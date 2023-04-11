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В Сирии нанесли ракетный удар по военной базе США

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В Сирии нанесли ракетный удар по военной базе США

Пункт поддержки американской армии, расположенный на северо-востоке Сирии, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.


Как отмечается в сообщении, ракетный удар был нанесен по пункту поддержки ВС США Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51. В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.

Несмотря на нанесение удара по базе американской армии, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен сокращать военное присутствие в стране.

Ранее стало известно о нанесении ракетных ударов по американским военным базам на сирийских нефтяных месторождениях Аль-Омар и Конико. Напомним, что американские вооруженные силы находятся на территории Сирии незаконно, нарушая суверенитет данного государства. Власти Сирии неоднократно сообщали о том, что американская армия оккупирует территорию страны без разрешения официального Дамаска.

На территории Сирии также находятся турецкие войска, действующие также без соответствующего разрешения сирийских властей. Дамаск уже обращал внимание на то, что турецкие вооруженные силы тоже нарушают государственный суверенитет страны.

Кроме того, в Сирии находится контингент вооруженных сил Российской Федерации, но, в отличие от американских и турецких войск, он действует с согласия сирийских властей.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Air Force Tech. Sgt. Jeremy T. Lock.. Lock, Tech. Sgt. Jeremy T..
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34 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:54
    +3
    В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.


    Коряво стреляют, коли так.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:59
      +5
      Коряво стреляют, коли так.

      Угу, только сша не редко скрывают свои потери, тем более они там действительно на птичьих правах. winked
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:03
      +8
      У их друзей украинцев тоже без потерь, только скотомогильники растут.))) Уже вон запрет на съёмку погостов проводят в Раде. А уж сколько там Оксанок рыдают по безвремянно почивших....
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:27
        -3
        В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.
        ну , и зачем нам,такие "новости" ?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:37
          0
          Это весть всему миру - америкосы неуязвимы. Бойтесь.
    3. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 09:47
      0
      Среди американских солдат, потерь нет и он не врёт! Правда там ЧВК амер-ские работают... wink
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 09:50
      +2
      Внимание российских СМИ приковано к событиям в Европе и США, но очень мало внимания уделяется таким важным регионам, как Ближний Восток в общем и Сирия в частности. Я попытаюсь немного восполнить этот пробел и разобраться, что же сейчас происходит в Сирии и к чему в конечном итоге приведёт происходящее там.
      Все западные СМИ буквально взорвала новость об обстреле американских военных произошедшем 24 марта 2023 года, в результате которых были жертвы среди американских военнослужащих, по некоторым данным 9 военных США уб то и около 20 ранено. По одной из баз было выпущено 20 ракет. Обычно американцы скрывают данные о жертвах, как это было при обстреле баз в Ираке, в результате которого было много жертв среди американских военнослужащих и правда всплыла только тогда, когда этим возмутились родственники этих жертв. В Сирии, скорее всего, реальное количество жертв тоже официально не огласят.
      После этого инцидента американцы нанесли ответный удар по местам, в которых предположительно могли находится базы проиранских группировок, но уже через несколько часов был нанесён удар по другой американской базе посредством беспилотника иранского производства, в результате которого, по словам представителя Пентагона, "жертв не было".
      Чтобы понять, что происходит в Сирии и почему эти нападения на базы подняли такую шумиху в СМИ, а также спрогнозировать к чему это приведёт, нам нужно заглянуть немного назад и посмотреть, что привело к оккупации востока Сирии американскими войсками.
      Начиная с 2007 года, американцы создали, финансировали, обучали и вооружали организации исламских радикалистов, которые впоследствии стали Исламским государством, которое в свою очередь трансформировалось в ИГИЛ (эти организации запрещены в РФ). Посредством этих организаций началась т.н. «Арабская весна», посредством которой было свергнуто правительство Ливии в 2011 году и некоторых других странах региона, но Сирия выстояла и режим Басара Асада смог удержать ситуацию. Дела с дестабилизацией обстановки в регионе шли не очень хорошо и в 2014 американцы были вынуждены вмешаться напрямую оккупировав восток Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Это их фишка такая: вначале создать организацию, профинансировать, вооружить и обучить, а потом с ней бороться. На самом деле, американцы ввели свои войска, чтобы помочь исламским группировкам добраться до Дамаска и свергнуть международно признанное сирийское правительство под руководством Асада.
      В 2015 году, по просьбе сирийского руководства был введён ограниченный контингент российских войск для борьбы с террористическими организациями созданными и финансируемыми США. Российские ВКС начали бомбить линии снабжения террористов, которые шли из Турции. Турция-страна НАТО поддерживала эти группировки на тот момент, но после блокировки линий снабжения и при помощи сирийской армии, Ирана и его союзников, под контроль сирийского руководства начали переходить один за одним сирийские города, находившиеся под контролем проамериканских сил. Американцы не рискнули вступить в прямое столкновение с российскими войсками и теперь мы подошли к положению на сегодняшний день. Кстати, когда американцы обстреливали Томагавками сирийскую территорию, они всегда предупреждали российское командование. Американские генералы буквально молились, чтобы ни дай бог, какая-нибудь ракета не сбилась с курса и не попала в русских военных. Правда, бОльшая часть Томагавков поразила песок в пустыне, но это заслуга российской РЭБ, как и то, что американцы до сих пор ломают голову, куда улетели несколько десятков их ракет. Пуски сделали, ракеты улетели, но никуда не прилетели. Были и нет. Печалька, всё же 4 млн. долларов стоит за штучку. Там 15 кило одного только серебра.
      Что мы имеем на сегодняшний день. Сирия при помощи России, Ирана и их союзников, вернула под свой контроль большую часть городов, кроме восточной части, незаконно оккупированной США. В восточной части Сирии находятся продуктивные нефтяные месторождения и самые плодородные земли Сирии. Американцы не скрывают, что таким образом они хотят лишить сирийцев доступа к энергоресурсам и зерну и попросту создать в стране голод и вынудить сирийцев замёрзнуть от холода. Для этих целей они используют и санкции, которые не сняли даже после землетрясения. В Конгрессе всего 2 голоса были за снятие санкций и оказание сирийцам помощи. Остальные проголосовали против. Вот такая добрая страна США и этим решением они упали в глазах всего исламского мира.
      СГА не борются с террористами, а борются с проиранскими и сирийскими ополченцами, которые хотят освободить землю от американской оккупации. Американские военные там находятся незаконно и по заявлениям сирийского руководства, для неприкрытого воровства сирийской нефти(хотя её там до войны лишь на свои сирицские нужды только хватало). Поэтому нападения ополченцев на незаконно находящиеся там американские базы, по международно признанным нормам, является обороной от вторжения. Это закон, а американцы такие приверженцы закона, но об этом почему-то забывают и даже пытаются осуждать.
      Причём здесь Россия и Китай? Китай смог нормализовать отношения Саудовской Аравии, принимавшей активное участие против сирийского руководства, с Ираном и даже сирийское руководство получило приглашение в Лигу арабских государств. Россия смогла примирить Сирию с Турцией и кроме этого, турки с согласия российского руководства, провели воздушную операцию по уничтожению проамериканских боевиков запрещённой курдской организации РПК.
      Здесь уместно напомнить о реакции российского руководства на сбитый турками российский самолёт, вызвавшую негодование у российских патриотов. Дочитавшие до этих строк смогут понять, что нам не нужно было противостояние со страной НАТО на тот момент, которое перечеркнуло бы всё, чего мы и Китай добились в Сирии и на Ближнем Востоке на данный момент. Российские патриоты эмоциональные, а российское руководство умное и потому не вступив в конфронтацию с Турцией и дождавшись окна возможностей(хотя и убив в ответ 28 элитных турецких пилотов а в 2018м разбомбив базу турецкого спецназа с 36 погибшими турками), мы перетянули турков на свою сторону и даже они нам кое-где начали помогать бомбя проамериканских боевиков. Таким образом лишили снабжения и поставок боевиков со стороны Турции. В Сирии есть база США на границе с Иорданией и Ираком и она может получать снабжение из этих стран, но остальные 8 баз США оказались в частичной изоляции.
      Почему американцы больше не отвечают на обстрелы, становится ясно если принять во внимание то, что они завязли в противостоянии с Россией. В Израиле находится немалый склад боеприпасов на случай активных действий на Ближнем Востоке, но они уже оттуда тянут для наших соседей для противостояния с Россией. Американцам, к тому же, нужно собирать силы и готовиться к противостоянию с Китаем на тайваньском направлении и в сумме с противостоянием с Россией, им не до Сирии.
      Израиль тоже не горит желанием конфликтовать со всеми странами Бл.Востока в изменившейся ситуации. Пока в Сирии шла война при поддержке саудитов, турков и ОАЭ, Израиль был уверен в своей безопасности, но теперь всё изменилось и Израилю надо искать пути для мирного сосуществования со странами региона. На Бл.Востоке ситуация стабилизируется и американцы остались без поддержки. Это приведёт к тому, что им придётся уйти из Сирии по примеру Афганистана или Ирака, потому что вскоре они не только окажутся в полной изоляции и без поддержки, но и давление на них со стороны Ирана и Сирии значительно усилится. И если американцы оттуда уйдут, они потеряют Ближний Восток. Я не упомянул о Йемене и других моментах, думаю сами понимаете.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:12
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Это приведёт к тому, что им придётся уйти из Сирии по примеру Афганистана или Ирака, потому что вскоре они не только окажутся в полной изоляции и без поддержки, но и давление на них со стороны Ирана и Сирии значительно усилится. И если американцы оттуда уйдут, они потеряют Ближний Восток. Я не упомянул о Йемене и других моментах, думаю сами понимаете.

        В целом весьма содержательный комментарий, однако матрасы не уйдут из Сирии, пока получают выгоду. В месяц они воруют сирийской нефти на 30-40 млн.долларов, что в год тянет почти на полмиллиарда и при этом они никому, никаких налогов не платят. Пока они не начнут нести ущерб в ж/силе, что значительно повысит издержки по их содержанию и убытки, которые превысят упомянутые доходы, они не уйдут. Если партизаны начнут с завидным постоянством фугасить их конвои с ворованной нефтью и конвои снабжения, которые движутся через Ирак и Иорданию, то вероятно интерес к "борьбе с игил" на нефтяных полях Сирии у матрасов и отпадёт. hi
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:19
        -1
        Цитата: Сармат Саныч
        Израилю надо искать пути для мирного сосуществования со странами региона.

        Израиль давно договорился со всеми странами региона, даже с теми, с кем нет официальных отношений (как Саудия). Исключение составляют Сирия и Ливан, поскольку им нормализовать отношения с Израилем не разрешает Тегеран, от которого они зависят. Асад напрямую, поскольку его трон держится на иранских штыках, а Ливан опосредственно, не имея толком армии, он заложник Хизбаллы, которая банально убивает политиков, которые заикаются о мире с Израилем. Яркий пример - ливанский премьер-министр Рафик Харири, которого Хизбалла убила по приказу Ирана, за его инициативу нормализации отношений с Израилем.
        Асаду ещё грустнее, он прекрасно понимает, что Израиль намного быстрее помог бы ему навести порядок в стране, и даже легитимизировал бы его перед западными странами (как в свое время защитил египетского лидера Ас-Сиси, которго США хотели сковырнуть за переворот против их марионетки Мурси), но антиизраильская промывка мозгов на протяжении нескольких поколений, вызовет гнев собственного народа при подобной попытке. Её нейтрализация возьмёт десятилетия (как в Саудовской Аравии), а их у него нет. Поэтому ему приходится терпеть диктат Ирана, который цинично использует Сирию в своём противостоянии Израилю, точно так же, как запад использует Украину в противостоянии РФ.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +4
    В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.
    Какие-то странные "ракетные удары" без потерь и причинения материального ущерба, причем не в первый раз. Предупреждающие, что могут последовать и эффективные? А почему бы сразу не ударить, как положено?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      А почему бы сразу не ударить, как положено?

      По той же причине, по которой Иран слил информацию по готовящемуся удару по базе США в Ираке год назад.
      Иранцы прекрасно понимают, что слишком болезненный удар загонит американцев в угол, вынудив их реагировать, дабы не нести репутационные потери, которых в Афгане хватило с горочкой.
      Не надо путать нерешительность со слабостью, у янки хватит сил, что бы перемешать с фекалиями весь регион, если их припрут к стенке, следовательно не стоит их на это мотивировать. Поэтому единственный способ - создавать им дискомфорт, позволяя при этом сохранять лицо, пока они не почувствуют, что это их цели не стоят этого дискомфорта.
  3. Mitos
    Mitos Сегодня, 08:54
    0
    Разовые акции не помогут выгнат амерсов, пока нефть возможно воровать они не уйдут.
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:54
    +2
    Жалко, что разрушений нет. Ну может хоть памперсы обгадили. А то в конец обнаглели, нефть чужую качают и при этом весь мир жить учат.
  5. businessv
    businessv Сегодня, 08:55
    +7
    Позорники пин-досы даже не скрывают воровства нефти в чужой стране, которое прикрывают их-же вооружённые силы! Мерзота!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:07
      +2
      Цитата: businessv
      Позорники пин-досы даже не скрывают воровства нефти в чужой стране, которое прикрывают их-же вооружённые силы!

      Он такие с рождения непонятного государства.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:56
    +1
    Это евреи ракетами пуляют, метят по Ливану и Дамаску, но перелёты! И так восемь раз!
  7. Romeo
    Romeo Сегодня, 08:57
    +5
    Нужно их выдавливать. Для этого обстрелы баз нужно наращивать
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Romeo
      Нужно их выдавливать. Для этого обстрелы баз нужно наращивать

      Американцы из Сирии выдавятся тогда, когда материальный и политический ущерб от обстрела их баз будет больше, чем доход от украденной нефти. А до этого ох! как не близко (если вобще возможно).

      А с учётом того, что нефть (неважно какая - ворованная, купленная у врага) помогает решить внутренние проблемы, успокоить "разбушевавшихся гуппи в своём аквариуме" - надеяться на добровольный уход американцев и прекращение воровства по ИХ доброй воле, по-моему, не стоит...
  8. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 09:03
    -1
    я правильно понимаю, на территории Сирии находятся все кому не лень, а сирийские власти "осуждают" это все? А сейчас просто кто то разок выстрелил в сторону американцев? Для чего? Какие то глупости
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Самолет_Юнкерс
      я правильно понимаю, на территории Сирии находятся все кому не лень, а сирийские власти "осуждают" это все?

      А какой у них выбор? Бросится в самоубийственную атаку и окончательно похоронить свою страну? Имей они силы, они бы всех выгнали, включая иранцев. Почти полвека у Сирии не было проблем с Израилем, пока в ней не было внешних сил, вы думаете они отказались бы вернуть этот статус-кво?
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:04
    +2
    ракетный удар был нанесен по пункту поддержки ВС США Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51. В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.

    Жаль, что потерь нет.
    Американцы должны постоянно нести потери по всему Ближнему Востоку, Африке, в Азии - только тогда с них спадёт спесь насчёт Украины.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:06
    +1
    Вашингтон не намерен сокращать военное присутствие в стране.

    Ну значит процедуру обстрелов надо повторять каждый день и поточнее.
    Надо бы местным партизанам подбросить боеприпасы с сюрпризами для американцев.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:07
    0
    Похоже сирийцы сами дрефят перед американцами. Похоже что спецом бьют мимо, Пытаются тонко намекнуть, что пора на выход. Совершенно зря американцы такое воспримут только как слабость противной стороны. Дрефить не надо. Надо бить и с максимальным ущербом. Поймут только так. Это же англосаксы. У них пока убытки от войны не превысят доходы, война продолжается. Ничего личного. Просто бизнес.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:55
      +1
      Почему именно Сирийцы? Может КСИР? А у них Шахеды не промахиваются, как все мы знаем, у американцев сбили самолёт - по причинчиским технинам упал, базу обстреляли, но жертв и повреждений нет
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:07
    +1
    Il se pourrait même qu'un jour , c'est peut être déjà le cas, les Américains soient bombardés avec des munitions ...Américaines , fournies à l'Ukraine, "disparues" durant leur transport, revendues au marché noir et ...explosées sur une base Américaine ! Le Karma ?

    Возможно даже, что однажды-а это, возможно, уже произошло-американцы подвергнутся бомбардировке боеприпасами ...Американские, поставленные Украине, "пропавшие" при транспортировке, перепроданные на черном рынке и ... взорванные на американской базе ! Карма ?
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:09
    0
    Угу... В 60-70-х Штаты незаконно присутствовали в Лаосе - соответственно, потерь там тоже "не было".
  14. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:16
    0
    Неплохо-бы сирийцам РСЗО подкинуть, да и дронов-камикадзе маленько...
  15. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 09:23
    +1
    По-хорошему надо спалить качалки нефти уже давно
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:28
    +1
    Это Израиль.
    Не, ну а кому ещё?!..
    Больше некому.
  17. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:31
    0
    Кроме того, в Сирии находится контингент вооруженных сил Российской Федерации, но, в отличие от американских и турецких войск, он действует с согласия сирийских властей.

    Точнее: по просьбе.
    В формулировках нужно быть корректным.
  18. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:38
    0
    Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен сокращать военное присутствие в стране.

    what Военное присутствие США в регионе может сокращаться независимо от воли США, и выражаться в боевых/не боевых потерях в л/составе и технике...

    А касательно дежурного - "потерь нет", да кто же признается что "папуасы" по их мнению смогли наносить поражение военным "самой исключительной нации"?!
    Вспомните детское: а мне не больно - курица довольна. wink Так и Кирби отвечает.
  19. kriten
    kriten Сегодня, 09:49
    -1
    Имитация и не более. Стреляют туда, где нет никого и ничего. бояться ,что США обидеться могут.
  20. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:09
    0
    Почему бы нашим не разыскать этих ребят, которые долбят по ФША, и не снабдить их игрушками, которые точно нанесут и материальный и людской ущерб оккупационным войскам ФША. Пока в ФША гробы рекой не потекут, удачи сирийцам не видать...
  21. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 11:17
    0
    Надо их там выдавливать. Бороться в Сирии и на Украине им будет тяжелее