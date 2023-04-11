На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в госизмене

Уже больше года идет специальная военная операция на Украине. Однако борьба ведется не только на передовой в зоне проведения СВО, но и в глубоком тылу, где противник пытается нанести урон интересам России.Как стало известно, в Сахалинской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан российский гражданин, которого подозревают в госизмене. Данную информацию распространило пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.Согласно сообщению ведомства, операцию по задержанию подозреваемого совместно провели сотрудники погрануправления ФСБ и УФСБ России по Сахалинской области. Задержанный мужчина планировал перебраться на Украину через третьи страны для того, чтобы на стороне ВСУ воевать против российских войск, отмечается в сообщении погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.По информации распространенной пресс-службой ведомства, в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям – ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению» и ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По последней статье мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 рублей.