Премьер Израиля об утечке из Пентагона: Тель-Авив не намерен поставлять Киеву летальное вооружение

Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения

Тель-Авив не поставлял и не намерен поставлять в дальнейшем Киеву летальное вооружение. Израильское правительство одобряет только поставки на Украину гуманитарного характера.Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя информацию американских СМИ об утечке секретных документов из Пентагона.Он утверждает, что Израиль не принимал никаких решений, касающихся вооружения Тель-Авивом украинской армии, хотя западные журналисты намекают на обратное.- заявил Нетаньяху.Он отметил, что Израиль оказывает Киеву только гуманитарную помощь, в том числе средствами гражданской обороны. В частности, израильский премьер упомянул систему оповещения о воздушной тревоге «Цева Адом», которая регулярно демонстрирует свою эффективность на территории Израиля. При этом, утверждает премьер еврейского государства, ни действующее сейчас правительство, ни предыдущее не принимали никаких решений относительно поставок ВСУ летального оружия Нетаньяху отметил, что у него нет рецептов урегулирования украинского конфликта. Он не уверен, возможно ли оно вообще. Но если ситуацию на Украине можно урегулировать, то Израиль сделает для этого все, что в его силах.Ранее в американской газете New York Times появилась информация, якобы полученная в результате утечки секретных документов Минобороны США, которые оказались в публичном доступе. В числе прочего, там говорилось, что Израиль может начать поставлять Украине летальные вооружения под давлением Вашингтона или в случае ухудшения отношений с Россией.