Росгвардия получит дополнительную броню для автомобилей «Федерал-42591» на базе «Урал-4320» с учетом опыта СВО

Комплект изготавливается на заводе, высылается туда (в зону СВО), где два человека в течение двух-трех часов его устанавливают на штатные крепления

Российски предприятия продолжают не только разрабатывать новейшие виды вооружений и военной техники, но и улучшают существующие. При этом военные инженеры подробно изучают и учитывают опыт задействования техники в рамках специальной военной операции. Причем для нужд российской армии и спецподразделений используются не только бронемашины базового военного назначения, но и гражданский автотранспорт, модернизированный под нужды военных.Речь идет, в частности, о бронеавтомобиле «Федерал-42591», созданном на базе грузовика «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Впервые данный спецтранспорт был представлен на выставке «Интерполитех» еще в 2011 году. С тех пор бронированные грузовики производятся серийно и эксплуатируются различными подразделения российских силовых ведомств и регулярной армией. В зоне СВО эти машины активно используют бойцы Росгвардии.Грузовик рассчитан на перевозку 16 человек личного состава. Машина оснащена автоматической системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой. Дополнительная бронезащита установлена для моторного отсека и днища автомобиля на случай подрыва на мине.Стало известно, что ОКБ «Техника» разработало комплект дополнительной бронезащиты для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» с учетом опыта использования данных машин в ходе спецоперации. Главной отличительной особенностью дополнительного бронекомплекта является возможность его установки в полевых условиях без применения специнструментов. Крепление к базовому корпусу дополнительных элементов наружной защиты производится при помощи болтов.— сообщил агентству ТАСС подробности установки дополнительной броневой защиты для серийных спецавтомобилей источник в российских силовых структурах.Комплект навесной бронезащиты включает в себя дополнительную защиту лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, усиление задней стенки и крыши кабины.