«Укроборонпром» связал выпуск танковых снарядов за границе с опасностью нанесения ударов по предприятию на Украине

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» (УОП) завершил работы по производству очередной партии 125-мм танковых снарядов, которая скоро прибудет в страну. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Как пояснили в самой компании, решение о налаживании выпуска боеприпасов за пределами страны совместно с одной из европейских стран (какой именно не сообщается), являющейся членом североатлантического блока, было принято в связи с нарастающими рисками нанесения ракетных ударов с российской стороны по предприятию УОП, располагающемуся на территории самой Украины.
Как уточнили в Укроборонпроме, данные снаряды применяются на боевых машинах советского образца (Т-64, Т-72 и Т-80).
Отметим, что соглашение о кооперации между украинским предприятием ОПК и польской холдинговой компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) было подписано 5 апреля, во время встречи президента Владимира Зеленского со своим коллегой в Польше, в ходе которой стороны договорились об осуществлении совместного производства 125-мм снарядов для танков. Это даёт повод говорить о том, производство развёрнуто именно в Польше и что именно туда украинский концерт как минимум частично вывез промышленное оборудование.
Ещё в ноябре прошлого года глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщил о налаживании производства снарядов калибра 152 и 122 мм, наряду с изготовлением 120-мм мин на предприятиях Укроборонпрома. В начале 2023, в УОП подтвердили информацию о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за рубежом.
В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о том, что у ряда европейских производителей возникли трудности с поставками военной продукции Киеву ввиду того, что последний ежедневно расходует примерно 5-6 тыс артиллерийских снарядов: такого количество боеприпасов хватило бы небольшой стране ЕС на целый год в условиях мирного времени. Такие данные привела газета Financial Times.