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Politico: Высокопоставленные американские чиновники стремятся успокоить союзников после «утечки секретных документов»

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Politico: Высокопоставленные американские чиновники стремятся успокоить союзников после «утечки секретных документов»

Информация о якобы утечке в США строго засекреченных данных, касающихся ситуации вокруг Украины и в других проблемных регионах мира, сильно встревожила союзников Вашингтона. Как отмечает издание Politico, теперь в Вашингтоне пытаются успокоить своих партнёров.


По данным издания, в Великобритании, Германии, Евросоюзе, Арабских Эмиратах и Украине ждут от американских властей объяснений по поводу того, как вообще могла произойти подобная утечка и кто за это несёт ответственность. Хотят знать в этих странах и что предпринимают власти США для решения этой проблемы.

Politico пишет, что в Киеве уже давно опасаются, что идет утечка информации, которой он делится с Вашингтоном. Недавний случай с утечкой показал, что опасения были не напрасны.

Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать

— цитирует издание слова неназванного европейского чиновника, пытающегося всё представить так, будто утечка секретных файлов - реальность.

Вдобавок к этому утечку называют крупнейшим провалом американской разведки со времен WikiLeaks. Так считают авторы издания, подчеркивая, что она привела к тому, что отношения США с союзниками можно назвать близкими к кризисным. В то же время в самих США заявляют, что никакого кризиса в отношении с союзниками нет.

На Украине история с утечкой секретных данных была расценена как «долгосрочная проблема безопасности для военного командования», пишет Politico.

Теперь все ожидают, что в Вашингтоне предпримут ответственные шаги по ликвидации последствий утечки и недопущении подобного впредь. Всё это напоминает попытку выставить ложные данные под видом реальных, вбросив несколько действительно реальных документов Пентагона.
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15 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:50
    +3
    В последнее время появилось огромное количество "сливов", что создается впечатление, что идет дезинформационная работа противника. Не более того.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 09:50
    +5
    Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать.

    О, наконец начало приходить осознание, что даже американцы - низшая нация на фоне солнцеликих украинцев.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:55
      0
      "Никогда не думал, что произнесу эти слова, но сегодня мне стыдно за Америку. Сдача Бахмута станет величайшим поражением США со времён Вьетнама. Вы, со всем своим раздутым военным бюджетом, не смогли обеспечить победе Украины, это станет ещё одной позорной страницей в историю американской наций. Бумажный гегемон, колосс на глиняных ногах. Сдача Бахмута - последний гвоздь в крышку гроба американского империализма", - Владимир Зеленский.
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:53
    +2
    А что секретного такого было в этих документах? Стрелки наступления были? Что такого что здесь на сайте не писали? Может коды шифровальные?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:13
      0
      Размер трусов Зеленского, и номер его противогаза.
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:54
    +1
    Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать

    В трех экземплярах, и встать на колено, и спеть о том что ещё не померла 404оя.
    А там видно будет.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:03
      +1
      laughing lol wassat щеневмерлая хватает и ртом и не только ртом! Наверно, лопнет скоро!
      Цитата: Попандос
      Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать

      В трех экземплярах, и встать на колено, и спеть.....
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:58
    0
    То ещё будет, там "наших" легальных агентов хватает)) А ещё Петров и Баширов в отпуск не ушли)
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:59
    +1
    Про "извиниться перед Украиной и компенсировать"улыбнуло... yes
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:20
      +1
      Какой " улыбнуло"? Ржач полный! laughing
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Про "извиниться перед Украиной и компенсировать"улыбнуло... yes

      Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать

      — цитирует издание слова неназванного европейского чиновника

      Понятно, что это за чиновник. Цэевропейский,однозначно! Что толку его называть! Какой-нибудь Мыкола Остапэнко...
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:01
    +1
    Намеренный вброс документов с целью засветить позиции ненадежных союзников.
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:28
    0
    Кто-нибудь считал, сколько раз слово "утечка" используется в тексте? НЛП, какое-то, право слово... what
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    0
    Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать
    Что-то от этого "европейского чиновника" салом с чесноком несет. Главное компенсировать и желательно в американской валюте. Даже в этом случае хотят что-то выгадать. А опасения "союзников" Сша не напрасны. Сегодня слили по Украине (намерено или нет), завтра по Германии, Франции, Польше... и уже достоверные данные. Будем ждать.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
    0
    По данным издания, в Великобритании, Германии, Евросоюзе, Арабских Эмиратах и Украине ждут от американских властей объяснений по поводу того, как вообще могла произойти подобная утечка и кто за это несёт ответственность.
    И-иии, такие наивные. Чтобы мерикатос перед кем то "объяснялся" - так это просто нонсенс! Особенно для ненужной laughing