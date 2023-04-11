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Появились кадры с прямым попаданием в российский танк Т-72Б3 в Марьинке

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Появились кадры с прямым попаданием в российский танк Т-72Б3 в Марьинке

Российские войска продолжают операцию по освобождению Марьинки, превращённой противником в один из крупных форпостов на Донецком направлении. Марьинка в восточной своей части фактически переходит в Петровский район Донецка, что позволяет ВСУ годами терроризировать дончан обстрелами из самых разных систем вооружения.


На сегодняшний день российские войска выжали противника в западные кварталы Марьинки, одновременно осуществляя фланговое продвижение.

Противник, неся потери в Марьинке и её окрестностях, продолжает перебрасывать резервы и на это направление, стараясь держаться за город-спутник Донецка, чтобы использовать в дальнейшем свои позиции для обстрела столицы ДНР.

Тем временем, в сети появились кадры с тем, как в ходе операции в Марьинке в движущийся российский танк Т-72Б3 идёт прямое попадание противотанкового боеприпаса.



В результате попадания произошёл разрыв в передней части танка ВС РФ. Были повреждены элементы оптики. Однако боевая машина полностью обездвиженной не оказалась. Броня Т-72Б3 сохранила жизни российским танкистам. После выхода танка с линии огня противника экипаж его был эвакуирован. Сам танк отправлен на восстановительные работы.

На кадрах можно видеть, что танк оснащён дополнительной защитной решёткой, которая позволяет защитить машину, например, от беспилотника.


Сама ситуация говорит о том, что противник может скрываться в любых развалинах и ждать удобного момента для применения имеющегося в наличии оружия.
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31 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +17
    Броня Т-72Б3 сохранила жизни российским танкистам.
    А это главное. Удачи ребятам.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:49
      0
      А это главное. Удачи ребятам.

      Только почему у нас герои такого видео остались безымянными, как и конкретное место? А для награждения есть повод, если это ...
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:07
    -6
    ну..в самом танке..даже никто не матюгнулся
    *нужно было в ответку..хотя бы наугад выстрелить...авось попал бы в какую нибудь фашистскую рожу.
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 08:20
      +12
      Цитата: Яро Полк
      ну..в самом танке..даже никто не матюгнулся
      *нужно было в ответку..хотя бы наугад выстрелить...авось попал бы в какую нибудь фашистскую рожу.

      Наугад можно и в своих попасть, да и боекомплект не бесконечный.
      Так что никакого смысла так стрелять нет, если не сидишь на уютном диване попивая чай/кофе/остальное. request
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    +6
    Странное видео, при движении на ЛБС танка по неровностям дороги ствол орудия и башня неподвижны, стабилизатор не включен? Такое возможно только на марше, когда орудие и башня застопорены. Очень странное видео.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 09:46
      +2
      Цитата: Uprun
      Странное видео, при движении на ЛБС танка по неровностям дороги ствол орудия и башня неподвижны, стабилизатор не включен?

      Это точно....
      Вывод напрашивается давно известный. Видео, зачастую, не дает полной информации о произошедшем факте. Что попало, сработала ДЗ или просто загорелся элемент 4С20? Что там помутнело прибор наблюдения или камера? Какие повреждения имели место быть?
      Это к тому, что все сообщения, в том числе и с "видеодоказательствами" нужно воспринимать критически, не кричать ура слишком громко, но и не впадать в паническое уныние, если видео "против нас". При современном развитии печатного, то бишь, компьютерного дела не только словеса, но и разного рода "видео и аудио" тоже напрямую используются в информационной войне.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 11:17
        0
        Если видео смотреть по-кадрово, то можно понять, что прилетело (думаю - гранатомёт) с правой стороны (в скулу башни)




        Цитата: Uprun
        Странное видео, при движении на ЛБС танка по неровностям дороги ствол орудия и башня неподвижны, стабилизатор не включен? Такое возможно только на марше, когда орудие и башня застопорены.
        И что в этом странного ? Танк бой не ведёт, движется в заданную ему точку - зачем в это время включать стабилизатор ?
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:09
    +3
    Повезло ребятам good hi
    Да да коротенько получилось
  5. Иван 1980
    Иван 1980 Сегодня, 08:09
    +3
    Здоровье экипажу, железо починят я знаю что короткий коментарий
  6. Комментарий был удален.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:27
      +2
      Попасть ведь могли чем угодно, не обязательно "противотанковым".

      При попадании куммулятивного боеприпаса и тем более фугаса полыхнуло бы гораздо сильнее. Здесь больше похоже что основное "фаершоу" произошло от элементов активной брони. hi
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:41
        +7
        P.s.Минусатору! Фугас и куммулятив сорвали бы или погнули козырёк над башней, а он даже не пошевелился, значит основное воздействие ударной волны, было направлено от танка, а не на него, это как раз эффект от срабатывания динамической защиты активной брони. bully
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:53
      +1
      Интересно, а из чего авторы делают вывод о том, что это "прямое попадание противотанкового боеприпаса"?

      Почему-то нет продолжения, а танк продолжил ехать вперед. Ракеты не было видно, сотрясения от фугаса не было, похоже на срабатывание элемента динамической защиты, вот только от чего он сработал? Стекло перископа разбилось, но сама оптика помутнела...Танкисты бы похвалились бы съемкой снаружи повреждений.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:19
    +3
    Похоже ехал в сторону шиноремонтного завода, на фото завод слева вверху


    1. solar
      solar Сегодня, 09:22
      +1
      на панораме нет развилки дорог, к которой приближается танк. На кадре дорога уходит влево, а справа подходит другая дорога.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:44
        +1
        на панораме нет развилки дорог, к которой приближается танк. На кадре дорога уходит влево, а справа подходит другая дорога.

        Аэрофотоснимку 100 лет в обед, а дорогу накатать можно за день. В Марьинке больше нет таких предприятий, я не нашел похожего больше.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:22
    +6
    Триплекс даже не разбился... чуть-чуть потрескался да помутнел - и всё! Отличная техника!
    Экипажу за выдержку и хладнокровие - огромный респект!
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Триплекс даже не разбился... чуть-чуть потрескался да помутнел - и всё! Отличная техника!

      А почему тогда экипаж покинул танк?
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: Cympak
        А почему тогда экипаж покинул танк?
        После попадания танк приостановился и дальше продолжил движение. Как Вы определили, что экипаж покинул танк ?
  9. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:30
    +3
    все таки наши танки одни из лучших, все заложено не для комфорта а для выполнения боевой задачи
  10. Максимус19
    Максимус19 Сегодня, 08:35
    +5
    Броня крепка и танки наши быстры, а экипаж вообще с яйцАми из титана!
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:43
    +1
    Самое главное парни -все живы, здоровы! А железо восстановят !
  12. Грац
    Грац Сегодня, 08:56
    0
    а стоило ли вообще покидать танк.если повреждения не сказались на нем серьезно и не было опасности взрыва бК. может стоило сразу же начать на нем отход?
    А то так ведь уже много танков бросили в относительной исправности
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 09:21
      +1
      А кому помирать охота? Прилетело раз, прилетит и два. Идиотизм там лечится очень быстро.
  13. solar
    solar Сегодня, 09:10
    -1
    Очень странное видео. Стабилизатор выключен, орудие и башня застопорены, зачем-то идет съемка, никаких выстрелов нет нигде, в самом танке ни звука, никакой реакции на попадание, как пишется, противотанкового боеприпаса (и на фоне двигателя звук попадания явно очень слабый, как будто взрывпакет взорвался).
    идёт прямое попадание противотанкового боеприпаса

    Пишут, что, танк отправлен на восстановительные работы, но ни слова о том, какой тип боеприпаса использовался, хотя это должно было бы быть известно. Болванка, кумулятивный, БОПС?
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:22
      +2
      Пишут, что, танк отправлен на восстановительные работы, но ни слова о том, какой тип боеприпаса использовался, хотя это должно было бы быть известно. Болванка, кумулятивный, БОПС?


      Нахватаю минусов, но хорошо бы знать дату съемки. По Пушилину территория шиноремонтного завода наша, так откуда по танку вели огонь? Тут все сразу стали восхищаться стойкостью брони, а был ли снаряд? Нынешние военкоры очень изощренные в съемках ради популярности, так что я не исключаю постановочную съемку, которой например любит баловаться Пегов. Слишком мало информации, чтобы считать эти кадры, снятыми в настоящем бою. Минусуйте...новореги


      Ну зачем так дискредитировать нашу армию на радость бандеровцам? За одно только это видео пинка надо дать военкору.
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 09:47
        +2
        Цитата: Konnick
        По Пушилину территория шиноремонтного завода наша

        "Марьинка будет взята до Нового года". Правда год он не уточнял.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: solar
      Очень странное видео.

      Если допустить что съемка ведется экшн камерой, то вполне себе правдоподобно. Камера на броне, экипаж под броней и судя по попаданию, могли заклинить орудие.
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:24
    -2
    +100% к окаменению яиц экипажа !
    РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ !
  15. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 09:27
    +1
    Цитата: Яро Полк

    Яро Полк (Яро Полк)
    Сегодня, 08:07
    НОВЫЙ
    -3
    ну..в самом танке..даже никто не матюгнулся
    *нужно было в ответку..хотя бы наугад выстрелить...авось попал бы в какую нибудь фашистскую рожу.

    Это Вам не мир танков, где можно стрелять сколько угодно и куда угодно.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:37
      -2
      в мире танков, никто не стреляет куда угодно, обычно наоборот, как только ты стрельнул куда угодно, тут же в прицеле появляется цель, а ты на перезарядке, выдержка - вспомогательное оружие танкиста, такой пассивный навык (как в принципе и у снайпера )
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: ЗлойКоммунист
        в мире танков, никто не стреляет куда угодно, обычно наоборот

        В мире танков? Пассивный навык? Феноменально! Вмиретанковые эксперды рулят! wassat