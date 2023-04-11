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Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о выдаче электронных повесток

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Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о выдаче электронных повесток

В Российской Федерации вводятся новые правила получения повесток для явки в военные комиссариаты, которые затронут не только молодежь призывного возраста, но и всех военнообязанных граждан страны. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.


По утверждению депутата, в настоящее время в стране не планируется проведение мобилизации. Однако военнообязанные и призывники будут получать электронные повестки, которые будут приравнены к бумажным.

Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть для всех граждан, которые находятся в запасе

- подчеркнул Картаполов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как отметил депутат, на мобилизованных новые правила не распространятся, поскольку они уже проходят действительную военную службу.

Отметим, что изменения в законодательстве о воинской обязанности и военной службе затрагивают вопросы цифровизации воинского учета в стране. Теперь цифровые повестки можно будет высылать обладателю аккаунта на портале «Государственные услуги».

В рамках цифровизации воинского учета предусматривается и введение ограничений для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. К данным ограничениям относят вероятный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов. Также не исключается возможность запрета сделок с куплей и продажей недвижимости для лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.
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90 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:42
    -11
    Сейчас полно военнообязанных,не живущих по месту регистрации,работающих вахтой,шабашкой.Так что оповестить их проблемно.В принципе -правильное решение
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:59
      +17
      Во-во, вахтовики и шабашники, походу, рабочий день начинают с просмотра сайта Госуслуг..... А как без этого..., за утренним кофе.....или на буровой..... Самое то!!!! Респект.
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 12:11
        -6
        Цитата: Uprun
        Во-во, вахтовики и шабашники, походу, рабочий день начинают с просмотра сайта Госуслуг

        Не надо дурочку включать. Госуслуги уже несколько лет принудительно устанавливаются на все смартфоны. Ничего специально проверять не надо уведомление придёт само.
        Давайте на чистоту. 90% призывников от армии бегать не собираются, для них это удобно. Если мы говорим про остальных... Ну удалите учетку в Госуслугах и все. Сейчас это можно. Все равно, если Вы "бегаете от военкомата", учетка в госуслугах Вам не пригодится.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:22
          +8
          Недавно купил смартфон среднего класса, на мой взгляд. Тю-тю Госуслуг, руки мне никто в салоне не выкрутил.... Может под значком компас спрятали, пойду посмотрю.....
          1. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 12:29
            -4
            Цитата: Uprun
            Тю-тю Госуслуг,

            В отдельной папке они. Набери в поиске, Госуслуги))) Ну да, надо в учетку зайти.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 12:41
              +3
              не просто в учетку зайти а создать кабинет, активировать его можно насколько помню только очно
              1. Илья22558
                Илья22558 Сегодня, 13:44
                +1
                Лично надо идти что бы подтвердить свою личность и получить статус "подтвержденный" что бы заработали всякие подачи заявлений (например на оружие) иначе функционал урезаный будет.
          2. SanichSan
            SanichSan Сегодня, 13:07
            +1
            Цитата: Uprun
            Недавно купил смартфон среднего класса, на мой взгляд. Тю-тю Госуслуг, руки мне никто в салоне не выкрутил....

            а какая разница есть там у вас приложение на смартфоне или ПК или нет? оповещения то на почту приходят. или браузер у вас тоже тю-тю? laughing из оповещения прямо в госуслуги по ссылке попадаете.
            и да, самый важный момент! не знание закона не освобождает от ответственности. wink можете и почту игнорить, но в результате получите весь тот набор рестрикций который предусмотрен за уклонение. request
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 13:19
              +3
              Цитата: SanichSan
              а какая разница есть там у вас приложение на смартфоне или ПК или нет? оповещения то на почту приходят. или браузер у вас тоже тю-тю?

              во первых, на какую почту (у меня их с десяток)?!!!
              во вторых, в браузер вам ни чего не приходит, а только на почтовый агент
              еще раз что бы ввести ответственность нужно менять огромное количество законов
              начиная от ОБЯЗАННОСТИ иметь почтовый ящик и его просматривать до обязательного подключения к интернету ВСЕХ военнообязанных
              Цитата: SanichSan
              не знание закона не освобождает от ответственности.

              ваши познания в юриспруденции не лучше ваших познаний в интернет среде
              Виновность означает, что совершенное деяние только тогда может быть признано преступлением, когда оно совершено виновно, то есть при наличии умышленной или неосторожной вины. Без вины нет преступления, нет и уголовной ответственности.
        2. Stas157
          Stas157 Сегодня, 13:57
          0
          Цитата: ism_ek
          Не надо дурочку включать. Госуслуги уже несколько лет принудительно устанавливаются на все смартфоны.

          Верите ли, пол года не заходил на Госуслуги.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:20
        +2
        Цитата: Uprun
        Во-во, вахтовики и шабашники, походу, рабочий день начинают с просмотра сайта Госуслуг..... А как без этого..., за утренним кофе.....или на буровой..... Самое то!!!! Респект.


        Вахтовиков через работодателя оповестят, скорее всего. Военно-учетные данные многих через работодателя собирали.
      3. isv000
        isv000 Сегодня, 13:13
        +8
        Цитата: Uprun
        Во-во, вахтовики и шабашники, походу, рабочий день начинают с просмотра сайта Госуслуг..... А как без этого..., за утренним кофе.....или на буровой..... Самое то!!!! Респект.

        yes Сказка: был у чела ноутбук. Сломался. Денег на ремонт или на покупку нового нет. Телефон кнопочный. И вообще - он живёт в деревне, где, чтобы поймать связь, надо на берёзу лезть. ЛК? Не, не слышал... И вот, живут такие парни, приходят однажды в банк а им говорят - у вас запрет и, вообще, Вы в федеральном розыске за злостное уклонение от призыва... request Вердикт: одно слово - госдура!
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:02
      +14
      Цитата: dmi.pris1
      вахтой,шабашкой.Так что оповестить их проблемно.

      и как эта проблема решается?!!!
      во первых, далеко не все имеют личные кабинеты на гос услугах, во вторых, не все его регулярно посещают, ну вишенка на торте, у нас нет 100% покрытия мобильной и интернет связью страны
      попросту в очередной раз сбесившийся принтер изрыгнул абсолютно не продуманный закон, а главное не работоспособный

      пора думу переводить на принцип ВС СССР 4 раз в год собрались и проголосовали за законопроекты подготовленные в министерствах, а остальное время на местах пусть работают с народом
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        пора думу переводить на принцип ВС СССР 4 раз в год собрались и проголосовали за законопроекты подготовленные в министерствах, а остальное время на местах пусть работают с народом

        Думаю, смотреть надо шире. Живут - как баре, значит и статус надо поднять до уровня думы при царе-батюшке: собрались, проголосовали и - в родные пенаты. Содержания нет, зарплаты - нет, привилегий - нет, проезд/проживание/пропитание - за свой счёт, или на пожертвования. Боюсь только объяви ныне такие условия завтра увидим пустой зал заседаний и бумажки, летающие на сквозняке от не закрытых дверей...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: isv000
          пустой зал заседаний и бумажки, летающие на сквозняке от не закрытых дверей...

          так может и не плохо?
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:33
        -4
        Что за чушь все пишут?
        Я так понимаю, электронная повестка будет дополнением к бумажной. Все любители дисковых телефонов будут получать бумажку как и прежде.
        Кто на Гос услуги не ходит и интернета не имеет, но зато завсегдатай на ТопВар вот здесь и получит уведомление. Шутка. laughing
        Кто не живет по прописке, сейчас каждый день должен ездить по месту постоянной регистрации почтовый ящик проверять? А если до него 2000 км? Сейчас по факту это так.
        Так что в электронных повестках, теоретически, только положительные моменты.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:46
          0
          Цитата: Neo-9947
          Что за чушь все пишут?

          чушь несете вы
          завтра военкому будет лень повестки рассылать и отправит все "голубиной" почтой через гос услуги
    3. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 12:03
      -1
      Тому, кто работает вахтой, да шахтой, от срочной службы какой смысл уклоняться? Раз такая работа, значит здоровье позволяет, да и условия не менее суровые, чем в армии. Повестки будут выдавать через работодателя. Год службы потерпеть можно. А там в мировой обстановке всё или станет намного хуже (и тогда всё равно не спрячешься), или намного лучше (и тогда бояться нечего).
    4. cadaver
      cadaver Сегодня, 13:09
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      В принципе -правильное решение

      Вот как бывает, поторопился отработать методичку, наловил минусов. Аккуратнее нужно быть товарищ.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:24
        -1
        А чего мне эти минусы?У меня свое мнение.Я его и высказал.Другое дело когда ставят шпалу ,просто мимоходом.Без аргументации.Я прочитал,в принципе со многим могу согласится.Это совершенно логическое решение
      2. marswell
        marswell Сегодня, 13:24
        -1
        И про методичку вы со знанием дела сказали и товарища попалили))) В отличниках были не буду говорить где
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:03
          -1
          А чего скрываете?Скажите всем,чего таитесь?Оасскажите пожалуйста о моей деятельности laughing
    5. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:19
      -1
      Сейчас полно военнообязанных,не живущих по месту регистрации,работающих вахтой,шабашкой.Так что оповестить их проблемно.

      Картаполов: Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете (RG).

      Все вопросы, которые есть у людей по вопросу электронных повесток будут проясняться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и призвал набраться терпения (RG).

      В принципе -правильное решение

      Конечно правильное, но "уклонистам" не понравится - у них задача обратная, сократить коммуникационный поток с государством. Правда они (уклонисты) не возражают против быстрого обслуживания в МФЦ вместо долгого стояния в "живых очередях" как раньше. Так что тему можно мусолить долго smile
    6. srelock
      srelock Сегодня, 14:35
      0
      Теперь цифровые повестки можно будет высылать обладателю аккаунта на портале «Государственные услуги».
      В рамках цифровизации воинского учета предусматривается и введение ограничений для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. К данным ограничениям относят вероятный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов.
      Запасники слишком много лет клали болт на посещение военкомата, вот и результат. Поддерживаю, очень правильное решение.
  2. salat
    salat Сегодня, 11:43
    +7
    Ничего нового, давно идет к этому цифровому контролю через госуслуги и мфц.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +22
    Ну есть у меня учетная запись на Госуслугах, теперь два раза в день я должен посещать сайт чтоб узнать призвали меня или нет? Захожу раз в полгода - штрафы и налоги посмотреть.... или в ГД думают, что народ на госуслугах как в соцсетях сидит?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:50
      +1
      два раза в день я должен посещать сайт
      По моему там можно привязать телефонный номер.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:01
        +5
        а если у меня простой кнопочный телефон?!!!!!!!!!
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:04
          +4
          а если у меня простой кнопочный телефон?!!!!!!!!!
          Хоть дисковый, главное что бы получал смс.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 12:24
            +4
            Цитата: Trapp1st
            главное что бы получал смс

            извините СМС и электронное уведомление это две разные вещи
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 13:06
              +1
              извините СМС и электронное уведомление это две разные вещи
              СМС о электронном уведомлении
              1. isv000
                isv000 Сегодня, 13:28
                +3
                Цитата: Trapp1st
                СМС о электронном уведомлении

                Оленеводу в тундру...
                Гопнику в подворотню...
                Плюсом ещё можно бумажное письмо в деревню, чтоб на дерево залезли, СМС почитать...
                1. Trapp1st
                  Trapp1st Сегодня, 13:40
                  0
                  Плюсом ещё можно бумажное письмо в деревню
                  Так и будет, будут дублировать в том числе и заказным, только по радио рассказывали.
              2. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 14:48
                0
                Цитата: Trapp1st
                СМС о электронном уведомлении

                у нас есть закон об обязательном прочтении СМС, я их как правило с левых номеров удаляю не читая
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:25
        0
        Цитата: Trapp1st
        два раза в день я должен посещать сайт
        По моему там можно привязать телефонный номер.

        yes Верёвочкой, к кнопочному телефону.
        Если кто будет пищать про XXI-й век то напомню - многие преуспевающие люди принципиально ходят только с "звонилкой"!
    2. vfwfr
      vfwfr Сегодня, 11:52
      +1
      А с проста ли, не так давно, вели или хотели ввести, чтоб на новых телефонах по умолчанию стоят Яндекс браузер, сбер, и гос. услуги...
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:01
      +8
      В теории - вам пуши должны приходить с оповещением об очередном подарке со стороны государства. Но это опять же - а если у меня например кастомная пошивка стоит без гуглохлама? А если телефон вообще кнопочный? Да и где записано, что гражданин обязан иметь не то что аккаунт на гос.услугах - а даже комп и телефон? Хрень какая-то, прочем - как и практически всё, что государство творит в сфере Инета. Оно и понятно - давно очевидно, что все эти писатели законов ни хрена не понимают в этом вопросе. Максимум - пасьянс разложить состоянии. Иначе - у нас бы не появлялись дикие законы навродя знаменитой нетленки от яровой.. Я вот искренне не понимаю - ЧТО они там собрались вылавливать из петабайтов абсолютно не структурированного трафика, который обязаны хранить?? И - так везде. Во всех сферах и областях. Увы - нами рулят запредельные дилетанты, даже не пытающиеся хоть как-то разобраться в сути вопросов, им подведомственных. А ведь при Советской власти - не зря, ой не зря от руководителя требовалось обязательное профильное образование..
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 12:11
        +2
        У меня кнопочный телефон - нокиа. Я вообще человек старой формации... Может я и не прав в этом, но я точно знаю, что для себя я не смогу по другому.
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:02
      +3
      Цифровой концлагерь набирает обороты. Ничего хорошего.
    5. salat
      salat Сегодня, 12:08
      +3
      Тут вопрос не в том что проверяешь личный кабинет или нет, если повестка выписана и при не явке, имея машину попадаешь под камеру на дороге и тебе выписывают предписание на явку, также оплата картой, покупка недвижимости или любые ваши движения будут фиксироваться, так что можно не смотреть кабинет, ее вам дадут на дороге, в метро также распознование лиц да даже по геолокации можно найти человека. Вобщем все на виду
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:44
        0
        Цитата: salat
        имея машину попадаешь под камеру на дороге и тебе выписывают предписание на явку

        прями из камеры предписание выскочит?!!!
        а у меня например ближайшая камера в 35 км от дома, а сосед даже карты не имеет пользуется только налом
        Цитата: salat
        в метро также распознование лиц да даже по геолокации можно найти человека. Вобщем все на виду

        это вам так только кажется, мне месяц назад для того что бы открыть счет в сбере на ИП потребовалось неделя и поездка за 60 км
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:32
        +1
        Цитата: salat
        Тут вопрос не в том что проверяешь личный кабинет или нет, если повестка выписана и при не явке, имея машину попадаешь под камеру на дороге и тебе выписывают предписание на явку, также оплата картой, покупка недвижимости или любые ваши движения будут фиксироваться, так что можно не смотреть кабинет, ее вам дадут на дороге, в метро также распознование лиц да даже по геолокации можно найти человека. Вобщем все на виду

        Машина на бабушке, карта на бывшую жену, камера на распознавание лиц будет искать 16-летнего парня с приписной комиссии?!
    6. nobody75
      nobody75 Сегодня, 12:33
      -1
      А Вы, извините, никому особо и не интересны... Речь о самозанятых программистах. Согласно закону они сотрудников не нанимают и воинский учет вести не обязаны.
      С Уважением
    7. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:11
      +3
      Цитата: Uprun
      Ну есть у меня учетная запись на Госуслугах,

      А у меня нету, и заводить никаких записей не собираюсь. Если я кому нужен, пусть сами приходють.
  4. Scipio
    Scipio Сегодня, 11:47
    +4
    К этому все шло, но думаю в итоге с нашими раздолбаеми чиновниками все, как обычно обернется какой нибудь хренью
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:47
    +8
    К данным ограничениям относят вероятный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов.
    Да негусто, а так у нас социальное государство. laughing
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:48
    +10
    "Цифровой концлагерь" всё ближе.
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 12:07
      +7
      щас еще цифровой рубль введут,изымут бумажные деньги и ты вообще в один прекрасный день можешь остаться без них, просто помножат на ноль твой цифровой банковский счет и всё, аллес. цифровой фашизм а ля натюрель
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:27
      +2
      Бородатые классики нас учат, что общественное развитие идёт по спирали, повторяясь в каждом витке на новом технологическом уроне. И судя по происходящему - мы прямым курсом следуем в цифровой неофеодализм. В котором мы будем приписаны к определённому владельцу путём цифровых сервисов..

      Вот как пример - многих из вас поди работодатели заставляли заводить карту определённого банка, в котором - у конторы типа зарплатный проект. Отсюда совсем не далеко до следующего шага - отмены цифрового Юрьева дня с запретом самостоятельно переходить из банка в банк и заводить самим счета. Только - через работодателя. Со всеми вытекающими.

      И это понятно. Потому что - какая основная цель у человека, хапнувшего очень много денег? Да ясен пень - передать украденное добро по наследству! А вот этого - капитализм-то как раз и не обеспечивает.. Если отпрыск баран - то его тут же обуют и разденут более наглые и энергичные. Обидно - ты воровал-воровал, а твои внуки - опять нищие.. Значит - наследство надо сделать в принципе неотчуждаемым, даже в пользу государства.. А какой есть самый удобный вариант? Да феодализм же! Где даже король не имеет права вот просто так отнять твой феод.. Милое дело..

      Да и людишки нонеча разбаловались - зарплат высоких требуют, всяких житейских благ. То ли дело - приписать пожизненно скажем токаря или инженера к твоему украденному заводику.. И - нет проблем..
  7. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:49
    +12
    Поражение в правах? В раннем СССР это уже было. Конституцию можно смело на помойку выкидывать.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:50
    +10
    Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о выдаче электронных повесток

    Непаханое поле для мошенников, хакеров и спецслужб враждебных государств. fool
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:58
    +3
    вообще бред
    предположим у сеня есть кабинет на гос услугах, делал с какой то конкретной целью и после этого несколько лет там не бываю, смартфона нет - простой кнопочный телефон, то есть меня привлекут за то что я не проверяю свой личный кабинет на гос услугах?!!!
    но тогда нужно менять законодательство координально, включая принудительную покупку всеми военнообязанными смартфонов
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 12:17
      +1
      нене. пусть шойгу всем выдает последние (подчеркиваю) модели айфончиков. из своего кармана. продаст яхту какую, убудет что ли?
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:26
      +4
      минусовщики, вы удивитесь но это реальна жизнь, очено много людей пользуются "кнопками" и ни разу в жизни не были в тырнете
      1. vietnam7
        vietnam7 Сегодня, 13:01
        0
        Вам уже объяснили, не получите уведомление "пуш" В телефоне, получите его от ГИБДД, в метро, на таможне. Сами себе трудности придумываете, сами их стойко преодолеваете.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:51
          0
          Цитата: vietnam7
          получите его от ГИБДД, в метро, на таможне.

          я последний раз гаишника видел пол года назад, до ближайшей станции метро 800 км, на таможню не собираюсь, до военкомата 70 км
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:00
      -3
      госуслуги это лишь всего дополнительный способ выдачи повестки, вас и обычной повесткой найдут
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:00
    +2
    Гыгыгы. А если у человека кнопочный тлф или вааще нет, то лишать гражданства!
  11. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:01
    +9
    И после этого нам говорят о конфликте с НАТО? Мы участвуем в мировых изменениях проводим цифровизацию, запускаем цифровые деньги и до СВО мы так же повышали пенсионный возраст, принуждали к прививкам, приняли законы о массовых захоронениях и эвакуации, даже без желания человека.
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:02
    +2
    в настоящее время в стране не планируется проведение мобилизации.

    Причина одна - на них не хватило бы ни обмундирования, ни оружия, ни офицеров, ни лагерей подготовки.
  13. aizen
    aizen Сегодня, 12:03
    +6
    Также не исключается возможность запрета сделок с куплей и продажей недвижимости для лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

    Может сразу на 20 лет в тюрягу, что уже мелочиться
  14. aizen
    aizen Сегодня, 12:05
    +4
    Цитата: Alex66
    И после этого нам говорят о конфликте с НАТО? Мы участвуем в мировых изменениях проводим цифровизацию, запускаем цифровые деньги и до СВО мы так же повышали пенсионный возраст, принуждали к прививкам, приняли законы о массовых захоронениях и эвакуации, даже без желания человека.

    Вы поймите это другое
  15. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:05
    0
    Мне хоть электронная , хоть обычная... Не вижу разницы.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Не вижу разницы.

      разница огромная, в несколько лет
      допустим вы законопослушный гражданин, получили бумажную повестку и пришли в военкомат
      второй вариант вы законопослушный гражданин, но не заходите в свой личный кабинет на ГУ соответственно повестку прислали но вы её не прочли и ...
      За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы установлена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет (ст. 328 УК РФ).
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:02
        -5
        госуслуги лишь дублируют повестку
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:52
          0
          Цитата: Nastia Makarova
          госуслуги лишь дублируют повестку

          если их сделают равноправными, то можно будет получить срок только за то что не сидишь в нете
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: Nastia Makarova
          госуслуги лишь дублируют повестку

          Электронная повестка для явки в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале госуслуг. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.
      2. Horn
        Horn Сегодня, 13:44
        +2
        Вы путаете призыв на военную службу и приглашение на странную военную операцию. Это не одно и то же.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:05
          0
          Цитата: Horn
          Вы путаете призыв на военную службу и приглашение на странную военную операцию. Это не одно и то же.

          А что, приглашение на СВО праздничными открытками рассылают?
  16. sir.jonn
    sir.jonn Сегодня, 12:06
    +6
    Надо решать проблемы в работе военкоматов! Осенью, во время мобилизации, моряков рыбопромысловых судов вызывали в военкомат перед выходом на промысел. Ребята за свой счёт добирались из Калининграда до военкоматов в глубинке Архангельской области, где в это время дорог не было. В итоге всех отправили обратно ловить рыбу, которой армии нужно очень много. Но Промысел не ждёт, судно ушло! В итоге дети, ипотека и денег нет. И подобных казусов много.
  17. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:07
    +8
    "К данным ограничениям относят вероятный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов. Также не исключается возможность запрета сделок с куплей и продажей недвижимости для лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу."
    Ещё можно запретить таким лицам налоги платить, из которых платиться зарплата таким "товарищам" депутатам, или это уже другое? laughing
    В общем как обычно - рука-лицо...
  18. Ив762
    Ив762 Сегодня, 12:07
    +9
    Теперь цифровые повестки можно будет высылать обладателю аккаунта на портале «Государственные услуги».

    Терь точно не соберусь заводить его... soldier
  19. Sadok
    Sadok Сегодня, 12:10
    +1
    он уже открестился от этого. едорас, что с него взять? так то он идет в закат с военно-морскими песнями. дедушка не в силах прочитать законы, которые сам же и принимает. "можно удалить акк на госулугах? можно, но тогда вы лишаетесь пенсии".
  20. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:11
    +3
    А че , они понимают , что люди нехотя отдавать свою жизнь за этот режим.Вот и придумывают всякие уловки , а когда все закончится, то даже не знаю - какой они беспредел устроют в стране , так как у них бездонные кошелки и карманы.
    Позорят страну на весь мир.
  21. Sadok
    Sadok Сегодня, 12:12
    +2
    Цитата: Trapp1st
    а если у меня простой кнопочный телефон?!!!!!!!!!
    Хоть дисковый, главное что бы получал смс.

    смс - это услуга сети. и опсос не обязан ее предоставлять ))
  22. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:22
    +3
    1. Я думаю на это сейчас они не пойдут, ибо народ до сих пор им не простил первой волны мобилизации
    2. И самый главный момент, о котором эти Дедули не думают, они живут в другой реальности и не понимают основного, они пытаются лечить симптомы, а не основную болезнь, а болезнь такова, что юноши мужики и тд. в тупую не хотят в армию, а причин великое множество, и именно это надо лечить, а не повестки рассылать по электронке. Раньше в советское время в военкоматы ломились, а сейчас смысла нет, армия должна быть полностью контрактной.
    1. конёк-горбунок
      конёк-горбунок Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Daishi
      Раньше в советское время в военкоматы ломились, а сейчас смысла нет, армия должна быть полностью контрактной.


      Ни кто туда не ломился в советское время,не выдумывай,вспомни хотя бы В.Цоя который косил от армии в психбольнице
  23. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:28
    0
    Такой же бред, как опускание повестки в почтовый ящик по месту прописки. И ведь не смогут никак подтвердить, что повестку лично я получил. Разве что как дополнительную меру можно рассматривать, не более
  24. Gromit
    Gromit Сегодня, 12:33
    +5
    В теории - это удобно, правильно и хорошо.

    А рассуждая философски - государство загоняет всех в один большой концлагерь.

    Из страны сначала злостных алиментщиков не пускали, затем тех у кого задолженность в 10 тыщ, а теперь каждого кто не глянется.
    Автомобиль и квартира вроде частная собственность, а право ими пользоваться могут оказывается легко отобрать.
    Сегодня кредит в банке не дадут, а завтра карту заблокируют и подыхай с голоду. Зря что ли так с цифровым рублём бегают.

    Любопытно что 3/4 немцев до сих пор предпочитают расчёты наличкой.
    Но тут наши "консервативные скрепы" почему то дают сбой.
    Зато Госдума спать не может, всё об ихних извращугах думает
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Gromit
      Любопытно что 3/4 немцев до сих пор предпочитают расчёты наличкой.
      Но тут наши "консервативные скрепы" почему то дают сбой.
      Зато Госдума спать не может, всё об ихних извращугах думает

      Руки прочь от наличных денег! А как же сами депутаты взятки брать будут? Исключительно в элехторонном виде? Вот неумные люди, сами себе сук рубят.
  25. German Brit
    German Brit Сегодня, 12:39
    +5
    Как говорит наш дорогой шеф: «Если человек идиот, то это надолго» Похоже у власти большинство!
  26. Игорь Малышев
    Игорь Малышев Сегодня, 12:54
    +2
    Цитата: ism_ek
    Ну удалите учетку в Госуслугах и все. Сейчас это можно.

    Убрали в Госуслугах эту функцию. Аккаунт не удалить.
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 13:17
      -1
      пока еще остается возможность удаления учетки путем похода в МФЦ
  27. Million
    Million Сегодня, 13:00
    +2
    То есть теперь по умолчанию каждый гражданин должен иметь ПОСТОЯННЫЙ доступ к интернету,смартфон и аккаунт на госуслугах и регулярно на него хаходить,чтобы не пропустить чего лишнего...
    Да и еще иметь положительный баланс на счете.
  28. Drozd
    Drozd Сегодня, 13:05
    +4
    В сети стали появляться первые комментарии от депутатов по поводу электронных повесток. Так в одном из видео депутат госдумы Андрей Луговой сказал: "Если электронная повестка отправлена в личный кабинет, который у вас есть, она уже считается вручённой".
    На вопрос журналиста, а что если он не вошёл в личный кабинет? депутат ответил "Это ваши проблемы".
    P.S. Сколько читаю, смотрю интервью, такое ощущение, что они сами не поняли что приняли и как это должно работать.
  29. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 13:34
    -1
    Цифровизация неизбежна. Если еще лет пять назад наряду с эл. письмами, я пользовался отправкой факса, то теперь только отправка на эл. почту. Сюда же получение квитанций, отправка каких-либо данных, оформление пособий, документов, совершение сделок и т.д. и т.п. Цифровизация это будущее, которое не изменить. Да, помимо своих преимуществ, она несет в себе и недостатки в виде тотального контроля, но контроль всегда был с момента получения Вами справки о рождении. Не может человек быть частью общества и не иметь "своего порядкового номера", по крайней мере общества, которое существует на планете Земля.
  30. cadaver
    cadaver Сегодня, 13:39
    +1
    А вот и вишенка на торте.
    Одна из поправок в закон: с момента получения повестки и до явки в военкомат выезд из РФ запрещается.

    Поняли?
    Ещё раз: с той самой секунды, как вам отправили электронную повестку - вам запрещён выезд из РФ.
    Сразу. Автоматически!
    Как это повлияет на бизнес, и прочие сферы жизни и деятельности, думаю объяснять не стоит.
  31. Horn
    Horn Сегодня, 13:40
    +1
    Цитата: isv000
    Цитата: Василенко Владимир
    пора думу переводить на принцип ВС СССР 4 раз в год собрались и проголосовали за законопроекты подготовленные в министерствах, а остальное время на местах пусть работают с народом

    Думаю, смотреть надо шире. Живут - как баре, значит и статус надо поднять до уровня думы при царе-батюшке: собрались, проголосовали и - в родные пенаты. Содержания нет, зарплаты - нет, привилегий - нет, проезд/проживание/пропитание - за свой счёт, или на пожертвования. Боюсь только объяви ныне такие условия завтра увидим пустой зал заседаний и бумажки, летающие на сквозняке от не закрытых дверей...

    И самое вкусное - депутатская неприкосновенность только на период сессий!
  32. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:31
    0
    Идея с цифровой доставкой информации похвальна. Реализация идеи через жoпу. Кто это придумывал, человек вообще представляет как это работать будет или от балды проекты запускают. request
  33. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 14:58
    +1
    Все это конечно хорошо преподносится...но на самом деле очевидно, что на фронте не хватает солдат....катастрофически..это очередная скрытая волна мобилизации...на этот раз всеобщая...я вижу провал такого начинания, чтобы проводить мобилизации как Сталин, и тем более также воевать...надо и жить как Сталин....всех кого можно уже забрали, кто хотел тоже там...перспективы безобразные у генерала Картаполова