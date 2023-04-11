Украинский режим анонсировал атаку против кораблей Черноморского флота

В ближайшее время Украина собирается атаковать место расположения военных кораблей Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил во время традиционного брифинга журналистов министр обороны Украины Алексей Резников.
Как отметил глава украинского военного ведомства, Киев якобы может организовать «очередной сюрприз на море». Он назвал его «хлопком, связанным с кораблями», намекнув, таким образом, на вероятное проведение диверсии против российских кораблей. Вероятно, что подобная диверсия может быть проведена с помощью беспилотных аппаратов – как летательных, так и морских.
Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю
- заявил министр обороны Украины, намекая на ситуацию с крейсером «Москва».
Также глава украинского военного ведомства отметил, что ему очень хочется рассказать детали потопления «Москвы», но есть некая договоренность с командованием ВМСУ о том, чтобы не разглашать подробности «специальной операции».
Заявление украинского министра обороны свидетельствует о том, что киевский режим признает ответственность за диверсионную деятельность в Крыму. Также нет сомнений в том, что эта деятельность осуществляется при поддержке американской разведки, передающей украинским вооруженным силам информацию, получаемую как от спутников, так и от агентурных источников.