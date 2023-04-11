Западная пресса пишет о возможном неисполнении бундесвером обязательств перед НАТО

Вооруженные силы ФРГ (бундесвер) могут не выполнить свои обязательства перед НАТО. Об этом пишет издание Focus Online, основываясь на данных инспектора бундесвера Альфонсо Маиса.По утверждению Маиса, немецкая армия в настоящее время испытывает дефицит вооружений, боеприпасов и военной техники. Поэтому немецкое подразделение, входящее в состав сил быстрого реагирования НАТО, находится в состоянии частичной готовности. Подразделение немецкой армии, которое было обещано Берлином для включения в состав сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, начнет функционировать лишь в 2025 году.В 2027 году командование бундесвера планирует начать подготовку второго подразделения. Однако данный срок выглядит нереалистично, считает Маис. В отчете инспектора говорится, что вооружений, военной техники и боеприпасов для функционирования подразделения недостаточно.Однако снижение боеготовности бундесвера грозит резким ухудшением обороноспособности немецкого государства. Как подчеркивает Маис в своем докладе, если не будет принято мер по предотвращению снижения боеспособности немецкой армии, то бундесвер не сможет выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом, В итоге бундесвер не сможет участвовать в боевых действиях высокой интенсивности.