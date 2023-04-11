Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» Россией применительно к Курилам

Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. И несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией

Японское Министерство иностранных дел опубликовало ежегодный программный документ государственной внешнеполитической стратегии под названием «Синяя книга дипломатии». В нем с 1957 года публикуются отчеты о дипломатической работе правительства и прописываются основные векторы взаимоотношений Японии с другими странами на международной арене.В «Синей книге дипломатии» на 2023 год Япония вновь использовала фразу о «незаконной оккупации северных территорий». Такую формулировку Токио применяет в отношении некоторых островов Южных Курил, входящих в состав РФ. В документе заявлено, что самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях.— сказано в программном заявлении МИД Японии.Определение «оккупированные территории» было возвращено в официальный обиход японской дипломатии в прошлом году на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Токио в связи с поддержкой японским правительством западных антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. В последний раз такая формулировка в «Синей книге дипломатии» присутствовала в издании от 2011 года.При этом японское правительство намерено и дальше придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией, но только «после разрешения территориальной проблемы». Кроме того, в документе выражается надежда на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов и сожаление по поводу отказа Москвы от переговоров на эту тему.Позиция России по государственной принадлежности «спорных» островов Южных Курил остается неизменной. Последние изменения в Конституции РФ, в частности, запрещают какие-либо отторжения территорий в пользу других государств. В настоящее время дипломатические переговоры между Москвой и Токио по этому и другим спорным вопросам, включая заключение мирного договора, прекращены из-за антироссийской позиции японских властей. В этом году Москва не продлила с Токио соглашение на право рыболовства в наших территориальных водах близ Курильской гряды и вышла из диалога о налаживании совместной с Японией хозяйственной деятельности на островах.Еще один пример того, как считающееся суверенным государство, примкнув к так называемой антироссийской западной коалиции, наносит политический, экономический и национальный вред своим интересам в угоду Вашингтону.