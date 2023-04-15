Изменения климата – не только конспирология

Боливар не выдержит таких

А мы с тобой в Париже...

«Если возникают экологические ограничения, то мы должны предъявить собственные механизмы, понятные нашим партнёрам»,

Потепление или похолодание?

«Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности. Говорят, что это может быть не очень приятно… Сейчас мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это всё приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в XVII веке».

Римский клуб и пределы роста

«…физически пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля, это означает, что сценарий продолжения роста Исключён. По сути, я говорю о хорошо известной группе экспертов, которая в 70-х годах прошлого века создала Римский клуб.

С расчётами и аргументами нам говорят о том, что единственный сценарий, который нам предстоит – близкий к катастрофическому. Конкретно речь идёт о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до двух с половиной, двух или даже полутора миллиардов человек»,

Перезагрузка – манифест «золотого миллиарда»

«Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага».

«Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля».



И всё будет очень жёстко. Меня иногда спрашивают, какие деньги будут в этом концлагере. А в концлагере, в бараке деньги иметь не положено. Там будет самый примитивный учёт труда: во сколько встал за работу, во сколько окончил работу. Ну и, мера потребления там – нормированный паёк.

И всё это, в принципе, можно делать без денег. Так что, думаю, никаких денег не будет… Но для хозяев денег – деньги это средство. Они хотят стать хозяевами мира. И поэтому, когда они достигнут этой цели, деньги, собственно, отомрут. Они не будут нужны», «И, конечно, это будет электронный концлагерь. Если, скажем, в какие-то периоды истории рабов как-то охраняли, огораживали, образно говоря, была какая-то колючая проволока, то сегодня ничего этого не будет, потому что концлагерь будет электронным – с невидимой электронной проволокой.И всё будет очень жёстко. Меня иногда спрашивают, какие деньги будут в этом концлагере. А в концлагере, в бараке деньги иметь не положено. Там будет самый примитивный учёт труда: во сколько встал за работу, во сколько окончил работу. Ну и, мера потребления там – нормированный паёк.И всё это, в принципе, можно делать без денег. Так что, думаю, никаких денег не будет… Но для хозяев денег – деньги это средство. Они хотят стать хозяевами мира. И поэтому, когда они достигнут этой цели, деньги, собственно, отомрут. Они не будут нужны»,