Южнокорейская пресса: Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула по каналам спецсвязи

Власти Северной Кореи уже на протяжении четырех дней не отвечают на звонки от правительства Южной по специальным каналам связи. Как правило, Пхеньян и Сеул связываются по правительственным линиям коммуникаций дважды в день. Эксперты считают, что такой шаг со стороны правительства КНДР может быть вызван сближением Южной Кореи и США в оборонной сфере.Как сообщает южнокорейское издание Arirang News, в Сеуле предполагают одностороннее отключение каналов связи со стороны правительства КНДР. В министерстве объединения страны заявили, что готовы рассмотреть все возможные варианты ответа и намерены продолжить внимательно мониторить ситуацию.По мнению южнокорейских политических экспертов, подобное игнорирование попыток выйти на связь является еще одним способом властей Северной Кореи послать своеобразное предостережение правительствам Соединённых Штатов и Южной Кореи и выразить свое неудовольствие возрастающим уровнем сотрудничества между двумя странами, в частности, в сфере взаимодействия в области безопасности и проведения совместных военных учений.При этом эксперты предполагают, что подобные меры не следует рассматривать, как решимость правительства Северной Кореи предпринять сколько-нибудь значимые ответные меры или провокации, поскольку в данном случае речь идет лишь о предупреждении.Также сообщается, что этот случай прерывания связи более, чем на сутки, не является первым за период времени после восстановления линии связи в октябре 2021 года. Ранее Пхеньян уже более, чем на два месяца отключал канал коммуникации в знак протеста против совместных корейско-американских военных учений.