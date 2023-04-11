В американской прессе объявили, будто бы Египет планирует «тайно поставлять боеприпасы в Россию»

Египет якобы планирует тайно и в больших объемах поставлять боеприпасы в Россию. В частности, речь идет о производстве специально для РФ 40 тысяч египетских ракет.Об этом сообщается в газете The Washington Post, которая ссылается на данные документов, якобы просочившихся в интернет из Пентагона.В американской прессе говорится, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси якобы дал поручение правительству осуществить такую поставку. По утверждению журналистов, она включает в себя ракеты, снаряды для артиллерии и порох. При этом факт сделки должен оставаться в секрете, чтобы не вызвать гнев западных партнеров.В документах, на которые ссылается издание, упоминается также некий «Салах ад-Дин», который потребовал от предприятий ввести дополнительные смены для работников, чтобы изготовить ракеты как можно скорее. По его словам, это хоть частично компенсирует все то хорошее, что ранее Россия делала для Египта. Журналисты предположили, что это был министр военной промышленности страны.Предполагается, что ракетами, фигурирующими в материале, являются реактивные снаряды Sakr 45 египетского производства, которые совместимы с РСЗО «Град».Ранее американский телеканал CNN сообщил, что, согласно опубликованным в сети секретным документам Пентагона, спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры президента Украины Владимира Зеленского. И хотя эксперты сомневаются в подлинности «утечки», данная информация вполне может быть правдивой, ведь американцев уже не в первый раз уличают в прослушке глав государств и правительств по всему миру.Нужно понимать любая дезинформация, чтобы она казалась истинной, может содержать долю правды. И тогда даже нелепый вброс, касающийся закупки Россией египетских ракет, будет выглядеть более внушительно и достоверно.Это значит, что российским специалистам стоит внимательно исследовать любую информацию из западных источников, в том числе заведомо лживую. Возможно, она поможет им разгадать истинные замыслы потенциального противника.