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Украинский режим анонсировал атаку против кораблей Черноморского флота

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Украинский режим анонсировал атаку против кораблей Черноморского флота

В ближайшее время Украина собирается атаковать место расположения военных кораблей Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил во время традиционного брифинга журналистов министр обороны Украины Алексей Резников.


Как отметил глава украинского военного ведомства, Киев якобы может организовать «очередной сюрприз на море». Он назвал его «хлопком, связанным с кораблями», намекнув, таким образом, на вероятное проведение диверсии против российских кораблей. Вероятно, что подобная диверсия может быть проведена с помощью беспилотных аппаратов – как летательных, так и морских.

Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю

- заявил министр обороны Украины, намекая на ситуацию с крейсером «Москва».

Также глава украинского военного ведомства отметил, что ему очень хочется рассказать детали потопления «Москвы», но есть некая договоренность с командованием ВМСУ о том, чтобы не разглашать подробности «специальной операции».

Заявление украинского министра обороны свидетельствует о том, что киевский режим признает ответственность за диверсионную деятельность в Крыму. Также нет сомнений в том, что эта деятельность осуществляется при поддержке американской разведки, передающей украинским вооруженным силам информацию, получаемую как от спутников, так и от агентурных источников.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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22 комментария
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  1. cadaver
    cadaver Сегодня, 09:45
    0
    Страна без флота угрожает стране с флотом. Какие у них могут быть возможности?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:47
      +5
      Банальные беспилотники морские + береговые комплексы ракетные.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      +3
      Ну,посмотрите на фото..Вот и их возможности.Ракетный крейсер-флагман.Только не надо,что там концевик заел.Нет,конечно-им помогли.Дали целеуказание.
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,посмотрите на фото..Вот и их возможности.Ракетный крейсер-флагман.

        Т.е. иллюстрация с подтекстом, в статье обещают очередной сюрприз и тут же к новости добавили пораженный крейсер "Москва". Учитывая что новость еще и без автора, смахивает на ИПСО. Поправьте меня если я ошибаюсь.
      2. Serg65
        Serg65 Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вот и их возможности.Ракетный крейсер-флагман.

        Вы с Резником в одном ведомстве работаете что ли?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:10
          0
          belay Да,тяжелый случай у Вас..А что же тогда случилось с "Москвой"?Матрос неудачно покурил?Одновременно умиляют и вызывают полное недоумение "шапкокидатели"
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:45
    +2
    Все делают для того чтобы запутать и растянуть внимание по всей линии границы.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:48
    +5
    Ну весь флот они нам уничтожить не уничтожат, а вот нагадить, к сожалению, смогут...
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:51
    +1
    Интересно, он понимает, что является обыкновенным быдлoм? Укроселюков превратили в министров. Шапито. Эффект примерно такой, будто на визгливую свинью напялили бабочку и очечки.
    1. Комментарий был удален.
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 09:58
      +2
      Не успели облагородится . Такого быдла у руля везде хватает. Если повращаются пару лет , поднатореют и будут как английские лорды выглядеть. Но только такими казаться. Хамство и быдлоту не вытравить. Это деагноз
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:55
    +6
    Заявление украинского министра обороны свидетельствует о том, что киевский режим признает ответственность за диверсионную деятельность в Крыму.

    Это что, такая форма скудоумия? Две страны находятся в состоянии войны. Диверсия - один из видов боевых действий. Может быть, хватит оскорблять читателей подобными малохольными высказываниями? Или наши удары по военным объектам, обьектам энергетики и инфраструктуры выглядят как-то иначе?
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:00
    +3
    Странная без «т» война - все друг друга предупреждают ! Бред какой то ...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:04
      +2
      Вехи войны нового времени, когда все всё понимают, даже ждут, но по старинке, в итоге, всё случается внезапно.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:04
    +1
    Цитата: cadaver
    Страна без флота угрожает стране с флотом.

    Это не новость. Даже значительно мелкая мpазь в виде представителей прибалтийских вымиратов пытается нам угрожать. Они понимают, что мы делаем скидку на их ущербность. Болезных вроде как не трогаем(до поры, до времени).
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:05
    0
    Заявление украинского министра обороны свидетельствует о том, что киевский режим признает ответственность за диверсионную деятельность в Крыму.

    Вопрос не в том, признает или нет враг свою диверсионную деятельность в Крыму, а в том, почему она через год после начала войны вообще там до сих пор возможна.

    Необходимо ввести военное положение в Крыму и Севастополе, комендантский час, патрули и проверку документов и гаджетов, досмотр автомобилей на всех перекрёстках, ФСБ носом рыть землю, прослушивать при малейшем подозрении, местному населению - активно доносить в ФСБ на любых подозрительных лиц и действия.
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:13
    0
    Очередная головящая говора? То есть говорящая голова хунты?
  10. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:15
    0
    Высшему руководству не красные линии бы рисовать, а ответить четкими действиями на попытки подобной дерзости:
    1) Киевские власти делают заявление, что ждут момента, чтобы нанести удары по российскому флоту (который, кстати, обеспечивает свою часть в зерновой сделке и пока придерживался ее).
    2) Российское руководство выходит из зерновой сделки.
    3) Кораблям дается время покинуть порты Одесской области, Херсона и Николаева. На выход выпускаем всех, на вход ... вас же предупреждали.
    4) Авиация есть, высокоточные планирующие боеприпасы есть. Наносятся массированные удары по портам под контролем Киева с уничтожением портовой инфраструктуры и кораблей, которые там будут стоять проигнорировав предупреждение пункта 3.
    5) На все визги западников и киевских властей дать четкий ответ: "Мы вас предупреждали. Смотреть пункт 3".

    Если же кое-кто будет и дальше продолжать жевать сопли, то и отношение будет соответствующее. Украинцы (располагая данными разведки англосаксов) будут выцеливать. Месяц, два, три ... это вопрос времени, когда они нанесут удар по какому-то из российских кораблем. Потому наглость надо давить на корню в зародыше (смотреть пункты 1-5), а не давать вытирать о себя ноги.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:22
      +2
      Все вы хорошо расписали, но есть одно "но" - для всего этого надо "иметь яйца", а вот с этим проблемы.
  11. Последний-из-могикан
    Последний-из-могикан Сегодня, 10:16
    +2
    "Страна без флота" сумела потопить крейцер и 2-3 БДК у "страны со 2-м флотом в мире". Я бы посоветовал всем принимающим решения на ВМФ очен внимательно прислушаться к высказываниям врага и усилить бдительность.
  12. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:18
    +1
    А кроме обзывания быдлом, чем от их "громов" отбиваться Севастополь будет? Обидно, но пока только боны и вахтовые отличились в защите флота... А баллистическая ракета, она такая штука, что даже поражённая, падает в район цели. Севастополь – очень большая цель, однако. С гражданским населением, вдобавок. Тут посерьёзнее надо, а не зубоскалить. Как на "Москве". Хватит уже дурака валять, за год научиться можно бы врага оценить.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    +1
    министр обороны Украины Алексей Резников
    Этот паяц в должности министра аж подпрыгивает от нетерпения рассказать, как будут "топить" корабли ЧФ. От того признает киевский режим или не признает ответственность за диверсионную деятельность легче не станет. Другой насущный вопрос - почему мы не проводим диверсионную деятельность в украинском тылу, как это должно быть по отношению к противнику?
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    0
    Обязательно будут пакостить, но после ответки верещать будут еще сильнее.... Я категорически против ответок, нужно на перед упреждать..., по модному - купировать угрозы.... Хотя гораздо раньше слышал это слово от собачников про уши и хвосты.