Этой ночью ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровске

Российская армия продолжает поражать военные объекты противника в прифронтовых и тыловых населенных пунктах на западе оккупированной территории Донецкой республики. Этой ночью ВС РФ отработали по узловым центрам скопления военных объектов, техники и оперативных резервов ВСУ в районе городов Славянск, Краматорск и Покровск (Красноармейск), расположенных западнее и северо-западнее Артемовска (Бахмута).
Именно с этих направлений возможна контратака украинских формирований с целью деблокирования Артемовска, где бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать противника. Помимо Артемовска, из этих перевалочных центров ВСУ перебрасывают резервы под Авдеевку, Угледар и на другие участки Донецкого фронта.
По некоторым данным, помимо ракет применялись в том числе планирующие авиабомбы. В последние дни представители командования Воздушных сил ВСУ регулярно жалуются на использование ВС РФ этих боеприпасов, которые, как заявляет украинская сторона, существующими средствами украинской ПВО сбить невозможно.
Сообщается, что прилеты были в период между 01:00 и 02:00 часами местного времени. Пока информации о том, какие именно цели были поражены в этих городах и вблизи с ними немного. Местным жителям строго-настрого запрещено публиковать данные о прилетах и даже работе собственной ПВО. Хотя в соцсетях есть короткие сообщения от горожан о нескольких довольно мощных ночных взрывах. Генштаб ВСУ в утренней сводке лишь сообщает о 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых — «из ЗРК С-300 по Краматорску».
Помимо вышеназванных городов, как минимум два ночных прилета по неназванным объектам в Константиновке подтвердил киевский начальник ГВА Алексей Рослов. Плюс в Орехово-Васильевке артиллерийскими ударами уничтожены ангары с бронетехникой ВСУ.
В Константиновке, Краматорске и Славянске расположены крупные железнодорожные узлы и автодорожные развязки, которые командование ВСУ активно использует для переброски техники и живой силы на Донецкое направление.