раздолбаем" , ВНЕЗАПНО раздолбал склады в прифронтовой зоне. Вдобавок оказалось что больше нельзя ставить гаубицы на пригорке и спокойно пулять в противника, как в Чечне. Оказывается, что у врага есть прекрасная система арт разведки с собственной артой и мигом прилетает ответный удар. Вот и получили "снарядный голод" . Зато как хвастливо писали летом об "артиллерийском наступлении". Как мы могуче тратим по 10-15 тыс снарядов в день.! А по факту пулянии куда то в сторону противника и разбазариванию снарядов на воронки в полях.
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:51
    0
    . До начала наступления осталось совсем не долго.

    Время сообщил - спасибо.
    А место?
    Куда бить будут и какими силами, дорогой осведомлённый автор, сообщите пожалуйста!
  3. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 08:18
    +1
    есть ещё кто-то, кто верит всему, что говорят враги? recourse они же врут как дышат
  4. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:46
    0
    Вся власть Советам!

    Цитата: А.Ставер
    Так в чем причина побед музыкантов? В том, что они «идут вперед»...
    ...продолжаем надвигаться на укрорейх практически по всему фронту...

    Это как понимать? Одни идут вперёд, а другие надвигаются ... В чём разница?
    Не в том ли, что одних пиарят, а про других молчат?

    Сколько статей на ВО про действия ВДВ, моряков, сухопутчиков, артиллеристов, танкистов, связистов, медиков и др.. Ставер, озадачьтесь этим вопросом. Писать о "жаренных" фактах каждый сможет, а вы попробуйте о подвиге наших воинов написать.

    Не плохо бы на ВО открыть рубрику: "Наши герои"...