Министр обороны Украины: Мобилизация не завершена, потому что не выполнен план

В настоящее время мобилизационные мероприятия на Украине продолжаются, так как еще не выполнен план по набору военнообязанных. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление министра обороны страны Алексея Резникова.По словам главы украинского военного ведомства, план мобилизации, принятый в феврале 2022 года, до сих пор не завершен. Поэтому на Украине будут продолжаться мероприятия по призыву на военную службу военнообязанных граждан. Но новой мобилизации не предвидится, так как не выполнены задачи по установленному плану мобилизации.Резников подчеркнул, что Украина справляется с компенсацией потерь на фронте. Поэтому ВСУ не испытывают дефицита личного состава, хотя и несут большие потери в Донбассе.Между тем, украинская пресса неоднократно сообщала о том, что во многих городах страны военнообязанных мужчин буквально насильно забирают в армию, отлавливая как по месту жительства, так и на улицах. В интернете размещено большое количество фото-и видеоматериалов о принудительной мобилизации в украинских городах.Власти Украины не скрывают намерений воевать «до последнего украинца», о чем не так давно заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.