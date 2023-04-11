Politico: Высокопоставленные американские чиновники стремятся успокоить союзников после «утечки секретных документов»

Информация о якобы утечке в США строго засекреченных данных, касающихся ситуации вокруг Украины и в других проблемных регионах мира, сильно встревожила союзников Вашингтона. Как отмечает издание Politico, теперь в Вашингтоне пытаются успокоить своих партнёров.
По данным издания, в Великобритании, Германии, Евросоюзе, Арабских Эмиратах и Украине ждут от американских властей объяснений по поводу того, как вообще могла произойти подобная утечка и кто за это несёт ответственность. Хотят знать в этих странах и что предпринимают власти США для решения этой проблемы.
Politico пишет, что в Киеве уже давно опасаются, что идет утечка информации, которой он делится с Вашингтоном. Недавний случай с утечкой показал, что опасения были не напрасны.
Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать
— цитирует издание слова неназванного европейского чиновника, пытающегося всё представить так, будто утечка секретных файлов - реальность.
Вдобавок к этому утечку называют крупнейшим провалом американской разведки со времен WikiLeaks. Так считают авторы издания, подчеркивая, что она привела к тому, что отношения США с союзниками можно назвать близкими к кризисным. В то же время в самих США заявляют, что никакого кризиса в отношении с союзниками нет.
На Украине история с утечкой секретных данных была расценена как «долгосрочная проблема безопасности для военного командования», пишет Politico.
Теперь все ожидают, что в Вашингтоне предпримут ответственные шаги по ликвидации последствий утечки и недопущении подобного впредь. Всё это напоминает попытку выставить ложные данные под видом реальных, вбросив несколько действительно реальных документов Пентагона.