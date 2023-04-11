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Западная пресса пишет о возможном неисполнении бундесвером обязательств перед НАТО

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Западная пресса пишет о возможном неисполнении бундесвером обязательств перед НАТО

Вооруженные силы ФРГ (бундесвер) могут не выполнить свои обязательства перед НАТО. Об этом пишет издание Focus Online, основываясь на данных инспектора бундесвера Альфонсо Маиса.


По утверждению Маиса, немецкая армия в настоящее время испытывает дефицит вооружений, боеприпасов и военной техники. Поэтому немецкое подразделение, входящее в состав сил быстрого реагирования НАТО, находится в состоянии частичной готовности. Подразделение немецкой армии, которое было обещано Берлином для включения в состав сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, начнет функционировать лишь в 2025 году.

В 2027 году командование бундесвера планирует начать подготовку второго подразделения. Однако данный срок выглядит нереалистично, считает Маис. В отчете инспектора говорится, что вооружений, военной техники и боеприпасов для функционирования подразделения недостаточно.

Однако снижение боеготовности бундесвера грозит резким ухудшением обороноспособности немецкого государства. Как подчеркивает Маис в своем докладе, если не будет принято мер по предотвращению снижения боеспособности немецкой армии, то бундесвер не сможет выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом, В итоге бундесвер не сможет участвовать в боевых действиях высокой интенсивности.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army Europe photo by Staff Sgt. Joel Salgado.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:10
    0
    Сделают они все,что им прикажут.По "истощению"боеприпасов и вооружений.Сейчас идет у них "прокачка"ВПК.Так что они свое вернут с лихвой года через три
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Сейчас идет у них "прокачка"ВПК.

      чем? газом купленным по 1500 в прошлом году и новыми Х10 тарифами на электричество? ну этим да, уж прокачают так прокачают! для того чтоб лучше "прокачивалось" еще АЭС закрывают чтоб электричество Х20 стало. lol
      Цитата: dmi.pris1
      Так что они свое вернут с лихвой года через три

      ну да. вон официальные планы нарастить выпуск снарядов до 500000 в год и заказанные танки начать поставлять в 2024. и это оптимистичные прогнозы самих немцев.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:12
    0
    если "бундесвер" такой гнилой,и вам поляки нужно этим пользоваться,захватывайте неметчину, вспомните все обиды, "верните взад" земли, отомстите за крематории ! вперёд !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:18
      +2
      За какие крематории??!Которые они охраняли?И производили для этого оборудование?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    0
    "Плач Ярославны", чтоб отстали полосатые, а парламент бабла покинул.... Все у них хорошо. Во всяком случае не хуже, чем у нас (сарказм).