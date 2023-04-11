Арестович: Украина могла бы восстановить ядерный статус за 6-9 месяцев

Но мы таким образом нарушим международные договора. А мы же за их соблюдение воюем.

Тут такой вопрос: нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной с цивилизованным поведением, выступающей за нацию в рамках общечеловеческих трендов?

У нас такое положение, что нам лучше быть приверженцами международных норм и правил.

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович сделал очередное резонансное заявление. На этот раз речь идёт о «ядерном статусе Украины».По словам Арестовича, «Украина могла бы восстановить свой ядерный статус примерно за 6-9 месяцев».Экс-советник офиса Зеленского:Оказывается, Украина воюет «за соблюдение международных договоров». То есть, и за защиту прав национальных меньшинств, и за свободу вероисповедания, и за борьбу с нацизмом, и за предоставление возможности работы в стране политической оппозиции, и против политических репрессий…Арестович:Видимо, именно такой «общечеловеческий тренд» вчера продемонстрировали радикалы, которые пытались сорвать крестный ход православных верующих и которые выкрикивали проклятия в адрес стариков и женщин с детьми, шедшими к молитве в Киево-Печерскую лавру.Арестович:Напомним, что несколько месяцев назад Арестович был уволен с поста советника офиса президента Украины за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепропетровске был поражён в результате работы собственной (украинской) системы ПВО.Свои заявления о ядерном оружии Арестович делал в свитере с его собственными словами «Две-три недели», ставшие мемом. В связи с этим пользователи предложили ему подготовить свитер и с другой надписью: «Шесть-девять месяцев».