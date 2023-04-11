Военное обозрение
Войти Регистрация

На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в госизмене

14
На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в госизмене

Уже больше года идет специальная военная операция на Украине. Однако борьба ведется не только на передовой в зоне проведения СВО, но и в глубоком тылу, где противник пытается нанести урон интересам России.


Как стало известно, в Сахалинской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан российский гражданин, которого подозревают в госизмене. Данную информацию распространило пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

Согласно сообщению ведомства, операцию по задержанию подозреваемого совместно провели сотрудники погрануправления ФСБ и УФСБ России по Сахалинской области. Задержанный мужчина планировал перебраться на Украину через третьи страны для того, чтобы на стороне ВСУ воевать против российских войск, отмечается в сообщении погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

По информации распространенной пресс-службой ведомства, в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям – ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению» и ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По последней статье мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 рублей.
Использованы фотографии:
YouTube/скриншот видео
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc
    frruc Сегодня, 11:07
    0
    .....мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 рублей.

    Это хорошо, что спец.службы работают. Наказание должно быть максимально жестким. Следовало бы кроме всего ввести лишение гражданства .
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: frruc
      Следовало бы кроме всего ввести лишение гражданства .

      Законопроект уже рассматривается в госдуме. hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:24
        -1
        Он касается ПРИОБРЕТЕННОГО гражданства,а не от рождения.Так что если этот утырок,когда либо перехал сюда и получил гражданство,то ему может грозить.Вообще я не понимаю половинчатость закона.Это должно коснутся ВСЕХ,кого уличили в госизмене
    2. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: frruc
      Наказание должно быть максимально жестким. Следовало бы кроме всего ввести лишение гражданства .

      Да. 20 лет - это должно быть минимальным сроком. А если успел принести ущерб реальный Родине, то пожизненно или к бандере...
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 11:29
        0
        А экономический ущерб Родине должен входить в этот закон? Или это другое?
    3. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 11:38
      0
      И наказание должно быть неотвратимым!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    +1
    Походу, через Китай, Индию и далее хотел на велике с флагом окраины прокатиться..... Острогов и на острове хватает, еще А.П. Чехов писал.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:09
    -1
    наверно за деньги продался. хуже гораздо если "идейный".... хотя по-большому счету один чорт....
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:09
    0
    Задержанный мужчина планировал перебраться на Украину через третьи страны для того, чтобы на стороне ВСУ воевать против российских войск,
    И зачем задержали? Уехал бы на Украину и там его бы грохнули. А теперь суди, корми, а эта... выйдет за хорошее поведение через 5 лет... request и будет гадитьььь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:10
      0
      да вроде за измену по УДО не выпускают. или я путаю?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 11:15
        0
        Цитата: Nexcom
        да вроде за измену по УДО не выпускают?

        Все возможно, тем более у нас, при наличии пятой колонны. request
        1. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 11:26
          0
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: Nexcom
          да вроде за измену по УДО не выпускают?

          Все возможно, тем более у нас, при наличии пятой колонны. request

          Да уж. Смотря кто рулить страной будет. Вон Никита реальных бандеровцев с руками по шею в крови выпустил...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +2
    Сколько же еще моральных уродов бродит по российским просторам? А сколько въехало под видом беженцев и готовы вредить России на ее территории. Поэтому российским спецлужбам работы хватает и выполняют они ее хорошо.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:29
    0
    Позорище ! Мне вдвойне стыдно за это 4М0 ! Ведь я с Сахалина ! Я могу негативно относиться к правящему в России режиму власти, но при этом я никогда не буду против России,своего народа,своей армии !