«Деньги в стране есть»: глава крупного российского банка предлагает провести новый этап приватизации и нарастить объёмы госдолга

Возглавляющий банк ВТБ Андрей Костин выступил с инициативой, которая обращает на себя особое внимание. По словам российского банкира, «западные санкции разрушили несущие элементы российской экономики, сложившейся за последние 30 лет».
Продолжая развивать свою мысль, Костин в своей статье на страницах РБК, предлагает на этом основании реализовать три приоритета с изысканием средств. Приоритеты таковы: новые логистические коридоры, укрепление обороноспособности и перезапуск промышленных отраслей.
Где брать для этого денежные средства?
Андрей Костин предлагает провести «новый этап приватизации», существенным образом нарастить объёмы госдолга и распределять бюджет так, чтобы это согласовывалось с обозначенными выше приоритетами.
Костин предлагает провести передачу определённых объектов госсобственности в частные руки «на прозрачных рыночных условиях». При этом глава ВТБ добавляет, что «это уже неоднократно доказывало эффективность». Не уточнил банкир, правда, на каком именно этапе это эффективность доказывало – быть может, во время ваучерной приватизации начала 1990-х или, может быть, в 1997-1998 годах?..
По словам Костина, нужно принимать во внимание тот факт, что у российского бизнеса «накоплен большой инвестиционный потенциал»:
Деньги в стране есть.
Идёт отсылка к данным Банка России, согласно которым депозита бизнеса в банках РФ достигают почти 28 трлн рублей, а средства на счетах организаций – почти 21 трлн.
Глава ВТБ уверен, что возобновление программы приватизации «даст мощный импульс по расшивке узких мест», где важна готовность к риску и принятию оперативных и нешаблонных решений. И, как опять-таки, уварен Андрей Костин, это может обеспечить нахождение объекта именно в частной собственности.
Также Костин считает, что российский уровень госдолга в 17% ВВП далёк от «проблемной» планки. Таковой считается планка в 60%. Глава ВТБ предлагает пойти на значительное повышение уровня госдолга, что «без особых рисков позволит экономике получить дополнительно около 70 трлн рублей».
Таким образом, глава одного из крупнейших российских банков фактически предлагает вернуться к тому, от чего Россия в течение определённого времени отходила. Также банкир не говорит о том, есть ли какие-либо гарантии того, что новый этап приватизации станет куда более эффективным, нежели предыдущие, и что повышение объёмов госдолга в разы не приведёт к тем последствиям, с которыми российская экономика уже сталкивалась в своё время именно по причине высокого уровня накопленных долгов.