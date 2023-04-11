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Глава Херсонской области заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

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Глава Херсонской области заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

О том, что украинские войска полным ходом готовятся к наступлению, уже не раз заявляли СМИ. При этом основным направлением этого наступления многие считают Крым - с предварительной попыткой перерезать сухопутный коридор к полуострову. Однако, чтобы достичь полуострова, для начала нужно преодолеть крупную водную преграду – Днепр, или же начинать контрнаступление исключительно со стороны Запорожской области.


На самой Украине утверждают, что боями под Бахмутом ВСУ пытаются оттянуть силы и внимание России от готовящегося наступления на другом направлении.

На этом фоне внимание обращают на себя слова врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в этом регионе.

По словам Сальдо, которые он высказал в интервью РИА Новости, такая информация основана на том, что на правом берегу Днепра украинские подразделения меняют позиции, создают ложные, чтобы ввести в заблуждение противника, а также подтягивают туда живую силу и технику и готовят плавсредства. Однако глава региона подчеркнул, что все попытки ВСУ обречены на провал, что связанно как с готовностью ВС России к наступлению, так и с нехваткой сил у ВСУ для форсирования Днепра.

Напомним, что областной центр Херсон и некоторые другие территории Херсонской области на правом берегу Днепра находились под контролем российских войск практически с самого начала СВО. К сожалению, в ноябре прошлого года эти территории были сданы противнику без боя. Тогда это было объяснено сложной обстановкой, сложившейся на южном фланге проведения СВО.
Использованы фотографии:
Википедия/NASA
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21 комментарий
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  1. termos
    termos Сегодня, 08:46
    +3
    Свидомые хоть и тупые как валенки, но и с ними ухо востро надо держать. Кокаиновой подстилке хоть все население Украины дай - она и её отправит на убой.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:33
      0
      Мое мнение, ударят украинцы в районе стыка Белоруссии и России(на Брянск и далее..). Возможно, в планы входила и сама Белоруссия, но Батьке дали ядерную палку .. А так... попытаются в конфликт втянуть и Белоруссию, там глядишь и Польша подтянется с Трибалтами...
      У США нет целей что то там вернуть, а вот втянуть во все тяжкие всю Европу - это то что надо им...

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:48
    -1
    В чем новость?Это секрет Полишишеля.Накапливают силы,инженерные средства.Форсировать будут в нескольких местах.Если захватят плацдармы-будет для нас проблема.Они как клещи вцепятся,необходимо уничтожать при подготовке к форсированию
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:54
      +3
      Новость о том, что наши чиновники много болтают. О том, о чём могут говорить только военные (если сочтут нужным).
      1. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Новость о том, что наши чиновники много болтают. О том, о чём могут говорить только военные (если сочтут нужным).

        Вообще то это это врио губернатора нашей Херсонской области. Центр его области, - Херсон! И где теперь Херсон? Так что не надо тут осуждать человека за то, что он переживает за вверенную ему территорию, и за людей. Наших людей...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Если захватят плацдармы-будет для нас проблема.

      Захват плацдарма это 1/10 дела, 5/10 это его удержать и расширить и 4/10 его "вскрыть". И легче всего уничтожаются, именно только что захваченные плацдармы, вместе с превосходно подготовленным личным составом
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:39
        0
        Да как бы бесспорно.Но взять к примеру тот же плацдарм под Изюмом,или на Ингульце,где наши не смогли уничтожить.Незначительная водная преграда?Да и сами плацдармы по размеру были не ахти.Но,не получилось и их.Надеюсь,что наука пошла впрок
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 09:54
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Но взять к примеру тот же плацдарм под Изюмом,или на Ингульце,где наши не смогли уничтожить.Незначительная водная преграда?Да и сами плацдармы по размеру были не ахти.Но,не получилось и их.

          И которые использовались как "приманка" и место "утилизации" боеспособных подразделений ВСУ. Сколько потеряли ВСУ на Ингульце... это отдельная песня.
          А Изюмский плацдарм Вы о каком, о нашем плацдарме?
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 09:35
      0
      Сегодня больше в формате дайджеста.
      У украинского ПВО огромные проблемы, о которых пишут даже западные издания. Во-первых, их основательно поуничтожали за последние несколько месяцев, во-вторых, у них заканчиваются ракеты (я думаю, из С-300 по жилым домам пулять в течение года). «Уолл-Стрит Джорнал» пишет, что ракеты ПВО у украины закончатся к маю (то есть их уже почти нет).
      Поэтому российские лётчики действуют более свободно и на фронте активно применяют ФАБы («пивтонни бомбы»), что гораздо дешевле, чем ракеты. И даже кошмарили авиабомбами на пробу какой-то мост.
      По снарядам. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в 2028 году крупная еврокомпания компания Nammo будет выпускать до 200 тыс. снарядов в год, что в 20 раз больше довоенного объема (то есть сейчас выпускают 20 тысяч снарядов в год), но все равно недостаточно для Украины. Украина требует 250 тыс. снарядов в месяц, но совокупная производительность всех 11 заводов в Европе по-прежнему невероятно далека от таких показателей.
      С этого их «к 2028 году» я просто плакалъ.
      Американцы выпускают до 15 тысяч снарядов в месяц, и смогут удвоить эту цифру не ранее 2026 года (кристалликами строительство завода не ускоряется почему-то! видимо баг системы).
      Американцы заявили, что у них утечка совсекретной информации. Поэтому поставки «Абрамсов» украине возможно придётся отменить (хорошая отмазка). И, вероятно, весь «наступ» под вопросом.
      «Наступу» также внезапно мешают клятые м@скали. Чтобы наступать, нужна концентрация сил. А на фронте действует закон «больше трёх не собираться, несанкционированный митинг», поэтому туда сразу начинает работать наша артиллерия и авиация.
      У товарища Мартьянова в одном из видео давались схемы и цифры, сколько всего надо и как оно должно выглядеть, наряды сил и средств, чтобы наступать хотя бы силами одной бригады (чего, кстати, совсем недостаточно для прорыва фронта). В нынешних реалиях, когда мы их видим, сконцентрировать столько в одном месте и чтобы не прилетело, мягко говоря, сложно.
      Так-то ВСУ приспособились делать систему мобильных складов ГСМ, «почучуть». Но для наступления нужно много горючего. И склад в Обухове за несколько месяцев, кропотливо, едва наполнили, так его сразу и взорвали. Было красиво. Ещё бы, 70 тысяч тонн горючки одномоментно.
      Ещё новость, для полноты картины. Производство АПЛ класса «Вирджиния» в США сильно отстаёт от графика. Теоретически должны делать по 2 штуки в год, на практике получается одна.
      Зачем в таких условиях, когда производственных мощностей не хватает даже на обеспечение собственного оборонзаказа, было отбивать у французов контракт на производство подлодок для Австралии – загадка. Ибо выполнить его нет никакой возможности (разве что США сами отдадут часть своих АПЛ, короче перекид из одного кармана в другой). Видимо на инстинктах это сделали.
      Заодно и поссорились с французами, аж Макрон теперь всякое нехорошее про Штаты говорит. Тэбилы, сэр.
      Новость из мира тИхналогий (не опечатка).
      Virgin Orbit has filed for bankruptcy after the satellite launch company failed to secure the long-term funding needed to help it recover from its rocket failure from British soil in January.
       Sir Richard Branson had injected $11m into the California-based company last week after it announced it was laying off 85pc of its 750 employees.
      The business had never turned a profit since going public in 2021.
      То есть частная космическая компания «Вирджин Орбит» объявила о банкротстве, уже уволив часть сотрудников. Компания никогда не была прибыльной с момента выхода на IPO. Частный космос не взлетает. Прастити.
      В общем, укронаступление в реальности никак не наступает (а уже вторая неделя апреля заканчивается). Зато украинцы потратили 50 миллионов долларов на подкуп российских военблогеров, что привело к бурлению г@вн в среде военкурв, крикам про «тиранию» и «злочинну владу», а также продвижению теорий про «ленивых м@кшанских амёб» и «пассионарных трудолюбивых южнорусских»(по их выражениям).
      Турбопатриотизм это хорошо, но три хандред бакс – это три хандред бакс.
      Тащмайорам это слегка надоело и они начали подтаскивать некоторых особо кизтливых персонажей за жабры, что вызвало новый вой на болотах и панические истерики в тусовочке.
      Мы их предупреждали? Предупреждали["Джентльмены удачи", эпизод с лестницей]. Но они, как и положено хихлам, думали, что самые хитренькие.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:48
    -2
    не даром немцы поставили ВСУ танковые мостоукладчики , в любом случае , думаю, российская разведка мониторит все эти "движения"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:51
      -1
      Разведка,это неплохо.Но надо и встретить ,как полагается..Прошлой осенью тоже все знали.
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:04
        +1
        Будем надеяться, что встретят и хорошо и тепло wink
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:22
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      не даром немцы поставили ВСУ танковые мостоукладчики ,

      Хотел бы я взглянуть как они будут Днепр преодолевать с помощью танковых мостоукладчиков
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 09:33
        +1
        Цитата: svp67
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        не даром немцы поставили ВСУ танковые мостоукладчики ,

        Хотел бы я взглянуть как они будут Днепр преодолевать с помощью танковых мостоукладчиков

        Видимо по наведенной ук-рами понтонной переправе, л/состав верхом на мостоукладчиках. wink
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 10:17
          0
          Цитата: Lynx2000
          л/состав верхом на мостоукладчиках.

          По дну Днепра...
      2. KCA
        KCA Сегодня, 09:49
        0
        Не знаю как у немцев, наши мостоукладчики предназначены для быстрого преодоления небольших ручьёв/речек и оврагов, ну если немцы создали такой мостоукладчик, который прям с берега до берега Днепр накроет, честь им и хвала :-))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +3
    Возможно по этому в последние дни наносятся артиллерийские и авиационные удары по скоплению противника на правобережье.
    попытки ВСУ обречены на провал, что связанно как с готовностью ВС России к наступлению, так и с нехваткой сил у ВСУ для форсирования Днепра.
    Если решатся на форсирование, то это будет большим провалом для ВСУ, т.к. на нашей стороне и подготовленные оборона, и наличие необходимых сил и средств.
    Не мог не ответить на это
    не даром немцы поставили ВСУ танковые мостоукладчики
    Мостоукладчики для форсирования Днепра? Вы это серьезно?
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:02
    +2
    областной центр Херсон и некоторые другие территории Херсонской области на правом берегу Днепра находились под контролем российских войск практически с самого начала СВО. К сожалению, в ноябре прошлого года эти территории были сданы противнику без боя.

    Если бы наши деды в 1941 - 1942 годах поступали бы так же - Россия не сохранилась бы даже на Камчатке.
    Свою русскую землю, политую кровью русских предков, нужно держать зубами, а если пришлось её сдать врагу - непременно возвращать обратно.

    Путин, Лавров, Шойгу, Герасимов, Суровикин не имеют права допустить никакого перемирия с Украиной, которое приведёт к размещению баз ВМС США в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне.

    СВО должна продолжаться до тех пор, пока русский флаг снова не будет над этими важнейшими русскими городами и портами.

    Любое перемирие, любые мирные переговоры с США и Украиной, оставляющие Одессу, Николаев и Херсон вне суверенитета Российской Федерации - это предательство национальных интересов русского народа, измена Родине.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Если бы наши деды в 1941 - 1942 годах поступали бы так же - Россия не сохранилась бы даже на Камчатке.

      Если бы наши войска действовали так же как в 1941...1942 то они бы сейчас точно были где то на Волге...
      Вы историю той войны по каким учебникам изучали?
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:39
    +1
    "Украина готуеться до контрнаступу"! - топ новость уже третью неделю...
    Все уже морально, наверное, должны быть готовы сдаться.
    У некоторых от информ.накрутки уже даже сносит башню... (у меня, например).
    Хорошо, что хоть МО РФ в этом мероприятии не участвует и не анонсирует содержание своей весенней кампании.
    Думаю.. не, надеюсь!.. наши специалисты знают, что делать.
  7. moreman78
    moreman78 Сегодня, 10:13
    0
    Цитата: dmi.pris1
    В чем новость?Это секрет Полишишеля.Накапливают силы,инженерные средства.Форсировать будут в нескольких местах.Если захватят плацдармы-будет для нас проблема.Они как клещи вцепятся,необходимо уничтожать при подготовке к форсированию

    Не будет никакого форсирования Днепра! На надо держать ВСУ за лохов - для чего им заморачиваться форсирванием реки (да еще такой как Днепр), если у них есть возможность наступать в Запорожье? Да дрг на лодках они могут засылать, но ни какого масштабного форсирования не будет.