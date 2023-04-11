В Сирии нанесли ракетный удар по военной базе США

Пункт поддержки американской армии, расположенный на северо-востоке Сирии, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.Как отмечается в сообщении, ракетный удар был нанесен по пункту поддержки ВС США Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51. В результате обстрела базы не был причинен ущерб имуществу американской армии. Пострадавших в результате обстрела также нет.Несмотря на нанесение удара по базе американской армии, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен сокращать военное присутствие в стране.Ранее стало известно о нанесении ракетных ударов по американским военным базам на сирийских нефтяных месторождениях Аль-Омар и Конико. Напомним, что американские вооруженные силы находятся на территории Сирии незаконно, нарушая суверенитет данного государства. Власти Сирии неоднократно сообщали о том, что американская армия оккупирует территорию страны без разрешения официального Дамаска.На территории Сирии также находятся турецкие войска, действующие также без соответствующего разрешения сирийских властей. Дамаск уже обращал внимание на то, что турецкие вооруженные силы тоже нарушают государственный суверенитет страны.Кроме того, в Сирии находится контингент вооруженных сил Российской Федерации, но, в отличие от американских и турецких войск, он действует с согласия сирийских властей.