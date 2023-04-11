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Европейская организация по безопасности аэронавигации дала прогноз по полетам над Украиной

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Европейская организация по безопасности аэронавигации дала прогноз по полетам над Украиной

Самолеты в воздушном пространстве Украины не будут летать до 2029 года. Такой прогноз дала Европейская организация по безопасности аэронавигации, анализируя ситуацию с авиасообщением с Украиной.


Как отмечается в сообщении организации, введенные в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии ограничения будут действовать до 2029 года. Сами ограничения связаны со стремлением авиаперевозчиков избежать рисков, связанных с боевыми действиями на Украине.

Отметим, что гражданское авиасообщение с Украиной было прекращено практически сразу после начала специальной военной операции российских вооруженных сил. Когда ВС РФ начали боевые действия в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье, крупнейшие авиаперевозчики прекратили воздушное сообщение с Украиной, опасаясь связанных с боевыми действиями рисков для самолетов, экипажей и пассажиров.

Также было принято решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, Россией и Молдавией как странами, находящимися в непосредственной близости от украинской границы. В России был закрыт целый ряд аэропортов в приграничных районах, включая такие важные аэропорты как Ростовский и Краснодарский. Теперь авиасообщение осуществляется лишь с регионами, не имеющими границ с Украиной.

Прогноз по авиасообщению свидетельствует, что украинский конфликт может продлиться еще несколько лет. По крайней мере, до 2028 года предусматривается возможность ведения боевых действий.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Oleg V. Belyakov - AirTeamImages. Gallery page http://www.airliners.net/photo/Wizz-Air-Ukraine/Airbus-A320-232/1903444/L
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:03
    +2
    Над окраиной самолеты летать больше не будут, только над Россией.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:06
      0
      Есть хорошие новости.В социальных сетях засветился Ил-96-400М. Модификация, также известная как Ил-496, предусматривает обновление авионики (цифрового пилотажно-навигационного комплекса), что позволит сократить экипаж в кабине пилотов до двух человек. Самолет также получил удлиненный на 9 метров фюзеляж. Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих и даже получит двигатели ПС-90А3, его максимальная дальность полета превысит 8 тыс. км, а наибольшее число пассажирских мест составит 370.


      В Сети появилась первая неофициальная фотография еще не крашеного, выкаченного из цеха на территорию Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), входящего в ПАО «Ил», первого построенного летного опытного образца Ил-96-400М (серийный номер 0001).

      https://topcor.ru/33942-v-socialnyh-setjah-zasvetilsja-il-96-400m.html
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: Uprun
      Над окраиной самолеты летать больше не будут, только над Россией.

      Какая такая окраина в 2028 году? Самолёты будут летать везде. Везде будет РФ, кроме генерал-губернаторства Галиция.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 11:03
    +2
    ограничения связаны со стремлением авиаперевозчиков избежать рисков, связанных с боевыми действиями на Украине.

    Даже когда б/действия закончатся у местного криминального населения останется на руках огромное количество пзрк и можно предположить как они будут использоваться.
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 11:16
    +1
    украинский конфликт может продлиться еще несколько лет. По крайней мере, до 2028 года

    Очень оптимистично. Всего семь лет!

    Мы же еще не начинали, а они уже заканчивать собрались. Судя потому как идет, это похоже на столетнюю войну. Даже если конфликт закончится перемирием, это не решит противоречий. И вскоре пожар разгорится вновь.