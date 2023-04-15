Изменения климата – не только конспирология

Боливар не выдержит таких
В целом же проблемы изменения климата, точнее, глобального потепления – одни из самых популярных в XXI веке. Активное обсуждение тренда, так и не ставшего темой № 1, началось после опубликования в 2007 году книги бывшего американского вице-президента Альберта Гора «Неудобная правда», а затем вышел и документальный фильм под тем же названием.
Суть книги и фильма в том, что из-за выбросов углекислого газа в атмосферу возникает парниковый эффект, который приводит к резкому перегреву планеты. Широкую публику особенно напугало уже якобы состоявшееся начало интенсивного таяния льдов Арктики и Гренландии.
Из-за этого не сегодня-завтра поднимется уровень Мирового океана. Вода затопит Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие прибрежные города. Растают горные ледники, питающие реки, и начнутся проблемы с пресной водой…
Короче, мир ждут войны, голод и конец всего! Ужас ужасный. Но конца света можно избежать, если… Если что? Ну, например, если сократить выброс в атмосферу «парниковых газов». В японском городе Киото ещё 11 декабря 1997 года был принят Киотский протокол для противодействия глобальному потеплению.
Он вступил в силу в феврале 2005 года. Ведущие индустриально развитые страны взяли на себя обязательства в 2008–2012 гг. уменьшить выбросы углекислого газа в среднем на 5 % от уровня 1990 года. Каждой стране выделялась квота на выбросы. При этом страны получили право продавать и покупать квоты. США подписали, но не ратифицировали Протокол, Канада официально вышла из него 16 декабря 2012 года.
На Всемирной климатической конференция ООН в Дохе в декабре 2012 года страны должны были договориться об условиях продления Киотского протокола и о параметрах будущего климатического соглашения. На этой конференции Россия заявила, что выходит из Киотского протокола. Как выяснилось, Россия никаких выгод за время действия Протокола не получила, хотя и торговала квотами.
На рынок удалось выставить только малую часть квоты – около 200 млн т и углеродных единиц из 6 млрд т. Дело в том, что Евросоюз из-за спада деловой активности сократил спрос на углеродные единицы. Кстати, из-за спада процессов в экономике РФ выбросы составляли 51,6 % от уровня 1990 года. А выбросы в 2000 году были на 38 % ниже лимита, к 2010 году – на 34 %. Вот такая была картина маслом!
В декабре 2015 года в ходе Конференции по климату в Париже было принято Парижское соглашение (ПС) взамен Киотского протокола. Ставилась задача странам к 2050 году вполовину снизить глобальные выбросы по отношению к уровню 1990 года, а к концу XXI века – сократить до нуля. Парижское соглашение по климату вступило в силу для России 6 ноября 2019 года.
А мы с тобой в Париже...
Многие эксперты задавали вопрос, зачем Россия присоединилась к Парижскому соглашению? Что тут сказать? Многие чиновники были просто счастливы присоединиться к международным документам. Принятие ПС для России – это шаг, «демонстрирующий всему миру, что мы понимаем экологические и климатические проблемы», – заявил директор программы «Климат и энергетика» российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
А тогдашний вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что «Россия получает возможность полноправного участия в формировании глобальной климатической повестки». По его словам, «это особенно важно, поскольку сегодня Россия занимает четвертое место в мире по объёмам выбросов парниковых газов, и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учётом наших национальных интересов».
И, конечно, принятие ПС считалось необходимым и по экономическим соображениям.
«Если возникают экологические ограничения, то мы должны предъявить собственные механизмы, понятные нашим партнёрам»,
– утверждал зампред организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
Речь шла о том, что российские компании не смогут продавать свою продукцию за рубеж, если не будут соответствовать требованиям иностранных покупателей по экологичности. В частности, если не будут считать объёмы выбросов парниковых газов. Ещё один плюс, утверждали чиновники, будет проще привлекать инвесторов.
С 2019 года в мире и России многое изменилось. После воссоединения с Крымом против нашей страны были введены санкции, а после начала СВО число санкций резко увеличилось. Но, похоже, Российская Федерация остаётся страной, соблюдающей ПС. Выгодно это России или нет, даже не обсуждается. Хотя в 2022 году и звучали мнения, что нам нужно выйти из международных соглашений по вопросам изменения климата, тем не менее наша страна продолжает быть частью глобальной климатической повестки.
Более того, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов весной 2022 года заявил, что «Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату и продолжает выполнять все свои обязательства». По его словам, Россия будет последовательно и прагматично придерживаться стратегии по достижению нашей страной углеродной нейтральности. Зачем? Смешной вопрос.
Разве Россия вышла из ВТО, несмотря на санкционное давление на нашу страну? А вышли ли мы из ВОЗ? Вот то-то и оно! ПС – часть современной глобальной повестки, которую активно поддерживают многие наши управленцы.
И это никак не связано ни с национальными интересами страны, ни с тем, реально или нет глобальное потепление?
Не просто ли это страшилка, чтобы замедлить экономический рост в мире, увеличить безработицу и в итоге сократить население Земли?
В нашем Минэнерго считают эти страхи конспирологий. Там говорят о нашем низкоуглеродном будущем, и правительство готово строить ветряки и ставить солнечные батареи. Не правда ли, это очень актуально для страны, когда во время зимы, например, в Москве по 1–2 солнечных дня в месяц?
Минэкономразвития уже разработало систему платы за превышение квот на выбросы парниковых газов. Плата начнет взиматься во всех остальных регионах с 2025 года. Все ли предприятия смогут платить? Вряд ли. Это значит, что часть заводов и фабрик разорится и закроется. Люди останутся без работы со всеми вытекающими последствиями. Но кого это волнует? Явно не сторонников «зеленой повестки».
При этом сокращение темпов роста экономики Германии из-за отказа от дешёвого ископаемого российского сырья уже не секрет. «Скорее всего, Германия уже в этом десятилетии вступит в эру стагнации, и медленного снижения благосостояния», – подчеркивается в исследовании инвестиционного госбанка ФРГ. В промышленном секторе ФРГ сегодня спад прогнозируют 39 % компаний. А ведь Германия до последнего времени была самой промышленно развитой и процветающей страной ЕС.
Кстати, «зелёная повестка» – это не только парниковые газы. Зелёные активисты утверждают, что необходимо резко сократить поголовье крупного и мелкого скота, так как, например, коровий навоз и вообще коровы способны повышать температуру на планете, ведь в процессе разложения органических веществ, содержащихся в навозе, выделяется много тепла.
Вот так! Не случайно сейчас потребление насекомых – модный тренд на Западе. Так что правы те, кто рисует мрачные картины будущего, опустошенные страны, затопленные города, толпы бездомных, убивающих друг друга за рагу из мучных червей? Голоса ученых, не согласных с таким прогнозом развития, просто тонут в паническом шуме. Так что же происходит на самом деле?
Потепление или похолодание?
По данным академика В. М. Котлякова и наблюдениям российских ученых за снежным покровом Антарктиды, масса льда и снега этого континента за последние 30−40 лет существенно увеличивалась, а не снижалась, как это утверждал Альберт Гор. Измерения показали, что вначале менялась температура, и только вслед за ней через 500−600 лет − концентрация углекислого газа росла. Этот результат говорит о том, что колебания концентрации СО2 в атмосфере являются следствием изменений климата, а не его причиной.
Кстати, экс-президент Национальной академии наук США профессор Фредерик Зейтц также утверждал, что
«Экспериментальные данные по изменению климата не показывают вредного влияния антропогенного использования углеводородов. В противоположность этому, имеются веские свидетельства, что увеличение содержания в атмосфере углекислого газа является полезным».
По мнению ряда ученых, увеличение концентрации углекислого газа в земной атмосфере повышает продуктивность сельского хозяйства и способствует более эффективному восстановлению лесов.
Вместо глобального потепления на Земле может наступить малый ледниковый период, так как солнечная активность в последнее время изменяется непредсказуемо. Об этом летом 2021 года сообщил научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин:
«Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности. Говорят, что это может быть не очень приятно… Сейчас мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это всё приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в XVII веке».
Осокин отметил, что в XVII веке в Англии замерзала река Темза, а в Голландии по льду Северного моря можно было перегонять товары из одного портового города в другой.
Кому же выгодны мифы о потеплении климата?
Римский клуб и пределы роста
Римский клуб считается клубом тех, кто правит миром. Действительно, это глобальный международный аналитический центр, объединяющий представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Этот клуб исследует вопросы социально-экономической жизни всех стран мира.
Ещё в 1971 году в книге «Мировая динамика» клуба говорилось, что дальнейшее развитие человечества на физически ограниченной планете Земля приведёт к экологической катастрофе в 2020-х годах. Позднее в докладе «Пределы роста» были представлены результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпания природных ресурсов, фактически была поднята проблема перенаселения.
Проблему предлагалось решить сокращением населения разными способами: глобальными эпидемиями, войнами и голодом. Фактически это выглядело как разные формы геноцида. Но какое нам дело до Римского клуба и его человеконенавистнических идей? Ведь у России свой путь развития. Но в современном глобальном мире идеи клуба и в России нашли своих последователей.
Так, в 2011 году на конференции «Роснанотех» Анатолий Чубайс произнёс великолепную речь, напрямую упоминавшую Римский клуб.
«…физически пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля, это означает, что сценарий продолжения роста Исключён. По сути, я говорю о хорошо известной группе экспертов, которая в 70-х годах прошлого века создала Римский клуб.
С расчётами и аргументами нам говорят о том, что единственный сценарий, который нам предстоит – близкий к катастрофическому. Конкретно речь идёт о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до двух с половиной, двух или даже полутора миллиардов человек»,
С расчётами и аргументами нам говорят о том, что единственный сценарий, который нам предстоит – близкий к катастрофическому. Конкретно речь идёт о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до двух с половиной, двух или даже полутора миллиардов человек»,
– рассказывал Чубайс.
В общем-то, Чубайс вовсе не конспиролог. И говорил всё открытым текстом. Идея сокращения населения становится более понятной, если учесть, что правящая элита хочет всё и всех контролировать. Но одно дело контролировать миллиард-полтора, и совсем другое – 8 или даже 10 миллиардов. Это никаких контролёров не хватит.
И потом эти 8–10 миллиардов захотят не просто пить и есть, но не дай Бог учиться, лечиться, ездить на собственных авто. А элита благами ни с кем делиться не хочет. И что тогда делать? Да сокращать это самое население всеми возможными способами.
Перезагрузка – манифест «золотого миллиарда»
В июле 2020 года вышла книга Клауса Шваба, основателя форума в Давосе, где миллиардеры объяснили, какое будущее они будут строить. Книга была написана в соавторстве с журналистом Тьери Маллере. Она называлась «COVID-19: великая перезагрузка». Впрочем, словосочетание «Великая перезагрузка», по-английски «The Great Reset» можно перевести, как великое обнуление или даже переформатирование.
А нам со времён Горбачёва как-то ближе слово «перестройка». Цитата:
«Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага».
В переводе с иезуитского языка это означает, что национальные государства ликвидируются, вместо них вся полнота власти передается мировому правительству, правящему от имени крупнейших бизнес-империй. Для торжества «перезагрузки» нужно добиться не только системного сокращения населения, потому как «чем больше демографический рост, тем выше риск новых пандемий», но и необходимо разрушение всех традиционных ценностей.
Наконец, Шваб призвал установить тотальный учёт и контроль за людьми с использованием современных технологий:
«Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля».
Фактически Шваб призвал создать цифровой концлагерь. Шваб конспиролог? Вроде, нет.
Известный экономист Валентин Катасонов прокомментировал этот манифест в своей книге «Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества».
«И, конечно, это будет электронный концлагерь. Если, скажем, в какие-то периоды истории рабов как-то охраняли, огораживали, образно говоря, была какая-то колючая проволока, то сегодня ничего этого не будет, потому что концлагерь будет электронным – с невидимой электронной проволокой.
И всё будет очень жёстко. Меня иногда спрашивают, какие деньги будут в этом концлагере. А в концлагере, в бараке деньги иметь не положено. Там будет самый примитивный учёт труда: во сколько встал за работу, во сколько окончил работу. Ну и, мера потребления там – нормированный паёк.
И всё это, в принципе, можно делать без денег. Так что, думаю, никаких денег не будет… Но для хозяев денег – деньги это средство. Они хотят стать хозяевами мира. И поэтому, когда они достигнут этой цели, деньги, собственно, отомрут. Они не будут нужны»,
И всё будет очень жёстко. Меня иногда спрашивают, какие деньги будут в этом концлагере. А в концлагере, в бараке деньги иметь не положено. Там будет самый примитивный учёт труда: во сколько встал за работу, во сколько окончил работу. Ну и, мера потребления там – нормированный паёк.
И всё это, в принципе, можно делать без денег. Так что, думаю, никаких денег не будет… Но для хозяев денег – деньги это средство. Они хотят стать хозяевами мира. И поэтому, когда они достигнут этой цели, деньги, собственно, отомрут. Они не будут нужны»,
– пояснил профессор.
Так мировой это заговор или нет? Может, Шваб все-таки конспиролог? Или вообще это всё просто фантастика. Ещё и псевдонаучная?
А вот что вы скажете про Билла Гейтса и его желание закрыть Землю от солнечных лучей? Или про его желание уничтожить комаров? Это уже точно конспирология?
Или вот землетрясения и вулканы – это тоже всё сделано специально с помощью климатического оружия? На эти вопросы попробуем ответить в следующем материале.