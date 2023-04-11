Военное обозрение
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В Верховную раду внесён законопроект по запрету съёмки на кладбищах с наличием воинских захоронений

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В Верховную раду внесён законопроект по запрету съёмки на кладбищах с наличием воинских захоронений

После появления в сети сотен фото и видео с кадрами невероятно разросшихся на Украине кладбищ с захоронениями погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих, в дело решили вступить депутаты Верховной рады.


Появилась информация о том, что в ВРУ подготовили и внесли законопроект,на основании которого информация о воинских захоронениях на Украине признаётся носящей секретный характер. На основании этого «факта» депутаты Верховной рады предлагают ввести запрет на осуществление фото- и видеосъёмок на территории кладбищ, где есть захоронения военнослужащих.

Такой законопроект появился не случайно. Дело в том, что один из украинских блогеров только во Львовской области на основании фото и видео с кладбищ оценил количество (с февраля 2022 года) могил военнослужащих минимум в 7,5 тысяч. Если это экстраполировать на всю подконтрольную киевскому режиму территорию, то число погибшим окажется, мягко говоря, не совсем тем, о котором говорят официальные украинские лица. И это без учёта тех украинских военнослужащих, чьи тела были просто-напросто брошены на поле боя или захоронены стихийно на местах гибели.

Законопроект о запрете съёмки на кладбищах Украины, что примечательно, появился после заявления посла в Лондоне Вадима Пристайко. Он, напомним, указал на то, что сейчас потери Украины не раскрываются, но со временем их число придётся обнародовать.

Пристайко в интервью британским журналистам:

Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число.

Тогда же Пристайко, как сообщало «Военное обозрение», добавил:

Мы должны сражаться до последнего из них (россиян) или, к сожалению, до последнего из нас.
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38 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:41
    +1
    Когда война закончится, мы признаем их.

    Ню... ню... если будет кому признавать......
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:03
      +3
      Цитата: Mouse
      Когда война закончится, мы признаем их.

      Ню... ню... если будет кому признавать......

      Лично эти пристайки не планируют умирать ни за Украину, ни за Лондон, ни за черта лысого stop
      И пока, это им удается winked

      Приветствую hi
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:33
        0
        Цитата: Теренин
        Лично эти пристайки не планируют умирать ни за Украину, ни за Лондон, ни за черта лысого

        Ну вон ихний русофоб Гордон, прямо сказал, что у него два сына в Лондоне ни на какую войну не пойдут. Война она для селюков, они дешевле обходятся, да про них никто не вспомнит, где их захоронили.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:38
          0
          дык их в основном свои и не хоронят - наши вынуждены прикапывать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:44
    0
    Введут они запрет а как его выполнять?Фотоматериалы можно публиковать не только в,на Украине.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:05
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Введут они запрет а как его выполнять?Фотоматериалы можно публиковать не только в,на Украине.

      Ответ в вопросе yes Введут запред а фоткать и публиковать будут.
    2. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:23
      0
      За границей то можно, а вот осуществлять сьёмку нельзя. Обязательно найдётся особо свидомый, который настучит. После парочки показательных процессов желающих поубавится. Хотя конечно всех не проконтролируешь.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:46
    +6
    Пусть тайно захоранивают.Во рвах,ночью.И кладбища разрастаться не будут
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:48
      +5
      Им немцы в свое время крематории полевые подарили ....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:03
        +2
        Кстати.Это не для сжигания тел.Частей,биологических отходов,расходных материалов в полевых госпиталях.Такие же девайсы применяем и мы.Просто это не афишируется
        1. Наган
          Наган Сегодня, 07:10
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Это не для сжигания тел.Частей,биологических отходов,расходных материалов в полевых госпиталях.

          Долго ли расчленить? Был труп павшего хероя, стали биологические отходы. Каковые и кремировали. А херой зачислен в "без вести", семье выплат не положено, сплошная экономия.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:07
        +2
        Цитата: Nexcom
        Им немцы в свое время крематории полевые подарили ....

        Похоже и их уже продали куда нибудь.
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:34
        0
        Им немцы в свое время крематории полевые подарили ....

        А топливо для сжигания где будут брать ?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:39
          0
          what Ну Вы и загадки загадываете.... Без понятия откуда они топливо возьмут. Выпросят наверно.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:48
    +1
    Такого рода запрет породит ещё большие спекуляции на тему потерь.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:08
      +3
      Цитата: Pharmacist
      Такого рода запрет породит ещё большие спекуляции на тему потерь.

      Все свои потери украинские политики нивелируют словом "брехня!" winked
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +3
    Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число.
    Это число уже сегодня ужасное, а каким оно будет завтра-послезавтра? По поводу законопроекта. Им еще необходимо запретить ролики с мобил ВСУшников из зоны боевых действий, где они комментируют свое состояние под обстрелами, показывают окопы по колено в грязи, чем приходится питаться, разбитую технику и конечно желают Зеленскому того, чего желают в действительности.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +2
      Да Зеля класть хотел на то что ему желают. Наверно еще и надеется в последний момент соскочить и свалить с деньгами.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:10
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Им еще необходимо запретить ролики с мобил ВСУшников из зоны боевых действий, где они комментируют свое состояние под обстрелами, показывают окопы по колено в грязи,

      Предсталяю, winked как туда приедет участковый полиции составлять протокол
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:56
    +4
    Наскакали чубатые себе горя на свои тупые головы. Не жилось им спокойно- труселя захотели.
    1. Moldrus-13
      Moldrus-13 Сегодня, 07:10
      -1
      И всего этого можно было избежать если бы разогнали майдан, нет же, рабов захотели!
      Сначала они сами себе на яйца наступили, теперь получили по ним российским берцами!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:13
      +5
      Цитата: Андрей Николаевич
      Наскакали чубатые себе горя на свои тупые головы. Не жилось им спокойно- труселя захотели.

      Мазепские гены спокойно жить не дают request нужно обязательно, хотя бы раз в 50 лет, кого нибудь предать crying
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:57
    +2
    Да украинцам глубоко до этого.У напарника на Украине брат закатывает свадьбу на 350 человек.И это в городе,где постоянные " выбухи" по военным объектам.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:15
      +2
      Цитата: tralflot1832
      У напарника на Украине брат закатывает свадьбу на 350 человек.

      У напарника брат, случайно не военком? laughing
  8. Талисман
    Талисман Сегодня, 06:57
    +1
    В ходе боевых действий (в период ведения войны), думаю, что каждая из сторон будет пытаться умолчать о реальных потерях по "Груз 200", ибо обратное - может привести к непредсказуемым последствиям...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:17
      +1
      Цитата: Талисман
      ибо обратное - может привести к непредсказуемым последствиям...

      И, что-же может быть непредсказуемые "груза 200"?
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:00
    +1
    Ждём-с запрет на отказ воевать до последнего украинца...
    1. Moldrus-13
      Moldrus-13 Сегодня, 07:14
      +1
      Им бабы в европе новых украинцев нарожают!
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:04
    +1
    У нас на Морском кладбище тоже целые аллеи свежих крестов. Радоваться нечему
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:07
    +1
    Все эти запреты- не критично.вот когда им запретят все, кроме права умереть во славу бандеры- вот тогда они может быть задумаются. А, пока они ходят по улицам, сидят в кафе и барах, посещают театры и музеи, отдыхают на морях, пользуются интернетом и телевиденьем- то искренне считают, что все идет как надо. Если им не запрещают их руководители, это должны сделать мы.
  12. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 07:07
    +1
    Достаточно не втыкать флаги в каждую могилу. Но, как обычно, власть идёт своим "особенным" путём.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:28
      0
      Действительно странно. Они с этими тряпками своими сбрендили. Зазомбировали их по полной. Но с другой стороны, хоть с тряпками, хоть без, запрещай не запрещай , людишки то не слепые. Правда после всех их майданов мозги у них свернуты напрочь, их способность трезво мыслить утрачена полностью. К сожалению.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:23
    0
    В Верховную раду внесён законопроект по запрету съёмки на кладбищах
    Интересно - а что еще на Украине не запретили ? Дышать то хоть можно до витру ходить, али как ?
  14. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:28
    0
    эти кладбИща..скоро со спутника будет видно..пусть еще хоронят..в форме свастики...или тризуба..безразлично..все едино.
  15. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:31
    0
    Флаги поубирать и нет проблемы. На Украине и до войны была бешеная смертность (250 тысяч человек ежегодная убыль населения). +100 тысяч убитых на фронте картину делают хуже, но не критично. Вот выезд нескольких миллионов женщин фертильного возраста с детьми создает реальную демографическую яму.
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 07:36
      0
      Вы представляете себе что на
      кроется чей то очень высокодохолдный бизнес)))
  16. Stepych
    Stepych Сегодня, 07:34
    0
    В моей памяти три крупных военных заварушек: Афганская, первая и вторая чеченская.
    Думал самая страшная из них - Афганская, с потерями 15 тысяч человек за 10 лет войны.
    Но на сегодня всех переплюнуло СВО. За год проведения спецоперации страшные цифры по потерям. Источники разные, все разные цифры дают. Чтобы не соврать, писать не буду. Но думаю правда где-то по середине. И полную картину увидим лишь после завершения СВО.
    И на этом фоне афганские потери кажутся мизерными. В Афганистане потеряли в среднем в год получается по 1,5 тысячи.
    А тут за год СВО...
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 07:37
      0
      афганцам.. НАТОвцы бронетехнику и ракеты не отгружали...как сейчас укрофашистам..больше 50 стран это делает.