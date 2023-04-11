Те батальоны, которые отправились на фронт, занимались созданием своих патриотических групп. Среди этих вооружённых формирований числятся «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (организации, признанные в РФ террористическими и экстремистскими, запрещены на основании решения суда). Именно они и осуществляли вербовку молодёжи

Солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, сдавшийся в плен во время боёв за Мариуполь, поведал о том, как нацбатальоны находят подростков в социальных сетях с целью их вербовки.– рассказал украинский военнослужащий информационному агентству ТАСС В то же время, уточнил Ганжала, подросткам 15-16 лет специально внушают националистические идеи именно в этом возрасте с тем, чтобы уже к 18 годам дать им в руки оружие и отправить на войну.Отметим, что ещё в прошлом месяце подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко уже сообщал о том, что основная цель, которую преследуют украинские боевики, заключается в привлечении подростков к выполнению ими различного рода задач на линии боевого соприкосновения. По его словам, многие из них проходили специальное обучение в детских лагерях экстремистской и террористической направленности.Более того, в ЛНР находилась даже специальная база, на которой проводились мероприятия так называемого военно-патриотического характера. Здесь же детей боевики нацбатов и обучали осуществлению диверсионной деятельности.Как заявлял ещё в конце 2022 года экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, военнослужащие ВСУ прибегнули к проведению мобилизации среди подростков и ранее признанных не годными к военной службе граждан, поскольку рассчитывали, таким образом, восполнить свои людские потери.