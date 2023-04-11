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«Укроборонпром» связал выпуск танковых снарядов за границе с опасностью нанесения ударов по предприятию на Украине

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«Укроборонпром» связал выпуск танковых снарядов за границе с опасностью нанесения ударов по предприятию на Украине

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» (УОП) завершил работы по производству очередной партии 125-мм танковых снарядов, которая скоро прибудет в страну. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.


Как пояснили в самой компании, решение о налаживании выпуска боеприпасов за пределами страны совместно с одной из европейских стран (какой именно не сообщается), являющейся членом североатлантического блока, было принято в связи с нарастающими рисками нанесения ракетных ударов с российской стороны по предприятию УОП, располагающемуся на территории самой Украины.

Как уточнили в Укроборонпроме, данные снаряды применяются на боевых машинах советского образца (Т-64, Т-72 и Т-80).

Отметим, что соглашение о кооперации между украинским предприятием ОПК и польской холдинговой компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) было подписано 5 апреля, во время встречи президента Владимира Зеленского со своим коллегой в Польше, в ходе которой стороны договорились об осуществлении совместного производства 125-мм снарядов для танков. Это даёт повод говорить о том, производство развёрнуто именно в Польше и что именно туда украинский концерт как минимум частично вывез промышленное оборудование.

Ещё в ноябре прошлого года глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщил о налаживании производства снарядов калибра 152 и 122 мм, наряду с изготовлением 120-мм мин на предприятиях Укроборонпрома. В начале 2023, в УОП подтвердили информацию о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за рубежом.

В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о том, что у ряда европейских производителей возникли трудности с поставками военной продукции Киеву ввиду того, что последний ежедневно расходует примерно 5-6 тыс артиллерийских снарядов: такого количество боеприпасов хватило бы небольшой стране ЕС на целый год в условиях мирного времени. Такие данные привела газета Financial Times.
Использованы фотографии:
https://ukroboronprom.com.ua/
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11 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:07
    -2
    ну кто сказал что будет легко, враг хитер, коварен , без мораьльных принципов и обязательств, а Польша обагащается, там сейчас очень жирно от этой войны. И пока они не получат от неё кусок фугаса так и будут делать - капитализм, причем в крайней степени своего бесчеловечного проявления. делают всё чтоб продлить агонию соседа, уничтожить по максимуму и наше и укрорейховское населения. Надо будет запомнить это дело, не забыть при случае напомнить.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:17
      +1
      Враг абсолютно нормален...если страна не страдает от своего решения поставлять против нас боеприпасы - она будет это делать. Это выгодно, растет производство и растут доходы. Ну возрождать поддержку различных повстанцев в этих странах. Стимулировать террор и тд. Понять кто может производить 125мм танковые снаряды - не так сложно. Польша, Болгария, Чехия.....
    2. bulava74
      bulava74 Сегодня, 12:25
      -1
      Маз...проявления. делают всё чтоб продлить агонию соседа, уничтожить по максимуму и наше и укрорейховское населения.


      Мдааа..., От вашего поста так и дыхнуло совковской пропагандой - косноязычной, тупой по содержанию и смысловой нагрузки..
      Всем давно понятно, что у украинцев кончились пороха, взрывчатка для артбоприпасов, металл под гильзы. Основные производители были в Мариуполе и в Донецке.

      Потому, производят там, где все это есть и куда можно быстро довезти необходимое, а так-же не попасть под Калибр. А деньги платят американцы, десятками лярдов зеленных бумажек.

      Не "братья" мы уже, не "братья".
      Прав тот украинец из статьи: "Либо мы, либо они", в статье на данном сайте.
      Лучше мы. Но потом лет сто будем "пожинать" плоды победы - глухую ненависть. .
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 12:48
        0
        Что-то вы не то бормочете. Пороха, взрыватели.... Всё перечислять не буду: г. Шостка- пороховой завод, капсульный завод... Этим заводам уже хрен знает сколько лет. Пороховой, к примеру, был создан в 1771 году.
        По состоянию на начало 2008 года, перечень основной продукции завода включал:
        23-мм выстрелы УОФ7, УБР1
        30-мм выстрелы УБР6, УОР6, УОФ8
        100-мм выстрел индекса ЗУОФ17 с осколочно-фугасным снарядом
        122-мм выстрелы индекса ЗВОФ5, ЗВО6 с осколочно-фугасным снарядом
        122-мм выстрел индекса 53-ВОФ-463М с осколочно-фугасным снарядом
        125-мм танковые выстрелы с бронебойно-подкалиберным снарядом
        125-мм танковый выстрел индекса ЗВБК10 с кумулятивными снарядами ЗБК14 и ЗБК14М
        125-мм танковый выстрел индекса ЗВП5 с практическим кумулятивным снарядом
        125-мм танковый выстрел индекса ЗВОФ36 с осколочно-фугасным снарядом
        125-мм выстрел индекса ЗВП6 с практическим подкалиберным снарядом
        125-мм холостой выстрел индекса 4Х33
        130-мм выстрел индекса 53-ВОФ-482ВУ с осколочно-фугасным снарядом
        дымные зернистые пороха
        огнепроводные шнуры марок ОШ и ОШП
        пироксилиновые пороха
        А в Кременчуге= НПЦ «СпецТехноМаш», созданный специалистами из «Луганского патронного завода»,а на "Импульсе" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%C2%BB
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:27
      0
      ну кто сказал что будет легко, враг хитер, коварен , без мораьльных принципов и обязательств, а Польша обагащается, там сейчас очень жирно от этой войны...

      А кто сказал, что на этом обогащается только Польша.
      Это могут быть также Болгария и Чехия, или кто-то ещё из бывшего соцлагеря.
      СССР в своё время по простоте душевной многим странам СЭВ дал возможность производить оружие и боеприпасы для советской военной техники, так что вариантов производства за бугром достаточно.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    0
    в связи с нарастающими рисками нанесения ракетных ударов с российской стороны по предприятию УОП, располагающемуся на территории самой Украины.
    А еще совсем недавно собирались строить с турками предприятие по производству "Байрактаров", а с Rheinmetal предприятие по производству "Леопардов" и оба на территории Украины. Говорили об этом громко, рассказывая о перспективах. А выходит, что даже снаряды приходится заказывать за границей из-за боязни ракетных ударов.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:12
    0
    Я очень надеюсь, что наше государство возьмёт пример с этой ситуации и РФ будет легально поставлять вооружение и запчасти противникам Западных стран в конфликтах (а они будут ) и вооружать различных повстанцев.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:34
      -1
      Цитата: Zaurbek
      Я очень надеюсь, что наше государство возьмёт пример с этой ситуации и РФ будет легально поставлять вооружение и запчасти противникам Западных стран

      Самим то не хватает, а вы тут вооружение с запчастями налево-направо раздаете непонятно кому.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:19
    +1
    Косвенное подтверждение, что привезти особых проблем нет.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:28
      +1
      А какие проблемы могут быть с привезти? На фото фура - ежедневно тысячи фур едут туда-сюда в обычном режиме. На фуре не написано, везет она яблоки, подгузники, заказики с Алишки (а они теперь через европу едут) или снарядики.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:26
    0
    Украина вдруг построила завод по производству снарядов ,да не один ,еще и капсульный завод,металлургический и химический . Ну просто чудеса !
    А ларчик просто открывался , деньги списали ,а договорились с поляками ,чехами