Исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что королевство планирует в течение ближайшего месяца осуществить поставки украинской армии 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Грядущие поставки боевикам киевского режима 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR были анонсированы еще в январе текущего года.
По словам старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Кристенсена, решение о поставках Украине САУ CAESAR стало "болезненным шагом", лишившим Данию крайне важного необходимого для обороны страны элемента.
В марте текущего года глава датского Минобороны посещал расположенное в Германии предприятие, на котором продолжается подготовка стоявших ранее на вооружении армии Дании танков Leopard 1 к отправке на Украину, и заявил, что ожидает поставку этих вооружений украинской армии уже весной.
Сообщается, что Дания передает Украине все имевшиеся у нее в наличии САУ CAESAR, тем самым практически обезоружив свои вооруженные силы.
САУ CAESAR является колесной 155-мм самоходной гаубицей. Непосредственно сама САУ способна осуществлять транспортировку до 18 снарядов. Как правило, эта артиллерийская установка обслуживается экипажем, состоящим из 5 человек, однако при необходимости эта САУ может управляться подготовленным расчетом всего из трех человек.