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Как и куда отползает рубль

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Как и куда отползает рубль



Откат нормальный, и главное – что он будет


На этой неделе в банковских отделениях за доллар уже дают больше 80 рублей, а просят и вовсе не меньше 85, а по возможности, точнее – как раз в силу отсутствия таковых, могут затребовать и под сотню. Рубеж в 100 рублей по курсу первым может одолеть вроде бы евро, но ориентироваться как-то привычнее всё же на доллар.

Итак, рубль именно этой весной пошёл не снижение – медленное, но почему-то нарочито верное. Плохо это или хорошо – пусть оценивают граждане, подавляющему большинству из которых до валютного курса вообще-то примерно так же, как до Луны.

Неприятно, но не смертельно, тем более что откат назад не только неизбежен, а ещё и по большому счёту будет вреден для экономики страны, и уже только как следствие – для её рядовых граждан. Авторы, в отличие от официальных лиц из Центробанка и Минфина, не станут сваливать всё, что происходит сейчас на биржах, на технические факторы и необходимость «поддерживать внутреннюю рублёвую ликвидность».

Будем прямолинейны, как палуба авианосца – против рубля откровенно работают те, кто на протяжении месяцев твердили из всех телевизоров, что сильный рубль нашей экономике не выгоден. То есть – экспортёры, и не только экспортёры энергоресурсов, которые, видите ли, теряют прибыли из-за потолка цен.

Просим пардону, но потолок цен нам прекрасно помогает и неформально партнёрство, то есть почти прямое членство в ОПЕК. Этот картель, что означает лишь красиво упакованное понятие «сговор», тоже не жаждет и дальше зарабатывать только доллары, регулярно балансируя на грани разорения из-за всё более реальной перспективы его краха.

Не полного, разумеется, а только по курсу, и только как всемирного финансового гегемона. И в ОПЕК, и ещё во многих точках соприкосновения сегодня неплохо представляют себе, что именно им, а отнюдь не гражданам США предстоит оплачивать фокусы ФРС с эмиссией и американского Минфина с госдолгом.

Тенденция хуже тренда


Тренд – один из уже привычных биржевых терминов, который ныне известен каждому школьнику. Сегодня тренд по курсу рубля отрицательный, но сам процесс, а точнее – тенденция проявилась отнюдь не вчера и даже не пару недель назад.

Ведь ещё осенью 2022 рубль котировался в диапазоне 62–65 рублей, и за доллар, и даже за евро. О юане тогда ещё вспоминали не часто, хотя о ставке на него косвенно заявить уже успели. И всё же именно в апреле, после завершения налоговых платежей по итогам первого квартала, рубль начал своё плавное пике.

Главной причиной снижения рубля, как ни странно, надо считать не давление санкций, не проблемы экспортёров, а просто бездействие так называемых денежных властей. Никто не дал им команду «держать курс», вот они и не держат.

А экспортёры, конечно, говорят «спасибо». Не сильно афишируя свою благодарность, поскольку, видите ли, «текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки». Сказано в материалах Центрального банка, и насколько красиво, настолько, по нашему мнению, и необоснованно.

Та самая «нижняя точка» будто бы сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Почему же нас регулярно убеждали, что потолок – это ничто, он нас никак не затрагивает. Так значит – затрагивает, пусть и косвенно, так как Китаю и Индии мы нефть сбываем по более низким ценам.

Но ведь к этому мы вроде как готовились заранее и даже грозились не продавать. Но продаём, и этот факт в Думе спокойно и убеждённо констатировал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Но почему же самое заметное падение началось именно в начале апреля?


Ничего удивительного – сработал эффект отложенного спроса, и это то самое падение, тот самый случай, под который как раз в Центробанке и не подложили соломку. Всего за пять дней доллар укрепился на 3 рубля 53 копейки, то есть на 4,55 %, евро – на 4 рубля 70 копеек или на 5,58 %, и даже юань получил свои 53 копейки с ростом на 4,71 %.

Запоздалый расчёт


Расчёт за экспортную выручку от товаров, проданных ещё в конце минувшего года, пришёл сейчас, но почему под него даже не подумали слегка ужать рублёвую массу, представитель ЦБ РФ не объяснил. А всё просто – зачем же обижать экспортёров и не помочь им пополнить казну хотя бы за счёт падения курса рубля.

То есть в который раз за счёт роста рублёвых цен, снова отложенного, за счёт рядовых потребителей рублёвой массы, то есть – за счёт нас с вами, уважаемые читатели. Период, который то ли миновал, то ли вот-вот минует российский рубль, в Центробанке даже назвали «самой тяжелой ситуацией» с точки зрения эффекта от введения потолка цен на нефть.

Экспортная выручка России в настоящий момент действительно очень близка к своей нижней точке. Из Центробанка говорят, что она ещё впереди, и дальнейшего снижения курса рубля исключать нельзя. Однако экспортная выручка просто обязана в ближайшее время пойти вверх – об этом свидетельствуют прежде всего данные таможни.

И скорее всего, тогда рублю просто некуда будет деться, кроме как укрепиться. Впрочем, а есть ли уверенность, что с ростом поступлений от экспорта не вырастут в таких же масштабах расходы по импорту? Он же по многим параметрам нам сейчас нужен почти как воздух.

На таком фоне забытыми оказались предположения, что снижение курса рубля связано не в последнюю очередь с выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций. Одной из самых крупных сделок такого рода объёмом в 95 млрд руб. стал расчёт с компанией Shell после выхода её из проекта «Сахалин-2».


Вместо долларизации – юанизация


Нельзя также исключать и мощное влияние на рубль, причём негативное, его нового оппонента – юаня. На днях мы выразили сомнения в том, что смена одного барина на другого и доллара на юань принесёт России хоть какие-то дивиденды. А падением национальной валюты по курсу, похоже, уже одарило.

А нам внутри страны именно с ней, то есть с ним, с рублём, и жить. Между тем почти нет сомнений, что именно слишком резкий разворот от расчётов в долларах к расчётам в юанях и стал стимулом к падению рубля. Судите сами – ещё в феврале на внутреннем валютном рынке безраздельно господствовал доллар.

Его доля в валютных оборотах составляла 87,6 %, евро – 11,9 %, юаня – 0,32 %. И это под разговоры о дедолларизации, но без каких-то конкретных победных реляций. Но наступил март, и если есть желание, можно и отчитаться сугубо позитивно. Первом месяце весны 2023 года на юань пришлось сразу почти 40 % всего объема торгов основными валютами (1,48 трлн руб.), на доллар – чуть более 38 % (1,42 трлн руб.), на евро – 21,2 % (0,79 трлн руб.).

Однако никаких восторгов по этому поводу из Центробанка, как мы убедились, почему-то не слышно. Неужели операция перехода от долларизации к юанизации оказалась настолько болезненной? И умение китайцев торговаться, а точнее – просто диктовать условия, это штука пострашнее потолка цен. Да и сам потолок оказался не там?

В опасениях за судьбу рубля остаётся надеяться в основном на простых граждан, которые лицом к китайской валюте разворачиваться не спешат. Просто потому, что пока ни к чему, да и в обменниках дисконт в курсах продажи и покупки по юаням слишком уж большой.
И нет вообще-то юаней в банках. И не нужны пока. Если только на Дальнем Востоке, но там и рубли всегда были в ходу по обе стороны границы с КНР.
Автор:
Использованы фотографии:
mirtesen.ru, cbr.ru, vsepodrobnosti.ru
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8 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 04:51
    +6
    Мне как простому обывателю по одному овощу макроэкономические веяния.Бананы по 119 вот настоящий индикатор рубля. Естественно без них можно прожить, но лекарства ,одежда ,запчасти и многое другое которое оказывается не импортно заместили, не помогут поддержанию семейного бюджета.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:05
    +2
    По себе скажу..Лет десять,точно-совсем не слежу за этими курсами.Для меня состояние экономики,это-цены в магазинах и моя зарплата
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 06:42
      +2
      По себе скажу..Лет десять,точно-совсем не слежу за этими курсами.Для меня состояние экономики,это-цены в магазинах и моя зарплата

      Это и значит в переводе на простой язык, что вы внимательно следите за курсом рубля.
      За импортозамещение еще только "борятся". Это значит, без борьбы есть импорт.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 06:09
    0
    Не буду паникером-но снижение курса рубля будет совсем близко.Думаю летом(хотя летом все ожидают падением цен)
    В бюджете у нас положен дефицит в 2,9 трлн.,сейчас уже за пару месяцев уже 2,6.Скоро лимит будет выбран,дальше-печатание денег.Ну может что то продадут(приватизация),но положение не исправит.А год еще впереди,и войну ведем,что дорого. hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +2
    Плавающий, а иногда ныряющий не понятно куда курс рубля к доллару и евро зависит исключительно от действий ЦБ РФ. Когда им выгодно они могут его уронить или наоборот при необходимости укрепить используя свои рычаги. Финансист это такая категория, которая считает, что лучше всех разбирается в финансах, а значит их влиянии на экономику страны, а потому, вроде как, критике не подлежит.
    1. Lexus
      Lexus Сегодня, 07:12
      0
      Я бы сказал что курс зависит от верхушки наших гениальнейших, кокой курс скажут такой цб и установи, и проблеет что нибудь о выгодах трудящихся и экспортеров(вот кстати поименовали бы их, что бы не так смешно было).
      Прям так и представляю как собрались на ставке(сходке) и мол вот потолок цен, сво, контрактников набирать надо(а платить им надо не как привыкли, а то ведь и не пойдут) пенсии опять же проиндексировать для вида(курсовая разница как раз и сожрет все индексации), яхты опять же конфисковали - если на 3 рублика поднять никто и не заметит а дефицит покроем, а пять так и в прибытке будем. А ну ка цб, давай! Ну а те тоже слегка перестарались - у них свой гешефт.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: rotmistr60
      Плавающий, а иногда ныряющий не понятно куда курс рубля к доллару и евро зависит исключительно от действий ЦБ РФ. Когда им выгодно они могут его уронить или наоборот при необходимости укрепить используя свои рычаги. Финансист это такая категория, которая считает, что лучше всех разбирается в финансах, а значит их влиянии на экономику страны, а потому, вроде как, критике не подлежит.

      Я далек от финансовой и банковской деятельности!
      Поэтому вопрос к знатокам.
      Как мы жили в СССР без этих хитропопых силуановых, набиуллиных и прочих? Или тогда были дейстаительно умные и радеющие за страну, а не свой карман, финансисты?!
      Мне тоже по барабану все эти курсы! Правильно сказал dmi.pris1, что судить надо курс по ценам в магазинах и наличностью в кармане!
      Все остальное от лукавого ( центробанка)!
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:17
    0
    Вообще - бредова сама по себе нонешняя колониальная концепция финансов. Когда стоимость денег огромной богатейшей страны - зависит от того, как пара десятков барыг втюхивают друг другу на бирже сотню-другую миллионов баксов.. Шиза какая-то..

    Вот скажем условный Газмяс сегодня решил закупиться миллиардиком, чтобы заплатить своим закордонным хозяевам их долю. Я уж молчу про само это деяние в условиях санкций, которыми они же нас и обложили. Но - типа курс рубля тут же обвалился. Страна что - в этот момент выпустила меньше стали? Добыла нефти? Собрала зерна? Накачала газа? Да нет, всё по прежнему. Но рубль - упал.. И вот ЭТО - у нас называется экономикой???