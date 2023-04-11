В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Об очередной диверсии украинских формирований сообщает ряд российских Telegram-каналов.Как стало известно, беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в ограждение аэропорта. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Но, по счастливой случайности, никто из посетителей и работников аэропорта не пострадал.Отметим, что с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине аэропорт города Белгорода был закрыт. Он давно не работает, поскольку находится в опасной зоне. До границы с Украиной – 35 километров. Атака БПЛА повредила забор и кабель сигнализации.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они изучают особенности повреждений и собирают фрагменты беспилотного летательного аппарата. Ранее стало известно, что в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Победы. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан, так как скопление военнослужащих и военной техники может спровоцировать украинскую сторону на проведение диверсионных актов.Напомним, что территория Белгородской области после начала спецоперации регулярно подвергается нападениям со стороны украинских формирований, которые обстреливают приграничные населенные пункты и проводят различные диверсии против объектов инфраструктуры региона.