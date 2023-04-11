Замглавы Управления нацбезопасности Южной Кореи: Документы о прослушивании лидеров нашего государства Америкой носят характер подделки

Нужно время, чтобы выявить виновников произошедшего. Полагаю, что эта ситуация только укрепит доверие между нами, Республикой Корея и США, как союзниками.

Минюст США будет искать виновников случившегося.

Первым замглавы Управления нацбезопасности Республики Корея Ким Тхэ Хе прокомментировал так называемую утечку секретных документов Пентагона в той её части, которая касается материалов о прослушивании Соединёнными Штатами Америки лидеров Украины и Южной Кореи. Не затрагивая тему Украины, Ким Тхэ Хе заявил о том, что «материалы о прослушке американской стороной южнокорейских чиновников являются подделкой».Такое заявление чиновник в Сеуле сделал одновременно с представителями администрации США. Там тоже заявили, что «документы носят характер поддельных». Представители специальных служб двух стран, как выяснилось, обсуждали вопрос в ходе телефонного разговора.Примечательно, что американцы сделали это заявление, несмотря на то, что несколько лет назад тогдашний сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл данные о слежке американских спецслужб за лидерами государств в самых разных странах мира. Среди тогдашних документов были материалы, например, о прослушке телефона Ангелы Меркель, находившейся в должности канцлера ФРГ.Ким Тхэ Хе:Он добавил, что в Корее проводится «внутреннее расследование инцидента», а также отметил, что «на самом деле, это проблема США, так как утечка произошла оттуда»: