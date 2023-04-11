Премьер министр Украины прибыл в Канаду на самолёте с нанесёнными на борт изображениями истребителя и сложенных в просьбе ладоней

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с официальным рабочим визитом в Канаду. Об этом глава украинского кабмина написал сегодня в своём Telegram.
В этой стране у него состоится встреча со своим коллегой Джастином Трюдо, а также вице-премьером Христей Фриланд.
Целью визита украинского премьера является заключение соглашения с Оттавой, предусматривающее укрепление экономики страны за счёт увеличения макрофинансовой помощи Украине.
В ходе своего рабочего турне, Шмыгаль также намерен посетить и США, где он проведёт ряд встреч не только с американскими чиновниками, но и примет участие на ежегодном совещании Советов управляющих Группы Всемирного Банка и Международного валютного фонда (Spring Meetings), которое в этом году пройдёт в Вашингтоне.
Отметим, что согласно данным, предоставленным ранее канадским изданием The Global and Mail, глава украинского кабмина также рассчитывает на получение Киевом большего количества боеприпасов и тяжёлой техники, полагая, что Оттава сможет пойти на этот шаг, несмотря на то, что предварительно не был согласован новый пакет военной помощи, средства на который были бы предусмотрены в бюджете Канады.
Обращает на себя внимание и то, какие символы нанесены на самолёт Шмыгаля. Это изображение истребителя и руки, соединённые в молитве или «горячей просьбе». В переводе с языка так называемых эмодзи это означает примерно следующее: "Дайте истребители, ну пожалуйста".
Таким образом, сами эти символы транслируют основной посыл визитов украинского премьер за границу, что является беспрецедентным в мировой истории.