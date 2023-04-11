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МИД РФ: Своим сближением с НАТО Молдова рискует утратить свой суверенитет

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МИД РФ: Своим сближением с НАТО Молдова рискует утратить свой суверенитет

За счёт дальнейшего расширения альянса, Запад продолжает продавливать политику «скрытого» неоколониализма на постсоветском пространстве, втягивая в свои геополитические игры и Молдавию. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, заявившего о том, что североатлантический блок по просьбе Кишинёва готов оказать ему всю необходимую финансовую и политическую поддержку ради «сдерживания российской агрессии».


Напомнила она и о последствиях углубления сотрудничества некоторых государств с НАТО, особенно громкие обещания «поддерживать» их в «борьбе» с Россией, что неизбежно приводило к цветным революциям, узурпации власти, политической нестабильности и экономическому кризису в этих странах.

Речь здесь идёт, в частности, о государствах на постсоветском пространстве, которое НАТО рассматривает в качестве некоего плацдарма с целью проведения конфронтации с нашей страной на геополитическом уровне. К большому сожалению, приходится констатировать, что именно Молдавия как нельзя лучше подходит на эту роль

– написала Захарова в своём комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также, подчеркнула она, правящая в республике партия [Партия «Действие и солидарность»], вовсе не считаясь с мнением своих граждан, умышленно наращивает сотрудничество с евроатлантическими структурами, посягая на Основной закон страны, в котором чётко закреплён нейтралитет.

Мария Захарова:

Особенно нелепо выглядит так называемое «укрепление» сотрудничества Кишинёва с североатлантическим альянсом на фоне ситуации в соседней Украине, поскольку кризис в этой стране также был спровоцирован ввиду безответственной политики расширения блока

В то же время российский дипломат выразила надежду на то, что в Республике Молдова (РМ) всё же есть ещё политические силы, которые прекрасно осознают, что своим сближением с НАТО, страна рискует утратить свой суверенитет.

Напомним, что согласно различным опросам, проведённым в РМ, большинство граждан выступают решительно против вступления своей страны в НАТО, равно как и её выхода из СНГ. При этом люди открыто заявляют о том, что хотят иметь дружеские и добрососедские отношения с Россией, чего явно не скажешь о действующей власти, обещающей своему народу «золотые горы» при «вступлении» в ЕС.
Использованы фотографии:
Официальная страница МИД Молдовы в соцсетях
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13 комментариев
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  1. 76СССР
    76СССР Сегодня, 12:38
    +2
    О каком суверенитете речь? Нельзя утратить то, чего нет...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:43
      +2
      МИД РФ: Своим сближением с НАТО Молдова рискует утратить свой суверенитет

      М. Санду & Co никакой суверенитет не нужен. Сама она и ее кабинет министров не способны ни на что, кроме как быть чьим-то придатком, да и молдаване, похоже не против. Теперь ложатся штабелями под Румынию и НАТО.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:01
        0
        МИД РФ: Своим сближением с НАТО Молдова рискует утратить свой суверенитет

        У Р.Молдова национального суверенитета уже давно нет!
        А "соросиха" Майя Санду поставлена Фондом Сороса" в президенты Р.Молдова с целью поглощения Молдовы Румынией, которая является членом НАТО.

        Румынизация молдован и всей Р.Молдова под руководством РУМЫНСКОЙ гражданки Майи Санду идёт в стране полным ходом, начиная уже с ПРИЗНАНИЯ РУМЫНСКОГО языка соседнего государства единственным ГОСУДАРСТВЕННЫМ языком Р.Молдова.

        Р.Молдова шагает по следам Укрорейха нацистского киевского режима в лице ставленников Вашингтона, Лондона, Беррлина, Парижа и Тель-Авива в лице евреев Порошенко и Зеленского.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    +1
    Один проект закрывается, другой на подходе. Запад надеется, что Россия пупок надорвет..... От молдован ничего не зависит...., ничего личного, только бизнес. Окраинцы вон тоже не хотели....., но ведь смирились и терпят..... Под рукой пока никого подходящего нет...., Казахстан еще не созрел для ЕС.....Ничего личного...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:48
      +2
      Казахи могли бы быстро созреть. Только вот нет общих границ с европой, логистика поставок оружия плохая у них.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +1
    Своим сближением с НАТО Молдова рискует утратить свой суверенитет
    А стоит ли каждый раз предупреждать о возможных последствиях тех кто на задних лапках стоит и на цирлах бегает перед Европой. Тем более, что понятие суверенитет и Молдова сегодня не совместимы. Они уже телом и душой в Румынии.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:47
    +1
    А он у нее был,суверенитет то? Как на вхождение в румынию нацелились,так и кончился он.
  5. Million
    Million Сегодня, 12:55
    +3
    Плохо работает Кремль с руководителями бывших братских республик.
    Очень плохо работает!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:54
      0
      Million....Кремль с руководителями бывших братских республик.

      Бывшим республикам нужно от РФ- получение кредитов, желательно безвозвратных и рынок сбыта своих товаров, а другого им мы ничего не можем дать. Вот и весь сказ.
      1. Million
        Million Сегодня, 14:01
        0
        А США им даст большего?Они вообще кому то что то давали?
  6. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:58
    +1
    своим сближением с НАТО страна рискует утратить свой суверенитет

    Да он (суверенитет) им, похоже, и не особо интересен
  7. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:02
    +1
    Определяющая основа нации, это язык, официально нет уже молдавского языка, о каком суверенитете может идти речь. Да и все руководящие должности в Молдавии занимают румынские граждане. Моё личное мнение Молдавия , как государство, доживает последние годы, процесс не обратим, да и большинство молдован уже имеют румынские паспорта.
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:03
    0
    У меня как то не особо есть сомнения,что Молдавия свою зависимость от США потеряют. И то что они будут втянуты в эту войну тоже. Вопрос только когда.