Появились кадры с прямым попаданием в российский танк Т-72Б3 в Марьинке

Российские войска продолжают операцию по освобождению Марьинки, превращённой противником в один из крупных форпостов на Донецком направлении. Марьинка в восточной своей части фактически переходит в Петровский район Донецка, что позволяет ВСУ годами терроризировать дончан обстрелами из самых разных систем вооружения.
На сегодняшний день российские войска выжали противника в западные кварталы Марьинки, одновременно осуществляя фланговое продвижение.
Противник, неся потери в Марьинке и её окрестностях, продолжает перебрасывать резервы и на это направление, стараясь держаться за город-спутник Донецка, чтобы использовать в дальнейшем свои позиции для обстрела столицы ДНР.
Тем временем, в сети появились кадры с тем, как в ходе операции в Марьинке в движущийся российский танк Т-72Б3 идёт прямое попадание противотанкового боеприпаса.
В результате попадания произошёл разрыв в передней части танка ВС РФ. Были повреждены элементы оптики. Однако боевая машина полностью обездвиженной не оказалась. Броня Т-72Б3 сохранила жизни российским танкистам. После выхода танка с линии огня противника экипаж его был эвакуирован. Сам танк отправлен на восстановительные работы.
На кадрах можно видеть, что танк оснащён дополнительной защитной решёткой, которая позволяет защитить машину, например, от беспилотника.
Сама ситуация говорит о том, что противник может скрываться в любых развалинах и ждать удобного момента для применения имеющегося в наличии оружия.