Глава Херсонской области заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

О том, что украинские войска полным ходом готовятся к наступлению, уже не раз заявляли СМИ. При этом основным направлением этого наступления многие считают Крым - с предварительной попыткой перерезать сухопутный коридор к полуострову. Однако, чтобы достичь полуострова, для начала нужно преодолеть крупную водную преграду – Днепр, или же начинать контрнаступление исключительно со стороны Запорожской области.
На самой Украине утверждают, что боями под Бахмутом ВСУ пытаются оттянуть силы и внимание России от готовящегося наступления на другом направлении.
На этом фоне внимание обращают на себя слова врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в этом регионе.
По словам Сальдо, которые он высказал в интервью РИА Новости, такая информация основана на том, что на правом берегу Днепра украинские подразделения меняют позиции, создают ложные, чтобы ввести в заблуждение противника, а также подтягивают туда живую силу и технику и готовят плавсредства. Однако глава региона подчеркнул, что все попытки ВСУ обречены на провал, что связанно как с готовностью ВС России к наступлению, так и с нехваткой сил у ВСУ для форсирования Днепра.
Напомним, что областной центр Херсон и некоторые другие территории Херсонской области на правом берегу Днепра находились под контролем российских войск практически с самого начала СВО. К сожалению, в ноябре прошлого года эти территории были сданы противнику без боя. Тогда это было объяснено сложной обстановкой, сложившейся на южном фланге проведения СВО.