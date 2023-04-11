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Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев

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Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович сделал очередное резонансное заявление. На этот раз речь идёт о «ядерном статусе Украины».

По словам Арестовича, «Украина могла бы восстановить свой ядерный статус примерно за 6-9 месяцев».

Экс-советник офиса Зеленского:

Но мы таким образом нарушим международные договора. А мы же за их соблюдение воюем.

Оказывается, Украина воюет «за соблюдение международных договоров». То есть, и за защиту прав национальных меньшинств, и за свободу вероисповедания, и за борьбу с нацизмом, и за предоставление возможности работы в стране политической оппозиции, и против политических репрессий…

Арестович:

Тут такой вопрос: нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной с цивилизованным поведением, выступающей за нацию в рамках общечеловеческих трендов?

Видимо, именно такой «общечеловеческий тренд» вчера продемонстрировали радикалы, которые пытались сорвать крестный ход православных верующих и которые выкрикивали проклятия в адрес стариков и женщин с детьми, шедшими к молитве в Киево-Печерскую лавру.

Арестович:

У нас такое положение, что нам лучше быть приверженцами международных норм и правил.

Напомним, что несколько месяцев назад Арестович был уволен с поста советника офиса президента Украины за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепропетровске был поражён в результате работы собственной (украинской) системы ПВО.

Свои заявления о ядерном оружии Арестович делал в свитере с его собственными словами «Две-три недели», ставшие мемом. В связи с этим пользователи предложили ему подготовить свитер и с другой надписью: «Шесть-девять месяцев».
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28 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:15
    +3
    По этой сытой роже, давно могилизация скучает.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
      +1
      nellyjuri (Юрий Татаров)
      Сегодня, 10:15
      НОВЫЙ
      +2
      По этой сытой роже, давно могилизация скучает.

      Арестович:
      Тут такой вопрос:
      комментировать укронацистского тролля нет смысла.(тролль -человекоподобное мифическое существо из скандинавской мифологии. ... Вика)
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:15
    +3
    Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев
    "Бодливой корове Господь Бог рогов не дает..." Русская народная пословица
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:25
      0
      Все дело в том,что определенные возможности у них есть.И я думаю,что втихую они занимаются.В Харькове и Киеве есть и ученые по этой тематике и кой какое оборудование.Вопрос в материале.Я нп знаю,есть ли что в хранилищах Чернобыля,но при работе РБМК плутоний нарабатывается точно.Правда дальнейшая технология достаточно сложна по выработке нужного количества оружейного плутония.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 10:56
        +1
        Собрать ядерный заряд это не просто 12кг плутония накопить, нужно ещё механизм сжатия сделать, бериллиевую сферу со взрывчаткой, управление подрывом, чтоб все заряды на сфере одновременно сработали, это так, на вскидку, спецы, думаю, не менее сотни критически необходимых назову, ихо есть на окраине? Заводы, где всё это будет делаться? Материалы? А гундеть, как говориться, не мешки ворочать
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:11
          0
          Собрать ядерный заряд это не просто
          Я знаю, как этого избежать. Надо сделать мову вторым государственным языком в РФ и украинцы нас пожалеют. Все фамилии срочно переделываем с окончанием на "о" и "ук". Пойду успокою Мурашко и Матвиенко, у них всё в порядке. laughing
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:46
      +1
      Арестович: -Украина могла бы восстановить свой ядерный статус примерно за 6-9 месяцев

      Здесь ключевое- Бы. Республика вышедшая из состава Союза без гос. долгов, с огромным военным, научным, промышленным и сельским потенциалом, к чему пришла, к тому пришла. Хотя у нас (в РФ) с этим тоже не все безоблачно. Комментарии излишни.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: svp67
      "Бодливой корове Господь Бог рогов не дает..."

      hi
      Тут дело не в договорах о выполнении которых так печется сей укроп. Наличие даже одного ядерного боеприпаса у бандерлогов не оставит иного выбора российскому руководству как применить ТЯО в количестве, достаточном для "купирования" ядерной угрозы. Что приведет при множестве негативных и просто ужасных факторов будет иметь и, по крайней мере, один позитив: уничтожение Зелени и его своры, в том числе и Арестовича.
  3. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 10:18
    +2
    "В ставке Гитлера все малахольные" (с)
    И что самое интересное, евро и амеро тридварасы могут закрыть на это глаза.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:18
    +3
    ЯО в руках этих утырков, хуже обезьяны с гранатой.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:19
    +7
    Если Путин пойдёт на новое временное перемирие по текущей ЛБС - прогноз Арестовича сбудется: Украина получит свое ядерное оружие и средства его доставки, части НАТО официально вступят на территорию Украины, военные базы США и ФРГ будут развёрнуты в Харькове, Сумах, Чернигове, базы ВМС США будут размещены в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне.
    И никакими глубокими озабоченностями МИД РФ не сможет этому помешать.

    На Украине нацистский режим окончательно уничтожит всё русское.
    И это будет подлинная катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.

    Поэтому выход у РФ только один - отбить наступление ВСУ, перейти в масштабное воздушное и наземное контрнаступление, взять Киев, Харьков, Екатеринослав, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу несмотря на любые визги США и НАТО.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:23
      -2
      Если Путин пойдёт на новое временное перемирие
      Еще радоваться будет, всем объяснят что это победа, просто альтернатива уже год как не просматривается.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:26
        0
        Объяснить можно всё, что угодно, но вот обстрелы со стороны Украины приграничных регионов РФ эти объяснения не прекратят.
        Выход тяжёл и кровав, но он один - полный и безжалостный разгром ВСУ и выход Вооружённых Сил РФ на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:28
          -5
          но вот обстрелы со стороны Украины приграничных регионов РФ эти объяснения не прекратят.
          Прекратят на время.
          Выход тяжёл и кровав, но он один - полный и безжалостный разгром ВСУ
          Если бы это было реалистично, это бы уже случилось. После контрнаступления всу посмотрим кто с какими позициями выйдет на переговоры.
          1. AlexKruglov1976
            AlexKruglov1976 Сегодня, 10:30
            +1
            Это бы случилось уже в 2022 году, если бы руководство РФ действовало бы по Сталинской формуле: "всё - для фронта, всё - для победы", а не клевало бы как курочка по зернышку.
            Всем известна судьба куриц - в суп.
            Мы хотим в суп?
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 10:21
    +1
    Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев

    Ну, это только при условии, что удастся прожить первые три недели после начала дерганий по ядерной программе.
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:26
    0
    Вилами по воде писано. У них нет на это ни ресурсов,ни генерации, ни свободных мощностей хим.предприятий. Даже чтобы сделать бомбу "пушечного типа" нужно овер_дохрена стабильной генерации и центрифуг , такой проект невозможно скрыть в принципе и крайне сложно-долго-затратно рассредотачивать .
    Для плутошки им пришлось бы потеть не меньше , подготовка к такой деятельности была бы не менее заметна - и по хим.предприятиям бы "прилетело" какими-нибудь "Кинжалами" . Да и по сферической равномерной детонации тоже все на коленке не делается - то ,что у них есть специалисты и какие-то доки по этой тематике ,вовсе не значит что они могут на коленке изготовить такую штуку с приближающейся к 100% эффективностью.
    Этот проект потребовал бы адову кучу денег ,помимо всего прочего .
    Исключено ,одним словом.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:33
      +1
      Но отверточную сборку им по силам наладить?
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:30
    -1
    По словам Арестовича, «Украина могла бы восстановить свой ядерный статус примерно за 6-9 месяцев»


    Врет. Максимум - пара недель. За 6-9 месяцев они могут организовать пилотируемую экспедицию к Проксиме Центавра.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:31
    +2
    Как известно - бомбу можно сварганить либо урановую, либо плутониевую.. Для первой - нужны центрифуги в товарных количествах. И - долго-долго крутить в них уран. Для второй - радиохимический завод, дабы экстрагировать из свежевытащенных дико фонящих сборок плутоний.

    Ни центрифуг, ни завода в Цэгабонии нет и не будет по определению. Я уж молчу про то, что даже их имея есть огромная куча трудно решаемых вопросов. Так что - ежели бомба у шумеров таки появится, её происхождение будет предельно очевидно..
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    +1
    Но мы таким образом нарушим международные договора. А мы же за их соблюдение воюем.
    После этих слов Арестович возгордился сам собою. Так похвалить нацистский режим может только он и отдельные западные СМИ. Забыл добавить, что еще воюют конечно и за европейское безоблачное будущее.
    пользователи предложили ему подготовить свитер и с другой надписью: «Шесть-девять месяцев»
    Странно почему украинская публика отнеслась к этому критически? Или восторг постоянными "перемогами" стал проходить?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:51
    +1
    Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев
    . Собрать пару, тройку ядерных зарядов, смогут, особых сложностей там нет, научная и прочая база у них есть... а дальше что???
    1. мазута
      мазута Сегодня, 11:04
      0
      Тут пару дней назад ракету от "грома"сбили под Феодосией.Примерно 400 км пролетела.А если из харьковской области в сторону Москвы запустят пусть "грязную"бомбу на этом носителе?Что тогда делать будем?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:38
      0
      Из чего собрать-то? Нужен либо оружейный уран либо плутоний. А они - на дороге не валяются..
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:52
    +1
    То есть, и за защиту прав национальных меньшинств, и за свободу вероисповедания, и за борьбу с нацизмом

    Каждый раб воюющий за своего рабовладельца, кричит, что он воюет за свою свободу (такая уж логика раба).
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:52
    -1
    А у 404 есть промышленность для обогащения ЯТ? Или насыпать отходов в ракету из отходов АЭС?
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:52
    +1
    Сроки интересные, 6 месяцев - недоношенный, 9 месяцев - полноценные роды.... Здесь только стоит уповать на разведчиков-гинекологов.
  15. Prapor
    Prapor Сегодня, 11:25
    0
    а так это получается у нацистов новая мечта что ли? любыми способами постараться сделать ядерную пустыню между Россией и европой, недоставайся же ты никому, так как на поле боя видимо победить не смогут, надо нагадить как можно больше и масштабнее