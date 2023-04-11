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Истребители Су-35 ВКС РФ были задействованы для нанесения очередных ударов планирующими бомбами по объектам ВСУ в районе Орехова и Гуляйполя

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Истребители Су-35 ВКС РФ были задействованы для нанесения очередных ударов планирующими бомбами по объектам ВСУ в районе Орехова и Гуляйполя

Сообщается о применении российской боевой авиации по пунктам дислокации и позициям противника на оккупированной им части Запорожской области. Информация об авиаударах приводится главой офиса президента Украины г-ном Ермаком.


Ермак пишет о том, что Россия использовала истребители Су-35 для нанесения ударов по объектам в районах городов Орехов и Гуляйполе. При этом Ермак конкретных объектов, по понятным причинам, не называет, добавляя:

Потери уточняются.

Линия Орехов-Гуляйполе имеет для ВСУ особое значение. Именно на этом направлении в последнее время выстроена эшелонированная линия обороны, а одновременно с этим идёт переброска к ней резервов, оснащённых средствами артиллерии и бронетехникой. Эта активность противника в этой части Запорожской области может свидетельствовать о том, что оттуда враг может попытаться осуществить прорыв в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор РФ в Крым.

По последним данным, Су-35 сбросили несколько планирующих авиабомб, ни одну из которых противник не смог перехватить. В результате одного из попадании уничтожен один из узлов связи противника в районе Гуляйполе, поражены средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.
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29 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:35
    +2
    В ТГ ВО пишут что накрыли склад ГСМ у всушников. Хорошо если так....
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:51
      -3
      ермак пишет,наши -нет. это закрытая информация..тайна для народа.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 15:00
      0
      Ещё одна хорошая новость, услышав которую, все авиаторы скажут: "да не может такого быть!" (только одним словом).

      Пошли отмены воздушной части парадов 9 мая.

      Это значит, что авиаторы не будут убивать ресурс авиационной техники, не будут отрываться от боевых задач на месяцы в период ведения страной самой тяжёлой войны за последние 80 лет.

      Глядишь, так и Витязей пересадят обратно на Су-27, а парням, которые Рипера роняют, отдадут Су-35.
      Можно даже не перекрашивая, в аренду. На Су-35 оно как-то посподручнее ворога бить, чем на проверенном временем...

      Событие эпохальное. Глядишь, так и биатлон танковый отменят.
      Шо творится, шо творится...
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:36
    -3
    главный вопрос почему именно 35, а не 34 или 30
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:41
      +4
      главный вопрос почему именно 35, а не 34 или 30
      Главное, что удары наносятся, а с каких носителей это как раз дело второе. Какие самолеты при этом более эффективно применять, те и используют.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 12:46
        -5
        как по мне просто боятся признать 30 и 34 менее эффективными. хотя именно 30 и 34 должны заниматься ударами по наземным целем. 35 универсал, но главная задача это преимущество в воздухе
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:44
      +3
      Не видели ни того, ни другого, ни третьего, далеко было...., но по звуку похоже на СУ-35, зуб даю.
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 13:06
      0
      Эта информация от Украины. Они как бы вообще этого знать не могут. Эти бомбы могли сбросить кто угодно и необязательно что они были планирующие.
    4. Грица
      Грица Сегодня, 13:35
      -1
      Цитата: incoggnoto
      главный вопрос почему именно 35, а не 34 или 30

      Тоже удивляюсь. Или почему не Ту-22, или Су-24, на худой конец? Что то не так либо с микроскопом, либо с гвоздями.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:46
        0
        могу лишь предположить, но у 35 намного больше шансов увернуться от ПВО 404.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:37
    -2
    Интересно другое - планирующую бомбу ещё при алоизьевиче немчура придумала. Матрасники - уже лет 30 как свои обычные фугасы при помощи комплектов в таковые переделывают. В принципе - там нет абсолютно ничего сложного. Почему же у нас - подобные дешёвые и эффективные боеприпасы появились только сейчас? Или раньше просто не применяли? Тогда опять же вопрос - почему?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:45
      0
      Да, вроде кодовое название такой планирующей бомбы у гансов было "Фриц". И очень гансы мечтали не заходя в область поражения ПВО англичан этим самым англичанам насыпать этих фрицев полную каску. Но крупносерийно не получилось у них, не срослось... Бесноватому ефрейтору была нужна эффектно действующая вундервафля а не какая-то планирующая простая бомба, а посему проект закрыли направив силы и средства на самолет-снаряды ФАУ-1 и ракеты ФАУ-2. Собственно первые применения этих ФАУ обеих типов и повергли англичан в шок. Они такого от гансов не ожидали.....
      1. alovrov
        alovrov Сегодня, 12:52
        +1
        С фрицами все срослось, корабли от них сильно пострадали. Два итальянских линкора чего стоят. Хорошо что у немцев таких бомб немного было.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:54
          0
          могли мелкосерийное производство фрицев сохранить для нужд морской авиации немцев, так же как все же сохранили производство Stg-44 при запрете фюрера производить.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:02
        0
        Планирующие бомбы упомянуты в "Крейсере Его Величества "Улисс" А.Маклина, применение шло по кораблям/судам арктического конвоя.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:10
        +1
        не срослось

        Не срослось по двум причинам - её надо было постоянно корректировать с бомбера, что при отсутствии господства в воздухе крайне таки затруднительно. И - использование для управления открытого радиоканала, который легко забивался помехами.. Но - всё-таки она была первой..
    2. alovrov
      alovrov Сегодня, 12:47
      -1
      Потому что КР круче, красивше и дальше летают. Хорошо что опытным путем поняли их практическую бесполезность без спецбч и взялись за модернизированный до планирующего чугуний. И может кто то наконец понял, что основная задача авиации помогать войскам, а не прятаться за линией фронта опасаясь потерь.
    3. пешик
      пешик Сегодня, 12:50
      +1
      У меня несколько иной вопрос - сколько бомб сбросили - три - четыре? Отчего так мало)? - потому, что мало самолётов (сколько их атаковало - 2 самолёта?)? Или целей не хватает разве?
    4. barclay
      barclay Сегодня, 12:52
      +1
      Тогда опять же вопрос - почему?

      Разве вы не слышали, что у нас "свой путь". А у нас лёгких путей не ищут.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:59
        0
        Нас никому не сбить с пути, нам по хрену, куда идти.. (c) wink
    5. Саша Коблов
      Саша Коблов Сегодня, 13:23
      0
      Не неприменяли, а НЕ ПОНИМАЛИ ! потому и не использовали.
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:01
    +3
    Линия Орехов-Гуляйполе имеет для ВСУ особое значение

    Никак не претендую на оригинальность, но что мешало еще в самом начале окружить подконтрольный украм Донбасс сходящимися ударами с севера и юга от Харькова и Мелитополя соответственно, а не прогрызать плотную застройку?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 13:14
      +1
      Узнаем лет через 20-30. Немного нужно подождать.
    2. mlad
      mlad Сегодня, 13:24
      +1
      Такими силами какими начали такого окружения не получилось бы, спецоперацию начали совсем не подготовившись. Мобилизацию надо было сперва провести, да, эффекта внезапности не было бы, но он и так особо и не получился
      1. frei67
        frei67 Сегодня, 14:27
        +1
        давайте так. рывок на гостомель был выполнен филигранно.Вопрос в РАЗВЕДКЕ. Какой доказал что они сдадутся сразу? они же тоже Русские.Мысль понятна?
        1. frei67
          frei67 Сегодня, 14:28
          0
          кто то вырезает главные слова.да да мало буков
        2. alovrov
          alovrov Сегодня, 14:50
          +1
          Рывок на Гостомель не был выполнен филигранно, потому что не была решена боевая задача - обеспечение десантирования дивизии ВДВ с бортов вта. По факту это провал.
          1. frei67
            frei67 Сегодня, 14:59
            0
            обеспечения посадочным способом и не могло быть без потерь. Реши руководство что вот оно пора.Высадили бы дивизию не смотря на потери.СПН вынесла там все.
  5. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: incoggnoto
    как по мне просто боятся признать 30 и 34 менее эффективными. хотя именно 30 и 34 должны заниматься ударами по наземным целем. 35 универсал, но главная задача это преимущество в воздухе

    Вы пургу тут не гоните! am Если бы Су-34 был не эффективным в бою, особенно для бомбардировки по объектам - прекратили бы выпускать. hi
    Что касается Про Су-30 - про него ничего сказать не могу. Т.к. Он был промежуточным для перехода для Су-35. Хотя все элементы были отработаны для создания будущей Су-35. soldier