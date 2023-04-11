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Премьер Израиля об утечке из Пентагона: Тель-Авив не намерен поставлять Киеву летальное вооружение

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Премьер Израиля об утечке из Пентагона: Тель-Авив не намерен поставлять Киеву летальное вооружение

Тель-Авив не поставлял и не намерен поставлять в дальнейшем Киеву летальное вооружение. Израильское правительство одобряет только поставки на Украину гуманитарного характера.

Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя информацию американских СМИ об утечке секретных документов из Пентагона.

Он утверждает, что Израиль не принимал никаких решений, касающихся вооружения Тель-Авивом украинской армии, хотя западные журналисты намекают на обратное.

Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения

- заявил Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль оказывает Киеву только гуманитарную помощь, в том числе средствами гражданской обороны. В частности, израильский премьер упомянул систему оповещения о воздушной тревоге «Цева Адом», которая регулярно демонстрирует свою эффективность на территории Израиля. При этом, утверждает премьер еврейского государства, ни действующее сейчас правительство, ни предыдущее не принимали никаких решений относительно поставок ВСУ летального оружия.

Нетаньяху отметил, что у него нет рецептов урегулирования украинского конфликта. Он не уверен, возможно ли оно вообще. Но если ситуацию на Украине можно урегулировать, то Израиль сделает для этого все, что в его силах.

Ранее в американской газете New York Times появилась информация, якобы полученная в результате утечки секретных документов Минобороны США, которые оказались в публичном доступе. В числе прочего, там говорилось, что Израиль может начать поставлять Украине летальные вооружения под давлением Вашингтона или в случае ухудшения отношений с Россией.
Использованы фотографии:
https://www.netanyahu.org.il/
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:32
    +2
    Не исключено,что израильское оружие все же попадает для всук через третьи страны.Да,и надо учитывать еще и комплектующие.Те же стволы для автоматического оружия
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:35
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Не исключено,что израильское оружие все же попадает для всук через третьи страны.

      Да оно давно там присутствует, в виде тех же винтовок
      Винтовки "«Форт-221...224...301»" как и пулемет "«Форт-401»" это все израильское оружие
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:48
        0
        Верно.Только они локализовали производство на Украине.А стволы-нет.Везут из Израиля
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 10:29
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Верно.Только они локализовали производство на Украине.А стволы-нет.Везут из Израиля

          Скорее из других стран, 80% производственных мощностей Израильского ВПК находится в других странах, как правило поближе к большим постоянным клиентам. Ведь больше 80% продукции идет на экспорт, самому Израилю такие объемы оружия не нужны в принципе, и никогда нужны не будут.
          Годовой объём экспорта систем и комплектующих израильского ВПК банально превосходит годовой бюджет страны на оборону в несколько раз. Это около 10млрд долларов в год готовыми системами и ещё 50-60млрд долларов в год, комплектующими для ВПК других стран.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Не исключено,что израильское оружие все же попадает для всук через третьи страны.

      Крайне маловероятно, подобные поставки без разрешения на реэкспорт, вычеркнут нарушителя из базы клиентов Израильского ВПК, даже США не рискуют делать подобное, иначе давно передали бы свой ЖК Киеву.

      Цитата: dmi.pris1
      Да,и надо учитывать еще и комплектующие.

      С этим намного сложнее, но единственный способ это предотвратить - перестать ими торговать в принципе, а это абсурдно.
      Подавляющее большенство всех американских, европейских и азиатских систем вооружения имеют израильские комплектующие, в некоторых системах их часть доходит до 20-30%. Они есть даже в китайском оружии. Напомню, что и в российских БПЛА они тоже есть.
      И регулировать это сложно, не на все системы можно наложить запрет на реэкспорт из за комплектующих, особенно, если в контракте оговорено обратное. С подобным запретом, производители оружия на экспорт, просто перестанут эти комплектующие покупать. Единственное ограничение на реэкспорт, оговариваемое в таких контрактах - запрет на поставку систем с израильскими комплектующими враждебным Израилю странам.
      Никто в здравом уме не будет отказываться от изрядной доли своей экономики, ради интересов третьих стран, это нонсенс.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 09:33
    +2
    Премьер Израиля об утечке из Пентагона: Тель-Авив не намерен поставлять Киеву летальное вооружение
    И атомного оружия у Израиля нет...)))
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: svp67
      И атомного оружия у Израиля нет...)))

      Конечно нет! Это ещё Голда Меир сказала. feel
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:35
    0
    Все таки евреи - самая умная в мире нация. Ценность России для Израиля несопоставима с Украиной, хотя в обоих странах есть большая еврейская диаспора, причём правящая.
    Поэтому Израиль старается выдерживать баланс.
    Хотя чтобы уж совсем не обидеть страдающего наркотической зависимостью "самого влиятельного и смешного еврея мира" кое какие израильские вооружения доходят до Украины.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Ценность России для Израиля несопоставима с Украиной

      Ну это же логично. Элементарное стратегическое мышление. Лет через 10-20 страсти улягутся, конфликт уйдёт в историю, а РФ хороший рынок сбыта и поставщик, а так же рычаг влияния на третьи страны, а Украина - страна банкрот, которая все равно никуда не денется при любом исходе. Чем сильнее её раздолбят, тем больше её внутреннего рынка освободится для инвестиций после войны. Убитая в хлам страна (или её остатки) с массой дешёвой рабочей силы, в которой будут строить производство либо запад, либо Азия и Китай. И те и другие - клиенты Израиля по многим направлениям, и соответственно он получит свою часть доходов независимо от того, кто будет её танцевать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    +1
    Тель-Авив не намерен поставлять Киеву летальное вооружение
    Ну хоть за это спасибо. Это на словах, а на деле? Грузии вроде тоже на словах не поставляли, а оптика и прицелы на танках были израильские, вроде и не летальное оружие, а без него убивать не сподручно.
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:14
    +1
    Тель-Авив не поставлял и не намерен поставлять в дальнейшем Киеву летальное вооружение. Израильское правительство одобряет только поставки на Украину гуманитарного характера.

    Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя информацию американских СМИ об утечке секретных документов из Пентагона.

    На самом деле эту новость следует читать как:
    Тель-Авив не поставлял и не намерен поставлять в дальнейшем Киеву летальное вооружение бесплатно.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:16
    0

    Тель-Авив не поставлял и не намерен поставлять в дальнейшем Киеву летальное вооружение...Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
    Возможно это и так. Но стрелковка, по крайней мере, в ненужной присутствует. Допускаю реэкспорт. Но если Нетаньяху такой принципиальный, то пусть их разведка выяснит, какие страны, без их ведома поставляют в ненужную стволы. И соответственно потом заявил всему миру - кто эти косящие под Израиль. Или слабо? Но это было бы весьма поощрительно для отношений с Россией.
    П.С.Хотя ни какой погоды эта стрелковка не сделает, но прецедент есть.