Военное обозрение
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Премьер министр Украины прибыл в Канаду на самолёте с нанесёнными на борт изображениями истребителя и сложенных в просьбе ладоней

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Премьер министр Украины прибыл в Канаду на самолёте с нанесёнными на борт изображениями истребителя и сложенных в просьбе ладоней

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с официальным рабочим визитом в Канаду. Об этом глава украинского кабмина написал сегодня в своём Telegram.


В этой стране у него состоится встреча со своим коллегой Джастином Трюдо, а также вице-премьером Христей Фриланд.

Целью визита украинского премьера является заключение соглашения с Оттавой, предусматривающее укрепление экономики страны за счёт увеличения макрофинансовой помощи Украине.

В ходе своего рабочего турне, Шмыгаль также намерен посетить и США, где он проведёт ряд встреч не только с американскими чиновниками, но и примет участие на ежегодном совещании Советов управляющих Группы Всемирного Банка и Международного валютного фонда (Spring Meetings), которое в этом году пройдёт в Вашингтоне.

Отметим, что согласно данным, предоставленным ранее канадским изданием The Global and Mail, глава украинского кабмина также рассчитывает на получение Киевом большего количества боеприпасов и тяжёлой техники, полагая, что Оттава сможет пойти на этот шаг, несмотря на то, что предварительно не был согласован новый пакет военной помощи, средства на который были бы предусмотрены в бюджете Канады.

Обращает на себя внимание и то, какие символы нанесены на самолёт Шмыгаля. Это изображение истребителя и руки, соединённые в молитве или «горячей просьбе». В переводе с языка так называемых эмодзи это означает примерно следующее: "Дайте истребители, ну пожалуйста".

Таким образом, сами эти символы транслируют основной посыл визитов украинского премьер за границу, что является беспрецедентным в мировой истории.
Использованы фотографии:
Соцсети/Шмыгаль
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28 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:27
    +5
    на коленках или на инвалидном кресле бы выскочил, может и сжалились бы...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:30
      +3
      Точно, конадцам вот так надо было сказать:
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 13:37
      0
      Он на колени за кадром встанет. С открытым ртом
  2. korwalol
    korwalol Сегодня, 13:29
    +3
    Попрошайничество семидесятого уровня
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:53
      0
      Зад в спущеных шароварах надо было рисовать.Так им доходчивее
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:31
    +6
    Это изображение истребителя и руки, соединённые в молитве

    молитва это явно не их.... логичнее было бы- протянутые ладошки, загребущие....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:44
      +3
      Цитата: Mouse
      протянутые ладошки, загребущие

      Утвердить их изображение в качестве герба. good
  4. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 13:35
    +2
    Самое реальное изображение и наиболее правдиво - это укронацист стоит на коленях и делает минет своим панам
  5. pin_code
    pin_code Сегодня, 13:35
    +2
    Попрошайничество на высшем уровне, ни чего нового)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: pin_code
      Попрошайничество на высшем уровне, ни чего нового

      Перямога ! Всю жизнь с протянутой рукой.

      Стою попрошайкой и милостыню предвкушаю,
      Вы так ослепительны, сударь, я вас обожаю!
      Мне грошика Вашего, барин, и вовсе не надо,
      Подайте же, ради Христа, лучик Вашего взгляда.

      Припев

      А Вы все воротите нос, будто нет Вам печали,
      И все притворяетесь, будто меня не узнали.
      Я брошусь Вам в ноги, я в Вашу жилетку поплачу -
      Я Ваша ревнивая, нищая, злая удача.
  6. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:35
    +7
    Фуууу... Попрошайки. Работаю с "украинцами", хоть и с российскими паспортами, у них в генах заложено, что им все "должны". Ментально не приятные люди
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    0
    Во Львове наврно не очень быстрыми темпами растёт участок кладбища где лежат украинские канадцы.Летом 22 г. было видео.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 13:37
    0
    Надо было на лбу татуху истребителя набить, вот цэ дило било б wassat
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:39
    +1
    То платки с истребителем, то рисунки, то ещё что. Неужели мозгами не доходит до них что это попрошайничество смотрится убого.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: Ghost1
      Неужели мозгами не доходит до них что это попрошайничество смотрится убого.

      Смотрится мерзко, но убогость, она дается пр рождении.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:39
    +2
    Шмыгун нарушил "дресскод",поехал в костюме....пообещают,но пока не дадут...в рубище надо было ехать,как то жалостливей что ли...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:54
      +1
      именно. в рубище подпоясанным веревкой и босым. laughing
      и поклоны бить челом. как только спустился с трапа.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Nexcom
        в рубище подпоясанным веревкой и босым.
        и поклоны бить челом.

        У Киев пассажирского
        Стою я молодой.
        Подайте Христа ради
        Червонец золотой.
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 13:41
    -1
    Пацаки прибыли..к чатланам!! Вот с трапа должны, на корточках сползать!
    1. Комментарий был удален.
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:42
    0
    Переходят все границы разумного, действительно, никакие они нам не братушки.
  13. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:46
    0
    "Премьер министр Украины прибыл в Канаду на самолёте с нанесёнными на борт изображениями истребителя и сложенных в просьбе ладоней". Видимо, имитирует Паниковского.
  14. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:02
    +2
    Это какой-то...позор. Ни стыда, ни чести, ни гордости.Тьфу...
  15. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:06
    +1
    ..."изображениями истребителя и сложенных в просьбе ладоней"...
    Ещё была просящая милостыню протянутая ладонь, но она в полёте отклеилась .
    negative
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:14
    0
    Самое забавное, они взяли это эмодзи с Youtube laughing
  17. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:20
    0
    профессиональные попрошайки из страны «Дай»
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:23
    0
    "...Повинен смерти...Как поймаем первым делом на кол посадить, а уж опосля..."
  19. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:51
    0
    Canada, beautiful Canada land of the Indigenous people Land of nature What have you become..
  20. Ирина Виноградова (Лагода)
    Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 15:06
    0
    В Канаде большая бандеровская диаспора собралась. Может, потомки от сбежавших во время ВОВ прислужников фашистов. они с удовольствием укрофашистам помогают.