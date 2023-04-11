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Министр обороны Украины: Мобилизация не завершена, потому что не выполнен план

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Министр обороны Украины: Мобилизация не завершена, потому что не выполнен план

В настоящее время мобилизационные мероприятия на Украине продолжаются, так как еще не выполнен план по набору военнообязанных. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление министра обороны страны Алексея Резникова.


По словам главы украинского военного ведомства, план мобилизации, принятый в феврале 2022 года, до сих пор не завершен. Поэтому на Украине будут продолжаться мероприятия по призыву на военную службу военнообязанных граждан. Но новой мобилизации не предвидится, так как не выполнены задачи по установленному плану мобилизации.

Резников подчеркнул, что Украина справляется с компенсацией потерь на фронте. Поэтому ВСУ не испытывают дефицита личного состава, хотя и несут большие потери в Донбассе.

Между тем, украинская пресса неоднократно сообщала о том, что во многих городах страны военнообязанных мужчин буквально насильно забирают в армию, отлавливая как по месту жительства, так и на улицах. В интернете размещено большое количество фото-и видеоматериалов о принудительной мобилизации в украинских городах.

Власти Украины не скрывают намерений воевать «до последнего украинца», о чем не так давно заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Использованы фотографии:
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33 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    +4
    Теперь ловить на улице будут всех подряд и не только мужчин .............
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:20
      +1
      Шароварниц и ловить не надо - многие сами идут воювати....
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:53
        +1
        Мобилизация не завершена, потому что не выполнен план

        Теперь у них мобилизация никогда не закончится, пока не поменяется власть. Будет постоянная мобилизация и могилизация.
    2. Комментарий был удален.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:46
      +5
      Соседи в днепре , ярые титульные украинцы. До пока им Удавалось отмазать мужа от призыва до последнего времени. Но видать там полная зажомпа и Димку - 2м рост, вес под сотню кило и более, лет сорок возраст. И ни фига не спортсмен по жизни, пузо мешает. И его Таки призвали в всу. 12 апреля должен с вещами прибыть на убытие, куда канешна не сказали. Я им говорю пусть собирает шмотки и валит к брату во львов, пристрелят же к хренам, у него двое детей малых ...не хотят меня даже слушать. . Два метра роста. Да я его даже сейчас из рогатки пристрелю, не то что из ствола. Идиотокретины. Они свято верят в свою боротьбу. Пока не убьёшь будут до последнего сопротивляться. Вот же бараны. сосед, жалко, рукастый, не пьющий, свое дело есть. Окна ставит и кондиционеры, жена красавица, обаятельная, тоже свое дело имеет, дети все путем и такой идиот. Не знаю может дойдёт и он свалит, но учитывая крайний уровень долбанутости и упоротости , думаю как все сиганет с обрыва, хоть бы в плен взяли этого бугая. Вот гад. Против нас идёт, а мне его и его семью жалко. Столько лет рядом живём. Кошмар.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 12:53
        0
        "гоп" не надо вопить...
      2. ort
        ort Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Маз
        учитывая крайний уровень долбанутости и упоротости , думаю как все сиганет с обрыва,

        История - это школа народов. И как в школе, пока учитель объясняет, все кивают головами, а как только контрольная, экзамен, то оказывается - дурень на дурне ! И кроме еврея- никто не рубит.....Правильно говорят, что глупость- самое дорогое, что есть на земле. Только не осознали пока что, сколько именно и чего она стОит.
      3. Комментарий был удален.
      4. Маз
        Маз Сегодня, 13:33
        0
        Наркокабин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства.

        Территориальные Центры Комплектования получили право рассылать повестки, независимо от места пребывания военнообязанных на военном учете. То есть де тебя словят , там и вручат, хоть в сортире
        Днепр. Фронт освобождения https://t.me/antifa_dnepr/1845
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:57
      +1
      Теперь ловить на улице будут всех подряд и не только мужчин ...........

      Ну вот лично я не верю что насильно призванные так люто сопротивляются нашим ВС РФ. На краине процентов 90 люто не на видят нас россиян, у них с детства это воспитывают.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:20
        0
        Сопротивляются или нет незнаю. Но вот план по мобилизации в 250 000 выполнить не могут. Хотя мобилизация теперь происходит так: тебя поймали, доставили в мобилизационный пункт. Фактом вручения повестки является фотовидеофиксация. Куда далее никому неизвестно, но точно не домой
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 14:52
          +1
          Но вот план по мобилизации в 250 000 выполнить не могут.

          Ну как тогда заявления Пригожина о 200-400 тыс. всук приготовленных к контр удару? В словоблудии Пригожин не замечен.
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 12:20
    0
    Ой чувствую она не только в укропии не завершена, после настуа видно будет
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:34
      0
      Судя по законопроекту, согласно которому будет считаться надлежащим извещением поступление повестки (не то, что ты её открыл) на сайте Госуслуг, вы можете оказаться правы
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:50
        +5
        вы можете оказаться правы

        Ну тут даже к бабке не ходи мобилизация не за горами. Ведь не просто так по быстрому протащили этот закон. Все СМИ только и вещают о скором контрнаступлении всук а значит будет жарко .
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:00
          +1
          Да даже их контрнаступление, если оно будет, это по-сути, мелочь в масштабах стратегии денацификации и демилитаризации всей Украины. А для достижения этих целей нужны и соответствующие силы. Потому, да, при необходимости, мобилизация вполне может быть проведена, думается.
      2. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 12:52
        -2
        В отличие от Украины наше Минобороны сообщает о выполнении плана мобилизации. Способ вручения повесток в России дело нашего государства. Если у гражданина есть верифицированный аккаунт на Госуслугах, то на него можно отправить повестку, это один из способов уведомления. Если гражданин не хочет получать повестки пусть удалит аккаунт на госуслугах.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:02
          +1
          Вы же в курсе, что удаление аккаунта возможно только путем посещения МФЦ? И ничего, что например я, когда то регистрировался на госуслугах, но уже сто лет на сайт не заходил и адреса телефона, почты сменились несколько раз, а срок исчисляется не от даты открытия ее на сайте, а с даты доставки считается.
          А теперь вспомните, сколько ошибок было при очном вручении, а тут не то, что заочно, да ещё и не факт, что человек ее вообще увидел.
          Хотя, ради справедливости должен отметить, что сегодня появились новости о том, что функция удаления аккаунта заработала и на самой сайте (так это или нет не знаю, потому этот вариант не обсуждается).
          И повторюсь в сотый раз - вопрос не в наличии этой или аналогичной функции, вопрос в том, что бы она не использовалась избирательно, а была всеобщей. Вот когда сын условного топ -чиновника получит это уведомление как и сын колхозника Ивана, тогда это будет не только законно, но и справедливо.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 13:26
            -1
            Доставка писем на адрес также. Письмо считается доставленным, а гражданин проинформированным, если письмо выслано по адресу регистрации и пришло уведомление в почтовый ящик. А получили ли вы его и читали ли, никого не интересует. Даже если вы слепоглухонемой, не проживаете по месту регистрации, и читать-писать не умеете, да и нечем
          2. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 15:01
            0
            Вот когда сын условного топ -чиновника получит это уведомление как и сын колхозника Ивана, тогда это будет не только законно, но и справедливо.

            Вы правы на 105% ,только вот вся загвоздка в том что их детки все "избранные" или вундеркинды или на госслужбе или ещё чего они даже под них отсрочки принимают. И как не крути пойдут служить или мы или наши дети то есть простые россияне.
        2. Комментарий был удален.
  3. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:20
    +2
    Ответили депопуляцией короче :) выполнить план не могут так как за день убитых больше чем вновь набранных. Что дальше? Зелень югенд? Бабские войска?

    ЗЫ: снаряду всё равно
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +1
    Но новой мобилизации не предвидится, так как не выполнены задачи по установленному плану мобилизации.
    Чего там не предвидится если она на Украине перманентная. Скоро старшеклассников отлавливать начнут, а "бандероюгенд" уже создали воспитывая в школах и детских лагерях отдыха.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +1
    Окраинцы призывного возраста (до 60 лет) в Польше напряглись...., визит зеле к дуде и высказывания этого емели ничего им хорошего не сулит.....
    1. конёк-горбунок
      конёк-горбунок Сегодня, 12:37
      -5
      Цитата: Uprun
      Окраинцы призывного возраста (до 60 лет) в Польше напряглись...., визит зеле к дуде и высказывания этого емели ничего им хорошего не сулит.....


      Ты погоди злорадствовать,тут как бы самому,на фронте не оказаться,на старости лет,в вагнера тоже берут до 60

      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:15
        +1
        конёк-горбунок
        в вагнера тоже берут до 60

        Чтобы попасть в "Вагнер" нужно контракт подписывать и абы-кто туда не попадет. Кому нужен старый и больной боец предпенсионного возраста ? Но знаю, туда могут взять ветеранов спец. служб и с соответствующей подготовкой, и я знаю таких.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:28
        +1
        Почему бы и нет? Добровольцем, если здоровье позволяет
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:45
    +1
    Состав составу рознь.. Времена чай не Буонапартия, когда фузею в зубы - и в линию. Нонешнего бойца таки хоть чему-то научить надо, иначе это просто мясо. Из опыта ВОВ - учить надо минимум пол года, даже на тогдашнюю технику. Причём учить зверски, по 20 часов в сутки. Так что насчёт восполнения укровермахта - вопрос скользкий, что они там восполнили.. Ибо даже научить базово стрелять бойца - это месяц на полигоне без отрыва и пол состава патронов на рыло.. Не говоря уж об остальном..

    Я когда стрелять учился - меня чуть жена из дома не выгнала, говорила - задолбал, всю зарплату на патроны просаживаешь и дома постоянно нет.. belay laughing
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:49
    +4
    МоГилизация не завершена, так как не выполнен план по освобождению исконно русских земель бывшей Украины для поселения там поляков.



  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:52
    +4
    По словам главы украинского военного ведомства, план мобилизации, принятый в феврале 2022 года, до сих пор не завершен.

    Вот те раз,а недавно была статья что у них конкурс 30чел. на одно место.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:32
      0
      Да. С конкурсом непонятки. Была версия что конкурс за место на кладбище
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:33
      0
      Да. С конкурсом непонятки. Была версия что конкурс за место на кладбище
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:01
    +2
    Молодцы! Мобилизовать- всех. Всех кто скакал и всех кто,молча смотрел но помалкивал. Кто отсиживпется в ЕС- это на потом..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:34
      0
      По крайней мере потом отлавливать меньше
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:18
    +1
    Млин,а сколько бугаёв воюют с бабками,дедами и детьми возле храмов....посмотрите на их лоснящиеся рожи---сплошные инвалиды....а в "офисе" малахольного сколько пригрелось--полк,не меньше...этих на развод оставляют не иначе...
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:52
    0
    Но новой мобилизации не предвидится, так как не выполнены задачи по установленному плану мобилизации.
    Красавцы.!!!! Новой мобилизации не будет, мы ещё старую не закончили. laughing