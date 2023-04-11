Арабское СМИ: США могут заставить Турцию частично соблюдать санкции против России

США могут заставить Турцию частично соблюдать санкции против России. Анкара уже дала обещание западным партнерам прекратить реэкспорт продукции американского и европейского производства в РФ.Об этом пишет саудовская газета Arab News.Арабское СМИ отмечает, что, реагируя на сигналы из Вашингтона, Турция может пойти на некоторые уступки. Но при этом поставки товаров собственного производства в Россию она точно не станет. В частности, турецкое руководство пытаются принудить к соблюдению антироссийских санкций представители американского Госдепа.Пока что договоренности между Анкарой и ЕС по поводу прекращения Турцией реэкспорта в Россию европейских товаров носят устный характер. Несмотря на это, туркам уже отправили перечень продукции западного производства, которые запрещено поставлять в РФ. Речь идет только о них, никаких ограничений на турецкие товары не накладывается.Вероятно, дойдет и до запретов на поставки товаров, произведенных в Турции. Американцы уже тщательно изучают структуру российско-турецкого товарооборота. А с момента начала СВО участились контакты американских чиновников с производителями Турции, которых пытаются убедить отказаться от поставок продукции в Россию.Собственно, пока Эрдоган находится на посту президента страны, Анкара продолжит отдавать приоритет собственным национальным интересам, а значит, продолжит сотрудничать с Москвой. Но какую политику станет в будущем вести его преемник, спрогнозировать сложно.