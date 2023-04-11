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Минобороны Дании: украинской армии в течение месяца поставим 19 самоходных артиллерийских установок

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Минобороны Дании: украинской армии в течение месяца поставим 19 самоходных артиллерийских установок

Исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что королевство планирует в течение ближайшего месяца осуществить поставки украинской армии 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.


Грядущие поставки боевикам киевского режима 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR были анонсированы еще в январе текущего года.

По словам старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Кристенсена, решение о поставках Украине САУ CAESAR стало "болезненным шагом", лишившим Данию крайне важного необходимого для обороны страны элемента.

В марте текущего года глава датского Минобороны посещал расположенное в Германии предприятие, на котором продолжается подготовка стоявших ранее на вооружении армии Дании танков Leopard 1 к отправке на Украину, и заявил, что ожидает поставку этих вооружений украинской армии уже весной.

Сообщается, что Дания передает Украине все имевшиеся у нее в наличии САУ CAESAR, тем самым практически обезоружив свои вооруженные силы.

САУ CAESAR является колесной 155-мм самоходной гаубицей. Непосредственно сама САУ способна осуществлять транспортировку до 18 снарядов. Как правило, эта артиллерийская установка обслуживается экипажем, состоящим из 5 человек, однако при необходимости эта САУ может управляться подготовленным расчетом всего из трех человек.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:07
    +3
    И у нас до сих пор нормальные дипломатические отношения с Данией?
    А не пора ли их сворачивать?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 10:09
      +2
      согласен. Вообще всеми такими "помощничками" надо снизить уровень дип. отношений, и заморозить контакты.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: svp67
      И у нас до сих пор нормальные дипломатические отношения с Данией?
      А не пора ли их сворачивать?

      Давно пора. Эта палата № 6 издавна чудит, ещё со времён Гамлета. А уж помятуя их героическую оборону своего закутка от Германии, длившуюся аж шесть(!) часов, от таких друзей надо держатся подальше. Вангую: не за горами то время, когда они забыкуют в Датских проливах, особливо в Скагерраке, запрещая нашим судам проход по ним...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:11
    +1
    Странно,а что они теряют?Им поставят те же Цезари.Оборона не пострадает,в деньгах разве что вопрос.А лягушатники наварятся
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:24
    0
    Ну... не ощущают они "Российской агрессии' , что поделаешь.... только байки для электората....
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:25
    +1
    Это же не помощь, а поставка.
    Стало быть - за гроши.
    Ничего личного...
    А самим обороняться?..
    А от кого?!
    И... когда это датчане от кого-то оборонялись?... Я вас умоляю...
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 10:26
    +1
    Помнится, при укладке СП-2 было два маршрута, один из них шел в обход датского Борнхольма. Так его зарубили на корню, визжали что то про охрану природы, так и загнали к острову, в терводы Дании, к месту будущих взрывов. Совпадение?!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +1
    поставки боевикам киевского режима 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR были анонсированы еще в январе текущего года.
    Естественно с разрешения Франции, т.к. это реэкспорт. Не слишком ли часто Дания начала фигурировать при совершении акций во вред России? Взрывы на "СП" в 200 мильной экономической зоне этой страны еще на слуху, а расследования под сукном.