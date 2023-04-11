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Росгвардия получит дополнительную броню для автомобилей «Федерал-42591» на базе «Урал-4320» с учетом опыта СВО

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Росгвардия получит дополнительную броню для автомобилей «Федерал-42591» на базе «Урал-4320» с учетом опыта СВО

Российски предприятия продолжают не только разрабатывать новейшие виды вооружений и военной техники, но и улучшают существующие. При этом военные инженеры подробно изучают и учитывают опыт задействования техники в рамках специальной военной операции. Причем для нужд российской армии и спецподразделений используются не только бронемашины базового военного назначения, но и гражданский автотранспорт, модернизированный под нужды военных.


Речь идет, в частности, о бронеавтомобиле «Федерал-42591», созданном на базе грузовика «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Впервые данный спецтранспорт был представлен на выставке «Интерполитех» еще в 2011 году. С тех пор бронированные грузовики производятся серийно и эксплуатируются различными подразделения российских силовых ведомств и регулярной армией. В зоне СВО эти машины активно используют бойцы Росгвардии.

Грузовик рассчитан на перевозку 16 человек личного состава. Машина оснащена автоматической системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой. Дополнительная бронезащита установлена для моторного отсека и днища автомобиля на случай подрыва на мине.

Стало известно, что ОКБ «Техника» разработало комплект дополнительной бронезащиты для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» с учетом опыта использования данных машин в ходе спецоперации. Главной отличительной особенностью дополнительного бронекомплекта является возможность его установки в полевых условиях без применения специнструментов. Крепление к базовому корпусу дополнительных элементов наружной защиты производится при помощи болтов.

Комплект изготавливается на заводе, высылается туда (в зону СВО), где два человека в течение двух-трех часов его устанавливают на штатные крепления

— сообщил агентству ТАСС подробности установки дополнительной броневой защиты для серийных спецавтомобилей источник в российских силовых структурах.

Комплект навесной бронезащиты включает в себя дополнительную защиту лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, усиление задней стенки и крыши кабины.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:35
    0
    это хорошие новости, главно что бы количество такой брони было достаточно
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:52
      +1
      Цитата: incoggnoto
      это хорошие новости,

      Ну да, лучше позже, чем никогда. Вот недавно КамАЗ показал свою схему бронирования кабин обычных грузовиков. Жаль, что значительно раньше этого сделать не смогли, сколько бы жизней и здоровья спасти могли
      1. KCA
        KCA Сегодня, 14:15
        +1
        Какой раньше, 30 лет назад уже были 4320 с двигателями ЯМЗ, а когда они появились, даже и не знаю, минимум 30 лет модель клепают, копейку и то 18 лет гнали, а тут какой-то бронёй заморачиваться
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:58
    0
    У таких грузовиков будет самая долгая жизнь на территории 404. Вона(непонятно сколько) потом партизанщина. Нужно создавать и боле "гражданские " бронированные варианты. С мощными 400-500-600 лс дизелями, АТ и т.д. Что бы можно было и броню потолще и климат поставить и вооружение.
    Производство Мостов Урал запускает 13-16тн....Дизеля в 420 и 480 лс у ЯМЗ и Тутаевского МЗ есть. У Камаза есть новые дизеля до 750лс и кабины
  3. faiver
    faiver Сегодня, 14:02
    0
    Покемон жил, Покемон жив, Покемон будет жить...
  4. akropin
    akropin Сегодня, 14:15
    +1
    А вот как на самом деле. КАМАЗ обшили броневыми листами и дали пацанам.