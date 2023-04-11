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Замглавы Управления нацбезопасности Южной Кореи: Документы о прослушивании лидеров нашего государства Америкой носят характер подделки

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Замглавы Управления нацбезопасности Южной Кореи: Документы о прослушивании лидеров нашего государства Америкой носят характер подделки

Первым замглавы Управления нацбезопасности Республики Корея Ким Тхэ Хе прокомментировал так называемую утечку секретных документов Пентагона в той её части, которая касается материалов о прослушивании Соединёнными Штатами Америки лидеров Украины и Южной Кореи. Не затрагивая тему Украины, Ким Тхэ Хе заявил о том, что «материалы о прослушке американской стороной южнокорейских чиновников являются подделкой».


Такое заявление чиновник в Сеуле сделал одновременно с представителями администрации США. Там тоже заявили, что «документы носят характер поддельных». Представители специальных служб двух стран, как выяснилось, обсуждали вопрос в ходе телефонного разговора.

Примечательно, что американцы сделали это заявление, несмотря на то, что несколько лет назад тогдашний сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл данные о слежке американских спецслужб за лидерами государств в самых разных странах мира. Среди тогдашних документов были материалы, например, о прослушке телефона Ангелы Меркель, находившейся в должности канцлера ФРГ.

Ким Тхэ Хе:

Нужно время, чтобы выявить виновников произошедшего. Полагаю, что эта ситуация только укрепит доверие между нами, Республикой Корея и США, как союзниками.

Он добавил, что в Корее проводится «внутреннее расследование инцидента», а также отметил, что «на самом деле, это проблема США, так как утечка произошла оттуда»:

Минюст США будет искать виновников случившегося.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:10
    +3
    То есть не проблема что юж.корейцев слушают, проблема что утечка информации произошла. Ну вообще.... laughing
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:16
      0
      Цитата: Nexcom
      не проблема что юж.корейцев слушают,

      Ну да ! А пусть американцы разбираются откель утечка и зачем !
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:11
    +1
    Из каждого утюга эта деза лезет всю неделю.Там и сверхтайного то нет ничего.Из открытых источников нарезки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:12
      0
      Ну неполживым западным СМИ надо же на чём-то денежку рубить и аудиторию удерживать. Вот и стараются, разгоняют тему.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:15
    0
    Минюст США будет искать виновников случившегося.

    И выйдут на самих себя laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:17
      +1
      Неее, они опять Россию обвинят, мифических российских хакеров. Вот увидите.
      Как им можно себя самих обвинять?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 06:46
        0
        Цитата: Nexcom
        Неее, они опять Россию обвинят, мифических российских хакеров. Вот увидите.

        Самое удивительное, что когда Америка следит за всеми своими "друзьями" - это всё "российские выдумки". А вот если сказать, что "Россия следит за всем западным миром, включая Эстонию, Литву и Латвию (ключевые фигуры! laughing)" - то это вобще ни у кого не вызывает сомнения. Сказу "хакеры", "дворники-шпионы" и "уборщицы-диверсантки" всплывают...

        Что у них в мозгах?... request
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:21
    0
    Значит нужно понимать так носят только характер поддельных но потдельными не являются.
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:32
    +2
    Да, глубоко пустили щупальца американские службы, если Ким Тхэ Хе так самозабвенно врёт на весь мир.
    Это показывает, насколько Америка не может без Южной Кореи.
    А вот Южная Корея может. И более того, выиграет. Поэтому американцы так плотно опекают своих союзников.
    А операция прикрытия безусловно даст результаты. Но только кто ж им поверит.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    0
    Документы о прослушивании лидеров нашего государства Америкой носят характер подделки
    Не удивительна реакция большого чиновника Управления нацбезопасности РК. Непризнание факта мотивируется примерно вот этим: Ну не может такой "надежный союзник" как Сша заниматься такими низменными делами, как прослушка. Американцы наши друзья и поэтому мы им полностью доверяем. А значит это происки врагов желающих очернить нашу дружбу и попытаться вбить клин в ее дальнейшее развитие. Самим не смешно? Американцы вас слушали, слушают и будут слушать для контроля, а при необходимости еще и бросят в ответственный момент.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:44
    0
    В истории спецслужб Земного шара был только один придуpok, который признал "косяки" собственной "конторы". И звали его Вадим Викторович Бакатин, горбачевский председатель КГБ. Других таких больше нет и не было. fool
  8. lelik613
    lelik613 Сегодня, 07:03
    0
    Разумеется "тайно подслушивают" подделка. На деле идет законная трансляция боссам в реальном времени
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:06
    0
    А... ну да... штаты всех прослушивают, Южная Корея значит исключение..... из правил... wassat
  10. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:13
    0
    Корейцы поступили весьма умно. Слушают, не слушают... это вопрос двусторонних отношений, а не всех любопытных.
  11. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:40
    0
    Этим заявлением корейцы подтвердили свою участь послушной карманной собачки, что могут тявкать только по команде и в указанном хозяином направлении! И таких зомбированных стран очень много.