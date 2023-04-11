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Украинский пленный поведал о том, как национальные батальоны проводят вербовку среди подростков

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Украинский пленный поведал о том, как национальные батальоны проводят вербовку среди подростков

Солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, сдавшийся в плен во время боёв за Мариуполь, поведал о том, как нацбатальоны находят подростков в социальных сетях с целью их вербовки.


Те батальоны, которые отправились на фронт, занимались созданием своих патриотических групп. Среди этих вооружённых формирований числятся «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (организации, признанные в РФ террористическими и экстремистскими, запрещены на основании решения суда). Именно они и осуществляли вербовку молодёжи

– рассказал украинский военнослужащий информационному агентству ТАСС.

В то же время, уточнил Ганжала, подросткам 15-16 лет специально внушают националистические идеи именно в этом возрасте с тем, чтобы уже к 18 годам дать им в руки оружие и отправить на войну.

Отметим, что ещё в прошлом месяце подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко уже сообщал о том, что основная цель, которую преследуют украинские боевики, заключается в привлечении подростков к выполнению ими различного рода задач на линии боевого соприкосновения. По его словам, многие из них проходили специальное обучение в детских лагерях экстремистской и террористической направленности.

Более того, в ЛНР находилась даже специальная база, на которой проводились мероприятия так называемого военно-патриотического характера. Здесь же детей боевики нацбатов и обучали осуществлению диверсионной деятельности.

Как заявлял ещё в конце 2022 года экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, военнослужащие ВСУ прибегнули к проведению мобилизации среди подростков и ранее признанных не годными к военной службе граждан, поскольку рассчитывали, таким образом, восполнить свои людские потери.
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8 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:40
    +1
    Видимо, их верхушка с самого начала предполагала поголовную могилизацию призывного возраста и озаботилась пополнением холопов.
    Атаману Гитлеренко это не помогло.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 09:52
      +2
      Фамилия у атамана звучит несколько по иному. Это гитлерук или гитлерчук. Фамилии оканчивающиеся на -енко преобладают в восточных регионах Украины, Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. В ЮФО что-то гитлеренки не наблюдаются.
      Ну и потом, у Александра Захарченко фамилия тоже заканчивается на -енко.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:01
        +1
        Может и так.
        Поискал, нашёл такое:
        Исследователь Степан Бевзенко, изучавший реестр Киевского полка середины XVII столетия, отмечает, что фамилии оканчивающиеся на «-енко» составляли примерно 60% от всего списка фамильных имен полка.

        Есть версия, что Чук, это по тюркски - маленький - уменьшительный суффикс.
        То есть Гитлерчук - потомок тюрков, а Гитлеренко славянский манкурт.
        А по большому счёту, за прошедший год разница очень сильно стёрлась.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 09:42
    +4
    Те батальоны, которые отправились на фронт, занимались созданием своих патриотических групп. Среди этих вооружённых формирований числятся «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (организации, признанные в РФ террористическими и экстремистскими, запрещены на основании решения суда). Именно они и осуществляли вербовку молодёжи
    – рассказал украинский военнослужащий информационному агентству ТАСС.

    Вот я не понимаю, а НОВОСТЬ ТО В ЧЕМ? Этим они занимаются с самого начала своего существования и об этом уже писалось неоднократно. Один лагерь "Азовец" чего стоил...
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:48
      +4
      Вот я не понимаю, а НОВОСТЬ ТО В ЧЕМ?

      Писать то о чем-то надо. В последнее время на ВО стало не интересно, оповещение не восстановили, полно пустых статей, полно сомнительных личностей с регистрацией от февраля 22 года. Да и авторам со стажем есть вопросы.
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 10:07
        +1
        Так оповещения нет что бы общения не было, а то мало ли до чего договорятся оппоненты, сайту прилетит- ему это надо. Темные времена.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 10:12
        +1
        Февральских 22 года довольно быстро почистили. Уж больно по хамски работали. Хотя, кое - кто законспирировался и теперь по тихому минусует.
        А авторы со стажем давно уже половозрелые дядьки со своим собственным и часто специфическим взглядом на все проблемы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:06
    0
    Украинский пленный поведал о том, как национальные батальоны проводят вербовку среди подростков
    . Всё так и есть... как кураторы их научили, так они и действуют.
    А кураторы, гады опытные, циничный, беспринципные, когда дело касается "туземцев" ! А то, что скакуасы это именно взрощенные, воспитанные, ими туземцы, сомневается не приходится!.
    Белый сахиб привык действовать именно так, всегда, везде.