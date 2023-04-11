Военное обозрение
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Ликвидирован один из командиров нацбатальона «Карпатская Сечь»

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Ликвидирован один из командиров нацбатальона «Карпатская Сечь»

В ходе спецоперации на Украине ликвидирован командир одной из рот нацбатальона ВСУ "Карпатская Сечь" (* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Артур Асадов.


Подразделение, которым руководил ликвидированный боевик, принимало участие в захвате Изюма во время осеннего харьковского контрнаступления ВСУ. Батальон "Карпатская сечь"*, входит в состав 49-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



Ликвидированный боевик был довольно медийной персоной и часто давал интервью украинской прессе. О ликвидации Асадова со скорбью сообщил украинский кинорежиссер Левицкий. В своих интервью украинским СМИ Асадов рассказывал, что его отец живет в ДНР, полностью поддерживает руководство республики и российское правительство и неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.

Ранее сообщалось о ликвидации сразу пятерых имевших медийную известность боевиков из нацистского подразделения "Волки Да Винчи"*, имеющего тесные связи с группировкой "Правый сектор"*.

В число ликвидированных террористов из "Волков Да Винчи" вошел также награжденный Зеленским высшей украинской государственной наградой - звездой "Героя Украины" боевик. Незадолго до этого сообщалось о ликвидации основателя этого нацистского подразделения Дмитрия Коцюбайло, получившего известность благодаря своему активному участию в государственном перевороте на Украине 2014 года, а затем участвовавшего в карательной операции киевского режима против жителей Донбасса.
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20 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:11
    +13
    Земля стекловатой, фосгеном и ипритом этому херрою, хай на цвынтаре миркуе та зигуе


    Артиллерия ЧВК Вагнер кошмарит Бахмут и нациков в нём. Артиллеристы ЧВК «Вагнер» открыли маленький филиал ада для ВСУ в Бахмуте.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:15
      +6
      неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.
      Не послушался... И итог - к Бандере !
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:32
        +2
        В своих интервью украинским СМИ Асадов рассказывал, что его отец живет в ДНР, полностью поддерживает руководство республики и российское правительство и неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.

        Каратель-сынок, наверняка, разбогател на убийствах мирных граждан и втихоря на коррупционно отжатых зарплатах у своих убитых подельников! И таким образом подсел при этом меркантильно на массовых убийствах, как на наркотческую иглу, если сам не наркоман.
        Ведь известно, что нет такого преступления, на которое не пойдёт бандит, ради больших денег или персонального удовольствия от садизма над людьми!

        Земля ему стекловатой!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Не послушался... И итог - к Бандере !

        Точно, батька плохого не посоветует.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 13:07
          +1
          макаркевич что ли ихний...я не стоматолог, просто похоже. новость конечно,которая обыденной должна быть, не знал кто такой, и дальше знать не буду,не надо преподносить как "победу", ушлёпали утырка, и хорошо.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: Uncle Lee
        неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.
        Не послушался... И итог - к Бандере !

        Настоящие украинцы должны бегом бежать к своему идолу Бандере. am
        Как же хочется бахнуть по Львову, сами знаете каким батоном. am
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:15
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Незадолго до этого сообщалось о ликвидации основателя этого нацистского подразделения Дмитрия Коцюбайло, получившего известность благодаря своему активному участию в государственном перевороте на Украине 2014 года,
    "Скоро все удивятся, когда узнают, что Диму Коцюбайло, он же Да Винчи, на фронте убили свои по согласованию с клоуном Зеленским." телеграмм канал Джокер ДНР.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "Скоро все удивятся, когда узнают, что Диму Коцюбайло, он же Да Винчи, на фронте убили свои по согласованию с клоуном Зеленским." телеграмм канал Джокер ДНР.

      Думаю не удивятся . Все прекрасно в курсе что войну используют для утилизации противников и не довольных властью .Вот монахам стали раздавать повестки
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    +2
    Ликвидированный боевик был довольно медийной персоной и часто давал интервью украинской прессе
    О ликвидации более известных узнаем быстро благодаря напыщенным соболезнованиям украинской стороны. А сколько уже в земле отъявленных нациков, но не раздававших интервью и количество их будет только расти.
  5. 2112vda
    2112vda Сегодня, 12:21
    +5
    Особенно умиляет название "карпатская сечь". Это с каких пор на территории тогдашней Австро-Венгрии существовали казаки? Гайдуки и прочие гайдамаки были, а вот из казаков были только беглые, по каким-то причинам. Альтернативная история во всей своей красе. В реальной истории было всё наоборот. Приходили галицийские хлопцы вместе с поляками и прочими австро-венграми пограбить население малороссии. После этого запорожские казаки совершали ответные визиты "вежливости" на территорию проживания галицаев. Особо упоротых и безмозглых галицаев, в назидание, сажали на кол. Я так подозреваю что потомки посаженных на кол как раз и являются теми самыми представителями "карпатской сечи". Похоже у этих тоже "дупло свербит".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:17
      +1
      Цитата: 2112vda
      Приходили галицийские хлопцы вместе с поляками и прочими австро-венграми пограбить население малороссии.

      И не только приходил эти хлопцы, но 4 сентября 1914 г. в местности Талергоф под австрийским городом Грац открылся первый в Европе концентрационный лагерь. Предназначался он исключительно для русинов, отказавшихся идентифицировать себя новоизобретённым этнонимом «украинец».
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:29
    +1
    Мои самые наилучшие поздравления ликвидаторам.......................
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:35
    +2
    На Макаревича похож. Ещё бы эту проститутку кайлом по башке жахнуть.)))
    1. Million
      Million Сегодня, 12:57
      0
      Прям с языка сняли...
      Подумал еще,что отожрался Макар на армейских харчах.
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:37
    +3
    Ликвидирован один из командиров нацбатальона «Карпатская Сечь»

    Отличная новость! Работайте братья, чтобы ни один гад от возмездия не ушел.
    Как во время ВОВ: СС, мародеров, карателей, предателей в плен не брать... Тем более сейчас, когда нет для гадов смертной казни. Еще одно спасибо либера.....стам!!!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:03
    +1
    Ещё одну мразь стерли с поверхности планеты.
  10. Horn
    Horn Сегодня, 13:05
    +1
    Сдох Максим, и хрен с ним! (хрен - огородное растение, а не то, что модераторы подумали).
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:47
    0
    Асадов рассказывал, что его отец живет в ДНР, полностью поддерживает руководство республики и российское правительство и неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.
    Родителей надо слушать.
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:57
    0
    That this is still being written about a group of mentally weak daydreamers
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  13. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:58
    0
    Отлично! Владлен был бы рад этой новости, обязательно бы рассказал в Вечернем Владлене об этом в своем стиле.