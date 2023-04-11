В ходе спецоперации на Украине ликвидирован командир одной из рот нацбатальона ВСУ "Карпатская Сечь" (* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Артур Асадов.Подразделение, которым руководил ликвидированный боевик, принимало участие в захвате Изюма во время осеннего харьковского контрнаступления ВСУ. Батальон "Карпатская сечь"*, входит в состав 49-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Ликвидированный боевик был довольно медийной персоной и часто давал интервью украинской прессе. О ликвидации Асадова со скорбью сообщил украинский кинорежиссер Левицкий. В своих интервью украинским СМИ Асадов рассказывал, что его отец живет в ДНР, полностью поддерживает руководство республики и российское правительство и неоднократно уговаривал его не воевать за бандеровцев.Ранее сообщалось о ликвидации сразу пятерых имевших медийную известность боевиков из нацистского подразделения "Волки Да Винчи"*, имеющего тесные связи с группировкой "Правый сектор"*.В число ликвидированных террористов из "Волков Да Винчи" вошел также награжденный Зеленским высшей украинской государственной наградой - звездой "Героя Украины" боевик. Незадолго до этого сообщалось о ликвидации основателя этого нацистского подразделения Дмитрия Коцюбайло, получившего известность благодаря своему активному участию в государственном перевороте на Украине 2014 года, а затем участвовавшего в карательной операции киевского режима против жителей Донбасса.