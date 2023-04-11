Военное обозрение
Войти Регистрация

Этой ночью ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровске

8
Этой ночью ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровске

Российская армия продолжает поражать военные объекты противника в прифронтовых и тыловых населенных пунктах на западе оккупированной территории Донецкой республики. Этой ночью ВС РФ отработали по узловым центрам скопления военных объектов, техники и оперативных резервов ВСУ в районе городов Славянск, Краматорск и Покровск (Красноармейск), расположенных западнее и северо-западнее Артемовска (Бахмута).


Именно с этих направлений возможна контратака украинских формирований с целью деблокирования Артемовска, где бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать противника. Помимо Артемовска, из этих перевалочных центров ВСУ перебрасывают резервы под Авдеевку, Угледар и на другие участки Донецкого фронта.

По некоторым данным, помимо ракет применялись в том числе планирующие авиабомбы. В последние дни представители командования Воздушных сил ВСУ регулярно жалуются на использование ВС РФ этих боеприпасов, которые, как заявляет украинская сторона, существующими средствами украинской ПВО сбить невозможно.

Сообщается, что прилеты были в период между 01:00 и 02:00 часами местного времени. Пока информации о том, какие именно цели были поражены в этих городах и вблизи с ними немного. Местным жителям строго-настрого запрещено публиковать данные о прилетах и даже работе собственной ПВО. Хотя в соцсетях есть короткие сообщения от горожан о нескольких довольно мощных ночных взрывах. Генштаб ВСУ в утренней сводке лишь сообщает о 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых — «из ЗРК С-300 по Краматорску».

Помимо вышеназванных городов, как минимум два ночных прилета по неназванным объектам в Константиновке подтвердил киевский начальник ГВА Алексей Рослов. Плюс в Орехово-Васильевке артиллерийскими ударами уничтожены ангары с бронетехникой ВСУ.

В Константиновке, Краматорске и Славянске расположены крупные железнодорожные узлы и автодорожные развязки, которые командование ВСУ активно использует для переброски техники и живой силы на Донецкое направление.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:44
    0
    4 из которых — «из ЗРК С-300 по Краматорску».

    Упорно ВСУшки вещают об использовании ВС РФ ракет ЗРК С-300 по наземным целям, а некоторые "наши" их в этом поддерживают. Но вот и наземные цели есть и С-300 тоже, только не российские они, а укроvские..
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:52
    +1
    Запрет на указание точных орентиров прилетов со стороны ВСУ и у нас не помешал бы.Причём это больше относится не к гражданам , а к официальным региональным каналам.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:07
    0
    Эх, эти все планирующие бомбы - да по понтонным мостам через Ингулец осенью прошлого года ! Глядишь, тогда бы украинское наступление на этом фланге сорвалось, и не пришлось бы Херсон оставлять... ну да ладно, дело прошлое. Лучше поздно, чем вообще никогда.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:10
    +1
    Нужно активно размягчать тылы в 50 - километровой зоне врага, непосредственно прилегающей к ЛБС.
    Танки, БМП, САУ, РСЗО - не иголка в стоге сена, наши разведывательные БПЛА должны висеть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю над этой зоной и работать артиллерия и ВКС РФ.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 10:16
    +1
    Этой ночью ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровске

    Спокойные ночи должны уйти для всук в безвозвратное прошлое. Удары должны носить постоянный характер, квадратно-гнездовым, чтобы утром не все проснулись! Чтобы проснувшиеся с тоской посматривали бы за Днепр, за Буг, за Вислу!
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:43
    0
    ЗРК С-300 с неземными ракетами по наземным целям
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:45
    -2
    А как резервы попадают в Славянск, Краматорск и Покровск? Не по тем ли днепровским мостам,что до сих пор целыми стоят?
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:03
    0
    В последние дни представители командования Воздушных сил ВСУ регулярно жалуются на использование ВС РФ этих боеприпасов, которые, как заявляет украинская сторона, существующими средствами украинской ПВО сбить невозможно.
    какие переборчивые)) laughing ! Подавай только тот БП, который им нравится)) laughing