Речь здесь идёт, в частности, о государствах на постсоветском пространстве, которое НАТО рассматривает в качестве некоего плацдарма с целью проведения конфронтации с нашей страной на геополитическом уровне. К большому сожалению, приходится констатировать, что именно Молдавия как нельзя лучше подходит на эту роль

Особенно нелепо выглядит так называемое «укрепление» сотрудничества Кишинёва с североатлантическим альянсом на фоне ситуации в соседней Украине, поскольку кризис в этой стране также был спровоцирован ввиду безответственной политики расширения блока

За счёт дальнейшего расширения альянса, Запад продолжает продавливать политику «скрытого» неоколониализма на постсоветском пространстве, втягивая в свои геополитические игры и Молдавию. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, заявившего о том, что североатлантический блок по просьбе Кишинёва готов оказать ему всю необходимую финансовую и политическую поддержку ради «сдерживания российской агрессии».Напомнила она и о последствиях углубления сотрудничества некоторых государств с НАТО, особенно громкие обещания «поддерживать» их в «борьбе» с Россией, что неизбежно приводило к цветным революциям, узурпации власти, политической нестабильности и экономическому кризису в этих странах.– написала Захарова в своём комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Также, подчеркнула она, правящая в республике партия [Партия «Действие и солидарность»], вовсе не считаясь с мнением своих граждан, умышленно наращивает сотрудничество с евроатлантическими структурами, посягая на Основной закон страны, в котором чётко закреплён нейтралитет.Мария Захарова:В то же время российский дипломат выразила надежду на то, что в Республике Молдова (РМ) всё же есть ещё политические силы, которые прекрасно осознают, что своим сближением с НАТО, страна рискует утратить свой суверенитет.Напомним, что согласно различным опросам, проведённым в РМ, большинство граждан выступают решительно против вступления своей страны в НАТО, равно как и её выхода из СНГ. При этом люди открыто заявляют о том, что хотят иметь дружеские и добрососедские отношения с Россией, чего явно не скажешь о действующей власти, обещающей своему народу «золотые горы» при «вступлении» в ЕС.