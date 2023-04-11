Военное обозрение
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Опубликовано интервью с командиром российского танка Т-72Б3, выдержавшего удар дрона-камикадзе в Марьинке

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Опубликовано интервью с командиром российского танка Т-72Б3, выдержавшего удар дрона-камикадзе в Марьинке

Уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои за освобождение Марьинки, в восточной части примыкающей к Донецку. За несколько лет противостояния на Донбассе киевские военные сумели хорошо укрепить город, с территории которого регулярно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. Российские штурмовые группы при поддержке артиллерии и бронетехники теснят противника в западной части, одновременно атакуя с флангов.


Сегодня «Военное обозрение» рассказывало о ситуации, когда российский танк Т-72Б3, ведущий боевую работу в Марьинке, получил повреждения в результате атаки. Броня выдержала удар и защитила экипаж, который благодаря хладнокровным действиям сумел отвести поврежденную машину и эвакуировался на другом танке. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

Чуть позже в сети было опубликовано видеоинтервью с командиром экипажа того самого Т-72Б3 с позывным «Лихой», рассказавшим подробности этого боя. Танкист воюет в зоне СВО с начала спецоперации.

По его словам, танк уже выполнил боевое задание, отработав по украинским укрепам в Марьинке, и в этот момент в лобовую часть башни прилетел дрон-камикадзе. В результате подрыва беспилотника начал детонировать боекомплект пулемета, что делало невозможной быструю эвакуацию экипажа.

Как только БК прогорел, поступила команда на эвакуацию. Наши танкисты благополучно выбрались из частично поврежденной машины и перебрались в подоспевший на подмогу второй танк.

Адреналин был. Но, в принципе, ничего нового не произошло. Мы действовали четко, слаженно и адекватно, никакой паники не было

— спокойно вспоминает Лихой.

Сейчас предстоит отремонтировать танк, и снова в бой, добавил командир экипажа российского Т-72Б3.

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9 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:23
    +1
    Кроме того, что сообщено и показано на видео, Особенно интересен танк который и забрал экипаж , над башней - решетка, без всяких выёживаний, в виде навеса. И у подбитого танка такая же решетка над башней, явно самодельная. война диктует свои правила, и они вовсе не для парада предназначены.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:35
      +3
      ......никакой паники не было — спокойно вспоминает Лихой.

      И точно Лихой. soldier
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:26
    +1
    молодцы парни, будем жить, четко и без соплей покинули машину, вспомнил фильм,, на войне как на войне,, когда они подбили тигр а второй развернулся и попал им в гусеницу, наводчик произнес ,,ну все теперь мы мишень,,малешкин скомандовал, экипажу покинуть машину забрать личное оружие....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:30
    0
    Если смотреть покадрово, то можно определить прилёт на 2- 3 часа ,дрон не попадает в кадр.По моему мнению ,прилёт в боковую проекцию башни.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    +2
    И все таки не понятно, выполнили задание..... , но при возвращении, судя по видео, до поражения БПЛА, танк двигался по пересеченной местности на ЛБС, при этом орудие и башня неподвижны, что характерно для выключенного стабилизатора...... и постановки на блокировку башни, а орудия на упор. Кто-то будет выключать стабилизатор на ЛСБ? Вопрос профессиональный.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:45
    +1
    Опубликовано интервью с командиром российского танка Т-72Б3, выдержавшего удар дрона-камикадзе в Марьинке

    Значит дрон-камикадзе, а не "лом" как писали под видео полученное из танка?! Если бы прилетело в башню сверху, то было бы хуже, а так, такое впечатление что сработала лишь динамическая защита. what
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:13
      0
      работала лишь динамическая защита
      а у нас есть другая?(((
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:35
        0
        а у нас есть другая?(((

        Есть и пассивная защита, то бишь голая броня. winked
        При одновременном подрыве фугаса или куммулятивного боезаряда и динамической брони взрыв получается гораздо сильнее. Я об этом писал. Фугас или куммулятив на беспилотнике был видимо гораздо меньше заряда динамической защиты. hi
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:05
    0
    "Отработали...и на возврате прилетел дрон-камикадзе"

    А продолжили ехать в направлении куда только что стреляли...второй танк был развернут в другую сторону и возвращался.