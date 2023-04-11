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Арабское СМИ: США могут заставить Турцию частично соблюдать санкции против России

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Арабское СМИ: США могут заставить Турцию частично соблюдать санкции против России

США могут заставить Турцию частично соблюдать санкции против России. Анкара уже дала обещание западным партнерам прекратить реэкспорт продукции американского и европейского производства в РФ.

Об этом пишет саудовская газета Arab News.

Арабское СМИ отмечает, что, реагируя на сигналы из Вашингтона, Турция может пойти на некоторые уступки. Но при этом поставки товаров собственного производства в Россию она точно не станет. В частности, турецкое руководство пытаются принудить к соблюдению антироссийских санкций представители американского Госдепа.

Пока что договоренности между Анкарой и ЕС по поводу прекращения Турцией реэкспорта в Россию европейских товаров носят устный характер. Несмотря на это, туркам уже отправили перечень продукции западного производства, которые запрещено поставлять в РФ. Речь идет только о них, никаких ограничений на турецкие товары не накладывается.


Вероятно, дойдет и до запретов на поставки товаров, произведенных в Турции. Американцы уже тщательно изучают структуру российско-турецкого товарооборота. А с момента начала СВО участились контакты американских чиновников с производителями Турции, которых пытаются убедить отказаться от поставок продукции в Россию.

Собственно, пока Эрдоган находится на посту президента страны, Анкара продолжит отдавать приоритет собственным национальным интересам, а значит, продолжит сотрудничать с Москвой. Но какую политику станет в будущем вести его преемник, спрогнозировать сложно.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/, https://www.light-biznvr.ru/
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8 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:09
    +1
    да могут....к сожалению, турция очень "гибкая",может хоть кому...и нож в рукаве.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:24
      0
      Ничего хорошего от Турции я не жду! Ни от самого Эрдогана, ни тем более от новой власти в Турции и подавно!
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:13
    +1
    Тчательно изучают структуру поставок в рф и стараются отрубать оные. Что мешает нам не заправлять теже американские танкеры, про изучение структуры западных пузырей с целью подрыва экономики вообще молчу, у нас это фантастика, партнеры вжеж.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:25
    0
    туркам уже отправили перечень продукции западного производства, которые запрещено поставлять в РФ. Речь идет только о них, никаких ограничений на турецкие товары не накладывается.

    прогнут в этом, как следствие- прогнут и в остальном.....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:26
    +1
    С Эрдоганом ,американский вариант " делай что сказали ,а то накажем не прокатит".Но после выборов может и прокатить ,если Эрдоган проиграет.Один проэкт дока для Атомфлота чего стоит.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:27
    0
    Это инсинуации... Вот, читаем:

    «Турция в целом и Президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнерами, многие решения рождаются в длительных и непростых спорах во время переговоров, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и, как правило, эти договоренности достигаются. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Пожалуй, это, наверное, его самая главная характеристика – надежный партнер», - отметил В.Путин.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:34
    +1
    Восток всегда был "Черной дырой" для всех цивилизованных народов. Есть деньги-есть товар. Вопрос цены.
  7. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:32
    0
    Turkey Eat from 2 plates And this position is increasingly difficult to handle.
    The mega RU.. yachts are still floating off the Turkish coast But from sources within the government, they want them gone before the summer because this is bad publicity
    The current government of Turkey has so many direct lines to the CIA without these lines this government would not exist
    That's how it goes with many of those kinds of governments and presidents, they are puppets that can be replaced by other puppets