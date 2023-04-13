Как и куда отползает рубль

Откат нормальный, и главное – что он будет

Тенденция хуже тренда

Запоздалый расчёт

Вместо долларизации – юанизация

На этой неделе в банковских отделениях за доллар уже дают больше 80 рублей, а просят и вовсе не меньше 85, а по возможности, точнее – как раз в силу отсутствия таковых, могут затребовать и под сотню. Рубеж в 100 рублей по курсу первым может одолеть вроде бы евро, но ориентироваться как-то привычнее всё же на доллар.Итак, рубль именно этой весной пошёл не снижение – медленное, но почему-то нарочито верное. Плохо это или хорошо – пусть оценивают граждане, подавляющему большинству из которых до валютного курса вообще-то примерно так же, как до Луны.Неприятно, но не смертельно, тем более что откат назад не только неизбежен, а ещё и по большому счёту будет вреден для экономики страны, и уже только как следствие – для её рядовых граждан. Авторы, в отличие от официальных лиц из Центробанка и Минфина, не станут сваливать всё, что происходит сейчас на биржах, на технические факторы и необходимость «поддерживать внутреннюю рублёвую ликвидность».Будем прямолинейны, как палуба авианосца – против рубля откровенно работают те, кто на протяжении месяцев твердили из всех телевизоров, что сильный рубль нашей экономике не выгоден. То есть – экспортёры, и не только экспортёры энергоресурсов, которые, видите ли, теряют прибыли из-за потолка цен.Просим пардону, но потолок цен нам прекрасно помогает и неформально партнёрство, то есть почти прямое членство в ОПЕК. Этот картель, что означает лишь красиво упакованное понятие «сговор», тоже не жаждет и дальше зарабатывать только доллары, регулярно балансируя на грани разорения из-за всё более реальной перспективы его краха.Не полного, разумеется, а только по курсу, и только как всемирного финансового гегемона. И в ОПЕК, и ещё во многих точках соприкосновения сегодня неплохо представляют себе, что именно им, а отнюдь не гражданам США предстоит оплачивать фокусы ФРС с эмиссией и американского Минфина с госдолгом.Тренд – один из уже привычных биржевых терминов, который ныне известен каждому школьнику. Сегодня тренд по курсу рубля отрицательный, но сам процесс, а точнее – тенденция проявилась отнюдь не вчера и даже не пару недель назад.Ведь ещё осенью 2022 рубль котировался в диапазоне 62–65 рублей, и за доллар, и даже за евро. О юане тогда ещё вспоминали не часто, хотя о ставке на него косвенно заявить уже успели. И всё же именно в апреле, после завершения налоговых платежей по итогам первого квартала, рубль начал своё плавное пике.Главной причиной снижения рубля, как ни странно, надо считать не давление санкций, не проблемы экспортёров, а просто бездействие так называемых денежных властей. Никто не дал им команду «держать курс», вот они и не держат.А экспортёры, конечно, говорят «спасибо». Не сильно афишируя свою благодарность, поскольку, видите ли, «текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки». Сказано в материалах Центрального банка, и насколько красиво, настолько, по нашему мнению, и необоснованно.Та самая «нижняя точка» будто бы сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Почему же нас регулярно убеждали, что потолок – это ничто, он нас никак не затрагивает. Так значит – затрагивает, пусть и косвенно, так как Китаю и Индии мы нефть сбываем по более низким ценам.Но ведь к этому мы вроде как готовились заранее и даже грозились не продавать. Но продаём, и этот факт в Думе спокойно и убеждённо констатировал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.Но почему же самое заметное падение началось именно в начале апреля?Ничего удивительного – сработал эффект отложенного спроса, и это то самое падение, тот самый случай, под который как раз в Центробанке и не подложили соломку. Всего за пять дней доллар укрепился на 3 рубля 53 копейки, то есть на 4,55 %, евро – на 4 рубля 70 копеек или на 5,58 %, и даже юань получил свои 53 копейки с ростом на 4,71 %.Расчёт за экспортную выручку от товаров, проданных ещё в конце минувшего года, пришёл сейчас, но почему под него даже не подумали слегка ужать рублёвую массу, представитель ЦБ РФ не объяснил. А всё просто – зачем же обижать экспортёров и не помочь им пополнить казну хотя бы за счёт падения курса рубля.То есть в который раз за счёт роста рублёвых цен, снова отложенного, за счёт рядовых потребителей рублёвой массы, то есть – за счёт нас с вами, уважаемые читатели. Период, который то ли миновал, то ли вот-вот минует российский рубль, в Центробанке даже назвали «самой тяжелой ситуацией» с точки зрения эффекта от введения потолка цен на нефть.Экспортная выручка России в настоящий момент действительно очень близка к своей нижней точке. Из Центробанка говорят, что она ещё впереди, и дальнейшего снижения курса рубля исключать нельзя. Однако экспортная выручка просто обязана в ближайшее время пойти вверх – об этом свидетельствуют прежде всего данные таможни.И скорее всего, тогда рублю просто некуда будет деться, кроме как укрепиться. Впрочем, а есть ли уверенность, что с ростом поступлений от экспорта не вырастут в таких же масштабах расходы по импорту? Он же по многим параметрам нам сейчас нужен почти как воздух.На таком фоне забытыми оказались предположения, что снижение курса рубля связано не в последнюю очередь с выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций. Одной из самых крупных сделок такого рода объёмом в 95 млрд руб. стал расчёт с компанией Shell после выхода её из проекта «Сахалин-2».Нельзя также исключать и мощное влияние на рубль, причём негативное, его нового оппонента – юаня. На днях мы выразили сомнения в том, что смена одного барина на другого и доллара на юань принесёт России хоть какие-то дивиденды. А падением национальной валюты по курсу, похоже, уже одарило.А нам внутри страны именно с ней, то есть с ним, с рублём, и жить. Между тем почти нет сомнений, что именно слишком резкий разворот от расчётов в долларах к расчётам в юанях и стал стимулом к падению рубля. Судите сами – ещё в феврале на внутреннем валютном рынке безраздельно господствовал доллар.Его доля в валютных оборотах составляла 87,6 %, евро – 11,9 %, юаня – 0,32 %. И это под разговоры о дедолларизации, но без каких-то конкретных победных реляций. Но наступил март, и если есть желание, можно и отчитаться сугубо позитивно. Первом месяце весны 2023 года на юань пришлось сразу почти 40 % всего объема торгов основными валютами (1,48 трлн руб.), на доллар – чуть более 38 % (1,42 трлн руб.), на евро – 21,2 % (0,79 трлн руб.).Однако никаких восторгов по этому поводу из Центробанка, как мы убедились, почему-то не слышно. Неужели операция перехода от долларизации к юанизации оказалась настолько болезненной? И умение китайцев торговаться, а точнее – просто диктовать условия, это штука пострашнее потолка цен. Да и сам потолок оказался не там?В опасениях за судьбу рубля остаётся надеяться в основном на простых граждан, которые лицом к китайской валюте разворачиваться не спешат. Просто потому, что пока ни к чему, да и в обменниках дисконт в курсах продажи и покупки по юаням слишком уж большой.И нет вообще-то юаней в банках. И не нужны пока. Если только на Дальнем Востоке, но там и рубли всегда были в ходу по обе стороны границы с КНР.