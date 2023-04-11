В Верховную раду внесён законопроект по запрету съёмки на кладбищах с наличием воинских захоронений

Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число.

Мы должны сражаться до последнего из них (россиян) или, к сожалению, до последнего из нас.

После появления в сети сотен фото и видео с кадрами невероятно разросшихся на Украине кладбищ с захоронениями погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих, в дело решили вступить депутаты Верховной рады.Появилась информация о том, что в ВРУ подготовили и внесли законопроект,на основании которого информация о воинских захоронениях на Украине признаётся носящей секретный характер. На основании этого «факта» депутаты Верховной рады предлагают ввести запрет на осуществление фото- и видеосъёмок на территории кладбищ, где есть захоронения военнослужащих.Такой законопроект появился не случайно. Дело в том, что один из украинских блогеров только во Львовской области на основании фото и видео с кладбищ оценил количество (с февраля 2022 года) могил военнослужащих минимум в 7,5 тысяч. Если это экстраполировать на всю подконтрольную киевскому режиму территорию, то число погибшим окажется, мягко говоря, не совсем тем, о котором говорят официальные украинские лица. И это без учёта тех украинских военнослужащих, чьи тела были просто-напросто брошены на поле боя или захоронены стихийно на местах гибели.Законопроект о запрете съёмки на кладбищах Украины, что примечательно, появился после заявления посла в Лондоне Вадима Пристайко. Он, напомним, указал на то, что сейчас потери Украины не раскрываются, но со временем их число придётся обнародовать.Пристайко в интервью британским журналистам:Тогда же Пристайко, как сообщало «Военное обозрение», добавил: