Военное обозрение
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В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ

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В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Об очередной диверсии украинских формирований сообщает ряд российских Telegram-каналов.


Как стало известно, беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в ограждение аэропорта. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство. Но, по счастливой случайности, никто из посетителей и работников аэропорта не пострадал.

Отметим, что с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине аэропорт города Белгорода был закрыт. Он давно не работает, поскольку находится в опасной зоне. До границы с Украиной – 35 километров. Атака БПЛА повредила забор и кабель сигнализации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они изучают особенности повреждений и собирают фрагменты беспилотного летательного аппарата. Ранее стало известно, что в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Победы. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан, так как скопление военнослужащих и военной техники может спровоцировать украинскую сторону на проведение диверсионных актов.

Напомним, что территория Белгородской области после начала спецоперации регулярно подвергается нападениям со стороны украинских формирований, которые обстреливают приграничные населенные пункты и проводят различные диверсии против объектов инфраструктуры региона.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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30 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:11
    +12
    Инновационный комплекс ПВО "Забор" стоит на страже аэропорта.
    Ранее стало известно, что в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Победы.

    Разумное решение.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:26
      -13
      Это значит, что украинцы побеждают.
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 10:38
        +3
        Цитата: Гардамир
        Это значит, что украинцы побеждают.


        Болеете? Видения?
        1. КолВизин
          КолВизин Сегодня, 11:33
          -1
          За неимением серьёзных побед, довольствуются малыми перемогами: "хоть немного, но подоsraть соседу".
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:18
        -1
        ....... в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Победы.

        Считаю, что в этом году не до парадов. Можно ограничиться возложением цветов и поздравлением ветеранов, с участием подразделения Преображенского полка . И не задействовать военнослужащих других регионов от своих служебных обязанностей.
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 10:36
      +3
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Инновационный комплекс ПВО "Забор" стоит на страже аэропорта.


      "Железный Овал" или "Железный Прямоугольник"? Есть информация по типу комплекса?
      Средства уничтожения "Профлист" или "Рабица"?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:11
    +12
    Но, по счастливой случайности, никто из посетителей и работников аэропорта не пострадал.
    Аэропорт не работает с начала СВО, какие посетители там могут быть?
    Хуже иное. Сам аэропорт находится на северной окраине Белгорода, а это значит, что этот БПЛА смог обойти линию ПВО города Белгород
    1. Sergey_Brud
      Sergey_Brud Сегодня, 10:23
      +3
      Военно-транспортные самолёты летаю постоянно от туда и туда. Посетители это не обязательно гражданские лица.
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:13
      0
      БПЛА мог быть запущен с любого места
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:13
    +6
    Пока не будет полностью и окончательно ликвидировано нацистское, неизлечимо русофобское государство Украина - мира не будет, обстрелы всех приграничных регионов РФ не прекратятся.

    Когда эта простая истина наконец дойдёт до мозгов высшего руководства РФ и оно поставит эту политическую цель перед войсками РФ?!
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:26
      -4
      А вот не надо было создавать такое государство. А то сначала создают гомункула, а потом пытаются его уничтожить. Это просто бесчеловечно.
      1. Chem1st
        Chem1st Сегодня, 10:34
        +2
        Бесчеловечно по отношению к гомункулу?! По мне, так это акт милосердия - добить, чтоб не мучил себя и окружающих.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:34
        +1
        Вы зря тронули То Государство..По большому счету мы живы только потому,что существовало То Государство.Все вопросы к Нынешнему Государству и его руководителям.Тридцать лет не замечали и поддерживали этот режим на Украине
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 11:22
          0
          Ну, вообще то разногласия появились со времён президента Ющенка (примерно 2008 год), когда при нем активно стала раскручиваться тема голодомора и вина в этом России.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 11:27
        0
        Катя_Иванова .....А то сначала создают гомункула, а потом пытаются его уничтожить.

        Многое чего не надо было делать. Следует сказать спасибо мудрейшему вождю всех народов тов. Ульянову (Ленину), ВКП (б), тов. Сталину и "построителю" коммунизма тов. Хрущеву Никитке.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:37
      +4
      Цитата: AlexKruglov1976
      Когда эта простая истина наконец дойдёт до мозгов высшего руководства РФ и оно поставит эту политическую цель перед войсками РФ?!


      Недавно Матвиенко на вопрос Зарубина - "почему мы им верили" с простодушной улыбкой ответила - "наверно, душа у нас такая." Т.е. для объяснения непростой ситуации, в которой оказалась страна, коллективное "нас обманули" стало нормой, как будто они тетки на завалинке. Я не знаю, в какие мозги и что там дойдет, а если дойдет, сделают ли правильные выводы.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:43
        +2
        Недавно Матвиенко на вопрос Зарубина - "почему мы им верили" с простодушной улыбкой ответила - "наверно, душа у нас такая."

        Пора уже во властных коридорах разобраться с их душами, уроженцев украины. Матвиенко родилась в Шепетовке.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 11:35
          0
          В Верхней палате Парламента ( Совете Федераций) вообще не понятно кто там сидит и как они туда попадают, что в последствии кое-кого из них арестовывали прямо в зале заседаний.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:14
    +11
    После года бездарных решений ничему удивляться не приходится. request
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:17
    +2
    Странно как то это все. То березки вырастают на пути самолётов, то забор вдруг мешает лететь беспилотнику. Это все не спроста.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: nellyjuri
      То березки вырастают на пути самолётов, то забор вдруг мешает лететь беспилотнику.

      Там еще море жестких электро-магнитных волн им здорово жизнь портят...)))
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:24
      0
      Высота забора выше предельного потолка полёта БПЛА.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:22
    +2
    Ранее стало известно, что в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Победы.

    Парад Победы надо проводить после победы, а не во время войны.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:30
      -1
      Эти могут присосаться к победе на Куликовом поле, лишь показать насколько они эффективней коммунистов. К их сожалению 9 мая победили все таки коммунисты, а не либералы.
  7. Комментарий был удален.
  8. next322
    next322 Сегодня, 10:24
    +2
    Ранее стало известно, что в Белгороде не будет проводиться традиционный парад Побед
    да его в этом году нигде не стоит проводить....армии и государству должно быть не до парадов,в такое смутное время...парадные генералы и адмиралы в СВО показали себя не с лучшей стороны
  9. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 10:28
    0
    вот еще новый девайс в рядах всу видео испытаний сие девайса в телеге гуляет


    Украина идёт дальше в области применения малых БПЛА.
    На видео представлены испытания сброса шрапнельного боеприпаса с fpv дрона, который обычно сейчас используется как камикадзе.
    По заявленным характеристикам боеприпас имеет механический носовой накольник, диаметр корпуса – 63 мм,
    вес в полностью собранном виде составляет ~800 г.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:30
    -2
    В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ

    Военнослужащему Забору выписать премию и повысить в звании! winked
    P.s. Видимо рэб не забыли включить.
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 10:40
    +2
    Только уничтожение Украины. Вариантов больше нет.
  12. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 11:15
    0
    Парад проведём когда разнесём, а так подождём подточим снаряды, они ребятам нужнее.
  13. Kusja
    Kusja Сегодня, 11:15
    -1
    А на этом участке что, погранцв нет? Что ещё за диверсанты?