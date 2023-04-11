Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о выдаче электронных повесток

Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть для всех граждан, которые находятся в запасе

В Российской Федерации вводятся новые правила получения повесток для явки в военные комиссариаты, которые затронут не только молодежь призывного возраста, но и всех военнообязанных граждан страны. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.По утверждению депутата, в настоящее время в стране не планируется проведение мобилизации. Однако военнообязанные и призывники будут получать электронные повестки, которые будут приравнены к бумажным.- подчеркнул Картаполов в беседе с корреспондентом ТАСС Как отметил депутат, на мобилизованных новые правила не распространятся, поскольку они уже проходят действительную военную службу.Отметим, что изменения в законодательстве о воинской обязанности и военной службе затрагивают вопросы цифровизации воинского учета в стране. Теперь цифровые повестки можно будет высылать обладателю аккаунта на портале «Государственные услуги».В рамках цифровизации воинского учета предусматривается и введение ограничений для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. К данным ограничениям относят вероятный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов. Также не исключается возможность запрета сделок с куплей и продажей недвижимости для лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.