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Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» Россией применительно к Курилам

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Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» Россией применительно к Курилам

Японское Министерство иностранных дел опубликовало ежегодный программный документ государственной внешнеполитической стратегии под названием «Синяя книга дипломатии». В нем с 1957 года публикуются отчеты о дипломатической работе правительства и прописываются основные векторы взаимоотношений Японии с другими странами на международной арене.


В «Синей книге дипломатии» на 2023 год Япония вновь использовала фразу о «незаконной оккупации северных территорий». Такую формулировку Токио применяет в отношении некоторых островов Южных Курил, входящих в состав РФ. В документе заявлено, что самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях.

Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. И несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией

— сказано в программном заявлении МИД Японии.

Определение «оккупированные территории» было возвращено в официальный обиход японской дипломатии в прошлом году на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Токио в связи с поддержкой японским правительством западных антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. В последний раз такая формулировка в «Синей книге дипломатии» присутствовала в издании от 2011 года.

При этом японское правительство намерено и дальше придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией, но только «после разрешения территориальной проблемы». Кроме того, в документе выражается надежда на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов и сожаление по поводу отказа Москвы от переговоров на эту тему.

Позиция России по государственной принадлежности «спорных» островов Южных Курил остается неизменной. Последние изменения в Конституции РФ, в частности, запрещают какие-либо отторжения территорий в пользу других государств. В настоящее время дипломатические переговоры между Москвой и Токио по этому и другим спорным вопросам, включая заключение мирного договора, прекращены из-за антироссийской позиции японских властей. В этом году Москва не продлила с Токио соглашение на право рыболовства в наших территориальных водах близ Курильской гряды и вышла из диалога о налаживании совместной с Японией хозяйственной деятельности на островах.

Еще один пример того, как считающееся суверенным государство, примкнув к так называемой антироссийской западной коалиции, наносит политический, экономический и национальный вред своим интересам в угоду Вашингтону.
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:46
    +2
    Синяя книга для чтения в синей яме. Нехай и дальше пишут, прочтем.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Uprun
      Синяя книга для чтения в синей яме.

      Синюю книгу, в синей яме и в синих очках, прочитать нельзя.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:07
        0
        А если и сам ещё синий - вообще без шансов lol
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:49
      +2
      Цитата: Uprun
      Синяя книга для чтения в синей яме. Нехай и дальше пишут, прочтем.

      Японцам нужно с Украиной и Сирией создать "клуб обиженных", будут там друг другу ныть на "незаконно оккупированные территории", которые они про...фукали в результате своей собственной агрессивной политики в отношении соседей.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:31
        0
        Вашингтону нужен 2-ой фронт с Россией на Дальнем Востоке + ослабление Китая.
        Вот японские нацисты в правительстве Японии под американскую дудку и бесятся!

        В Токио японские нацисты свои антироссийские "права" перед Россией постоянно качают!
        А японские власти именно удобный случай для нападения Японии на Россию по приказу из Вашингтона только и ждут и свои ВС Японии пока усиленно укрепляют.
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:52
      +1
      А почему сразу синяя а не голубая? У них же толерантность и лгбт процветает..
  2. Комментарий был удален.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:48
    +1
    Определение «оккупированные территории» было возвращено в официальный обиход японской дипломатии в прошлом году

    А то что Япония оккупирована американцами с 1945 года, японский МИД как всегда не упомянул. Даже что американцы сбросили на Японию две атомные бомбы, в Японии не говорят, кто их сбросил
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:51
      +3
      Говорят то что хозяин приказал. Япония вообще незаконно и не демократически отсоеденилась от Китая)
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:50
    +1
    Слава камикадзе не даёт японцам покоя... Интересно сколько мегатон топят непотопляемый авианосец?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:08
      0
      Если в Фудзи уронить - может быть интересный эффект
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:53
    +1
    наносит политический, экономический и национальный вред своим интересам в угоду Вашингтону.
    Япония ввела новые санкции, пришел отказ по оплаченным сделкам ! А нашу нефть до себе тащат и выходить из проекта Сахалин-2 категорически не хотят ! Самураи переделанные !
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:55
    0
    Оказывается Китай, у которого свои споры с Японией по о. Сенкаку, официально придерживается японского суверенитета на Курилы. Впрочем, нам есть чем ответить Китаю по его претензиям на о-ва в Ю-Китайском море, где ему противостоят Вьетнам, Филиппины и Малайзия. winked
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет.
    Даже так? Давненько по сопатке не получали, аж 78 лет. Может пора попросить из "Сахалина-2"?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:35
      0
      Может пора попросить из "Сахалина-2"?
      Мы в такой просьбе будем вторыми, если не третьими... США и ЕС тоже просят Японию уйти из "Сахалин 2 и "не спонсировать агрессора на Украине своими деньгами за газ". wink
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Оказывается Китай, у которого свои споры с Японией по о. Сенкаку, официально придерживается японского суверенитета на Курилы
    Отстали от жизни, либо специально вводите в заблуждение. Действительно в 1964 г Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по Курилам, но с тех пор Китай не обсуждал эту проблему и обходил ее стороной. Си Цзиньпин заявил, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по данному вопросу, т.е. будет сохранять нейтралитет.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:32
      0
      Отстали от жизни, либо специально вводите в заблуждение
      Да, я читал про такую формулировку со стороны Китая. Но хотелось бы посмотреть на их географические карты, как они обозначают принадлежность Курил. И можно глянуть как мы обозначаем те же Спратли, Сенкаку. Нейтралитет Китая в таком раскладе, больше говорит против нас в этом вопросе.
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:08
    +1
    . В этом году Москва не продлила с Токио соглашение на право рыболовства в наших территориальных водах близ Курильской гряды

    Вот это правильно. Японцы без рыбы не могут жить и в общем то, одна из главных причин, почему им нужны эти Острава, это огромные запасы рыбы в прибрежных водах. А вот балалайку им, а не Курилы.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 11:11
    +1
    "Вы нам ещё за Хоккайдо ответите!!"@