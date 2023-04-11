Военное обозрение
Войти Регистрация

«Деньги в стране есть»: глава крупного российского банка предлагает провести новый этап приватизации и нарастить объёмы госдолга

26
«Деньги в стране есть»: глава крупного российского банка предлагает провести новый этап приватизации и нарастить объёмы госдолга

Возглавляющий банк ВТБ Андрей Костин выступил с инициативой, которая обращает на себя особое внимание. По словам российского банкира, «западные санкции разрушили несущие элементы российской экономики, сложившейся за последние 30 лет».

Продолжая развивать свою мысль, Костин в своей статье на страницах РБК, предлагает на этом основании реализовать три приоритета с изысканием средств. Приоритеты таковы: новые логистические коридоры, укрепление обороноспособности и перезапуск промышленных отраслей.

Где брать для этого денежные средства?

Андрей Костин предлагает провести «новый этап приватизации», существенным образом нарастить объёмы госдолга и распределять бюджет так, чтобы это согласовывалось с обозначенными выше приоритетами.

Костин предлагает провести передачу определённых объектов госсобственности в частные руки «на прозрачных рыночных условиях». При этом глава ВТБ добавляет, что «это уже неоднократно доказывало эффективность». Не уточнил банкир, правда, на каком именно этапе это эффективность доказывало – быть может, во время ваучерной приватизации начала 1990-х или, может быть, в 1997-1998 годах?..

По словам Костина, нужно принимать во внимание тот факт, что у российского бизнеса «накоплен большой инвестиционный потенциал»:

Деньги в стране есть.

Идёт отсылка к данным Банка России, согласно которым депозита бизнеса в банках РФ достигают почти 28 трлн рублей, а средства на счетах организаций – почти 21 трлн.

Глава ВТБ уверен, что возобновление программы приватизации «даст мощный импульс по расшивке узких мест», где важна готовность к риску и принятию оперативных и нешаблонных решений. И, как опять-таки, уварен Андрей Костин, это может обеспечить нахождение объекта именно в частной собственности.

Также Костин считает, что российский уровень госдолга в 17% ВВП далёк от «проблемной» планки. Таковой считается планка в 60%. Глава ВТБ предлагает пойти на значительное повышение уровня госдолга, что «без особых рисков позволит экономике получить дополнительно около 70 трлн рублей».

Таким образом, глава одного из крупнейших российских банков фактически предлагает вернуться к тому, от чего Россия в течение определённого времени отходила. Также банкир не говорит о том, есть ли какие-либо гарантии того, что новый этап приватизации станет куда более эффективным, нежели предыдущие, и что повышение объёмов госдолга в разы не приведёт к тем последствиям, с которыми российская экономика уже сталкивалась в своё время именно по причине высокого уровня накопленных долгов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:21
    +12
    Как??!!Нам же санкции нипочем!Или все же...?Впрочем,из заявления Костина я вынес одно-богатые хотят стать еще богаче
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:25
      +7
      Костин предлагает провести «новый этап приватизации», существенным образом нарастить объёмы госдолга и распределять бюджет так, чтобы это согласовывалось с обозначенными выше приоритетами.


    2. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 07:43
      0
      в списке миллиардеров 2023 года будет не менее 95 россиян, а их совокупное состояние достигнет отметки в 456 млрд долларов. Это существенно больше, чем годом ранее. При этом российский список Forbes после начала специальной военной операции покинули несколько бизнесменов – они предпочли указать в рейтинге иное гражданство. ... Еще двое миллиардеров, считавшихся россиянами в марте 2022-го, теперь киприоты.
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:21
    +9
    "Андрей Костин предлагает провести «новый этап приватизации»,"
    Т.е. предлагает в очередной раз ограбить свою страну!
    Это как в современном анекдоте:
    Если вам звонят из банка, то не важно кто вам звонит, настоящий сотрудник банка или мошенник, и тот и другой хочет вас обмануть. (слово обмануть на более подходящее замените сами).
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:26
      +8
      Цитата: Панкрат25
      "Андрей Костин предлагает провести «новый этап приватизации»,"
      Т.е. предлагает в очередной раз ограбить свою страну!

      Слава Рыжего Лиса спокойно спать не даёт? Решил, что "достаточно накоплено непосильным трудом, вот ещё разок хапнуть" - и на покой, в Лондон?

      Моисей 40 лет водил евреев по пустыне для того, чтобы выросло поколение, не помнящее рабства.
      Костин решил, что у нас выросло поколение, не помнящее "предыдущего этапа приватизации". Теперь можно повторить, что ли?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:27
      +6
      Цитата: Панкрат25
      "Андрей Костин предлагает провести «новый этап приватизации»,"
      Т.е. предлагает в очередной раз ограбить свою страну!
      Это как в современном анекдоте:
      Если вам звонят из банка, то не важно кто вам звонит, настоящий сотрудник банка или мошенник, и тот и другой хочет вас обмануть. (слово обмануть на более подходящее замените сами).

      А, чего бы не ограбить наблюдая, как спокойно один рыжий грабитель спокойно уехал в свои западные особняки.
  3. Сергей 42
    Сергей 42 Сегодня, 07:23
    +6
    В стране может деньги то и есть, у простого народа их нет....
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:23
    +4
    Еще ваучеры выпустить. За которые «Волгу» будут давать.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:27
      +5
      Не, не "Волгу", "Москвич 3". Это более актуально. Когда же уже нахапаются, и ртом и задницей.
    2. doc_i
      doc_i Сегодня, 07:27
      +5
      Теперь "Москвич" дадут.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:33
        0
        Цитата: doc_i
        Теперь "Москвич" дадут.

        Ну, судя по расценкам москвича-3, вам даже изношенного колеса от него не достанется.
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:24
    +6
    Пусть этого кренделя..с такими предложениями..проверят..не работает ли этот недоумок на ЦРУ
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:26
    +4
    Я, конечно, не экономист, но "деньги в стране есть" и "нарастить госдолг" как-то плохо вяжутся.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:28
    +1
    Новый Чубайс на подходе...когда же они наконец нажрутся.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:29
    +1
    Андрей Костин предлагает ерунду.Стоимость госсобствености упала в разы,банкир предлагает купить её у государства за бесценок.Как не трудно было в 2014г,но правительство отменило все приват зационные аукционы ,просто сняв с продажи госпредприятия.Правительство сейчас не заикается о приватизации .Во после победы ,поговорим.А то смотрю некоторые размечтались.Не представляю что государство может поставить на торги Совкомфлот или Росатом.
  9. lwxx
    lwxx Сегодня, 07:29
    +2
    Деньги в стране есть. Надо провести национализацию.
  10. bairat
    bairat Сегодня, 07:30
    +1
    Банк это деньги из воздуха. Посредник между государством и производителем. В наше время зачем нужны эти жирные коты, Костины/Фридманы? Госбанк, минимальная ставка кредита, ИИ сам все сделает, и репутацию проверит. А мы 30 лет плодили этих долларовых миллиардеров, за счет обирания населения, ну и сидит сейчас Фридман со своими 15 млрд. И нам они не достались и он не может воспользоваться.
  11. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:30
    +1
    Костин «Деньги в стране есть»:

    А, у кого и где? belay
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:34
      -1
      Таки у вас ещё остались.... А вот где? -это и есть главная забота главы банка Андрея Костина. Они должны оказаться у него.
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 07:41
      0
      Про "новую нефть" слышали? Отжать последнее у небогатых для более лучшего обогащения богатых... Других вариантов тут не видно, так как богатые, почему-то, с нуля вкладываться и строить не хотят, а вот раздербанить готовое всегда готовы hi
  12. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 07:33
    +1
    Не-не-не, только Чубайс сбежал, а тут новая приватизация! Наоборот, надо все государству возвращать, все стратегические отрасли. Эффективные менеджеры уже нарулили.
  13. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 07:34
    0
    А может нужна не приватизация, а национализация?
    Ведь за 2022г. из страны вывезли 250млрд.длрв, а так эти деньги бы пустить на развитие внутри страны.
  14. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:36
    0
    новый этап приватизации

    Может, наоборот? Все национализировать?
  15. инженер74
    инженер74 Сегодня, 07:37
    0
    Если быть последовательным, то надо аннулировать все предыдущие приватизации и где-то найти "новых, по настоящему эффективных собственников" - я его правильно понял? wassat
    "....., .....!"© С.В. Лавров
  16. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:39
    0
    провести «новый этап приватизации»

    Одной приХватизации уже хватило.
    Андрей Костин

    Ещё один прохвост нарисовался.
    Как раз пора провести антиприватизацию и как минимум вернуть под контроль государства ВСЕ природные ресурсы, и всё что с ними связано.
  17. KCA
    KCA Сегодня, 07:41
    0
    Государство все последние годы выкупает предприятия и банки, тот-же Сбер, а тут такой умный экономист предлагает слить всё частникам, в том числе иностранцам, нда, не осознаёт политики партии