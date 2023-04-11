Истребители Су-35 ВКС РФ были задействованы для нанесения очередных ударов планирующими бомбами по объектам ВСУ в районе Орехова и Гуляйполя

Сообщается о применении российской боевой авиации по пунктам дислокации и позициям противника на оккупированной им части Запорожской области. Информация об авиаударах приводится главой офиса президента Украины г-ном Ермаком.
Ермак пишет о том, что Россия использовала истребители Су-35 для нанесения ударов по объектам в районах городов Орехов и Гуляйполе. При этом Ермак конкретных объектов, по понятным причинам, не называет, добавляя:
Потери уточняются.
Линия Орехов-Гуляйполе имеет для ВСУ особое значение. Именно на этом направлении в последнее время выстроена эшелонированная линия обороны, а одновременно с этим идёт переброска к ней резервов, оснащённых средствами артиллерии и бронетехникой. Эта активность противника в этой части Запорожской области может свидетельствовать о том, что оттуда враг может попытаться осуществить прорыв в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор РФ в Крым.
По последним данным, Су-35 сбросили несколько планирующих авиабомб, ни одну из которых противник не смог перехватить. В результате одного из попадании уничтожен один из узлов связи противника в районе Гуляйполе, поражены средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.