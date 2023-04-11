Опубликовано интервью с командиром российского танка Т-72Б3, выдержавшего удар дрона-камикадзе в Марьинке

Адреналин был. Но, в принципе, ничего нового не произошло. Мы действовали четко, слаженно и адекватно, никакой паники не было

Уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои за освобождение Марьинки, в восточной части примыкающей к Донецку. За несколько лет противостояния на Донбассе киевские военные сумели хорошо укрепить город, с территории которого регулярно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. Российские штурмовые группы при поддержке артиллерии и бронетехники теснят противника в западной части, одновременно атакуя с флангов.Сегодня «Военное обозрение» рассказывало о ситуации , когда российский танк Т-72Б3, ведущий боевую работу в Марьинке, получил повреждения в результате атаки. Броня выдержала удар и защитила экипаж, который благодаря хладнокровным действиям сумел отвести поврежденную машину и эвакуировался на другом танке . Соответствующее видео было опубликовано в интернете.Чуть позже в сети было опубликовано видеоинтервью с командиром экипажа того самого Т-72Б3 с позывным «Лихой», рассказавшим подробности этого боя. Танкист воюет в зоне СВО с начала спецоперации.По его словам, танк уже выполнил боевое задание, отработав по украинским укрепам в Марьинке, и в этот момент в лобовую часть башни прилетел дрон-камикадзе. В результате подрыва беспилотника начал детонировать боекомплект пулемета, что делало невозможной быструю эвакуацию экипажа.Как только БК прогорел, поступила команда на эвакуацию. Наши танкисты благополучно выбрались из частично поврежденной машины и перебрались в подоспевший на подмогу второй танк.— спокойно вспоминает Лихой.Сейчас предстоит отремонтировать танк, и снова в бой, добавил командир экипажа российского Т-72Б3.