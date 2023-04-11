Европейская организация по безопасности аэронавигации дала прогноз по полетам над Украиной

Самолеты в воздушном пространстве Украины не будут летать до 2029 года. Такой прогноз дала Европейская организация по безопасности аэронавигации, анализируя ситуацию с авиасообщением с Украиной.Как отмечается в сообщении организации, введенные в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии ограничения будут действовать до 2029 года. Сами ограничения связаны со стремлением авиаперевозчиков избежать рисков, связанных с боевыми действиями на Украине.Отметим, что гражданское авиасообщение с Украиной было прекращено практически сразу после начала специальной военной операции российских вооруженных сил. Когда ВС РФ начали боевые действия в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье, крупнейшие авиаперевозчики прекратили воздушное сообщение с Украиной, опасаясь связанных с боевыми действиями рисков для самолетов, экипажей и пассажиров.Также было принято решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, Россией и Молдавией как странами, находящимися в непосредственной близости от украинской границы. В России был закрыт целый ряд аэропортов в приграничных районах, включая такие важные аэропорты как Ростовский и Краснодарский. Теперь авиасообщение осуществляется лишь с регионами, не имеющими границ с Украиной.Прогноз по авиасообщению свидетельствует, что украинский конфликт может продлиться еще несколько лет. По крайней мере, до 2028 года предусматривается возможность ведения боевых действий.